Это распоряжение якобы поступило от него.

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Руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении, пишет НГС со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по региону Сергея Щекотина. Решение о его отставке ещё не принято.

22 апреля стало известно, что областное МВД начало проверку из-за публикации аудиозаписей, в которых, предположительно, сотрудница ведомства требует от полицейских выполнять план по протоколам за нарушение «режима самоизоляции». По данным «Омбудсмена полиции», голос принадлежит начальнице участковых Новосибирска Елене Устиновой.

От каждого отдела полиции требовали оформлять по 8-10 протоколов за день. В одном из сообщений указали, что распоряжение «оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича» (так зовут Стерликова).

В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что сразу обвинять и подозревать кого-то нельзя, надо дождаться результатов проверки.

Стерликов стал руководителем ГУ МВД по Новосибирской области в феврале 2015 года.