Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
4025

Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. СПЧ просил этого не делать Материал редакции

3 сентября — это также день памяти жертв теракта в Беслане.

27 комментариев
В закладки

Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Авторы законопроекта считают, что «формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества».

Против принятия законопроекта выступал Совет по правам человека. В организации напомнили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане. Глава совета Валерий Фадеев предупредил, что «перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте».

  • Япония подписала акт о капитуляции 2 сентября 1945 года. После этого боевые действия во Второй мировой войне прекратились;
  • 1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане. Во время теракта погибли более 300 человек. Ежегодно в городе с 1 по 3 сентября проводятся траурные мероприятия в память о погибших.

В 2019 году к 15-летней годовщине теракта TJ поговорил со школьниками и студентами Беслана о том, как они воспринимают произошедшее.

«Теперь мы говорим: „Это было до теракта“»: что…
Сейчас я не опасаюсь новых терактов в Беслане и даже не думаю о таком. В той школе среди…
tjournal.ru

#новости

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 27, "likes": 16, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 161887, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Apr 2020 12:36:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо
Коротко: онлайн-хакатон для тех, кто хочет сделать жизнь людей и бизнеса лучше
Шесть треков, 2,5 млн призовой фонд и возможность сделать проект федерального уровня.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

33

Блет, бедный Путин как я в припадках прокрастинации: готов заниматься любой хуйнёй, лишь бы актуальные проблемы не решать.

Ответить

Master Oogway

23

Я календарь переверну – и снова день победы

Ответить

fox

17

Не в той папке расписался, а потом думает: «Ну и хуй бы с ним».

Ответить

Eugen T

fox
4

Подписал
Перенёс
Присел
Передохнул
Покушал

Ответить

Master Oogway

Eugen
3

Поспал

Ответить

Eugen T

Master
1

Поработал короч

Ответить

Образовательный самолет

7

Не безработица, не бедность, не коррупция, не медицина, не пандемия, а дата окончания Второй мировой войны — вот она, самая главная проблема страны...

Ответить

Художественный бокал

Образовательный
6

ну так российских достижений нет, приходится подворовывать из союза, правда как до людей не дошло, что президент занимается только этим вот уже 20 лет — удивительно 

Ответить

Легкий Макс

8

СПЧ занят важными делами. 

Ответить

FL GGNKбHI LN

7

А можно еще дату начала Второй мировой войны перенести куда-нибудь на февраль, чтобы уже после праздников начинали, отдохнувшие?

Ответить

патау додик

6

дед ебанулся окончательно...

Ответить

Уютный Багажник

4

Да пусть хоть в жопу себе орден с ленточкой затолкает. 

Ответить

Художественный бокал

4

 день памяти жертв теракта в Беслане

хорошая попытка, но нет, адекватные люди не забудут этот позор 

Ответить

Kyler

2

Кто сможет объяснить зачем это потребовалось через 75 лет?

Ответить

Романелло Кивогенс

Kyler
4

Вот моё предположение:
https://tjournal.ru/news/159056-gosduma-perenesla-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-so-2-na-3-sentyabrya?comment=3299202

Ответить

CommentBot

Романелло
1
Ответить

Александр Гонтарев

3

хватить обнулять все подряд, во вкус вошел шо ле!?

Ответить

Дальний меч

3

Владимир Путин подписал указ

Он ФЗ подписал, а не указ.

Ответить

Заслуженный танк88

2

Перевернул календарь

Ответить

черепашка

2

Неслабо их там бомбануло видимо с прошлогоднего фильма дудя про беслан

Ответить

Nikita Zubkov

1

3 сентября — День прощания со Второй мировой войной

Ответить

Упоротый Голубь

1

Хорошо, так тогда и 9 мая давайте перенесем на 10 мая, чего уж там? Будет повод переделать миллионы билбордов и срубить бабла на распилах

Ответить

Kikidon

1

Можно как летнее время, отменять и переносить переодически.

Ответить

ivan kalita

1

И парад в Беслан ещё пусть перенесёт, вообще апофеоз будет...

Ответить

Мартин Кейб

0

Кликбейтный заголовок) Переносят не дату окончания войны, а день почести этого события

Ответить

Иванов Петров

–1

вы уроды конченные нихрена не знаете, что 3 сентября появилась Божья Матерь в небе. Её видели и боевики и Бесланцы. Поэтому боевики сразу бросили город и ушли

Ответить

Дмитрий Чернышов

Иванов
0

Зарегистрировался 7 минут назад

@Вахтёр TJ 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Японцы выпустили на YouTube первый 3D-мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку. Всё из-за большой любви к персонажам
В этой версии Гена и Чебурашка говорят на японском и переодеваются в панд, но элементы советского оригинала всё ещё видно.
214
Интернет
«Всегда есть шанс прорваться»: Дудь выпустил трёхчасовой фильм о русскоязычных в Кремниевой долине
Журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины.
256
Технологии
Motorola представила флагман Edge Plus с характеристиками Galaxy S20 Ultra, но на треть дешевле конкурента
Новинка также получила 6,7-дюймовый экран, как у последних флагманов Samsung.
141
Популярное за три дня
Интернет
«Всегда есть шанс прорваться»: Дудь выпустил трёхчасовой фильм о русскоязычных в Кремниевой долине
Журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины.
256
Животные
Коту 29 лет (=^ ◡ ^=)
А у вас были долгожители? Кидайте фото ваших /ᐠ .⋏. ᐟ\ﾉ
83
Новости
На сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию
На фоне запрета на опросы «Левады-центра» и критику обнуления сроков Путина, а также после удаления статьи про Сечина.
67
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Дмитрий Чернышов

Путин подписал закон о переносе…

Salantaska .

Запись в подсайте Telegram

Alex Sallivan

В «ДНР» переименовали Донецк в…

check-it-out

Инженеры NASA за 37 дней…

Alex Nevi

Глава новосибирского МВД подал…

Саша Пелипенко

«МБХ медиа»: главный храм…

Alex Sallivan

В «ДНР» переименовали Донецк в…

andrej

В «ДНР» переименовали Донецк в…

Владислав Сурков

Элайджа Вуд посетил остров…

Noname

Центробанк снизил ключевую…

Артем Кихтёв

«Союзмультфильм» счёл…

Myemptyblog

В Киеве СБУ разоблачила…

Spect

В «ДНР» переименовали Донецк в…

Владимир Филатов

В «ДНР» переименовали Донецк в…

Dmitry Yashin

«Союзмультфильм» счёл…

Alex Sallivan

В «ДНР» переименовали Донецк в…

Eugene Borshchevsky

В «ДНР» переименовали Донецк в…

Артем Кихтёв

Инженеры NASA за 37 дней…