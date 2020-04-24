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3 сентября — это также день памяти жертв теракта в Беслане.
Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Авторы законопроекта считают, что «формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества».
Против принятия законопроекта выступал Совет по правам человека. В организации напомнили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане. Глава совета Валерий Фадеев предупредил, что «перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте».
В 2019 году к 15-летней годовщине теракта TJ поговорил со школьниками и студентами Беслана о том, как они воспринимают произошедшее.
Блет, бедный Путин как я в припадках прокрастинации: готов заниматься любой хуйнёй, лишь бы актуальные проблемы не решать.
Не в той папке расписался, а потом думает: «Ну и хуй бы с ним».
Художественный бокал
ну так российских достижений нет, приходится подворовывать из союза, правда как до людей не дошло, что президент занимается только этим вот уже 20 лет — удивительно
А можно еще дату начала Второй мировой войны перенести куда-нибудь на февраль, чтобы уже после праздников начинали, отдохнувшие?
Кто сможет объяснить зачем это потребовалось через 75 лет?
Хорошо, так тогда и 9 мая давайте перенесем на 10 мая, чего уж там? Будет повод переделать миллионы билбордов и срубить бабла на распилах
Кликбейтный заголовок) Переносят не дату окончания войны, а день почести этого события
вы уроды конченные нихрена не знаете, что 3 сентября появилась Божья Матерь в небе. Её видели и боевики и Бесланцы. Поэтому боевики сразу бросили город и ушли