По неофициальной информации, девушка не хотела покидать машину, пока не вызовет новое такси.

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Видео Life Shot

В Москве водитель «Яндекс.Такси» избил девушку, у которой при проверке не сработал QR-код, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, водитель отказался везти пассажирку, когда у неё не сработал пропуск, а затем высадил её и начал избивать. О неработающем QR-код у девушки также сообщил РЕН ТВ.

LifeShot со ссылкой на водителя такси утверждает, что девушка начала драку. По его словам, она отказалась покинуть машину, когда у неё не сработал пропуск, и собиралась ждать другой автомобиль, не покидая салона. Тогда таксист заявил, что повезёт её только в отдел полиции, и в ответ на это девушка начала драку.

Департамент транспорта Москвы заявил, что потребовал от «Яндекса» «всю информацию» об инциденте. К моменту написания заметки на запрос TJ в «Яндексе» не ответили.

С 15 апреля в Москве необходимо получать цифровые пропуска для поездок в личном или общественном транспорте. Водители такси должны проверять их у пассажиров. Мэрия города требовала от агрегаторов такси увольнять водителей, которые не проверяют QR-коды.