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Новости
Алексей Боржонов
2612

Водитель такси в Москве избил пассажирку. СМИ утверждают, что у неё не работал QR-код Материал редакции

По неофициальной информации, девушка не хотела покидать машину, пока не вызовет новое такси.

37 комментариев
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Видео Life Shot 

В Москве водитель «Яндекс.Такси» избил девушку, у которой при проверке не сработал QR-код, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, водитель отказался везти пассажирку, когда у неё не сработал пропуск, а затем высадил её и начал избивать. О неработающем QR-код у девушки также сообщил РЕН ТВ.

LifeShot со ссылкой на водителя такси утверждает, что девушка начала драку. По его словам, она отказалась покинуть машину, когда у неё не сработал пропуск, и собиралась ждать другой автомобиль, не покидая салона. Тогда таксист заявил, что повезёт её только в отдел полиции, и в ответ на это девушка начала драку.

Департамент транспорта Москвы заявил, что потребовал от «Яндекса» «всю информацию» об инциденте. К моменту написания заметки на запрос TJ в «Яндексе» не ответили.

С 15 апреля в Москве необходимо получать цифровые пропуска для поездок в личном или общественном транспорте. Водители такси должны проверять их у пассажиров. Мэрия города требовала от агрегаторов такси увольнять водителей, которые не проверяют QR-коды.

#новости #происшествия #москва

Новости
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37 комментариев
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Григорий Алексеев

11

Меня поражает оправдание "девушка первая начала драку". Всё, что я видел со стороны девушки - это попытки отбиться, защититься. Водитель - хамло и быдло самое настоящее, на видео отчётливо видно, как он кулаком бьёт девушку после того, как ВЫТАЩИЛ И ПОВАЛИЛ на асфальт пассажирку. Не понимаю, они думают, что подобное обращение можно оправдать???

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Dr. Acula

Григорий
13

Ты знаешь, что этому предшествовало? По видео видно, что он остановился, и сразу пошёл вытаскивать её из машины. Без роликов из салона тут вообще не о чем судить. Т.е. он её начал везти и ЧТО-ТО случилось в салоне уже, чего мы не видим, зато уже сделали виноватым водителя.

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Сельскохозяйственный микрофон

Dr.
1

Да похуй что там было. Пусть даже она его хуями обложила и насрала на сиденье. Это не повод, вытащив из машины, начать дубасить по щам. Если она что-то нарушила — пусть таксист составляет жалобу, пишет заяву в ментовку, но не устраивает бойцовский клуб во время работы по отношению к более слабому человеку. Физическое насилие оправдано лишь для предотвращения угрозы себе или своему имуществу. А не для самоутверждения и сброса пара. Так что хуесоса нужно, как минимум лишить лицензии, а еще лучше впаять нормальный штраф

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Bohdan Shtepan

Григорий
–4

Это же ятакси. Ты думаешь туда идут работать от хорошей жизни?

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Андрей Ядров

Bohdan
14

Ну вообще, у каждого второго таксиста, с кем я ездил, был свой успешный бизнес! Так что я тут поспорил бы XD

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Сергей Тогатов

Андрей
0

Да, а баранку крутить целый день - это больше хобби. Все равно копейки получают. 

Ответить

сироп от щекотки

Bohdan
0

Ну как минимум у водителей свой бизнес..

Ответить

Bohdan Shtepan

сироп
9

а пиздить женщину кулаками по лицу - это для души

Ответить

Константин Курасов

Bohdan
0
Ответить

Правовой кот

Bohdan
1

А в какое такси идут от хорошей жизни? 

Ответить

Bohdan Shtepan

Правовой
0

Я имел ввиду, что туда берут кого попало.

Ответить

Dante Havershim

Григорий
–1

че блять? мы одно видео смотрели? окей он вытащил ее из тачки и втащил, но "жертва" разве херачит нападавшего в спину, когда тот уже уходит и зачем она пытается залезть обратно в машину? очевидно это ответочка за то, что было в салоне и что мы не видим, уверен она села в тачку, они спорили 7 мин., а потом она стала его херачить, когда он сказал что везет ее в отделение полиции, мужик остановился и высадил ее как мог.
вы что сексист? мы же за равенство полов, пусть все одинаково опиздюливаются после того как начинают такого рода конфликты и мальчики и девочки и кошечки и собачки

Ответить

Emile Zäkiev

7

«Избил»? Вот желтушный заголовок же а. Ситуация не выглядит настолько однозначной.

Ответить

Андрей Ядров

Emile
1

Согласен, "отмудохал" лучше в контексте звучит 

Ответить

Андрей Ядров

4

По ходу бывший росгвардеец. Флешбек словил

Ответить

Овжешко Пожежниченко

3
Ответить

Артур Логвинов

3

По отбивающейся бабенции сразу видно, кто здесь жертва. Именно так себя ведут жертвы после нападения. Почему еще нет заявления об изнасиловании? НЕПОРЯДОК!

Ответить

theLastLetters

Артур
0

Будет смешно, если это опять она окажется.

Ответить

Kostya Proshchalykin

2

Яндекс кстати блокирует тех водителей, которые совершают поездку без проверки пропуска или с недействительным пропуском пассажира.

Так что получается такая цепочка:
Государство, которое не оказывает нормальную поддержку населению

Следом Яндекс, которому похуй на таксистов и оно жестко исполняет указы власти, блокируя и не давая заработать обычным таксистам при нарушении идиотских правил

И обычный мужик таксист, который пытается выжить в таких реалиях и готов отпиздить любого, кто станет между ним и его работой, потому что иного выхода для него нет

Ну как то так

Ответить

Денис Туряница

2

Ну, в любом случае он - дурак. Хорошим вариантом, хоть и не без проблем, было бы на заявление об отказе покинуть автомобиль, предупредить, что сообщишь в полицию и, если она не покинет автомобиль, покинуть его самостоятельно, забрав ключи. Что бы дальше не произошло, он был бы во всех вариантах белый и пушистый, а так еще и на статью нарвется.

Ответить

Дана Джумагалиева

Денис
0

К сожалению большое кол-во людей не умеют контролировать свои эмоции и инстинкты. Не умеют критически мыслить, не думают о последствиях. Даже в комментах под этим постом, вы единственный кто высказался разумно.

Ответить

Ебаный Кошмар

1

ВезиМеняМразь-2

Ответить

theLastLetters

Ебаный
2

Таксисты наносят ответный удар!

Ответить

Spect

1

Звали бы водителя Ашот Трубашотович, весь рунет бы уже давно ополчился на злого мигранта.

Ответить

Степан Литвинов

Spect
0

Пока неизвестно, но скорее всего, да. Очередной Рулон Обоев

Ответить

Ебаный Кошмар

1

Это какое-то новое движение? Атаковать таксистов, когда те отказываются везти твою истерящую жопу?

Ответить

Принцесса в другом замке

1

Мэрия города требовала от агрегаторов такси увольнять водителей, которые не проверяют QR-коды.

 агрегаторов

 увольнять водителей

Что за гении работают в Дептрансе, каждый день плачу от радости.

Ответить

Kirill Tokarev

0

Жду когда будут проверять QR-коды в комментариях TJ.

Ответить

Правовой кот

Kirill
1

Проверяй 

Ответить

theLastLetters

0

Как раз репортаж подоспел:

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m.business-gazeta.ru
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Андрей Ионов

theLastLetters
1

нахуй ты кидаешь ссылку на мобильную версию, я то думаю что за хуйня с сайтом и кто такой жопорукий делал его, а это мобильная бл

Ответить

Эмиль Рубанов

0

ПОЧАЛОСЬ?

Ответить

умный человек

0

хуй знает о чём 7 минут говорили перед поездкой в 20 метров и баттлом

Ответить

Kirill Galkin

0

То есть она начала драку в машине, он её выкинул и разок ударил, после чего она еще пол-видео на него нападает и бьёт. Больше похоже на драку, чем на "избиение" пассажирки.

Ответить

Словесный Интервент

0

Водитель проходит в следующий раунд, где его оппонентом станет вези меня мразь! choose your destiny! 

Ответить

Словесный Интервент

0

Концерты отменились, Сюткин занялся извозом. 

Ответить

Выгодный кран

–1
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