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По неофициальной информации, девушка не хотела покидать машину, пока не вызовет новое такси.
В Москве водитель «Яндекс.Такси» избил девушку, у которой при проверке не сработал QR-код, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, водитель отказался везти пассажирку, когда у неё не сработал пропуск, а затем высадил её и начал избивать. О неработающем QR-код у девушки также сообщил РЕН ТВ.
LifeShot со ссылкой на водителя такси утверждает, что девушка начала драку. По его словам, она отказалась покинуть машину, когда у неё не сработал пропуск, и собиралась ждать другой автомобиль, не покидая салона. Тогда таксист заявил, что повезёт её только в отдел полиции, и в ответ на это девушка начала драку.
Департамент транспорта Москвы заявил, что потребовал от «Яндекса» «всю информацию» об инциденте. К моменту написания заметки на запрос TJ в «Яндексе» не ответили.
С 15 апреля в Москве необходимо получать цифровые пропуска для поездок в личном или общественном транспорте. Водители такси должны проверять их у пассажиров. Мэрия города требовала от агрегаторов такси увольнять водителей, которые не проверяют QR-коды.
Меня поражает оправдание "девушка первая начала драку". Всё, что я видел со стороны девушки - это попытки отбиться, защититься. Водитель - хамло и быдло самое настоящее, на видео отчётливо видно, как он кулаком бьёт девушку после того, как ВЫТАЩИЛ И ПОВАЛИЛ на асфальт пассажирку. Не понимаю, они думают, что подобное обращение можно оправдать???
Ты знаешь, что этому предшествовало? По видео видно, что он остановился, и сразу пошёл вытаскивать её из машины. Без роликов из салона тут вообще не о чем судить. Т.е. он её начал везти и ЧТО-ТО случилось в салоне уже, чего мы не видим, зато уже сделали виноватым водителя.
Сельскохозяйственный микрофон
Да похуй что там было. Пусть даже она его хуями обложила и насрала на сиденье. Это не повод, вытащив из машины, начать дубасить по щам. Если она что-то нарушила — пусть таксист составляет жалобу, пишет заяву в ментовку, но не устраивает бойцовский клуб во время работы по отношению к более слабому человеку. Физическое насилие оправдано лишь для предотвращения угрозы себе или своему имуществу. А не для самоутверждения и сброса пара. Так что хуесоса нужно, как минимум лишить лицензии, а еще лучше впаять нормальный штраф
Это же ятакси. Ты думаешь туда идут работать от хорошей жизни?
Ну вообще, у каждого второго таксиста, с кем я ездил, был свой успешный бизнес! Так что я тут поспорил бы XD
Да, а баранку крутить целый день - это больше хобби. Все равно копейки получают.
Ну как минимум у водителей свой бизнес..
а пиздить женщину кулаками по лицу - это для души
Правовой кот
А в какое такси идут от хорошей жизни?
че блять? мы одно видео смотрели? окей он вытащил ее из тачки и втащил, но "жертва" разве херачит нападавшего в спину, когда тот уже уходит и зачем она пытается залезть обратно в машину? очевидно это ответочка за то, что было в салоне и что мы не видим, уверен она села в тачку, они спорили 7 мин., а потом она стала его херачить, когда он сказал что везет ее в отделение полиции, мужик остановился и высадил ее как мог.
вы что сексист? мы же за равенство полов, пусть все одинаково опиздюливаются после того как начинают такого рода конфликты и мальчики и девочки и кошечки и собачки
«Избил»? Вот желтушный заголовок же а. Ситуация не выглядит настолько однозначной.
По отбивающейся бабенции сразу видно, кто здесь жертва. Именно так себя ведут жертвы после нападения. Почему еще нет заявления об изнасиловании? НЕПОРЯДОК!
Яндекс кстати блокирует тех водителей, которые совершают поездку без проверки пропуска или с недействительным пропуском пассажира.
Так что получается такая цепочка:
Государство, которое не оказывает нормальную поддержку населению
Следом Яндекс, которому похуй на таксистов и оно жестко исполняет указы власти, блокируя и не давая заработать обычным таксистам при нарушении идиотских правил
И обычный мужик таксист, который пытается выжить в таких реалиях и готов отпиздить любого, кто станет между ним и его работой, потому что иного выхода для него нет
Ну как то так
Ну, в любом случае он - дурак. Хорошим вариантом, хоть и не без проблем, было бы на заявление об отказе покинуть автомобиль, предупредить, что сообщишь в полицию и, если она не покинет автомобиль, покинуть его самостоятельно, забрав ключи. Что бы дальше не произошло, он был бы во всех вариантах белый и пушистый, а так еще и на статью нарвется.
К сожалению большое кол-во людей не умеют контролировать свои эмоции и инстинкты. Не умеют критически мыслить, не думают о последствиях. Даже в комментах под этим постом, вы единственный кто высказался разумно.
ВезиМеняМразь-2
Звали бы водителя Ашот Трубашотович, весь рунет бы уже давно ополчился на злого мигранта.
Это какое-то новое движение? Атаковать таксистов, когда те отказываются везти твою истерящую жопу?
Мэрия города требовала от агрегаторов такси увольнять водителей, которые не проверяют QR-коды.
агрегаторов
увольнять водителей
Что за гении работают в Дептрансе, каждый день плачу от радости.
Жду когда будут проверять QR-коды в комментариях TJ.
нахуй ты кидаешь ссылку на мобильную версию, я то думаю что за хуйня с сайтом и кто такой жопорукий делал его, а это мобильная бл
То есть она начала драку в машине, он её выкинул и разок ударил, после чего она еще пол-видео на него нападает и бьёт. Больше похоже на драку, чем на "избиение" пассажирки.
Водитель проходит в следующий раунд, где его оппонентом станет вези меня мразь! choose your destiny!