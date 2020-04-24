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Новости
Артём Мазанов
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«ВКонтакте» отменила VK Fest. Его заменят на семидневный онлайн-фестиваль Материал редакции

Офлайн-мероприятие перенесли на 2021 год.

6 комментариев
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VK Fest в 2019 году​ Фото TJ

«ВКонтакте» отменила проведение VK Fest в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Фестиваль перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.

Вместо офлайн-мероприятия в 2020 году пройдёт семидневный онлайн-фестиваль: с 15 по 21 мая. Его подробности соцсеть пока не раскрывает.

Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена — и для этого перенесём атмосферу из Парка 300-летия прямо в их дома на целую неделю.

Константин Сидорков
директор по стратегическим коммуникациям «ВКонтакте»

Билеты на фестиваль 2020 года можно сдать, но можно и оставить — они будут действовать на мероприятии 2021 года.

В 2019 году пятый VK Fest собрал в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. Фестиваль ежегодно проводится в этом месте с 2015 года и ни разу не отменялся.

#новости #вконтакте #covid19

Новости
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6 комментариев
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Уютный Багажник

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Печаль. Я как раз не собирался идти на него. 

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Илья Корнилов

2

в 2020 году :)

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Правовой кот

0

Отличная новость, как раз успею подкопить денег, чтобы не поехать на него!

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Солнечный парфюмер

0

ага, хорошечно

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Бунт Протеста

0
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умный человек

–1

Зачем перенесли. На будущий год будут сразу за 2 года фиститься?

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