Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена — и для этого перенесём атмосферу из Парка 300-летия прямо в их дома на целую неделю.