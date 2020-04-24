Офлайн-мероприятие перенесли на 2021 год.
«ВКонтакте» отменила проведение VK Fest в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Фестиваль перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.
Вместо офлайн-мероприятия в 2020 году пройдёт семидневный онлайн-фестиваль: с 15 по 21 мая. Его подробности соцсеть пока не раскрывает.
Билеты на фестиваль 2020 года можно сдать, но можно и оставить — они будут действовать на мероприятии 2021 года.
В 2019 году пятый VK Fest собрал в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. Фестиваль ежегодно проводится в этом месте с 2015 года и ни разу не отменялся.
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