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Согласно реформе, студенты при поступлении будут выбирать дисциплины, а на третьем курсе — кафедры и лаборатории. Похожие изменения Путин предлагал в обращении к Федеральному собранию.
Ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал крупнейшую реформу университета: 40 факультетов, институтов и лабораторий объединят в 14 высших школ. Об этом рассказала «Инициативная группа МГУ», а также «Проект» со ссылкой на источник в руководстве одного из факультетов.
«Инициативная группа МГУ» со ссылкой на слова ректора пишет, что цель реформы — ликвидировать дублирующие друг друга направления обучения, который присутствуют на нескольких факультетах одновременно. Согласно реформе, студены вместо факультетов будут поступать в одну из 14 школ, на первом курсе они будут выбирать дисциплины, а на третьем – кафедры и лаборатории внутри своего направления. Действующие деканы факультетов станут руководителями направлений, а каждой школой будет руководить новый декан.
Как пишет «Проект», реформу курирует проректор Татьяна Кортава, которая близка к предполагаемой дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. По данным «Инициативной группы МГУ», реформа преподносится администрацией университета как «решенное наверху» дело.
По данным «Проекта», факультеты, отчасти повторяющие старые, начали открываться в МГУ в 2000-х годах. Журналисты отмечают, что на таких факультетах больше контрактных мест, чем бюджетных.
В декабре 2019 года Путин ещё на пять лет продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ. Президент уже дважды переназначал его на этот пост: Садовничий является ректором МГУ с 1992 года. По Трудовому кодексу, ректором вуза можно оставаться до 65 лет, но Госдума приняла закон, разрешающий Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз.
В январе 2019 года на заседание попечительского совета МГУ Владимир Путин поднимал вопрос о дублирующих направлениях университета. Он тогда заявил, что изучение смежных дисциплин на разных кафедрах с одной стороны «неплохо», но «клонирование кафедр» может привести к издержкам.
В обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года Путин заявил, что студентам после второго курса нужно дать возможность выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии. Зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре при Совете Федерации Виктор Кресс тогда рассказал «Известиям», что в 2021 году в некоторых российских вузах начнётся эксперимент, позволяющий второкурсникам поменять специальность, не отрываясь от учёбы.
Господи. Как они заебали. На физтехе эти ебучие школы ввели. МГУ превратили вообще в хуй пойми что, куча каких школ перевода , телевидения и тд. И вся та же самая хуйня со всеми инженерными вузами мск происходит (за остальные города не знаю). По 3 универа сливают вместе (мисис, маи, родной мирэа). Нахуя это надо?
Минусы в общих чертах сможете прописать для тех кто далёк от темы ?
Очень просто. Садовничий превращает уже давно мгу в парашу. Мои друзья с вмк срут кирпичами от того насколько устарела программа и какие деды там работают. МАИ объединили с мати, и теперь народ поступая в маи на соколе будет ездить 3 дня в неделю на молодежную, считай другой конец Москвы. Та же самая фигня с мисис. Факультеты сливают и преподы перемешиваются, то есть нормальные/плохие факультеты превращаются в средние. Нахуя присоединять к мирэа мгупи и митхт я вообще не понимаю. Институты разным вещам учат. Тупо попил бабла. К бомонке чето присоединили недавно. И та же самая херня со школами происходит. То есть теперь в Мск холдинги из школ. Один директор на 3-6 школ.
Штука вся в том, что деканы факультетов выбираются голосованием, а директора этих школ будут назначаться сверху. У нас в МФТИ подобную херню сделали
Это везде так. Меняют название "факультет" на "институт" и назначают своего декана.
Хочется услышать мнение студентов и преподавательского состава, той её части, что действительно переживает за уровень высшего образования в России. Все эти укрупнения и реформы сверху типа призваны что-то улучшить, но часто превращаются в пиздец, как у нас в городе, когда хотели два крупнейших вуза, технический и гуманитарный, превратить в единое чудовище. Хорошо, что студентота, многие преподы и просто неравнодушные люди подняли бучу и «оптимизацию» отменили.