Когда идёт просто клонирование кафедр и факультетов по одним и тем же специальностям, наверное, здесь возникают издержки. [...]

Вот образование экономиста можно получить сразу на трёх факультетах МГУ, менеджера – на семи. При этом дипломы одинаковые, а знания разные? Это просто надо понять, насколько это эффективно, надо посмотреть. Здесь катастрофы никакой нет, но это требует, безусловно, внимания.

