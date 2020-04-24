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Артём Мазанов
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МГУ анонсировал крупнейшую реформу вуза: все факультеты объединят в 14 высших школ Материал редакции

Согласно реформе, студенты при поступлении будут выбирать дисциплины, а на третьем курсе — кафедры и лаборатории. Похожие изменения Путин предлагал в обращении к Федеральному собранию.

10 комментариев
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Ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал крупнейшую реформу университета: 40 факультетов, институтов и лабораторий объединят в 14 высших школ. Об этом рассказала «Инициативная группа МГУ», а также «Проект» со ссылкой на источник в руководстве одного из факультетов.

«Инициативная группа МГУ» со ссылкой на слова ректора пишет, что цель реформы — ликвидировать дублирующие друг друга направления обучения, который присутствуют на нескольких факультетах одновременно. Согласно реформе, студены вместо факультетов будут поступать в одну из 14 школ, на первом курсе они будут выбирать дисциплины, а на третьем – кафедры и лаборатории внутри своего направления. Действующие деканы факультетов станут руководителями направлений, а каждой школой будет руководить новый декан.

​Изображение «Инициативной группы МГУ»
​Изображение «Инициативной группы МГУ»

Как пишет «Проект», реформу курирует проректор Татьяна Кортава, которая близка к предполагаемой дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. По данным «Инициативной группы МГУ», реформа преподносится администрацией университета как «решенное наверху» дело.

По данным «Проекта», факультеты, отчасти повторяющие старые, начали открываться в МГУ в 2000-х годах. Журналисты отмечают, что на таких факультетах больше контрактных мест, чем бюджетных.

​Изображение «Проекта»

В декабре 2019 года Путин ещё на пять лет продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ. Президент уже дважды переназначал его на этот пост: Садовничий является ректором МГУ с 1992 года. По Трудовому кодексу, ректором вуза можно оставаться до 65 лет, но Госдума приняла закон, разрешающий Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз.

В январе 2019 года на заседание попечительского совета МГУ Владимир Путин поднимал вопрос о дублирующих направлениях университета. Он тогда заявил, что изучение смежных дисциплин на разных кафедрах с одной стороны «неплохо», но «клонирование кафедр» может привести к издержкам.

Когда идёт просто клонирование кафедр и факультетов по одним и тем же специальностям, наверное, здесь возникают издержки. [...]

Вот образование экономиста можно получить сразу на трёх факультетах МГУ, менеджера – на семи. При этом дипломы одинаковые, а знания разные? Это просто надо понять, насколько это эффективно, надо посмотреть. Здесь катастрофы никакой нет, но это требует, безусловно, внимания.

Владимир Путин

В обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года Путин заявил, что студентам после второго курса нужно дать возможность выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии. Зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре при Совете Федерации Виктор Кресс тогда рассказал «Известиям», что в 2021 году в некоторых российских вузах начнётся эксперимент, позволяющий второкурсникам поменять специальность, не отрываясь от учёбы.

#новости #образование #мгу #москва

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10 комментариев
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Пожилой Мартингал

2

Господи. Как они заебали. На физтехе эти ебучие школы ввели. МГУ превратили вообще в хуй пойми что, куча каких школ перевода , телевидения и тд. И вся та же самая хуйня со всеми инженерными вузами мск происходит (за остальные города не знаю). По 3 универа сливают вместе (мисис, маи, родной мирэа). Нахуя это надо?

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Заур Зауров

Пожилой
3

Минусы в общих чертах сможете прописать для тех кто далёк от темы ?

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Roman Golovin

Заур
0

Про слияние — отсутствие конкуренции как минимум

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Пожилой Мартингал

Заур
0

Очень просто. Садовничий превращает уже давно мгу в парашу. Мои друзья с вмк срут кирпичами от того насколько устарела программа и какие деды там работают. МАИ объединили с мати, и теперь народ поступая в маи на соколе будет ездить 3 дня в неделю на молодежную, считай другой конец Москвы. Та же самая фигня с мисис. Факультеты сливают и преподы перемешиваются, то есть нормальные/плохие факультеты превращаются в средние. Нахуя присоединять к мирэа мгупи и митхт я вообще не понимаю. Институты разным вещам учат. Тупо попил бабла. К бомонке чето присоединили недавно. И та же самая херня со школами происходит. То есть теперь в Мск холдинги из школ. Один директор на 3-6 школ.

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xeroxx

1

Штука вся в том, что деканы факультетов выбираются голосованием, а директора этих школ будут назначаться сверху. У нас в МФТИ подобную херню сделали

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Наружный Филипп

xeroxx
0

И как стало?

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Пожилой Мартингал

xeroxx
0

Это везде так. Меняют название "факультет" на "институт" и назначают своего декана.

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Выгодный кран

0

Школьники, азаза

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Ваня Погост

0

Хочется услышать мнение студентов и преподавательского состава, той её части, что действительно переживает за уровень высшего образования в России. Все эти укрупнения и реформы сверху типа призваны что-то улучшить, но часто превращаются в пиздец, как у нас в городе, когда хотели два крупнейших вуза, технический и гуманитарный, превратить в единое чудовище. Хорошо, что студентота, многие преподы и просто неравнодушные люди подняли бучу и «оптимизацию» отменили.

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Наружный Филипп

Ваня
0

как у нас в городе

Деанон, ты житель какого-то города

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