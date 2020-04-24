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что происходит в интернете
Людям идея нравится, говорят в магазине.
Петербургский книжный магазин «Фаренгейт 451» выдаёт покупателям заказы с лопаты, которую просовывают в окно.
В магазине таким образом обеспечивают бесконтактную передачу, рассказал «Бумаге» владелец магазина Платон Романов. Покупатели заказывают книги, а потом приходят за ними и забирают их с лопаты. Людям такая идея нравится, утверждает Романов.
По его словам, с начала режима самоизоляции продажи упали «катастрофически» — в день продают по одной-две книги. При покупке трёх магазин выдаёт в подарок маску.
13 апреля писатели, издатели и книжные магазины попросили правительство включить книжную индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения вируса, а книжную продукцию — в список товаров первой необходимости.
Ну норм отсылка
А книгу на лопату им рука-манипулятор кладёт? Контакт такой же как и при передаче из руки в руку или на прилавок.
Ох уж эта любовь людей брать с лопаты
А в чём проблема лопат?
Раньше блины ели с лопаты, теперь книги берут
А если я захочу безопасно торговать лопатами, мне придётся выдавать лопату с лопаты?
Раньше садились на лопату
Прогресс
Да хрен его знает прогресс ли. Как по мне, лучше на лопату, чем на бутылку
Эк универсальный гаджет
Правый теркин30см
Охуенная причина обиды
Крохотный парфюмер
А если они - любовники, и вши лобковые
Потрясающая реакция.
Люди покупают книги, за это стоило бы радоваться, ведь значит люди хотят читать и кто-то придумал способ как-то безопасно продавать книги.
Но люди в этом видят случай с едой с лопаты, начинают кукарекать, что пиздец это какой-то. Ну камон ребята. Не стыдно?
Да, замени лопату на квадракоптер, никто бы ничего не сказал, конечно, но блять суть то не меняется в данной ситуации.
Ладно бы этот способ был хоть чем то безопаснее обычного. Если продавец книгу руками не трогал и не кашлял на нее и не чихал - то и проблем быть никаких не должно для покупателя. Продавец мог бы защититься просто поставив столик возле дверей и складывать товар на этот столик, с которого бы покупатель и забирал бы товар, но нет, надо лопату, иначе русский не оценит.
Чуваки просто веселятся, а ты тошнишь. Не надо так.
Вот об этом я и говорю, подобный градус и в других коментах есть, и не только здесь.
но нет, надо лопату, иначе русский не оценит.
А если бы это был поднос для пиццы?
Кто кукарекает, поугорать уже грех? Можно радоваться и угорать, не?
Сообщение удалено
Справедливо же, всегда найдуться такие мамкины исправители нравов, что видят ужас-ужас в комментах, не думая, что одна реакция может не исключать другие, предпочитая все противопоставлять, что свойственно дурачкам.
Книги авторов типа Донцовой предлагаю так передавать и после окончания карантина.
Кстати, подкину идею Михаилу Гончарову – в Теремке можно блины на лопате раздавать, дабы держать дистанцию от сударей и сударынь! Ну или курьерам прям выдать, чтобы блять в квартиру закидывать)))
А деньги люди на лопате просовывают в окно?
- сколько стоит библия?
- две лопаты денег!
- а конституция?
- в подарок к библии даём бесплатно
Конституция и библия может стать одной книгой.
Так победим!
Выходит раздаватели блинов были просто оракулами
Выйти из дома во время ПАНДЕМИИ ради покупки БУМАЖНОЙ книги в 2020 году. Типичный Питер, что сказать. Выебоны дороже жизни, не то что денег.
без книги у них ломка. Культурой так и прёт
Ну типичный Питер, мать его. Ненавижу это болото
там без штор вроде спать невозможно. вечно свет (белые ночи)
Это летом. Зимой вообще жить в мраке весь день как в заднице сатаны
нафига они там живут вообще. Пётр первый был тот ещё извращенец. Любил к северному морю поближе. Зачем? К Европе ближе или что?