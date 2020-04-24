Людям идея нравится, говорят в магазине.

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Фото «Фаренгейт 451»

Петербургский книжный магазин «Фаренгейт 451» выдаёт покупателям заказы с лопаты, которую просовывают в окно.

В магазине таким образом обеспечивают бесконтактную передачу, рассказал «Бумаге» владелец магазина Платон Романов. Покупатели заказывают книги, а потом приходят за ними и забирают их с лопаты. Людям такая идея нравится, утверждает Романов.

По его словам, с начала режима самоизоляции продажи упали «катастрофически» — в день продают по одной-две книги. При покупке трёх магазин выдаёт в подарок маску.

Сейчас прежде всего нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции. Ещё месяц карантина может стать фатальным для большинства из нас. Платон Романов владелец магазин «Фаренгейт 451»

13 апреля писатели, издатели и книжные магазины попросили правительство включить книжную индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения вируса, а книжную продукцию — в список товаров первой необходимости.