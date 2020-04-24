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Новости
Алексей Боржонов
2799

Петербургский магазин стал выдавать покупателям книги с лопаты. Так обеспечивают бесконтактную передачу Материал редакции

Людям идея нравится, говорят в магазине.

63 комментария
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Фото «Фаренгейт 451»

Петербургский книжный магазин «Фаренгейт 451» выдаёт покупателям заказы с лопаты, которую просовывают в окно.

В магазине таким образом обеспечивают бесконтактную передачу, рассказал «Бумаге» владелец магазина Платон Романов. Покупатели заказывают книги, а потом приходят за ними и забирают их с лопаты. Людям такая идея нравится, утверждает Романов.

По его словам, с начала режима самоизоляции продажи упали «катастрофически» — в день продают по одной-две книги. При покупке трёх магазин выдаёт в подарок маску.

Сейчас прежде всего нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции. Ещё месяц карантина может стать фатальным для большинства из нас.

Платон Романов
владелец магазин «Фаренгейт 451»

13 апреля писатели, издатели и книжные магазины попросили правительство включить книжную индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения вируса, а книжную продукцию — в список товаров первой необходимости.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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63 комментария
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Андрей Заварзин

48

Ну норм отсылка

Ответить

Roman Konchalov

Андрей
1

А книгу на лопату им рука-манипулятор кладёт? Контакт такой же как и при передаче из руки в руку или на прилавок.

Ответить

Посторонний

Roman
1

Хотя бы рядом не стоят, не чихают открыто и смело прямо в лицо.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Roman
0

продавцы не заразиться точно)

Ответить

Атлант поправил плечи

Андрей
1

Лимонов в Раю тоже прикольно

Ответить

Мальмезон I

16

Ох уж эта любовь людей брать с лопаты

Ответить

glimpse unthinkable

Мальмезон
1

А в чём проблема лопат?

Ответить

Дмитрий Чернышов

glimpse
9

Раньше блины ели с лопаты, теперь книги берут

Ответить

Романелло Кивогенс

Дмитрий
6

А если я захочу безопасно торговать лопатами, мне придётся выдавать лопату с лопаты?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Романелло
2

Можно сделать лопатокоптер, и отправить его

Ответить

Художественный бокал

Романелло
0

Придётся сделать руки-лопаты

Ответить

Романелло

Художес…
0

От продюсера фильма Эдвард Руки-ножницы, от режиссёра по прозвищу Сарик Руки-крюки - отечественная экранизация игры Shovel Knight под названием Руки-лопаты. В главной роли Руки-базуки. 

Ответить

Максим Шпилёв

Дмитрий
2

Раньше садились на лопату

Ответить

Виталий Ситников

Максим
4

хоть не на бутылку и на этом спасибо

Ответить

Виктор Ганелес

Дмитрий
0

Прогресс

Ответить

Andray Swart

Виктор
1

Да хрен его знает прогресс ли. Как по мне, лучше на лопату, чем на бутылку

Ответить

ouxen

13

в крови уже, этот народ ничем не победить!!

Ответить

Владислав Сурков

11

даже на карантине соблюдают скрепы 

Ответить

Непривычный бас

11
Ответить

Паша Цветомузыка

7

Эк универсальный гаджет

Ответить

Правый теркин30см

Паша
0

Охуенная причина обиды

Ответить

Крохотный парфюмер

Правый
1

А если они - любовники, и вши лобковые

Ответить

Александр Воскресенский

Крохотный
0

Купил бы керосин, че лопатой то.

Ответить

check-it-out

3

Потрясающая реакция.

Люди покупают книги, за это стоило бы радоваться, ведь значит люди хотят читать и кто-то придумал способ как-то безопасно продавать книги.

Но люди в этом видят случай с едой с лопаты, начинают кукарекать, что пиздец это какой-то. Ну камон ребята. Не стыдно?

Да, замени лопату на квадракоптер, никто бы ничего не сказал, конечно, но блять суть то не меняется в данной ситуации.

Ответить

Поменял Никнейм

check-it-out
8

Где люди говорят, что это пиздец?

Ответить

Кеша Шушпанов

check-it-out
0

Ладно бы этот способ был хоть чем то безопаснее обычного. Если продавец книгу руками не трогал и не кашлял на нее и не чихал - то и проблем быть никаких не должно для покупателя. Продавец мог бы защититься просто поставив столик возле дверей и складывать товар на этот столик, с которого бы покупатель и забирал бы товар, но нет, надо лопату, иначе русский не оценит.

Ответить

Поменял Никнейм

Кеша
7

Чуваки просто веселятся, а ты тошнишь. Не надо так.

Ответить

check-it-out

Поменял
1

Вот об этом я и говорю, подобный градус и в других коментах есть, и не только здесь.

Ответить

check-it-out

Кеша
0

 но нет, надо лопату, иначе русский не оценит.

А если бы это был поднос для пиццы? 

Ответить

Посторонний

check-it-out
1

Кто кукарекает, поугорать уже грех? Можно радоваться и угорать, не?

Ответить

Spect

check-it-out
1

Сообщение удалено

Ответить

Spect

Spect
0

Ладно, слишком токсично, боюсь он обидится

Ответить

Посторонний

Spect
0

Справедливо же, всегда найдуться такие мамкины исправители нравов, что видят ужас-ужас в комментах, не думая, что одна реакция может не исключать другие, предпочитая все противопоставлять, что свойственно дурачкам.

Ответить

Иван Ташкинов

5

Книги авторов типа Донцовой предлагаю так передавать и после окончания карантина.

Ответить

Крохотный парфюмер

Иван
3
Ответить

Паша Цветомузыка

4

Кстати, подкину идею Михаилу Гончарову – в Теремке можно блины на лопате раздавать, дабы держать дистанцию от сударей и сударынь! Ну или курьерам прям выдать, чтобы блять в квартиру закидывать)))

Ответить

Дмитрий Чернышов

Паша
1

Сделать катапульту из лопаты, и закидывать в окно 😆

Ответить

Воинский турник

4

Ох бляядь

Ответить

theLastLetters

4

Коронавирус положил писателей на лопатки.

Ответить

Недовольный Денис

2

Культурненько

Ответить

Поменял Никнейм

2

Блинопиум для народа

Ответить

Виктор Ганелес

0

А деньги люди на лопате просовывают в окно?

- сколько стоит библия?
- две лопаты денег!
- а конституция?
- в подарок к библии даём бесплатно

Ответить

Виталий Ситников

Виктор
3

конституцию вместо туалетной бумаги скоровыдавать будут

Ответить

Эдуард Суровый

Виктор
1

Конституция и библия может стать одной книгой.

Ответить

Виктор Ганелес

Эдуард
3

И продаваться в разделе «фантастика»

Ответить

Igor Kalinin

1

История про блины с лопаты принимает позитивный оборот!

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Кому роботы, кому лопаты

Ответить

Посторонний

1

Не блинами одними жив человек, а всяким словом книжным. 

Ответить

Волчаркин

1

Так победим!

Ответить

Посторонний

Волчаркин
0

Поедим и почитаем.

Ответить

Petr

0

Выходит раздаватели блинов были просто оракулами

Ответить

Посторонний

Petr
1

Или основателями моды.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Petr
0

Великие предтечи

Ответить

Крохотный парфюмер

0

В Петербурге стали меньше читать. Это ли не начало конца?

Ответить

Юрий Белов

0

Странно, казалось в изоляции от безделия люди  наоборот должны читать больше!

Ответить

Внезапный хичхакер

0

Ждем пока порноиндустрия подтянится. 

Ответить

Артур Логвинов

–1

Выйти из дома во время ПАНДЕМИИ ради покупки БУМАЖНОЙ книги в 2020 году. Типичный Питер, что сказать. Выебоны дороже жизни, не то что денег.

Ответить

Yuri Miller

Артур
0

без книги у них ломка. Культурой так и прёт

Ответить

Артур Логвинов

Yuri
–1

Ну типичный Питер, мать его. Ненавижу это болото

Ответить

Yuri Miller

Артур
0

там без штор вроде спать невозможно. вечно свет (белые ночи)

Ответить

Артур Логвинов

Yuri
0

Это летом. Зимой вообще жить в мраке весь день как в заднице сатаны

Ответить

Yuri Miller

Артур
0

нафига они там живут вообще. Пётр первый был тот ещё извращенец. Любил к северному морю поближе. Зачем? К Европе ближе или что?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Yuri
0

Зимой можно не выключать свет днём. Слишком темно и уныло.

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