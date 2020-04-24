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Власти больше не гарантируют финансирование проектов компаний, но они получат поддержку на фоне обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Совет Фонда кино решил исключить кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя из списка лидеров индустрии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в совете. Фонд кино пока не объявил об этом официально, от комментариев там отказались.
Новыми лидерами стали «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко («Лёд», «Притяжение» и их сиквелы), а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна («Т-34», «Аритмия», «Кома»). Перечень ежегодно утверждают заново, главный критерий – касса фильмов компании за последние три года. Фонд кино финансирует производство и прокат отечественных фильмов – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Фильмы лидеров соревнуются между собой отдельно и имеют больше шансов получить деньги безвозмездно.
24 апреля стало известно, что перечень системообразующих предприятий (они могут получить финансовую поддержку из бюджета) дополнили 26 организациями в сфере культуры. В него вошли компании «Нон-стоп продакшн», «Профит», «Рок», «Водород» и «Марс медиа». В перечень Минкультуры также попали крупнейшие сети кинотеатров – «Киномакс», «Каро», «Кино Окко».
Компания «Нон-стоп продакшн» наиболее известна продюсированием последних фильмов Андрея Звягинцева: «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена». В 2019 году она выпустила картины «Дылда», «Девятая» и «(Не)идеальный мужчина».
Толстунов уже долгое время занят работой над масштабной экранизацией романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Последним продюсерским проектом Алексея Учителя стала танцевальная картина «Битва». 16 апреля в прокат должен был выйти «Стрельцов» с Александром Петровым, спродюсированный его компанией.
Стране нужны узкомыслящие потребители-патриоты, вот такое говнокино и актуально. Ну ладно, не прям уж полное гавно, но по сравнению с тем же Левиафаном - шляпа полная. А если потребитель начнёт смотреть того же Левиафана, не дай Бог думать начнёт, не приведи Господь начнёт понимать (как будто и так не понятно), что в стране пиздец, поэтому смотрите, на хуй, Т-34, где снаряды от танка отскакивают и прочий говнолёд, нехуй вам задумываться о жизни
у Левиафана и Т34 разные аудитории, тут скорее факт в том, что для аудитории которая смотрела условного Звягинцева почти больше не будут снимать кино
У тебя такой забавное узколобое мнение интернет-хомячка, прям перевёрнутая ватка, у которой знаний по делу ноль но самомнение до небес; везде злые враги давят скрепы, хехе
Тревожный вентилятор
Ну люди ведь схавали Ярость
Фонд кино не высказался однозначно, а только дал понять, что серьезное авторское кино, которое режет правду матку не желательно, если хотите получать финансирование, то стоит стоит повременить с сюжетами а-ля "Левиафан", а поснимать чего-нибудь отвлеченного от политики
Крохотный парфюмер
а) Есть и попсовые российские фильмы хорошие: "Легенда №17", "Географ глобус пропил", "Салют-7"...
б) в Америке (и других странах) стыдного говна снимают тоже очень много, просто оно не доходит до наших экранов.