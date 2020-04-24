Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
704

Фонд кино исключил компании Роднянского и Учителя из списка лидеров индустрии. А Минкультуры признало системообразующими Материал редакции

Власти больше не гарантируют финансирование проектов компаний, но они получат поддержку на фоне обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

12 комментариев
В закладки
Кадр из фильма ​«Левиафан», спродюсированного компанией «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского

Совет Фонда кино решил исключить кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя из списка лидеров индустрии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в совете. Фонд кино пока не объявил об этом официально, от комментариев там отказались.

Новыми лидерами стали «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко («Лёд», «Притяжение» и их сиквелы), а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна («Т-34», «Аритмия», «Кома»). Перечень ежегодно утверждают заново, главный критерий – касса фильмов компании за последние три года. Фонд кино финансирует производство и прокат отечественных фильмов – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Фильмы лидеров соревнуются между собой отдельно и имеют больше шансов получить деньги безвозмездно.

24 апреля стало известно, что перечень системообразующих предприятий (они могут получить финансовую поддержку из бюджета) дополнили 26 организациями в сфере культуры. В него вошли компании «Нон-стоп продакшн», «Профит», «Рок», «Водород» и «Марс медиа». В перечень Минкультуры также попали крупнейшие сети кинотеатров – «Киномакс», «Каро», «Кино Окко».

Компания «Нон-стоп продакшн» наиболее известна продюсированием последних фильмов Андрея Звягинцева: «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена». В 2019 году она выпустила картины «Дылда», «Девятая» и «(Не)идеальный мужчина».

Толстунов уже долгое время занят работой над масштабной экранизацией романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Последним продюсерским проектом Алексея Учителя стала танцевальная картина «Битва». 16 апреля в прокат должен был выйти «Стрельцов» с Александром Петровым, спродюсированный его компанией.

#новости #кино #бизнес #covid19 #карантинвроссии #минкульт

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
1
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u043a\u0443\u043b\u044c\u0442","\u043a\u0438\u043d\u043e","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","covid19"], "comments": 12, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 161974, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Apr 2020 18:58:31 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо
Коротко: онлайн-хакатон для тех, кто хочет сделать жизнь людей и бизнеса лучше
Шесть треков, 2,5 млн призовой фонд и возможность сделать проект федерального уровня.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sakari Sauso

0

Вот тебе и «Нон-стоп продакшн»

Ответить

Дмитрий Unknown

0

Стране нужны узкомыслящие потребители-патриоты, вот такое говнокино и актуально. Ну ладно, не прям уж полное гавно, но по сравнению с тем же Левиафаном - шляпа полная. А если потребитель начнёт смотреть того же Левиафана, не дай Бог думать начнёт, не приведи Господь начнёт понимать (как будто и так не понятно), что в стране пиздец, поэтому смотрите, на хуй, Т-34, где снаряды от танка отскакивают и прочий говнолёд, нехуй вам задумываться о жизни

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
0

Аритмия то?)

Ответить

Михаил Иванов

Дмитрий
0

у Левиафана и Т34 разные аудитории, тут скорее факт в том, что для аудитории которая смотрела условного Звягинцева почти больше не будут снимать кино 

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
0

У тебя такой забавное узколобое мнение интернет-хомячка, прям перевёрнутая ватка, у которой знаний по делу ноль но самомнение до небес; везде злые враги давят скрепы, хехе

Ответить

Тревожный вентилятор

Дмитрий
0

Ну люди ведь схавали Ярость

Ответить

Крохотный парфюмер

Тревожный
0

Мне, кстати, этот фильм показался скучным

Ответить

Allekprost

Дмитрий
0

Фонд кино не высказался однозначно, а только дал понять, что серьезное авторское кино, которое режет правду матку не желательно, если хотите получать финансирование, то стоит стоит повременить с сюжетами а-ля "Левиафан", а поснимать чего-нибудь отвлеченного от политики

Ответить

Крохотный парфюмер

Дмитрий
0

а) Есть и попсовые российские фильмы хорошие: "Легенда №17", "Географ глобус пропил", "Салют-7"...
б) в Америке (и других странах) стыдного говна снимают тоже очень много, просто оно не доходит до наших экранов.

Ответить

Allekprost

Дмитрий
0
Ответить

Allekprost

Дмитрий
0

Верно было подмечено. Авторское кино заставляет людей включать мозг!

Ответить

Крохотный парфюмер

0

Министр культуры сменился, а ФК до сих пор не в курсе

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«МБХ медиа»: главный храм вооружённых сил РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным
На одной из мозаик будет фраза «Крым наш».
201
Интернет
Японцы выпустили на YouTube первый 3D-мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку. Всё из-за большой любви к персонажам
В этой версии Гена и Чебурашка говорят на японском и переодеваются в панд, но элементы советского оригинала всё ещё видно.
215
Новости
Кремль назвал кампанию Навального «5 шагов для России» поверхностной и популистской
Дмитрий Песков заявил, что предложения Навального не имеют отношения к «реальному функционированию страны и экономики».
160
Популярное за три дня
Интернет
Сообщество motion-дизайнеров ополчилось на Максима Каца. Всё из-за спора вокруг водяных знаков
Как за один день настроить против себя одно из крупнейших тематических сообществ во «ВКонтакте» — пошаговая инструкция.
493
Интернет
«Всегда есть шанс прорваться»: Дудь выпустил трёхчасовой фильм о русскоязычных в Кремниевой долине
Журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины.
261
Новости
Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты»
Более 100 человек подписали открытое письмо в Следственный комитет.
69
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

ouxen

Уткин против Соловьёва…

Матвей Зайцев

Петербургский магазин стал…

Дмитрий Чернышов

Умерла автор рецепта конфет…

Yuri Miller

Telegram сообщил о росте…

Ded Pihto

Telegram сообщил о росте…

Yuri Miller

Telegram сообщил о росте…

Yuri Miller

Петербургский магазин стал…

Ded Pihto

Умерла автор рецепта конфет…

Паша Красников

Фонд кино исключил компании…

rdkl

Telegram сообщил о росте…