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Артём Мазанов
1937

Чехия первой из ЕС открыла границы, Роспотребнадзор призвал продлить самоизоляцию на 14 дней. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 24 апреля.

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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 5849 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 68 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 615 россиян, 5,5 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,7 миллиона человек.

В России:

  • Кремль рассказал, что решение о продлении режима самоизоляции ещё не приняли — для этого есть «ещё неделя»;
  • Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер;
  • Роспотребнадзор предупредил о «взрывном» росте заболеваемости из-за отмены ограничений. Ведомство призвало продлить режим самоизоляции на две недели;
  • Директор противочумного института «Микроб» предложил правительству продлить самоизоляцию до 12 мая;
  • Роспотребнадзор заявил, что власти могут ужесточить ограничения контактов граждан, если они не будут соблюдать уже введённые;
  • По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, достоверной информации о повторном заражении коронавирусом пока нет. Она считает, что передача Covid-19 от человека к человеку прекратится, когда у 60% населения будет иммунитет;
  • Собянин попросил направить студентов-медиков 4-5 курсов на практику в коронавирусные стационары;
  • Роспотребнадзор назвал условия для открытия парикмахерских «в ближайшие дни»: руководство должно измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от рабочего места работников с повышенной температурой, кашлем или насморком, не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, посетители и работники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, обслуживать каждого посетителя можно только в отдельном кабинете;
  • Центробанк оценил падение экономики на 4-6%;
  • Кремль назвал недопустимым формальный подход при оказании помощи бизнесу: техническая задолженность по налогам не должна быть основанием для отказа в таких кредитах;
  • Валентина Матвиенко заявила, что эпидемия коронавируса показала необходимость реформирования системы ОМС;
  • Матвиенко посоветовала не планировать в 2020 году зарубежные поездки — Россия и другие страны ещё нескоро полностью откроют границы для иностранцев;
  • Жители российских регионов смогут заказать цифровые рабочие пропуска в рамках системы Минкомсвязи только на 24 часа;
  • «ВКонтакте» отменила VK Fest. Его заменят на семидневный онлайн-фестиваль;
  • Власти Москвы отказались от праздничного оформления города к 1 мая;
  • Все медицинские работники в Москве пройдут экспресс-тест, который позволяет выявить наличие антител к коронавирусу;
  • Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок для смягчения режима изоляции на время майских праздников;
  • Губернатор Подмосковья попросил Минобороны о помощи военных в борьбе с коронавирусом. В область уже прибыли пять врачебно-сестринских бригад;
  • Полиция Петербурга получила право составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции: до 4 тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч — для должностных лиц, до 300 тысяч рублей — для юридических лиц;
  • В Ненецком автономном округ из больницы выписали единственного пациента, у которого был зафиксирован коронавирус. Регион стал единственным в России, где нет зарегистрированных случаев заражения Covid-19;
  • В Красноярске 15 человек вышли на митинг за отмену режима самоизоляции, некоторых участников акции задержали;
  • В Калининградской области с 29 апреля ослабят режим самоизоляции: в общественных местах всё ещё нужно будет носить маски. Непродовольственные магазины откроются 29 апреля, парикмахерские 4 мая;
  • Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова ушла в отставку по собственному желанию. В регионе зафиксировали 28 заражённых.

В мире:

  • Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж. Власти также разрешат жителям страны собираться в группы по десять человек;

  • В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек — самый низкий показатель с 20 марта;

  • В Италии число жертв коронавируса за сутки возросло на 420 человек — это тоже стало самым низким приростом за время эпидемии;
  • Швеция сообщила о своем самом большом приросте новых заражённых за сутки — власти выявили 812 инфицированных;
  • Парижские власти планируют восстановить работу общественного транспорта на 70% после снятия ограничений на передвижение. Режим самоизоляции во Франции действует до 11 мая;
  • В Молдавии с 27 апреля отменяют часть ограничений: власти разрешат прогулки в парках и зелёных зонах группами не более трёх человек и при соблюдении всех мер предосторожности, откроются небольшие магазины.

Бонус — The Rolling Stones выпустили первую за восемь лет песню. Её посвятили пандемии коронавируса

#дайджест #covid19 #covidtoday

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10 комментариев
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Илья Утёнков

4

Моем руки под Rolling Stones

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ouxen

Илья
0

под Bee Gees - Stayin' Alive

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Taktischer Corgi

Илья
–1

Конечно, столько хуйни писать про "возврат дудои", мой тщательней плес

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Taktischer Corgi

2

Кремль рассказал, что решение о продлении режима самоизоляции ещё не приняли — для этого есть «ещё неделя»

Если выражаться точнее, то обращение путина о продлении записали, но ещё не смонтировали. По неподтверждённым данным в этот раз даже подложат музычку.
Роспотребнадзор предупредил о «взрывном» росте заболеваемости из-за отмены ограничений. Ведомство призвало продлить режим самоизоляции на две недели;

Хуйня со смещным названием напоминает, что она существует, и хорошо бы её профинансировать.
Директор противочумного института «Микроб» предложил правительству продлить самоизоляцию до 12 мая;

<вставить звестную цитату из Масяни>
Роспотребнадзор заявил, что власти могут ужесточить ограничения контактов граждан, если они не будут соблюдать уже введённые;

Хуйня со смещным названием не расчитывает, что её заметили с первым упоминанием.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, достоверной информации о повторном заражении коронавирусом пока нет.

У хуйни со смещным названием "глава" со смищной фамилией. Анна настаивает, что ударение на первый слог.
Собянин попросил направить студентов-медиков 4-5 курсов на практику в коронавирусные стационары;

"Бабы новых нарожают!" - резюмировал мэр москвы
Роспотребнадзор назвал условия для открытия парикмахерских «в ближайшие дни»: руководство должно измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от рабочего места работников с повышенной температурой................и т.п.

Неугомонная хуйня со смещным названием завершает информационную подготовку перед запросом на расширение финансирования
Центробанк оценил падение экономии на 4-6%

По непроверенным данным, отчёт ЦБ завершается словами "пиздеть - не мешки ворочать."
__
Хватит правды, устал.

Ответить

Илья Утёнков

Taktischer
1

Хватит правды, устал.

А теперь верни дыдой!

Ответить

Taktischer Corgi

Илья
0

Он уже у хозяина.

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ouxen

3

как руки то мыть блеать!

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Алексей Любимцев

2

роллинги прям порадовали, одна из немногих крутых новостей

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Бессмысленный бинокль

0

Пятница, ночь, делать нечего, расскажу вам как проходит карантин в городе Ижевске. Исходя из новостей из Москвы, скажу что живем мы совсем в другой реальности( это я про карантин, экономически мы всегда в другой реальности)). Так вот на бумаге у нас был такой же режим самоизоляции как и у всех, закрыты тц, общепит и прочие заведения, назначили штрафы за нарушение режима. По факту же, заведения и тц конечно же не работают, но люди как выходили гулять, так и гуляют, власти же демонстративно выходили и отчитывали гуляющих, но эффекта не было. Так же отмечу, что хоть и ввели штрафы, по факту полицейские в 95% случаев делали предупреждения и просили идти домой. Пропуска бумажные для работающих ввели, но проверяли их у единиц. В транспорте, на тех маршрутах, которые всегда были загружены, так и осталась толкучка. С понедельника власти решили открыть парикмахерские и прочие салоны, вместе с этим решением горожане решили, что самоизоляция закончилась и уже сегодня повально вышли на улицу.
По заболевшим все как и в других регионах, но большая часть заражённых, как я считаю, это халатность правительства города в несоблюдении своих же правил по поводу приезжих.
Предлагаю под этим комментом писать как у вас в городе, так же жестко как в Москве или как у меня в городе

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Bad Bear

0

Пусть бы она лучше границы для цыган открыла куда-нибудь их выселить нахуй. Хуй где квартиру купишь - везде гетто.

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