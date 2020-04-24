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Дайджест от 24 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 5849 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 68 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 615 россиян, 5,5 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,7 миллиона человек.
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек — самый низкий показатель с 20 марта;
Моем руки под Rolling Stones
Конечно, столько хуйни писать про "возврат дудои", мой тщательней плес
Кремль рассказал, что решение о продлении режима самоизоляции ещё не приняли — для этого есть «ещё неделя»
Если выражаться точнее, то обращение путина о продлении записали, но ещё не смонтировали. По неподтверждённым данным в этот раз даже подложат музычку.
Роспотребнадзор предупредил о «взрывном» росте заболеваемости из-за отмены ограничений. Ведомство призвало продлить режим самоизоляции на две недели;
Хуйня со смещным названием напоминает, что она существует, и хорошо бы её профинансировать.
Директор противочумного института «Микроб» предложил правительству продлить самоизоляцию до 12 мая;
<вставить звестную цитату из Масяни>
Роспотребнадзор заявил, что власти могут ужесточить ограничения контактов граждан, если они не будут соблюдать уже введённые;
Хуйня со смещным названием не расчитывает, что её заметили с первым упоминанием.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, достоверной информации о повторном заражении коронавирусом пока нет.
У хуйни со смещным названием "глава" со смищной фамилией. Анна настаивает, что ударение на первый слог.
Собянин попросил направить студентов-медиков 4-5 курсов на практику в коронавирусные стационары;
"Бабы новых нарожают!" - резюмировал мэр москвы
Роспотребнадзор назвал условия для открытия парикмахерских «в ближайшие дни»: руководство должно измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от рабочего места работников с повышенной температурой................и т.п.
Неугомонная хуйня со смещным названием завершает информационную подготовку перед запросом на расширение финансирования
Центробанк оценил падение экономии на 4-6%
По непроверенным данным, отчёт ЦБ завершается словами "пиздеть - не мешки ворочать."
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Хватит правды, устал.
Хватит правды, устал.
А теперь верни дыдой!
Пятница, ночь, делать нечего, расскажу вам как проходит карантин в городе Ижевске. Исходя из новостей из Москвы, скажу что живем мы совсем в другой реальности( это я про карантин, экономически мы всегда в другой реальности)). Так вот на бумаге у нас был такой же режим самоизоляции как и у всех, закрыты тц, общепит и прочие заведения, назначили штрафы за нарушение режима. По факту же, заведения и тц конечно же не работают, но люди как выходили гулять, так и гуляют, власти же демонстративно выходили и отчитывали гуляющих, но эффекта не было. Так же отмечу, что хоть и ввели штрафы, по факту полицейские в 95% случаев делали предупреждения и просили идти домой. Пропуска бумажные для работающих ввели, но проверяли их у единиц. В транспорте, на тех маршрутах, которые всегда были загружены, так и осталась толкучка. С понедельника власти решили открыть парикмахерские и прочие салоны, вместе с этим решением горожане решили, что самоизоляция закончилась и уже сегодня повально вышли на улицу.
По заболевшим все как и в других регионах, но большая часть заражённых, как я считаю, это халатность правительства города в несоблюдении своих же правил по поводу приезжих.
Предлагаю под этим комментом писать как у вас в городе, так же жестко как в Москве или как у меня в городе
Пусть бы она лучше границы для цыган открыла куда-нибудь их выселить нахуй. Хуй где квартиру купишь - везде гетто.