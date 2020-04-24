Дайджест от 24 апреля.

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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 5849 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 68 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 615 россиян, 5,5 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,7 миллиона человек.

В России:

Кремль рассказал, что решение о продлении режима самоизоляции ещё не приняли — для этого есть «ещё неделя»;



Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер;



Роспотребнадзор предупредил о «взрывном» росте заболеваемости из-за отмены ограничений. Ведомство призвало продлить режим самоизоляции на две недели;



Директор противочумного института «Микроб» предложил правительству продлить самоизоляцию до 12 мая;



Роспотребнадзор заявил, что власти могут ужесточить ограничения контактов граждан, если они не будут соблюдать уже введённые;



По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, достоверной информации о повторном заражении коронавирусом пока нет. Она считает, что передача Covid-19 от человека к человеку прекратится, когда у 60% населения будет иммунитет;



Собянин попросил направить студентов-медиков 4-5 курсов на практику в коронавирусные стационары;



Роспотребнадзор назвал условия для открытия парикмахерских «в ближайшие дни»: руководство должно измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от рабочего места работников с повышенной температурой, кашлем или насморком, не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, посетители и работники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, обслуживать каждого посетителя можно только в отдельном кабинете;



Центробанк оценил падение экономики на 4-6%;

Кремль назвал недопустимым формальный подход при оказании помощи бизнесу: техническая задолженность по налогам не должна быть основанием для отказа в таких кредитах;



Валентина Матвиенко заявила, что эпидемия коронавируса показала необходимость реформирования системы ОМС;



Матвиенко посоветовала не планировать в 2020 году зарубежные поездки — Россия и другие страны ещё нескоро полностью откроют границы для иностранцев;



Жители российских регионов смогут заказать цифровые рабочие пропуска в рамках системы Минкомсвязи только на 24 часа;



«ВКонтакте» отменила VK Fest. Его заменят на семидневный онлайн-фестиваль;

Власти Москвы отказались от праздничного оформления города к 1 мая;



Все медицинские работники в Москве пройдут экспресс-тест, который позволяет выявить наличие антител к коронавирусу;



Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок для смягчения режима изоляции на время майских праздников;



Губернатор Подмосковья попросил Минобороны о помощи военных в борьбе с коронавирусом. В область уже прибыли пять врачебно-сестринских бригад;



Полиция Петербурга получила право составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции: до 4 тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч — для должностных лиц, до 300 тысяч рублей — для юридических лиц;

В Ненецком автономном округ из больницы выписали единственного пациента, у которого был зафиксирован коронавирус. Регион стал единственным в России, где нет зарегистрированных случаев заражения Covid-19;

В Красноярске 15 человек вышли на митинг за отмену режима самоизоляции, некоторых участников акции задержали;

В Калининградской области с 29 апреля ослабят режим самоизоляции: в общественных местах всё ещё нужно будет носить маски. Непродовольственные магазины откроются 29 апреля, парикмахерские 4 мая;

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова ушла в отставку по собственному желанию. В регионе зафиксировали 28 заражённых.

В мире:

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж. Власти также разрешат жителям страны собираться в группы по десять человек;

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек — самый низкий показатель с 20 марта;

В Италии число жертв коронавируса за сутки возросло на 420 человек — это тоже стало самым низким приростом за время эпидемии;



Швеция сообщила о своем самом большом приросте новых заражённых за сутки — власти выявили 812 инфицированных;



Парижские власти планируют восстановить работу общественного транспорта на 70% после снятия ограничений на передвижение. Режим самоизоляции во Франции действует до 11 мая;



В Молдавии с 27 апреля отменяют часть ограничений: власти разрешат прогулки в парках и зелёных зонах группами не более трёх человек и при соблюдении всех мер предосторожности, откроются небольшие магазины.

Бонус — The Rolling Stones выпустили первую за восемь лет песню. Её посвятили пандемии коронавируса