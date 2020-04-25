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Новости
Алексей Боржонов
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Телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет. NASA показало новый снимок, который он сделал Материал редакции

Фото называют «Космическим рифом».

4 комментария
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24 апреля телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет, и в честь этого NASA опубликовало его новый снимок.

Фото NASA

На фотографии — туманности NGC 2014 и NGC 2020 в Большом Магеллановом Облаке (галактика-спутник Млечного Пути). Облако находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Млечного Пути.

NASA отметило, что изображение называют «Космическим рифом», потому что оно напоминает коралловые рифы на Земле.

Шаттл «Дискавери» стартовал вывел «Хаббл» на орбиту 24 апреля 1990 года. С тех пор он сделал 1,4 миллиона снимков, которые учёные использовали более чем в 17 тысячах научных работ.

К юбилею телескопа NASA организовало интерактивную выставку, для которой из всех снимков, отправленных «Хабблом» на Землю, отобрало только 30. Некоторые из них:

Юпитер (1991)​
Центр Галактики NGC 4261 (1992)​
Столбы туманности Орла (1995)​
​Туманность Крылья бабочки (1997)
Сатурн в инфракрасном спектре (1998)​
Туманность Конус (2002)
Галактика Водоворот (2005)​
Туманность Киля (2007)​
Мистическая гора (2010)
Вестерлунд 2 (2015)
Туманность Пузырь (2016)
​Галактики NGC 4302 и NGC 4298 (2017)

#новости #космос #nasa

Спасибо за наводку Рыбий Глаз
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Gleb Khineev

9

В этот день родили меня на свет

В этот день с иголочки я одет

В этот день теплом вашим я согрет:

Мне сегодня 30 лет!

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Vladyslav Rybalko

1

С др

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Stan Majors

0

Красотуля

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Полноценный Филипп

0

хронекеру

Это как понекёру?

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