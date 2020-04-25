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Фото называют «Космическим рифом».
24 апреля телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет, и в честь этого NASA опубликовало его новый снимок.
На фотографии — туманности NGC 2014 и NGC 2020 в Большом Магеллановом Облаке (галактика-спутник Млечного Пути). Облако находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Млечного Пути.
NASA отметило, что изображение называют «Космическим рифом», потому что оно напоминает коралловые рифы на Земле.
Шаттл «Дискавери» стартовал вывел «Хаббл» на орбиту 24 апреля 1990 года. С тех пор он сделал 1,4 миллиона снимков, которые учёные использовали более чем в 17 тысячах научных работ.
К юбилею телескопа NASA организовало интерактивную выставку, для которой из всех снимков, отправленных «Хабблом» на Землю, отобрало только 30. Некоторые из них:
В этот день родили меня на свет
В этот день с иголочки я одет
В этот день теплом вашим я согрет:
Мне сегодня 30 лет!