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Решение приняли в рамках кампании по реформам в сфере прав человека.
В Саудовской Аравии отменят наказание ударами плетьми, сообщает Reuters со ссылкой на документ Верховного суда страны.
Такое решение приняли в рамках кампании по реформам в сфере прав человека, которые проводит король Салман и его сын, наследный принц Мухаммед бин Салман.
Теперь вместо порки к преступникам будут применять другие формы наказания: штрафы или лишение свободы. Reuters отмечает, что без кодифицированной системы права, которая соответствовала бы законам шариата, судьи могли по-своему интерпретировать религиозные тексты. Из-за этого круг преступлений, за которые наказывали ударами плетьми, был широким.
Правозащитные организации фиксировали случаи наказания поркой за домогательства и нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.
Одна из наиболее резонансных ситуаций, связанных с поркой, произошла в 2015 году, напоминает Би-би-си. Тогда блогер Раиф Бадави должен был получить 1000 ударов плетьми за киберпреступления и оскорбление ислама, но из-за международного резонанса наказание отменили.
now Salman is my best friend
Это намёк на вмешательство американской экономики в дела Саудовской Аравии? :)
Вместо пяти ударов два года тюрьмы
Кстати, в Сингапуре до сих пор палками бьют за правонарушения. Даже в школах могут наказать ударами палкой. Хотя кажется, что в современном мегаполисе люди должны быть гуманнее, чем в пустынном мусульманском королевстве.
В некоторых странах практикуется наказание бутылками
в Сингапуре до сих пор палками бьют за правонарушения. Даже в школах могут наказать ударами палкой
Недавно какую то программу про сингапур смотрел там про это говорили. Спрашивают в школе вот типа розги правда что ими можно наказывать учеников. Сингапурцы поржали говорят что давно такого нет.
А когда международные журналисты вышли за дверь организатора выдрали розгами
К правам человека это конечно никакого отношения не имеет. Надо различать пытки на допросе и пытки как наказание.
Морально и физически изувеченный, обозленный человек пойдёт мстить, станет маньяком
Да, и селить в тюремных норвежских отелях, социализировать нужно всяких "брейвиков". А запугивание не работает.
Мечтаю о паре МБР по ОАЭ. Самое мерзкое что есть в этом мире - это арабы.
Правозащитные организации фиксировали случаи наказания поркой за домогательства
А вот за домогательства их нужно было оставить.
Сегодня на ТЖ утро, посвящённое этичности и прочим аспектам избиений: «вези-меня-мразь» в Gett, саудиты, потихоньку выбирающиеся из каменного века... Хорошее начало дня, я считаю.