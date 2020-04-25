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Алексей Боржонов
1924

Саудовская Аравия отменит удары плетьми как форму наказания. Их заменят штрафами или лишением свободы Материал редакции

Решение приняли в рамках кампании по реформам в сфере прав человека.

25 комментариев
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В Саудовской Аравии отменят наказание ударами плетьми, сообщает Reuters со ссылкой на документ Верховного суда страны.

Такое решение приняли в рамках кампании по реформам в сфере прав человека, которые проводит король Салман и его сын, наследный принц Мухаммед бин Салман.

Теперь вместо порки к преступникам будут применять другие формы наказания: штрафы или лишение свободы. Reuters отмечает, что без кодифицированной системы права, которая соответствовала бы законам шариата, судьи могли по-своему интерпретировать религиозные тексты. Из-за этого круг преступлений, за которые наказывали ударами плетьми, был широким.

Правозащитные организации фиксировали случаи наказания поркой за домогательства и нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

Одна из наиболее резонансных ситуаций, связанных с поркой, произошла в 2015 году, напоминает Би-би-си. Тогда блогер Раиф Бадави должен был получить 1000 ударов плетьми за киберпреступления и оскорбление ислама, но из-за международного резонанса наказание отменили.

#новости #закон

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25 комментариев
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Andre Macareno

9

now Salman is my best friend

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Даниил Данковский

Andre
1

Это намёк на вмешательство американской экономики в дела Саудовской Аравии? :)

Ответить

Thomas O'Harriedge

Даниил
1

Это намек на мем, блядь

Ответить

Наим Алиев

6

Вместо пяти ударов два года тюрьмы

Ответить

1 2

Наим
1

Вместо пяти ударов два года смерти

Ответить

Иван Баев

5

Лишили человека работы

Ответить

Spect

1

Кстати, в Сингапуре до сих пор палками бьют за правонарушения. Даже в школах могут наказать ударами палкой. Хотя кажется, что в современном мегаполисе люди должны быть гуманнее, чем в пустынном мусульманском королевстве. 

Ответить

Anton Grekov

Spect
6

В некоторых странах практикуется наказание бутылками

Ответить

Spect

Anton
0

Не одобряю

Ответить

Олег Ивахнов

Spect
1

в Сингапуре до сих пор палками бьют за правонарушения. Даже в школах могут наказать ударами палкой

Недавно какую то программу про сингапур смотрел там про это говорили. Спрашивают в школе вот типа розги правда что ими можно наказывать учеников. Сингапурцы поржали говорят что давно такого нет.

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Виктор Ганелес

Олег
1

А когда международные журналисты вышли за дверь организатора выдрали розгами

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Ваня Погост

Spect
1

Наказание и есть человеколюбие же :)

Ответить

Ded Pihto

0

К правам человека это конечно никакого отношения не имеет. Надо различать пытки на допросе и пытки как наказание.

Ответить

Spect

Ded
0

Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Ответить

Ded Pihto

Spect
–1

Бла бла бла. Пытки как наказание абсолютно приемлемы а в случае тяжких преступлений просто необходимы. Наказания в виде трёх пожизненных сроков это фарс.

Ответить

Roman Sapon

Ded
0

Морально и физически изувеченный, обозленный человек пойдёт мстить, станет маньяком

Ответить

Ded Pihto

Roman
0

Хватит бред нести. Наказание осуществляется с целью запугивание потенциальных преступников а не перевоспитания. Преступник это расходный материал уже. Может нам вообще преступников не наказывать и с ложечки кормить чтоб они не озлоблялись.

Ответить

Roman Sapon

Ded
0

Да, и селить в тюремных норвежских отелях, социализировать нужно всяких "брейвиков". А запугивание не работает.

Ответить

Вася Чапаев

–2

Мечтаю о паре МБР по ОАЭ. Самое мерзкое что есть в этом мире - это арабы.

Ответить

Никита Литвинов

Вася
0

Только новость про саудовскую аравию

Ответить

Вася Чапаев

Никита
–1
Ответить

Павел Белов

0

Связано ли это с предыдущим постом?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Правозащитные организации фиксировали случаи наказания поркой за домогательства

А вот за домогательства их нужно было оставить.

Ответить

Ваня Погост

0

Сегодня на ТЖ утро, посвящённое этичности и прочим аспектам избиений: «вези-меня-мразь» в Gett, саудиты, потихоньку выбирающиеся из каменного века... Хорошее начало дня, я считаю.

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Дмитрий Алексеевич

0

Оттепель

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