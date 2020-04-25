Прямой эфир
Выздоровели 682 человека.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России превысило 74 тысячи, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 5966 новых случаев заболевания, 66 человек умерли, 682 — выздоровели.
За всё время в стране зафиксировано 74588 случаев заболевания, 6250 человек выздоровели, 681 — умерли.
Наибольшее число заболеваний — в Москве (36897), на втором месте — Московская область — (7889), на третьем — Петербург (2711).
Больше нельзя
Будто оценки жюри
что такого в том, что в стране несколько областей могут иметь одинаковое количество зараженных?
Про 6 тысяч уже писали?
Негласное правило "не больше 6000" выдерживается строго)
Было уже больше 6000, поэтому не так уж и строго. :-)
Учащийся алмаз
Когда 6 000 было - тогда и по шапке дали, чтобы больше не превышали (вот и не превышают)
Это шутка, если что, товарищ майор.
Непонятный крюк
Не похоже
У нас другие трагические события
Преподобный Илья
Путина нет
Скоро рассвет, Путина нет...
Поменем!!
Первый нах
Объясните, что такое братухи-борцухи делают у себя в Дагестане, что так растёт число заболеваний?