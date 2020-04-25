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Новости
Алексей Боржонов
6854

В России зафиксировали 5966 новых случаев заболевания Covid-19. За сутки умерли 66 человек Материал редакции

Выздоровели 682 человека.

49 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России превысило 74 тысячи, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 5966 новых случаев заболевания, 66 человек умерли, 682 — выздоровели.

За всё время в стране зафиксировано 74588 случаев заболевания, 6250 человек выздоровели, 681 — умерли.

Наибольшее число заболеваний — в Москве (36897), на втором месте — Московская область — (7889), на третьем — Петербург (2711).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом заболевших в России​

#новости #covid19

Новости
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49 комментариев
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x20 li

55

Фууух, хорошо, что не 6000

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Никон Макиенко

47

Вчерашняя шутка про 5999.99 теперь больше не шутка

Ответить

Илья Захаров

30

Больше нельзя

Ответить

Георгий Копылов

Илья
15

Будто оценки жюри

Ответить

Kyler

Георгий
8

Но не Гусмана

Ответить

Станислав Есин

Илья
1

что такого в том, что в стране несколько областей могут иметь одинаковое количество зараженных?

Ответить

Ваня Погост

Станислав
4

Ничего, если только это не Россия.

Ответить

Непонятный крюк

Илья
3

Садись, пять!

Ответить

Просто Тимуррр

Илья
3

Илюха, у нас совпадение. Возможно, заговор. По комментам!

Ответить

Andrey Alyushin

Илья
–1

Окр

Ответить

Маркел Сычев

19

Про 6 тысяч уже писали?

Ответить

Eugene Gultyaev

Маркел
2

Ты меня опередил

Ответить

Алексей

Маркел
0

Вчера ещё я писал

Ответить

Андрей Круглов

16

Три часа цифру общую подбивали

Ответить

Dra

12

Негласное правило "не больше 6000" выдерживается строго)

Ответить

Ilya Shaulov

Dra
1

Было уже больше 6000, поэтому не так уж и строго. :-)

Ответить

Учащийся алмаз

Ilya
9

Когда 6 000 было - тогда и по шапке дали, чтобы больше не превышали (вот и не превышают)
Это шутка, если что, товарищ майор.

Ответить

Александр Занегин

7

Комментарий под новостью с портала моего города. Без комментариев.

Ответить

Учащийся алмаз

1

Шестёрки - это перевёрнутые девятки?

Ответить

Непонятный крюк

Учащийся
18

Не похоже

Ответить

Max Berezin

Непонятный
0

А так?

Ответить

Nikita Zubkov

Max
2
Ответить

Михаил Бурсин

6

Если в статистике указать число больше 6000, то у оперштаба отвалится жопа

Ответить

Brown Zweig

5
Ответить

Роберт Петросян

0

У нас другие трагические события 

Ответить

Toliyn

Роберт
2

Фотошоп же

Ответить

Maksytoff

Toliyn
8

Фотошоп,там Путин

Ответить

Преподобный Илья

Maksytoff
2

Путина нет

Ответить

Nikita Zubkov

Преподобный
5

Скоро рассвет, Путина нет...

Ответить

Ilya Shevraev

Nikita
2

Ключ паверни..

Ответить

Преподобный Илья

Ilya
0

...и палетееели

Ответить

Непонятный крюк

Роберт
4

Наелся и спит?

Ответить

Иван Ташкинов

Роберт
0

Поменем!!

Ответить

Антон Попов

Иван
0

Помемнем!

Ответить

Andrey Alyushin

2

Шутки про плато, шашлыки, церковь и метро.
Раунд

Ответить

Населенный Филипп

2

Интересно, а они подделывают стату, не публикуя части данных, или просто перестают фиксировать положительные тесты при достижении целевого показателя?

Ответить

Andrew Roz

1

Стабильность 5к.

Ответить

Eugene Lemeshko

1

Видимо 6к+ мы так и не увидим))))))

Ответить

Nikolay T

1

Ха-ха, ок не больше 6к

Ответить

web-watcher

1

Догнать и перегнать Китай! С такими темпами ещё пару дней осталось

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

0

Первый нах

Ответить

Учащийся алмаз

MayWillDie
1

(на самом деле нет)

Ответить

Artur Kutushev

0

Dell

Ответить

Василий Всесильный

0

Произошёл отскок

Ответить

Ivan Sergeyevich

0

Оренбург просто решил написать цифру своего региона

Ответить

Егор Музыка

0

Рынок выявленных случаев потерял волатильность. 

Ответить

Иван Ташкинов

0

Объясните, что такое братухи-борцухи делают у себя в Дагестане, что так растёт число заболеваний?

Ответить

Павел Суворов

Иван
0

То и делают

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Павел Суворов

0

Свердловская область второй день стабильно 33, горжусь

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