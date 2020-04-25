В СПЧ назвали цензурой запрет на критику поправок в Конституцию и упоминание опросов «Левада-центра» в «Ведомостях»
Материал редакции
Сотрудники издания критиковали нового главреда и говорили о «подрыве доверия» к изданию.
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Члены Совета по правам человека назвали актом цензуры действия главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова, который снял с сайта издания колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также запретил критиковать поправки в Конституцию и публиковать опросы «Левада-центра». Об этом говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ.
В СПЧ потребовали дать журналистам «Ведомостей» право выдвинуть кандидатуру главного редактора, а действия Шмарова посчитали «актом цензуры, прямо запрещенной статьей 29 Конституции».
Обращение комиссии подписали Леонид Никитинский, Павел Гусев, Екатерина Винокурова, Николай Сванидзе, Генри Резник, Иван Засурский.
Как развивался конфликт:
Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;
Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главного редактора. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию.