Как сообщают журналисты, в оправдание своих действий и.о. главного редактора ссылается на указания „высоких должностных лиц“. Подобные указания со ссылкой на неназванных чиновников являются актом цензуры, прямо запрещенной ст. 29 Конституции и Законом о средствах массовой информации. Этот закон выстроен таким образом, что ни власти, ни собственники СМИ не имеют права вмешиваться в творческую работу журналистов.