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Новости
Алексей Боржонов
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В СПЧ назвали цензурой запрет на критику поправок в Конституцию и упоминание опросов «Левада-центра» в «Ведомостях» Материал редакции

Сотрудники издания критиковали нового главреда и говорили о «подрыве доверия» к изданию.

9 комментариев
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Члены Совета по правам человека назвали актом цензуры действия главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова, который снял с сайта издания колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также запретил критиковать поправки в Конституцию и публиковать опросы «Левада-центра». Об этом говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ.

В СПЧ потребовали дать журналистам «Ведомостей» право выдвинуть кандидатуру главного редактора, а действия Шмарова посчитали «актом цензуры, прямо запрещенной статьей 29 Конституции».

Как сообщают журналисты, в оправдание своих действий и.о. главного редактора ссылается на указания „высоких должностных лиц“. Подобные указания со ссылкой на неназванных чиновников являются актом цензуры, прямо запрещенной ст. 29 Конституции и Законом о средствах массовой информации. Этот закон выстроен таким образом, что ни власти, ни собственники СМИ не имеют права вмешиваться в творческую работу журналистов.

из заявления СПЧ

Обращение комиссии подписали Леонид Никитинский, Павел Гусев, Екатерина Винокурова, Николай Сванидзе, Генри Резник, Иван Засурский.

Как развивался конфликт:

  • Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;
  • Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
  • 13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
  • 22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
  • 23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главного редактора. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию.

#новости #медиа

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9 комментариев
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Artem Puchkov

–8

Права человека....

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Абстрактный американец

Artem
7

В России всем так было на все насрать, что к 2020 году все оказались по голову в говне.

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Андрей Гришин

Абстрактный
1

В 2020? А не раньше? на пару веков. Когда Ленин разрушал государство - тоже было всем насрать 

Ответить

Artem Puchkov

Абстрактный
0

Вы про стабильность?

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alex twit

Artem
2

Полный стабилизец

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Святой химик

3

Как будто их кто-то будет слушать 

Ответить

Дневной Абдужаббор

Святой
1

я иногда слушаю СПБЧ

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Litnikov Danil

2

Но обращение должен подписать председатель, не? Тогда это обращение членов спч, а не организации

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Святой химик

Litnikov
0

А он этого делать не будет, тк друган 

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