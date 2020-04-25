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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза. Тогда в городе ещё не фиксировали Covid-19 Материал редакции

Пневмония — осложнение, которое часто возникает при Covid-19.

2 комментария
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В феврале 2020 года в Москве 7312 человек заболели внебольничной пневмонией, это на 54% больше, чем в феврале 2019 года. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на данные Роспотребнадзора, предоставленные Росстатом.

Пневмония — осложнение, которое часто возникает при Covid-19. Эксперты, с которыми поговорил Би-би-си отмечают, что рост заболевших пневмонией может быть связан с распространением вируса в городе, но сказать точно, так ли это, нельзя.

  • Анатолий Альштейн, вирусолог из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, считает, что в феврале вирус только «перебросился» в Европу из Китая и вряд ли мог распространиться в России;
  • Эпидемиолог Михаил Фаворов, президент компании DiaPrep System, допустил, что в Москве могли быть не зафиксированные случаи заболевания коронавирусом, которые привели к пневмонии;
  • Александр Пальман, врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета МГМУ им. Сеченова, считает, что рост заболевших пневмонией можно объяснить климатически аномальной зимой, из-за которой график эпидемий сместился. В то же время, говорит он, «естественно предположить, что определенный рост внебольничных пневмоний в этом году во всем мире» и в России в частности связан с коронавирусом.

В целом по России число заболевших пневмонией снизиилось на 5% по сравнению с фервалём 2019 года, сообщает Русская служба Би-би-си. Но в 32 регионах число заболевших выросло, а в 21 из них — сразу на 10%.

Первый случай заболевания Covid-19, который вошёл в официальную статистику, зафиксировали в Москве 2 марта. 25 апреля в городе больше 39 тысяч случаев заболевания, 366 человек умерли от вируса, 3047 — выздоровели.

#новости #covid19

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Владислав Сурков

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кароче дохуя кто уже переболел 

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German Times

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Но по графику рост начался еще в сентябре 2019 года.

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