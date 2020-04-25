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Алексей Боржонов
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В России — продумают отмену ограничений для бизнеса, в мире — 200 тысяч смертей от вируса. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 25 апреля.

В России:

  • Зафиксировано 5966 новых случаев заболевания Covid-19, 66 человек умерли 682 — выздоровели. Число случаев заболевания за всё время выросло до 74588, выздоровели 6250 человек, умерли — 681;
  • Правительство поручило профильным ведомствам к 30 апреля подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для бизнеса. Кроме того, необходимо подготовить рекомендации о соблюдении мер предосторожности во время майских праздников, а студентам старших курсов медицинских вузов, которые работают с больными Covid-19, — обеспечить выплаты;
  • Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий, которые пострадали из-за коронавируса. Отсрочка будет действовать 4-6 месяцев;
  • Коронавирус обнаружили у восьми воспитанников тверского суворовского училища. О заболевании Covid-19 сообщили два депутата Госдумы от КПРФ;
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что «целый ряд стран Европы и Евросоюза» хотел бы попросить помощи у России, но им это не разрешают сделать «старшие товарищи». В Нижегородской области закрыли на карантин Дивеевский монастырь — по неофициальной информации, вирус выявили у 48 монахинь;
  • Патриарх Кирилл направил итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов;
  • РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы;
  • В Кемеровской области продлили режим повышенной готовности до 4 мая, а с 5 мая введут электронные пропуска. По какой системе они будут работать, не уточняется;
  • Мэрия Москвы ответила на коллективный иск, поданный к Собянину из-за режима изоляции. Власти города считают, что он не нарушает прав граждан, а «меры направлены исключительно на защиту здоровья граждан». А Метрополитен Москвы объявил, что временно закроет некоторые вестибюли ещё на 13 станциях, в их числе Фонвизинская, Владыкино и Волоколамская.

В мире:

  • По данным ВОЗ, в мире более 2,7 миллиона подтверждённых случаев заболевания, более 187 тысяч человек умерли от вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболеваний превысило 2,8 миллиона, смертей — 200 тысяч, а выздоровели от вируса более 810 тысяч человек;
  • По заявлению ВОЗ, к текущему моменту отсутствуют доказательства, что уже переболевший Covid-19 человек не может повторно заразиться вирусом. Поэтому организация против выдачи «иммунных паспортов»;
  • В Великобритании число умерших превысило 20 тысяч человек. Это пятая страна после США, Испании, Италии и Франции с такой статистикой.
  • В Италии с 4 мая начнут работать музеи, рассказал министр культуры и туризма страны. В Италии более 195 тысяч случаев заболевания Covid-19, за
  • На борту круизного лайнера Costa Atlantica, которое стоит у берегов Нагасаки, зафиксировали ещё 60 случаев Covid-19. Всего на борту около 150 заболевших;
  • Киевский метрополитен возобновит работу не раньше 31 мая;
  • Индия разрешила небольшим магазинам возобновить работу спустя месяц после закрытия. При этом только половине сотрудников от общего числа персонала разрешили выйти на работу;
  • В Белоруссии прошёл общереспубликанский субботник, несмотря на рост случаев заболевания в стране. В стране почти 10 тысяч заболевших за всё время, 67 человек умерли.

И бонус

#covid19 #covidtoday

Новости
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29 комментариев
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Вечерний рубин

7

Вот бы всегда такие бонусы в конце новостей ;)

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ouxen

Вечерний
0

нет, бонус нужен только один!

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Вечерний рубин

ouxen
1

Цени то, что у тебя есть... Ты чертовски прав, приятель!

Ответить

ouxen

Вечерний
1

золотые слова!

Ответить

Динозавр Динозаврыч

2

Патриарх Кирилл направил итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов

А можно мне тоже, а то я уже месяц точно не могу купить их в ближайших аптеках, а ходить дальше то низя! Штрафовать будут!

Ответить

ouxen

Динозавр
1

нахуя, если ты ничего не дашь взамен? а нологи и так платишь безвозмездно

Ответить

ouxen

2

как руки мыть то? заебали замалчивать

Ответить

Благородный Макс

ouxen
1

Мне приходится из-за этого по нескольку раз на дню мыться.

Ответить

Динозавр Динозаврыч

1

Где техника мытья рук блин?!

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Вечерние чтения

0

Сегодня впервые за пару месяцев выбрался в центр, раз стало можно

Ответить

ouxen

Вечерние
2

тесто без сосиски?!

Ответить

Вечерние чтения

ouxen
1

Не. Такая штука

Ответить

ouxen

Вечерние
0

не понятно(
и хуле ты не врашке вообще? ты должен страдать

Ответить

Динозавр Динозаврыч

ouxen
2

Лучше бы сосиску в тесте

Ответить

Вечерние чтения

Динозавр
0

Не лучше. Легендарная вещь.
Но я уже наелся ))

Ответить

Вечерние чтения

ouxen
0

По сути булочка, которая обсыпана сахаром и орехами, испечена на огне, с дыркой, которую могут ещё и десертом заполнить.

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Динозавр

Вечерние
1

Не по нашему это, не по православному! Не ободряю. Все едят сосиску в тесте и ты ешь, а то выдумал там тесто без сосиски, да ещё и сладкое

Ответить

Вечерние чтения

Динозавр
0

Тут так-то вполне себе популярная пища хотдоги. Ну или свинина по-пражски с куском хлеба

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Динозавр

Вечерние
0

Не путай наши русские сосиски в тесте с этими капиталистическими хот догами

Ответить

Вечерние чтения

Динозавр
0

Попробовал бы ты сообщить товарищу майору про русские сосиски в тесте лет 40 назад

Ответить

Динозавр

Вечерние
0

А ты попробуй рассказать капиталистическому дяде про хот-доги 40 тысяч лет назад, а?

Ответить

Динозавр

Вечерние
0

А вообще приятного аппетита хотел сказать

Ответить

Благородный Макс

0

Когда уже Россия выйдет на первое место по числу заражённых? Или может кто одумается и введёт карантин? Да не бред какой-то.

Ответить

Никита Сопов

0

Да всё уже, хватит. Вчера Девушка на работе от цирроза умерла, весь отдел хоронить ездил, родственники, человек 50, надоел этот вирус им. 

Ответить

Благородный Макс

–1

Лукашенко - еблан. Когда он уже одумается? Просто бомбит.

Ответить

ouxen

Благородный
0

нахуя ему это?

Ответить

Благородный Макс

ouxen
0

И правда нахуя. Ведь природа важнее людей. Люди вымрут, а посаженные им деревья будут расти и дальше.

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Комментарий удален

Александр Костенко

Kanchi
0

@Вахтёр TJ

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Ivan Smirnov

–4

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