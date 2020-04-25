В России — продумают отмену ограничений для бизнеса, в мире — 200 тысяч смертей от вируса. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 25 апреля.
В России:
Зафиксировано 5966 новых случаев заболевания Covid-19, 66 человек умерли 682 — выздоровели. Число случаев заболевания за всё время выросло до 74588, выздоровели 6250 человек, умерли — 681;
Правительство поручило профильным ведомствам к 30 апреля подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для бизнеса. Кроме того, необходимо подготовить рекомендации о соблюдении мер предосторожности во время майских праздников, а студентам старших курсов медицинских вузов, которые работают с больными Covid-19, — обеспечить выплаты;
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий, которые пострадали из-за коронавируса. Отсрочка будет действовать 4-6 месяцев;
Коронавирус обнаружили у восьми воспитанников тверского суворовского училища. О заболевании Covid-19 сообщили два депутата Госдумы от КПРФ;
Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что «целый ряд стран Европы и Евросоюза» хотел бы попросить помощи у России, но им это не разрешают сделать «старшие товарищи». В Нижегородской области закрыли на карантин Дивеевский монастырь — по неофициальной информации, вирус выявили у 48 монахинь;
Патриарх Кирилл направил итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов;
РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы;
В Кемеровской области продлили режим повышенной готовности до 4 мая, а с 5 мая введут электронные пропуска. По какой системе они будут работать, не уточняется;
Мэрия Москвы ответила на коллективный иск, поданный к Собянину из-за режима изоляции. Власти города считают, что он не нарушает прав граждан, а «меры направлены исключительно на защиту здоровья граждан». А Метрополитен Москвы объявил, что временно закроет некоторые вестибюли ещё на 13 станциях, в их числе Фонвизинская, Владыкино и Волоколамская.
В мире:
По данным ВОЗ, в мире более 2,7 миллиона подтверждённых случаев заболевания, более 187 тысяч человек умерли от вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболеваний превысило 2,8 миллиона, смертей — 200 тысяч, а выздоровели от вируса более 810 тысяч человек;
По заявлению ВОЗ, к текущему моменту отсутствуют доказательства, что уже переболевший Covid-19 человек не может повторно заразиться вирусом. Поэтому организация против выдачи «иммунных паспортов»;
В Великобритании число умерших превысило 20 тысяч человек. Это пятая страна после США, Испании, Италии и Франции с такой статистикой.
В Италии с 4 мая начнут работать музеи, рассказал министр культуры и туризма страны. В Италии более 195 тысяч случаев заболевания Covid-19, за
На борту круизного лайнера Costa Atlantica, которое стоит у берегов Нагасаки, зафиксировали ещё 60 случаев Covid-19. Всего на борту около 150 заболевших;
Киевский метрополитен возобновит работу не раньше 31 мая;
Индия разрешила небольшим магазинам возобновить работу спустя месяц после закрытия. При этом только половине сотрудников от общего числа персонала разрешили выйти на работу;
В Белоруссии прошёл общереспубликанский субботник, несмотря на рост случаев заболевания в стране. В стране почти 10 тысяч заболевших за всё время, 67 человек умерли.
Вечерний рубин
Вот бы всегда такие бонусы в конце новостей ;)
ouxenВечерний
нет, бонус нужен только один!
Вечерний рубин
Цени то, что у тебя есть... Ты чертовски прав, приятель!
ouxenВечерний
золотые слова!
Динозавр Динозаврыч
Патриарх Кирилл направил итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов
А можно мне тоже, а то я уже месяц точно не могу купить их в ближайших аптеках, а ходить дальше то низя! Штрафовать будут!
ouxenДинозавр
нахуя, если ты ничего не дашь взамен? а нологи и так платишь безвозмездно
ouxen
как руки мыть то? заебали замалчивать
Благородный Макс
Мне приходится из-за этого по нескольку раз на дню мыться.
Динозавр Динозаврыч
Где техника мытья рук блин?!
Вечерние чтения
Сегодня впервые за пару месяцев выбрался в центр, раз стало можно
ouxenВечерние
тесто без сосиски?!
Вечерние чтенияouxen
Не. Такая штука
ouxenВечерние
не понятно(
и хуле ты не врашке вообще? ты должен страдать
Динозавр Динозаврычouxen
Лучше бы сосиску в тесте
Вечерние чтенияДинозавр
Не лучше. Легендарная вещь.
Но я уже наелся ))
Вечерние чтенияouxen
По сути булочка, которая обсыпана сахаром и орехами, испечена на огне, с дыркой, которую могут ещё и десертом заполнить.
ДинозаврВечерние
Не по нашему это, не по православному! Не ободряю. Все едят сосиску в тесте и ты ешь, а то выдумал там тесто без сосиски, да ещё и сладкое
Вечерние чтенияДинозавр
Тут так-то вполне себе популярная пища хотдоги. Ну или свинина по-пражски с куском хлеба
ДинозаврВечерние
Не путай наши русские сосиски в тесте с этими капиталистическими хот догами
Вечерние чтенияДинозавр
Попробовал бы ты сообщить товарищу майору про русские сосиски в тесте лет 40 назад
ДинозаврВечерние
А ты попробуй рассказать капиталистическому дяде про хот-доги 40 тысяч лет назад, а?
ДинозаврВечерние
А вообще приятного аппетита хотел сказать
Благородный Макс
Когда уже Россия выйдет на первое место по числу заражённых? Или может кто одумается и введёт карантин? Да не бред какой-то.
Никита Сопов
Да всё уже, хватит. Вчера Девушка на работе от цирроза умерла, весь отдел хоронить ездил, родственники, человек 50, надоел этот вирус им.
Благородный Макс
Лукашенко - еблан. Когда он уже одумается? Просто бомбит.
ouxenБлагородный
нахуя ему это?
Благородный Макс
И правда нахуя. Ведь природа важнее людей. Люди вымрут, а посаженные им деревья будут расти и дальше.
Комментарий удален
Александр КостенкоKanchi
@Вахтёр TJ
Ivan Smirnov
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