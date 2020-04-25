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Официальной информации о состоянии северокорейского лидера нет.
В СМИ стали появляться сообщения о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Но все медиа ссылаются на источники, а официальной информации нет.
Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 числа впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. После этого появились слухи о его возможном заболевании.
CNN 21 апреля сообщил со ссылкой на источник в американской администрации, что Ким Чен Ын мог перенести операцию, после которой возникли осложнения. Собеседник телеканала сказал, что США проверяют разведданные об этом.
Американский канал также привёл заметку издания Daily NK, которое специализируется на новостях о Северной Корее. Согласно материалу газеты, 12 апреля Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце и с тех пор восстанавливается.
Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения CNN. Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что никаких признаков плохого состояния Ким Чен Ына там не заметили.
Агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Китай направил в Северную Корею команду экспертов, в которую вошли в том числе медики. Они должны проконсультировать северокорейцев по поводу состояния Ким Чен Ына.
По данным агентства, делегацию возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Коммунистической партии Китая. Ещё один источник сообщил Reuters, что северокорейский лидер жив и может скоро появиться на публике.
Информацию об отправке медиков в Северную Корею подтвердило японское издание Shukan Gendai. По его данным, Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце и впал в вегетативное состояние, тогда Пхеньян обратился за помощью к Пекину.
О возможной смерти Ким Чен Ына написала вице-директор китайской спутниковой телесети в Гонконге HKSTV Цин Фэн. Скриншоты её поста в Weibo разошлись в других соцсетях.
Пользователь Твиттера @minchaochoy перевёл её пост на английский. Он сделал вывод, что хотя она и говорит об авторитетности своих источников, но в данном посте, скриншоты которого и разошлись в сети, она не утверждает, что Ким Чен Ын умер.
Позже её пост исчез из Weibo. Она заверила, что не удаляла его, и что, возможно, его убрали из-за комментариев.
Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос написал в твиттере, что информация о тяжёлом состоянии Ким Чен Ына ложная и попросил считать его заявление официальным.
Насколько справедливо считать эту информацию официальной, неизвестно. Bloomberg обратился за комментарием к Као, но тот отказался говорить с изданием. В северокорейских медиа информации о состояния Ким Чен Ына нет.
В 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал из публичного поля. Тогда он более месяца не появлялся на публике, что также привело к возникновению слухов. Южнокорейская разведка заявила, что тогда ему удалили кисту с лодыжки.
Девочка-сосочка, почему Кореи две, щас будет одна. Полмесяца на мобилизацию и выдвижение, жду тебя на Чхонмахо защитного цвета. Ядерный батон - тебе
Специфический пистолет
Девочка-сосочка, почему Кореи две, щас будет одна. Полмесяца на мобилизацию и выдвижение, жду тебя на 38-й параллели красного цвета. Военнопленные - тебе.
Дожили.
Корейцы на TJ шифровками обмениваются.
Женщина диктатор... Это что-то новенькое.
Приучит хуемразей к феминитивам
Бля, за кей-попом будущее.
Внимательный дебаркадер
Плохой знак, она ещё более поехавшая
Кароч, теперь Северная Корея раз в месяц стабильно войну будет США и южанам объявлять.
Пока Китаю это не надоест и он не сделает их своей новой провинцией)
Хрущев тоже сталинистом был, кек
Внимательный дебаркадер
Хрущев не был родным братом Сталина
Там ещё полгода официальных подтверждений не будет. Это Северная Корея.
Думаешь его заменят двойником и никто не заметит?
Думаешь кого-то спешно откармливают?
Я думаю что они просто нихуя не будут официально заявлять. А замену они не за один день "находят". Помню про Ына тоже всем миром сидели гадали, пока СК рожали.
По телеку просто будут крутить старые ролики с его участием, подставлять под разные новости старый видеоряд и всего делов
Апрель, ты доволен???
Помер Ын, да и хуй с ным.
Стеню Ким Ё Чен
Криповая тётка. Кажется, если она станет лидером кореи, она будет жечь жоще предыдущих
операция по стентированию прошло неудачно, потому что у хирурга от волнения дрожали руки
ха) karma is a bitch, дорогой диктатор
Не удивительно что у него руки задрожали!
Он просто впервые за свою практику, после разрезания увидел атомный реактор и кучу проводков.
Что стало с хирургом , который делал операцию , он жив ?
Приставлен к награде
Пристрелен к награде
хирург который смог
Ждём ответки от российской пластической хирургии!
Ким Чен Ын мог умереть. Издание не исключает, что это слухи
ну блин, формулировка) New York Post сообщает, что гепард съела Тодда Говарда. издание не исключает, что это слухи
Бля, сейчас бы Посту верить - рассадник фейков и любимое типа авторитетное издание для россми
Возможно это не правда, но раз все крупные СМИ стали как один это форсить, то есть большая вероятность того, что в царстве что-то пошло не так. Просто достаточно глупо подставлять так свой рейтинг. Даже доверенные Кремлем СМИ стали писать про это, хотя Россия большой друг КНДР, поэтому в их честных корейских и искренних глазах, это все могло показаться как предательство.
Туркменбаши тоже недавно умирал.
Срочная новость! Молния!
"Газета New York Post сообщила, что Путин мог умереть, но не умер. Поэтому россияне еще долго будут страдать. Издание уверенно, что это правда"
Щас его сестру подвинет какой-нибудь охуевший совет генералов и такой "Так блядь, а чего мы сидим, пришло время покончить с оккупацией юга страны" и отправляют всю свою многомиллионную голодную злую солдатню в Южную Корею. За нее вступается США, за Север - Китай и поехали.
Станет интересней, чем при кем хер кого.
США должны были договориться на удобные условия для себя. Т.е. северо-корейский люд во внимание не будет браться, а вот США поимет для себя новое лицо, с помощью которого будет ругаться на остальной мир
2020, новости из будущего: судьба целой страны все еще зависит от сердечного клапана одного человека
Юридический татарин
А вообще, Пончик подобрел последнее время, а вот сестра может отыграться за всё (они в очень серьёзных неладах были).
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