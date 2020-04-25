Некоторые хотят ждать официального подтверждения. Делайте, что хотите, но я говорю только правду. Когда Ким Ир Сен умер, была задержка в 34 часа [перед официальным подтверждением смерти — прим. TJ], когда Ким Чен Ир — 51 час, посмотрим на этот раз, сколько пройдёт до официального объявления.

Доктор Ли Вэньлян [китайский врач, который первым сообщил о вспышке Covid-19 — прим. TJ], оказался прав, но только спустя долгое время. Но я никогда не говорю неверную информацию. <…> Источники информации не одни и те же, уровень анализа — тоже. Другие журналисты не могут соперничать со мной

