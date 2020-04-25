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Новости
Алексей Боржонов
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В сети появились сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Но их источники ненадёжные Материал редакции

Официальной информации о состоянии северокорейского лидера нет.

78 комментариев
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Фото Reuters

В СМИ стали появляться сообщения о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Но все медиа ссылаются на источники, а официальной информации нет.

Слухи о состоянии Ким Чен Ына появились после информации о якобы перенесённой им операции

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 числа впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. После этого появились слухи о его возможном заболевании.

CNN 21 апреля сообщил со ссылкой на источник в американской администрации, что Ким Чен Ын мог перенести операцию, после которой возникли осложнения. Собеседник телеканала сказал, что США проверяют разведданные об этом.

Американский канал также привёл заметку издания Daily NK, которое специализируется на новостях о Северной Корее. Согласно материалу газеты, 12 апреля Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце и с тех пор восстанавливается.

Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения CNN. Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что никаких признаков плохого состояния Ким Чен Ына там не заметили.

Китай отправил в Северную Корею медработников — тоже по слухам

Агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Китай направил в Северную Корею команду экспертов, в которую вошли в том числе медики. Они должны проконсультировать северокорейцев по поводу состояния Ким Чен Ына.

По данным агентства, делегацию возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Коммунистической партии Китая. Ещё один источник сообщил Reuters, что северокорейский лидер жив и может скоро появиться на публике.

Информацию об отправке медиков в Северную Корею подтвердило японское издание Shukan Gendai. По его данным, Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце и впал в вегетативное состояние, тогда Пхеньян обратился за помощью к Пекину.

О возможной смерти Ким Чен Ына написала вице-директор китайской спутниковой телесети в Гонконге HKSTV Цин Фэн. Скриншоты её поста в Weibo разошлись в других соцсетях.

Пользователь Твиттера @minchaochoy перевёл её пост на английский. Он сделал вывод, что хотя она и говорит об авторитетности своих источников, но в данном посте, скриншоты которого и разошлись в сети, она не утверждает, что Ким Чен Ын умер.

Некоторые хотят ждать официального подтверждения. Делайте, что хотите, но я говорю только правду. Когда Ким Ир Сен умер, была задержка в 34 часа [перед официальным подтверждением смерти — прим. TJ], когда Ким Чен Ир — 51 час, посмотрим на этот раз, сколько пройдёт до официального объявления.

Доктор Ли Вэньлян [китайский врач, который первым сообщил о вспышке Covid-19 — прим. TJ], оказался прав, но только спустя долгое время. Но я никогда не говорю неверную информацию. <…> Источники информации не одни и те же, уровень анализа — тоже. Другие журналисты не могут соперничать со мной

Цин Фэн
вице-директор HKSTV

Позже её пост исчез из Weibo. Она заверила, что не удаляла его, и что, возможно, его убрали из-за комментариев.

Глава корейской организации назвал ложными сообщения о Ким Чен Ыне. Но и его слова могут быть недостоверными

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос написал в твиттере, что информация о тяжёлом состоянии Ким Чен Ына ложная и попросил считать его заявление официальным.

Насколько справедливо считать эту информацию официальной, неизвестно. Bloomberg обратился за комментарием к Као, но тот отказался говорить с изданием. В северокорейских медиа информации о состояния Ким Чен Ына нет.

Это официально: информация о серьёзном здоровье Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов проверить источник новостей и не гнаться за сенсацией.

Алехандро Као де Бенос
глава Корейской ассоциации дружбы

В 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал из публичного поля. Тогда он более месяца не появлялся на публике, что также привело к возникновению слухов. Южнокорейская разведка заявила, что тогда ему удалили кисту с лодыжки.

#новости #корея

Спасибо за наводку Evgeniy Goncharov
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78 комментариев
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Автоматический месяц

38

Его преемница, сестра, еще та сосочка-девочка. 

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Евгений Клочков

Автоматический
149

Девочка-сосочка, почему Кореи две, щас будет одна. Полмесяца на мобилизацию и выдвижение, жду тебя на Чхонмахо защитного цвета. Ядерный батон - тебе

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Типичный американец

Евгений
9

Девочка-сосочка, почему Кореи две, щас будет одна. Полмесяца на мобилизацию и выдвижение, жду тебя на 38-й параллели красного цвета. Военнопленные - тебе.

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bor_vn

Типичный
17

Дожили.
Корейцы на TJ шифровками обмениваются. 

Ответить

Типичный американец

bor_vn
0

Эт мы так сюжет Паразиты передаём, не мешай 

Ответить

Уютный Багажник

Автоматический
0

Женщина диктатор... Это что-то новенькое.

Ответить

Arthur Litovko

Уютный
33

Приучит хуемразей к феминитивам

Ответить

Уютный Багажник

Arthur
6

Диктаторка?

Ответить

t t

Уютный
19

Сделает Корею снова великой.

Ответить

Rudolf Cunningham

t
2
Ответить

check-it-out

Автоматический
10

Бля, за кей-попом будущее. 

Ответить

Богдан Федюк

check-it-out
2

и оно уже наступило

Ответить

Жаркий жар

Автоматический
4

Плохой знак, она ещё более поехавшая

Ответить

Mmmax

Жаркий
6

Кароч, теперь Северная Корея раз в месяц стабильно войну будет США и южанам объявлять.

Ответить

Честной диод

Mmmax
12

Ну то есть ничего не поменяется

Ответить

Уютный Багажник

Mmmax
5

Пока Китаю это не надоест и он не сделает их своей новой провинцией) 

Ответить

Mmmax

Уютный
4

Еще пять дней апреля, в принципе успевают

Ответить

Abram Dikoy

Уютный
0

Им оно нахуй не сдалось, выгоднее так держать 

Ответить

Непонятный крюк

Mmmax
0

КНДР по сути первая в мире страна

Ответить

Непонятный крюк

Непонятный
5

Хотел написать "в которой...", но и так неплохо

Ответить

Evgeniy Goncharov

Жаркий
4

Тут по-корейски не понимают

Ответить

Жаркий жар

Evgeniy
3

Кто не понял тот поймет

Ответить

Spect

Жаркий
0

Хрущев тоже сталинистом был, кек

Ответить

Жаркий жар

Spect
0

Хрущев не был родным братом Сталина

Ответить

alexferman

Жаркий
0

Откуда ты знаешь

Ответить

Твиттерский Жук

Автоматический
1

Почему не толстая и без очков?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Автоматический
0

Преемник вон с чемоданом слева стоит

Ответить

Robert Polson

44
Ответить

Энергетический Никита

30
Ответить

Железный мангал

16

Новости

Ким Чен Ын умер

Официальных подтверждений нет

Ясно, понятно.

Ответить

Уютный Багажник

Железный
43

Там ещё полгода официальных подтверждений не будет. Это Северная Корея. 

Ответить

check-it-out

Уютный
0

Думаешь его заменят двойником и никто не заметит?

Ответить

Litnikov Danil

check-it-out
5

Думаешь кого-то спешно откармливают?

Ответить

check-it-out

Litnikov
15

Ты давно видел этого парня из клипа?

Ответить

Уютный Багажник

check-it-out
1

Я думаю что они просто нихуя не будут официально заявлять. А замену они не за один день "находят". Помню про Ына тоже всем миром сидели гадали, пока СК рожали. 

Ответить

Роман Белоус

Уютный
5

По телеку просто будут крутить старые ролики с его участием, подставлять под разные новости старый видеоряд и всего делов

Ответить

Имя Фамилия

27

Планета на столько очистилась что ...

Ответить

Кирилл Владимирович

21

Апрель, ты доволен???

Ответить

Картошка Фри

Кирилл
3

Ну вообще война с Кореей у нас запланирована на май

Ответить

Kat Vance

19

Здоровья погибшему.

Ответить

Антон Виноградов

15

Помер Ын, да и хуй с ным.

Ответить

Василий

Антон
3

Вот и помер дед наш Ын, да и хуй остался с ным... положили его в гроб, Ким уперся в потолок

Ответить

Arthur Litovko

6

Стеню Ким Ё Чен

Ответить

Роман Белоус

Arthur
26

Криповая тётка. Кажется, если она станет лидером кореи, она будет жечь жоще предыдущих

Ответить

Stan Majors

Arthur
0

Харш или табу хенджоб пошел гуглить и представлять

Ответить

Автоматический месяц

10

Выбирайте что больше нравится.

Ответить

Политический франт

7

А что у него нету как у нас Банкетного там, удмурта?

Ну пусть возьмут из клипа Литл Биг, вроде похож!

Ответить

Mykola Glushchenko

Политический
1

На всех еды не напасешься

Ответить

Типичный американец

5
Ответить

Типичный американец

Типичный
0
Ответить

Евгений Шухов

4

Они пишут "rumor", а ты в своей заметке потерял это.

Ответить

Bot Bobs

4

"Ким Чен Ын наелся и спит" (шрифт 96)

P.S. возможно, слухи (шрифт 2)

Ответить

Salantaska .

1

Что стало с хирургом , который делал операцию , он жив ?

Ответить

Поменял Никнейм

Salantaska
2

Приставлен к награде

Ответить

Роман Белоус

Поменял
19

Пристрелен к награде

Ответить

Dev

Salantaska
1

хирург который смог

Ответить

the art of гепард

3

операция по стентированию прошло неудачно, потому что у хирурга от волнения дрожали руки

ха) karma is a bitch, дорогой диктатор

Ответить

Картошка Фри

2

Бля, сейчас бы Посту верить - рассадник фейков и любимое типа авторитетное издание для россми

Ответить

sony360

2

от передоза тоталитаризмом

Ответить

Elliot Kumamon

2

Возможно это не правда, но раз все крупные СМИ стали как один это форсить, то есть большая вероятность того, что в царстве что-то пошло не так. Просто достаточно глупо подставлять так свой рейтинг. Даже доверенные Кремлем СМИ стали писать про это, хотя Россия большой друг КНДР, поэтому в их честных корейских и искренних глазах, это все могло показаться как предательство. 

Ответить

the art of гепард

1

Ким Чен Ын мог умереть. Издание не исключает, что это слухи

ну блин, формулировка) New York Post сообщает, что гепард съела Тодда Говарда. издание не исключает, что это слухи

Ответить

Evgeniy Goncharov

the
3

Самое забавное, что TJ отредактировал мой пост и запретил делать это мне. 🤦🏻‍♂️

Ответить

Spect

1

Туркменбаши тоже недавно умирал. 

Ответить

Поменял Никнейм

Spect
0

И как?

Ответить

Spect

Поменял
6

Поет песни

Ответить

Йожиные Тсойчинения

1

Земля ему стекловатой

Ответить

Elias Bohr

1

🤞

Ответить

Действительный бокал

1

Это из той серии про казни из гаубицы.

Ответить

Stan Majors

1

Южная корея

Ответить

Собака соседа

1
Ответить

Эмиль Рубанов

1

Щас бы доверять гонконгской пропаганде.

Ответить

Sergiy Sev

1

Срочная новость! Молния!
"Газета New York Post сообщила, что Путин мог умереть, но не умер. Поэтому россияне еще долго будут страдать. Издание уверенно, что это правда"

Ответить

Kirill Kudryavtsev

0

Побольше Lolly Bomb на небесах!

Ответить

Служащий Мика

0

Тук тук к вам стучится демократия

Ответить

Нижний интернет

0

Щас его сестру подвинет какой-нибудь охуевший совет генералов и такой "Так блядь, а чего мы сидим, пришло время покончить с оккупацией юга страны" и  отправляют всю свою многомиллионную голодную злую солдатню в Южную Корею. За нее вступается США, за Север - Китай и поехали.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

2020, новости из будущего: судьба целой страны все еще зависит от сердечного клапана одного человека

Ответить

Alex Fielding

0

Пряников мятных переел

Ответить

Алексей Чегодарь

0

Del

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