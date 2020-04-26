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Экономисты предупредили, что последствия ограничений из-за коронавируса станут ощутимыми во втором квартале 2020 года.
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год, сообщил Росстат.
Эти доходы учитывают все денежные доходы минус обязательные платежи (налоги, сборы и так далее), скорректированные на инфляцию.
В предыдущий раз Росстат фиксировал падение реальных доходов в начале 2019 года, когда они сократились на 1,6%. В трёх последующих кварталах показатель рос, а по итогам года зафиксировали рост в 0,8%.
Опрошенные РБК эксперты предупредили, что основной удар по доходам населения из-за ограничений на фоне короанвируса придётся на второй квартал.
До 2019 года Росстат ежемесячно публиковал информацию об изменении доходов населения, но теперь информация появляется раз в квартал. Из-за этого «оценить, как изменилась ситуация с реальными располагаемыми доходами россиян в марте по сравнению с январем и февралём, по данным госстатистики, нельзя», уточняет РБК.
С 30 марта и до конца апреля в России объявлен режим нерабочих дней. Большинство предприятий не работает, а гражданам запрещают покидать дома без крайней необходимости.
Январь-март, русским по белому написано же. Хотя, согласен. Такое ощущение, что дома сижу уже пол года
Ключевой ГОСТ
а, блин. тогда еще интереснее, что при прорыве и рывке путина даже без коронавируса продолжают падать доходы в официальной статистике
Знаешь что такое интегральный показатель?
Ключевой ГОСТ
научи объясни
Не хочу
Ну позязя
Это будет экономическое чудо, когда во втором квартале доходы даже вырастут!
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