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Новости
Алексей Боржонов
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Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян впервые за год Материал редакции

Экономисты предупредили, что последствия ограничений из-за коронавируса станут ощутимыми во втором квартале 2020 года.

16 комментариев
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Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год, сообщил Росстат.

Эти доходы учитывают все денежные доходы минус обязательные платежи (налоги, сборы и так далее), скорректированные на инфляцию.

В предыдущий раз Росстат фиксировал падение реальных доходов в начале 2019 года, когда они сократились на 1,6%. В трёх последующих кварталах показатель рос, а по итогам года зафиксировали рост в 0,8%.

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что основной удар по доходам населения из-за ограничений на фоне короанвируса придётся на второй квартал.

  • Эксперты Института социальной политики ВШЭ сообщили, что в первые два месяца 2020 года тренды в денежных доходах населения не менялись по сравнению с предыдущими годами. Однако со второй половины марта ситуация резко изменилась;
  • Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что падение доходов связано с проблемами в предпринимательской деятельности и снижением ставок по банковской деятельности.

До 2019 года Росстат ежемесячно публиковал информацию об изменении доходов населения, но теперь информация появляется раз в квартал. Из-за этого «оценить, как изменилась ситуация с реальными располагаемыми доходами россиян в марте по сравнению с январем и февралём, по данным госстатистики, нельзя», уточняет РБК.

С 30 марта и до конца апреля в России объявлен режим нерабочих дней. Большинство предприятий не работает, а гражданам запрещают покидать дома без крайней необходимости.

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#новости #деньги

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16 комментариев
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Ключевой ГОСТ

10

то есть когда многие остались без работы и без какого-либо дохода, это снижение на 0,2%?

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Матвей Токин

Ключевой
8

Ну так это же расияне, у них денег ~0,8%

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Дмитрий Алексеенков

Ключевой
2

Январь-март, русским по белому написано же. Хотя, согласен. Такое ощущение, что дома сижу уже пол года

Ответить

Ключевой ГОСТ

Дмитрий
2

а, блин. тогда еще интереснее, что при прорыве и рывке путина даже без коронавируса продолжают падать доходы в официальной статистике

Ответить

alexferman

Ключевой
0

Знаешь что такое интегральный показатель?

Ответить

Ключевой ГОСТ

alexferman
1

научи объясни

Ответить

alexferman

Ключевой
0

Не хочу

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
1

Ну позязя

Ответить

Японский колос

Litnikov
0

Короче, знаешь, что такое квантовая запутанность?

Ответить

Glook

Японский
0

Научи объясни

Ответить

Японский колос

Glook
1

Я просто терминами кидаюсь, извини

Ответить

Konstantin Kostikov

2

Это будет экономическое чудо, когда во втором квартале доходы даже вырастут!

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Maksytoff

2
Ответить

Актуальный фитиль

0

@Владислав Сурков 

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Dmitriy Stratonov

0

Ох уж этот госдеп триклятый

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Роман Трусов

0

впервые

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