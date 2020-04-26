Экономисты предупредили, что последствия ограничений из-за коронавируса станут ощутимыми во втором квартале 2020 года.

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Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год, сообщил Росстат.

Эти доходы учитывают все денежные доходы минус обязательные платежи (налоги, сборы и так далее), скорректированные на инфляцию.

В предыдущий раз Росстат фиксировал падение реальных доходов в начале 2019 года, когда они сократились на 1,6%. В трёх последующих кварталах показатель рос, а по итогам года зафиксировали рост в 0,8%.

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что основной удар по доходам населения из-за ограничений на фоне короанвируса придётся на второй квартал.

Эксперты Института социальной политики ВШЭ сообщили, что в первые два месяца 2020 года тренды в денежных доходах населения не менялись по сравнению с предыдущими годами. Однако со второй половины марта ситуация резко изменилась;

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что падение доходов связано с проблемами в предпринимательской деятельности и снижением ставок по банковской деятельности.

До 2019 года Росстат ежемесячно публиковал информацию об изменении доходов населения, но теперь информация появляется раз в квартал. Из-за этого «оценить, как изменилась ситуация с реальными располагаемыми доходами россиян в марте по сравнению с январем и февралём, по данным госстатистики, нельзя», уточняет РБК.

С 30 марта и до конца апреля в России объявлен режим нерабочих дней. Большинство предприятий не работает, а гражданам запрещают покидать дома без крайней необходимости.