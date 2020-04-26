Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
7609

Главврач красноярского госпиталя «выпала» из окна. ТВК заявил, что это было во время совещания о приёме больных Covid-19 Материал редакции

В Минздраве утверждают, что совещания не было.

44 комментария
В закладки
Аудио

Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна учреждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в текущий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. В региональном Минздраве РИА сообщили, что женщина находится в реанимации, обстоятельства произошедшего не раскрываются.

По данным красноярского телеканала ТВК, инцидент произошёл 25 апреля во время селекторного совещания с главой регионального минздрава Борисом Немиком. ТВК утверждает, что на совещании обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя под приём больных Covid-19.

По информации телеканала, главврач была против перепрофилирования: она ссылалась на нехватку средств защиты и неподготовленность персонала медучреждения.

«Возможно, что именно эти обстоятельства подтолкнули женщину совершить отчаянный поступок», — утверждает ТВК со ссылкой на источник. Несмотря на слова источника, телеканал не использует формулировку «выбросилась из окна» — журналисты употребляют слово «выпала».

В красноярском Минздраве заявили, что данные о селекторном совещании ложные. Там добавили, что в госпиталь обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Информация о якобы проводимом в это время селекторе министерства здравоохранения действительности не соответствует.

Госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениям здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Персонал прошёл обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты.

заявление красноярского Минздрава

На сайте госпиталя говорится, что обязанности главврача исполняет Елена Александровна Непомнящих.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Московский
Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
5
44
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Московский", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 44, "likes": 44, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 162404, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 26 Apr 2020 10:40:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Max Hopkins

113
Ответить

Ключевой ГОСТ

61

как можно выпасть из окна во время совещания блять

Ответить

t t

Ключевой
8

Есть запись телеконференции

Ответить

Садовый космос

Ключевой
1

Попутала окно с дверью может быть 

Ответить

1 2

Садовый
22

Министр сказал свернуть окно Скайпа, а она свернула в окно

Ответить

Садовый космос

1
2

Свернулась так сказать (простите за чёрный юмор) 

Ответить

Шахматный американец

Ключевой
3

Выпрыгнула, очевидно же.

Ответить

Просто Тимуррр

Ключевой
1

- Вашу больницу перепрофилируют под коронщиков.
- Да вы чо, тут никаких условий, все старое, в окна дует...

Ответить

Офицерский каякер

Ключевой
0

Произошёл хлопок с последующим выпаданием.

Ответить

Dmitriy Zhvakin

54
Ответить

Грузинский хичхакер

21

 В Минздраве утверждают, что совещания не было

А главврач уволилась за неделю до инцидента. И вообще-то выпала из окна своего дома. А потом тело подбросли под окна госпиталя, скорее всего либералы. И ИВЛ, бахил, респираторов, костюмов тайвек у нах дохуя, не нужно пиздеть, – заявили в минздраве.

Ответить

Долгий глобус

16

Мем вышел из под контроля 

Ответить

Дарья Масечкина

13

Может на совещании предложили ей самой и её коллективу работать в таких условиях, что человек не выдержал? Просто предположения... Не каждый готов подписываться под тем, чтобы сотрудники рисовали жизнью. Даже в московских и питерских больницах врачи часто говорят что защиты не хватает, что же говорить о Красноярске. А потом погибают медсестры и врачи и в новостях чиновники рапортуют, да у нас в Санкт Петербурге умер врач, который работал с ковид. Но заразился он в другом месте не в больнице)) да, у нас с Санкт-Петербурге умерли три медсестры, которые работали с ковид, но умерли они от других хронических заболеваний... Не все готовы к такому. 

Ответить

Смелый Петя

Дарья
1

Но ведь уволиться всегда лучше чем "выпасть"

Ответить

Дмитрий Чернышов

Смелый
3

Может это стало последней каплей, а проблем хватало и без этого.

Ответить

Никита Зимин

11

Главврач, госпиталя "в котором есть все необходимые средства защиты", "выпала из окна" во время того, как "в госпитале не проходило селекторного совещания".

Сраной цензуре удалось переплюнуть даже "пшик газа", приведший к "отрицательному росту проживающих в квартире". А ведь стоит написать в интернете, что что-то на самом деле было не так, как тут же приедут ломать дверь и повяжут за распространение фейк-ньюс. В хорошее время живем, господа.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

7

Не выбросилась, а выпала.

Ответить

Японский колос

Арнольд
7

Выпросилась

Ответить

Недостаточный Влад

Японский
1

@Кто это?

Ответить

Кто это

Недостаточный
0

Японский колос еще известен как: Надежный браслет, Непонятный крюк, Четкий мангал, Dafnia Polyakova, Danila Poyarkov

Ответить

Недостаточный Влад

Кто
5

Ясно, никто.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Японский
0

Можно выйти?

Ответить

styll

7

Я думаю тут шутки не уместны. Похоже на криминал. Помогли ей.

Ответить

Audrey Donya

7

Сюжет пьесы Пандемия в России чот дохуя перегружен сюром и чернухой. Бэд трип такой

Ответить

Ебаный Кошмар

5

Я уже ничему не удивляюсь

Ответить

Яков Вильмс

5

"Выпала", потому что нельзя писать о попытках [Роскомнадзора]

Ответить

Контрольный Денис

3

Выпала из окна чтобы не подводить начальство.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Контрольный
0

Удолено, не туда пизданул

Ответить

Аделина Пролайт

1

произошел хлопок из окна 

Ответить

Max Berezin

1

Выпала? По тексту статьи, больше похоже, что она выбросилась.🤔

Ответить

Simmetrichniy Krug

0

* в Красноярском крае же.
Поправьте пожалуйста

Ответить

Садовый космос

Simmetrichniy
2

Московский редачит сразу в релизе. Уровень! 

Ответить

Simmetrichniy Krug

Садовый
0

Ну, уточняем новость вместе

Ответить

Садовый космос

0

В момент трагедии

Допиши вконце, что она умерла. Непонятно из новости, может она кого придавила внизу. Fix it. 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Садовый
1

Она не умерла вроде, а доставлена в тяжелом состоянии. Трагедия в том, что

Ответить

Садовый космос

Арнольд
2

Ну так это не трагедия, это инцидент 

Ответить

Yuri Miller

0

Интересно за что?

Ответить

Целесообразный ГОСТ

0

This is Sparta!

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Подтопление хлопка и отрицательный рост задымления на периоде президентских выходных!!!

Ответить

Jenny Smith

0

опять хлопок вместо взрыва.

Ответить

Mikki Rurk

0

Произошел хлопок человека об землю...

Ответить

Офицерский каякер

0
Ответить

Димка Денисов

Офицерский
0

Ой, откуда?

Ответить

Stan Majors

–4

Ай белив ай кен флай

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Водитель такси в Москве избил пассажирку. СМИ утверждают, что у неё не работал QR-код
По неофициальной информации, девушка не хотела покидать машину, пока не вызовет новое такси.
174
Новости
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Ей было 86 лет.
146
Разборы
«Это приведёт к взрыву инфляции»: как власти и банкиры объясняют, почему нельзя раздать россиянам деньги
Главы трёх крупнейших банков считают, что экономика России не готова к прямой раздаче средств. Центробанк заявил, что это «взорвёт» инфляцию.
245
Популярное за три дня
Интернет
«Всегда есть шанс прорваться»: Дудь выпустил трёхчасовой фильм о русскоязычных в Кремниевой долине
Журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины.
270
Новости
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Ей было 86 лет.
146
Новости
На сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию
На фоне запрета на опросы «Левады-центра» и критику обнуления сроков Путина, а также после удаления статьи про Сечина.
67
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Ms Meow

Регину Тодоренко обвинили в…

Ded Pihto

Wi-Fi впервые за 22 года…

sony360

Оснащение врачей

Добрый Жук

Vanessa Paradis Joe le taxi

sony360

Однополые браки в России?

Myemptyblog

Трейдеры на Мосбирже потеряли…

Димка Денисов

Главврач красноярского…

Michael Smith

В России зафиксировали 6361…

# realfiddy

Извини, это вышло случайно

Ded Pihto

Саудовская Аравия отменит удары…

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Ms Meow

Регину Тодоренко обвинили в…

theLastLetters

В России зафиксировали 6361…

theLastLetters

В России зафиксировали 6361…

Макс Шлыков

В России зафиксировали 6361…

Justified Stallion

Главврач красноярского…

Mikki Rurk

Главврач красноярского…

Justified Stallion

Главврач красноярского…