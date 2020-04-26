В Минздраве утверждают, что совещания не было.

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Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна учреждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в текущий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. В региональном Минздраве РИА сообщили, что женщина находится в реанимации, обстоятельства произошедшего не раскрываются.

По данным красноярского телеканала ТВК, инцидент произошёл 25 апреля во время селекторного совещания с главой регионального минздрава Борисом Немиком. ТВК утверждает, что на совещании обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя под приём больных Covid-19.

По информации телеканала, главврач была против перепрофилирования: она ссылалась на нехватку средств защиты и неподготовленность персонала медучреждения.

«Возможно, что именно эти обстоятельства подтолкнули женщину совершить отчаянный поступок», — утверждает ТВК со ссылкой на источник. Несмотря на слова источника, телеканал не использует формулировку «выбросилась из окна» — журналисты употребляют слово «выпала».

В красноярском Минздраве заявили, что данные о селекторном совещании ложные. Там добавили, что в госпиталь обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Информация о якобы проводимом в это время селекторе министерства здравоохранения действительности не соответствует. Госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениям здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошёл обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты. заявление красноярского Минздрава

На сайте госпиталя говорится, что обязанности главврача исполняет Елена Александровна Непомнящих.

Спасибо за наводку Московский