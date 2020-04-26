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В Минздраве утверждают, что совещания не было.
Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна учреждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что в текущий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. В региональном Минздраве РИА сообщили, что женщина находится в реанимации, обстоятельства произошедшего не раскрываются.
По данным красноярского телеканала ТВК, инцидент произошёл 25 апреля во время селекторного совещания с главой регионального минздрава Борисом Немиком. ТВК утверждает, что на совещании обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя под приём больных Covid-19.
По информации телеканала, главврач была против перепрофилирования: она ссылалась на нехватку средств защиты и неподготовленность персонала медучреждения.
«Возможно, что именно эти обстоятельства подтолкнули женщину совершить отчаянный поступок», — утверждает ТВК со ссылкой на источник. Несмотря на слова источника, телеканал не использует формулировку «выбросилась из окна» — журналисты употребляют слово «выпала».
В красноярском Минздраве заявили, что данные о селекторном совещании ложные. Там добавили, что в госпиталь обеспечен средствами индивидуальной защиты.
На сайте госпиталя говорится, что обязанности главврача исполняет Елена Александровна Непомнящих.
Садовый космос
Попутала окно с дверью может быть
- Вашу больницу перепрофилируют под коронщиков.
- Да вы чо, тут никаких условий, все старое, в окна дует...
В Минздраве утверждают, что совещания не было
А главврач уволилась за неделю до инцидента. И вообще-то выпала из окна своего дома. А потом тело подбросли под окна госпиталя, скорее всего либералы. И ИВЛ, бахил, респираторов, костюмов тайвек у нах дохуя, не нужно пиздеть, – заявили в минздраве.
Может на совещании предложили ей самой и её коллективу работать в таких условиях, что человек не выдержал? Просто предположения... Не каждый готов подписываться под тем, чтобы сотрудники рисовали жизнью. Даже в московских и питерских больницах врачи часто говорят что защиты не хватает, что же говорить о Красноярске. А потом погибают медсестры и врачи и в новостях чиновники рапортуют, да у нас в Санкт Петербурге умер врач, который работал с ковид. Но заразился он в другом месте не в больнице)) да, у нас с Санкт-Петербурге умерли три медсестры, которые работали с ковид, но умерли они от других хронических заболеваний... Не все готовы к такому.
Смелый Петя
Но ведь уволиться всегда лучше чем "выпасть"
Главврач, госпиталя "в котором есть все необходимые средства защиты", "выпала из окна" во время того, как "в госпитале не проходило селекторного совещания".
Сраной цензуре удалось переплюнуть даже "пшик газа", приведший к "отрицательному росту проживающих в квартире". А ведь стоит написать в интернете, что что-то на самом деле было не так, как тут же приедут ломать дверь и повяжут за распространение фейк-ньюс. В хорошее время живем, господа.
Не выбросилась, а выпала.
Японский колос
Выпросилась
Недостаточный Влад
@Кто это?
Японский колос еще известен как: Надежный браслет, Непонятный крюк, Четкий мангал, Dafnia Polyakova, Danila Poyarkov
Сюжет пьесы Пандемия в России чот дохуя перегружен сюром и чернухой. Бэд трип такой
* в Красноярском крае же.
Поправьте пожалуйста
Садовый космос
Московский редачит сразу в релизе. Уровень!
Она не умерла вроде, а доставлена в тяжелом состоянии. Трагедия в том, что
Подтопление хлопка и отрицательный рост задымления на периоде президентских выходных!!!