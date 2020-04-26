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что происходит в интернете
За сутки умерли — 66, выздоровели — 517.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России превысило 80 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 6361 случай заболевания, 66 человек умерли, 517 — выздоровели.
Общее число случаев заболевания увеличилось до 80949, 6767 — выздоровели, 747 — умерли.
Регионы с наибольшим числом случаев заболевания: Москва (42480), Московская область (9070), Петербург (3077).
Я конечно не гинеколог, но это пизда
есть пробитие
Бля, а как же 6000...
штош.
Вы в Росстате поработать не хотите?
Я не угадал. Прошу у всех прощения
В спб меньше, чем в нижегородской области? Што
Да они ж там уже хотят въезд в город по прописке и спецпропускам вводить.
Вчера одно из СМИ так озаглавило сводки о коронавирусе
«Москва идет к победе над коронавирусом с опережением»
Мы долго хронически отставали. Теперь мы хронически обгоняем. (из монолога Р. Карцева)
Надо устроить тотализатор какой-нибудь, а то скучно так смотреть. 500 рублей на цифру 5900 завтра, пожалуйста.
В России зафиксировали 6361 случай заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 80 тысяч
Под каждой ежедневной новостью о вирусе ты прикрепляешь одно и то же видео. В чём смысл?
Иван Попов тоже так делает, но ему ты вопросы не задаёшь!
Жители подмосковного Бутово массово нарушили режим самоизоляции: они общались, слушали музыку и танцевали.
Красиво уйдут, как в песне.) Недель через 5. Но не все и даже не большинство, а значит, не считается!
За позапрошлые сутки указывалось, что за всё время в России погиб 681 человек. А сегодня только 474. Автор, проверь информацию ещё раз.
Питер святой город? 151 человек на 5 миллионов
Объясните, все евространы страны прошли пик на 20-30 дни с начала эпидемии, почему у нас уже почти 60 дней и постоянный рост?
Немой шмель
Потому что количество выявленных случаев в РФ реальной динамики не отражает. Есть инкубационный период и есть нюансы, связанные с ограниченными возможностями массово тестировать людей. Люди могут сейчас вообще не заражаться (тем паче, что сидение дома должно в любом случае препятствовать), но цифры все равно стабильно в пределах 5-6 тысяч, потому что некоторый запас невыявленных зараженных в стране имеется, а выявлять больше в течение одних суток ‐ чисто физически нет, вероятно, возможности.
Снова больше 6000?
Что же вы наделали ?
Завтра надо исправлять