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Новости
Алексей Боржонов
7668

В России зафиксировали 6361 случай заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 80 тысяч Материал редакции

За сутки умерли — 66, выздоровели — 517.

48 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России превысило 80 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 6361 случай заболевания, 66 человек умерли, 517 — выздоровели.

Общее число случаев заболевания увеличилось до 80949, 6767 — выздоровели, 747 — умерли.

Регионы с наибольшим числом случаев заболевания: Москва (42480), Московская область (9070), Петербург (3077).

Динамика распространения вируса в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России​

#новости #covid19

Новости
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48 комментариев
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Андрей Балконский

39

Я конечно не гинеколог, но это пизда

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Арнольд Герасимович Дыня

Андрей
4

Я конечно не Гусман, но это хорошая шутка

Ответить

Скучный будильник

38
Ответить

Евгений Большаков

38

есть пробитие

Ответить

Salantaska .

Евгений
–1

Завтра обгоняем Китай .

Ответить

Dra

6

Бля, а как же 6000...

Ответить

Мальмезон I

Dra
48

Шкала прогрессивная, по неделям, теперь пизды дают за 7000

Ответить

Дима Вагабов

16

штош.

Ответить

Andrey Mironov

Дима
11

helth

Ответить

Михаил Зеленин

Дима
2

Вы в Росстате поработать не хотите? 

Ответить

Gleb Fessel

Михаил
1

Они уже там работают) )))

Ответить

Алексей

11

Я не угадал. Прошу у всех прощения

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Алексей
8

Бог простит

Ответить

Алексей

Дмитрий
2

И ты прости

Ответить

Laymor

Алексей
1

Я вот, уже простил ❤️

Ответить

Funashimi

5

В спб меньше, чем в нижегородской области? Што

Ответить

Алексей Шуртин

Funashimi
2

https://tjournal.ru/flood/162399

Запись в подсайте Офтоп — Офтоп на TJ
Запись в подсайте Офтоп — Офтоп на TJ
tjournal.ru
Ответить

Polina Malahova

Funashimi
0

Да они ж там уже хотят въезд в город по прописке и спецпропускам вводить.

Ответить

Словесный Интервент

4

Вчера одно из СМИ так озаглавило сводки о коронавирусе
 «Москва идет к победе над коронавирусом с опережением»

Ответить

theLastLetters

Словесный
0

Мы долго хронически отставали. Теперь мы хронически обгоняем. (из монолога Р. Карцева)

Ответить

Dmitry Sazonoff

theLastLetters
0

Он родился как КаЦ (Каган Цадек на иври).

Ответить

Brown Zweig

3

Хлопок зараженных

Ответить

Ilya Shevraev

2

Надо устроить тотализатор какой-нибудь, а то скучно так смотреть. 500 рублей на цифру 5900 завтра, пожалуйста.

Ответить

Макс Шлыков

Ilya
0

4892

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Китай
Достижение открыто

Ответить

Spect

–6

В России зафиксировали 6361 случай заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 80 тысяч

Ответить

Роман Чубар

Spect
7

Под каждой ежедневной новостью о вирусе ты прикрепляешь одно и то же видео. В чём смысл?

Ответить

Ваня Погост

Роман
1

Иван Попов тоже так делает, но ему ты вопросы не задаёшь!

В России зафиксировали 6361 случай заболевания…
Общее число случаев заболевания увеличилось до 80949, 6767 — выздоровели, 474 — умерли. Регионы с…
tjournal.ru
Ответить

Роман Чубар

Ваня
0

Он тоже ждёт, пока цифры смысл приобретут?)

Ответить

Иван Ташкинов

Роман
0

А я даже не запускал, сразу понял, что там какая-то хуйня 😂

Ответить

Spect

Роман
–2

Жду, когда эти цифры приобретут смысл)

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Жители подмосковного Бутово массово нарушили режим самоизоляции: они общались, слушали музыку и танцевали.

Бутово парк 1 on Instagram: “@butowopark1…
77 Likes, 25 Comments - Бутово парк 1 (@butowopark1) on Instagram: “@butowopark1 предлагаю на…
www.instagram.com
Ответить

Направленный единорожек88

Арнольд
2

"Всё ради ПОДДЕРЖКИ медиков!"

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Иван Ташкинов

Арнольд
0

Красиво уйдут, как в песне.) Недель через 5. Но не все и даже не большинство, а значит, не считается!

Ответить

Ivan Popov

0
Ответить

Александр Коротков

1

За позапрошлые сутки указывалось, что за всё время в России погиб 681 человек. А сегодня только 474. Автор, проверь информацию ещё раз. 

Ответить

Artem Puchkov

0

Питер святой город? 151 человек на 5 миллионов

Ответить

theLastLetters

Artem
2

Сэйнт Пи. (Риал ток)

Ответить

Litnikov Danil

0

Грустненько

Ответить

ilytch

0

Опа, завтра заболевших будет больше, чем в Китае.

Ответить

chachalava

0

Объясните, все евространы страны прошли пик на 20-30 дни с начала эпидемии, почему у нас уже почти 60 дней и постоянный рост?

Ответить

Немой шмель

chachalava
1

Потому что количество выявленных случаев в РФ реальной динамики не отражает. Есть инкубационный период и есть нюансы, связанные с ограниченными возможностями массово тестировать людей. Люди могут сейчас вообще не заражаться (тем паче, что сидение дома должно в любом случае препятствовать), но цифры все равно стабильно в пределах 5-6 тысяч, потому что некоторый запас невыявленных зараженных в стране имеется, а выявлять больше в течение одних суток ‐ чисто физически нет, вероятно, возможности.

Ответить

Michael Smith

chachalava
0

Потому что у нас позже началось. Примерно на месяц позже.

Ответить

Печатный глобус

0

Сколько всего умерло озвучьте пожалуйста.
В Британии например 20k 

Ответить

Руслан Эксиго

0

Питер. Держимся.

Ответить

Дана Джумагалиева

0

Интересно, сколько человек в среднем по России, заражает 1 заболевший?

Ответить

Away Trent

–1

Снова больше 6000?
 Что же вы наделали ?
 Завтра надо исправлять

Ответить

Алексей

Away
–2

Завтра будет 999

Ответить
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