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Алексей Боржонов
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Власти Петербурга объяснили смерть четырёх медсестёр с Covid-19 «другими болезнями» и заражением не на работе Материал редакции

Всего в городе 27 погибших от вируса.

43 комментария
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В Петербурге с начала апреля умерли четыре медсестры, заболевшие Covid-19. Об этом «Интерфаксу» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Агенству объяснили, что у медсестёр либо были другие тяжёлые заболевания, либо они заразились не на работе.

Четыре медсестры скончались с начала апреля. Но у них либо были другие тяжёлые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей. Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе.

комитет по здравоохранению Петербурга

В пресс-службе добавили, что обстоятельства заражения и основную причину смерти в каждом случае установят «по завершении всех положенных по закону процедур».

Две медсестры работали в госпитале для ветеранов войн, им было 30 и 55 лет. Две другие — в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и городской поликлинике. Им было 56 и 58 лет.

В Петербурге к 26 апреля зафиксировано 3077 случаев заболевания Covid-19, 489 человек выздоровели, 27 — умерли.

#новости #covid19

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43 комментария
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Арнольд Герасимович Дыня

41

А какого хуя их на работу гнали с другими тяжелыми болезнями от которых можно в течение нескольких дней умереть? Комитет здравоохранения Петербурга ёбаный 

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Печатный глобус

Арнольд
–3

Может они сами шли, откуда ты знаешь?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Печатный
0
Ответить

сироп от щекотки

Арнольд
0

Че, как кинч, кстати. 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

сироп
0
Ответить

сироп от щекотки

Арнольд
0

Окей, спасибо

Ответить

Арнольд

сироп
0
Ответить

Илья Политов

30

Эт чтоб выплаты не делать, обещали же погибшим сотрудникам здравоохранения выплаты как погибшим военным

Ответить

Илья Политов

Илья
18

Если сотрудник медучреждения заболеет COVID-19, то из регионального бюджета ему должны будут выплатить единовременную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. 500 тысяч получат медработники, которые из-за заражения на работе стали инвалидами.

Городские власти также предусмотрели компенсации в случае смерти медика: члены семей погибших от коронавируса врачей или медсестер получат миллион рублей. 

Ответить

Nick Rosenberg

Илья
7

Типичная Россия с ихтамнетами.

Ответить

Евгений Большаков

26

либо были другие тяжёлые заболевания, либо они заразились не на работе.

из серии "причины взрыва пока неизвестны, но точно не теракт". 

Ответить

Незначительный холод

Евгений
15

Хлопок вируса.

Ответить

Антон Крившенко

Незначительный
0

Подзаражение

Ответить

Евгений Клочков

Антон
1

В результате хлопка вируса четверо медсестер подзаразились и стали альтернативно живыми

Ответить

Мистер Блондин

25

Но у них либо были другие тяжёлые болезни, которые привели к смерти

Вот и раскрыта загадка низкой статистики в Петербурге

Ответить

solawind

19
Ответить

Любовный пришелец

solawind
6

В регионах: "Ну умер и умер".

Ответить

Alexey Snooker

Любовный
1
Ответить

Эмиль Рубанов

16

Невероятный просто цинизм.

Ответить

Дарья Масечкина

7

А весь сыр-бор разгорелся из-за сайта, который собирает с больниц в открытом формате информацию о врачах и медперсонале, работавших с ковид, и погибших. https://sites.google.com/view/covid-memory/home
Информация проверяется создателями списка, фейков тут не найдено. Список растёт. Там 51 человек, вчера вроде было 25.
Соответсвенно, когда задают вопросы чиновникам по списку, получают такие ответы... Работал с ковид, но заразился не в больнице. Работал с ковид, попал на ивл, но умер от хроники. И т д. 

Ответить

Любовный пришелец

Дарья
0

Вывод: кто работает - сам виноват.

Ответить

Дарья Масечкина

Любовный
2

Они не могут отказаться - только уволиться. Многие не могут себе это позволить. 

Ответить

Любовный пришелец

Дарья
3

Извините, спросонья забыл табличку

Ответить

Дарья Масечкина

Любовный
0

А просто столько человек на полном серьёзе пишет, что сами виноваты (не уволились, не отказались и т д) что уже не понимаешь кто серьёзно так считает, у кого сарказм

Ответить

Sergiy Sev

5

Типичная Рассея! Сами виноваты, что тут родились.

Ответить

Пожилой Мартингал

5

30 лет... Очень грустно это всё

Ответить

Грузинский хичхакер

5

Можно сдохнуть как и когда угодно, – заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Ответить

Grigory Amelchenko

5

Эти женщины никогда не работали в питерской медицине, и более того, были неделю назад уволены.

Ответить

Любовный пришелец

4

Человек умер не от выстрела, а от разрушения мягких тканей головного мозга

Ответить

Традиционный супер_стар

Любовный
2

Они могли разрушиться в другой момент, они же не только при выстреле разрушаются, это могло быть от побочных болезней

Ответить

Юра Касьянов

Традиционный
0

Разрушение могло произойти под действием энтропии, которой подвержены абсолютно все объекты.

Ответить

Садовый космос

4

Пациент умер не от выстрела, а от потери крови. Которую потерял по дороге в больницу. 

Ответить

Александр Мирошников

3

Это полный пи..ц честное слово. Власти просто уже ах...ли.

Ответить

Шахматный американец

2

Считаю всех, кто рассказывает о том, что умирают не от коронавируса, а от других болезней - опасными мудаками.

Ну что, в этой теме найдутся те, кто будет рассказывать, мол, эти медсестры и так бы умерли со дня на день? 

Ответить

Словесный Интервент

0

В комментариях к ежедневной статистике народ удивлялся, почему в СПб так мало заболевших. 

Ответить

Иван Вундермахер

Словесный
2

Вирус глянул погоду и климат местные и решил туда не ехать

Ответить

Шахматный американец

Словесный
0

Правительство Петербурга не скрывает, что заболевших в разы больше. Они говорят, что нет возможности всем сделать тесты и что тяжелых больных с внебольничной пневмонией в несколько раз больше, чем с коронавирусом.

Ответить

Влад Аз

0

Сначала много обещаний, а потом - "не коронавирус", дело закрыто. Жаль, что молодые люди умерают от этой болячки, слышал что даже случаи заражения детей есть, правда у детей протекает это все  в более легкой форме чем у взрослых.

Ответить

Audrey Donya

0

Вот бы кто объяснил, как в головах у властей оказались невероятные кучи дерьма

Ответить

Секретный спрей

0

Международный опыт, так сказатб

Ответить

Павел Таран

0

Ну да, конечно же они заразились не на работе, это же просто невозможно. Они заразились где угодно, но только не при исполнении своих прямых обязанностей

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alex twit

0

"вы все врети!!!!11"

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Долгий глобус

0

Ай блять просто даже слов нет

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