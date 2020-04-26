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Всего в городе 27 погибших от вируса.
В Петербурге с начала апреля умерли четыре медсестры, заболевшие Covid-19. Об этом «Интерфаксу» рассказали в городском комитете по здравоохранению.
Агенству объяснили, что у медсестёр либо были другие тяжёлые заболевания, либо они заразились не на работе.
В пресс-службе добавили, что обстоятельства заражения и основную причину смерти в каждом случае установят «по завершении всех положенных по закону процедур».
Две медсестры работали в госпитале для ветеранов войн, им было 30 и 55 лет. Две другие — в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и городской поликлинике. Им было 56 и 58 лет.
В Петербурге к 26 апреля зафиксировано 3077 случаев заболевания Covid-19, 489 человек выздоровели, 27 — умерли.
А какого хуя их на работу гнали с другими тяжелыми болезнями от которых можно в течение нескольких дней умереть? Комитет здравоохранения Петербурга ёбаный
Печатный глобус
Может они сами шли, откуда ты знаешь?
Че, как кинч, кстати.
Эт чтоб выплаты не делать, обещали же погибшим сотрудникам здравоохранения выплаты как погибшим военным
Если сотрудник медучреждения заболеет COVID-19, то из регионального бюджета ему должны будут выплатить единовременную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. 500 тысяч получат медработники, которые из-за заражения на работе стали инвалидами.
Городские власти также предусмотрели компенсации в случае смерти медика: члены семей погибших от коронавируса врачей или медсестер получат миллион рублей.
либо были другие тяжёлые заболевания, либо они заразились не на работе.
из серии "причины взрыва пока неизвестны, но точно не теракт".
Незначительный холод
Хлопок вируса.
Подзаражение
В результате хлопка вируса четверо медсестер подзаразились и стали альтернативно живыми
Но у них либо были другие тяжёлые болезни, которые привели к смерти
Вот и раскрыта загадка низкой статистики в Петербурге
Любовный пришелец
В регионах: "Ну умер и умер".
А весь сыр-бор разгорелся из-за сайта, который собирает с больниц в открытом формате информацию о врачах и медперсонале, работавших с ковид, и погибших. https://sites.google.com/view/covid-memory/home
Информация проверяется создателями списка, фейков тут не найдено. Список растёт. Там 51 человек, вчера вроде было 25.
Соответсвенно, когда задают вопросы чиновникам по списку, получают такие ответы... Работал с ковид, но заразился не в больнице. Работал с ковид, попал на ивл, но умер от хроники. И т д.
Вывод: кто работает - сам виноват.
Они не могут отказаться - только уволиться. Многие не могут себе это позволить.
Извините, спросонья забыл табличку
А просто столько человек на полном серьёзе пишет, что сами виноваты (не уволились, не отказались и т д) что уже не понимаешь кто серьёзно так считает, у кого сарказм
Эти женщины никогда не работали в питерской медицине, и более того, были неделю назад уволены.
Традиционный супер_стар
Они могли разрушиться в другой момент, они же не только при выстреле разрушаются, это могло быть от побочных болезней
Разрушение могло произойти под действием энтропии, которой подвержены абсолютно все объекты.
В комментариях к ежедневной статистике народ удивлялся, почему в СПб так мало заболевших.
Шахматный американец
Правительство Петербурга не скрывает, что заболевших в разы больше. Они говорят, что нет возможности всем сделать тесты и что тяжелых больных с внебольничной пневмонией в несколько раз больше, чем с коронавирусом.
Сначала много обещаний, а потом - "не коронавирус", дело закрыто. Жаль, что молодые люди умерают от этой болячки, слышал что даже случаи заражения детей есть, правда у детей протекает это все в более легкой форме чем у взрослых.
Вот бы кто объяснил, как в головах у властей оказались невероятные кучи дерьма
Ну да, конечно же они заразились не на работе, это же просто невозможно. Они заразились где угодно, но только не при исполнении своих прямых обязанностей