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Новости
Алексей Боржонов
2764

Российские врачи стали вести «Список памяти». В него попадают медики, умершие от Covid-19 Материал редакции

«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах».

27 комментариев
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В сети появился «Список памяти», куда заносят имена медиков, погибших от коронавируса. К текущему моменту в нём больше 60 имён — в основном россияне, но также есть граждане Белоруссии.

24 апреля ссылку на него опубликовал врач Владимир Будянский в сообществе «Неотложные состояния».

Чтобы помнили.

К сожалению, гибнут коллеги от коронавируса. Врачи, медсёстры, лаборанты.

Кто-то заразился во время работы, кто-то нет. Нам кажется важным сделать список, лист памяти о коллегах, погибших от инфекции.

Владимир Будянский
врач

Рассказать о знакомом погибшем медработнике можно, заполнив форму. Её авторы попросили оставлять контактные данные, чтобы они могли утончить информацию.

Авторы списка уточнили, что им важно «сохранить память о коллегах, а не вести правильную статистику», поэтому в список попадут медработники, которые умерли в период эпидемии от причин, «так или иначе связанных с Covid-19, даже если это наложилось на другие тяжелые заболевания»

Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода.

из заявления на сайте «Списка памяти»

Журналисты обратились в комитет по здравоохранению Петербурга с просьбой подтвердить смерть четырёх медсестёр из списка. Власти города подтвердили информацию, но объяснили, что у погибших либо были «другие тяжёлые болезни», которые привели к смерти, либо они заразились не на работе.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Дарья Масечкина
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27 комментариев
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Dc Maniac

31

Молодцы✊
Поддерживаю инициативу

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Отрицательный татарин

10

Как бы там провокаций не было. Запишут провластные провокаторы какого-нибудь "Васю Пупкина - хирурга из Боткинской больницы", а потом скажут, мол нету такого Пупкина Васи, ваш список фуфло и наебалово и надо его заблокировать, плюс автора в тюрячку за распростронение ложных сведений.

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Римма Бекоева

Отрицательный
3

А может не надо им идею подавать)) на сайте заявлено что информацию проверяют. Пока видимо все совпадает. 

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Отрицательный татарин

Римма
7

Идею подавать? Да я этих пидоров знаю как облупленных, все их сраные методы провокаций и т.д.

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Александр Бунцис

Отрицательный
0

Коллеги как никак)

(Шутка)

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Иван Седухин

6

И мы увидим калейдоскоп изворачиваний и увиливаний от чиновников из всех городов и весей 

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Смелый Петя

Иван
3

Нет, их просто заблокирует Роскомнадзор

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Ilya Shevraev

Смелый
1

А владельца сайта посадят за фейк ньюс

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Атлант поправил плечи

5

Вообще было бы интересно увидеть цифры по смертности за период коронавируса от других заболеваний, связанных с ССЗ, сахарным диабетом и так далее, в сравнении с прошлыми месяцами и годами. Думаю многие вопросы бы отпали

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Отрицательный татарин

Атлант
3

Этот отчёт появится ещё не скоро.
Кстати, два года назад я нашел такой отчёт, и там была интересная статистика по заболеваниям и уровню смертности от онкологических заболеваний. Особенно было интересно изучить статистику по территориям, которые были подвержены радиоактивному заражению в результате Чернобыльской аварии. Интересно, что уровень смертности возрастал через пару тройку лет после того, как провели рекультивацию земель, которые после введения санкций были заново введены в состав сельскохозяйственных земель. 

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Игнат Теремов

–4

Белорусь. Не было же страны Руссия. Была Русь. Так откуда вы берёте Белоруссию??

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Евгений Клочков

Игнат
2

Там же, где Финляндия вместо Суоми, Германия вместо Дойчланда и Китай вместо Чжунго

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Ev Vane

Игнат
2

В России Киргизию называют Киргизией, а в самой Киргизии ее называют Кыргызстаном.
Аналогичная ситуация с США (USA), Белоруссией (Беларусь), Японией (Japan) и прочими странами.
Для русских — Белоруссия, для Белорусов - Беларусь.

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Виктор Бельский

Ev
0

На каком языке разговаривает большинство в США и Японии?
И на каком языке в России и Беларуси?

Ответить

Ev Vane

Виктор
0

Официальные языки:

В США - Американский английский.
В Японии - Японский.
В России - Русский.
В Белоруссии - Белорусский.

Ответить

Виктор Бельский

Ev
1

Официальных в Беларуси два. И я специально спросил не про них, а про язык большинства населения.

Ответить

Lungo Leggero

Виктор
0

языков два, а название одно, так не бывает, русский не белорусский. Ну и самое главное - на то, как страну называют носители других языков, политика страны не влияет.

Ответить

Mr. LoveJoy

Ev
0

Ну, тогда Nippon

Ответить

Отрицательный татарин

Игнат
1
Ответить

сироп от щекотки

Игнат
1
Ответить

Мистер Блондин

сироп
1

должна быть
Белоруськая

Ответить

Lungo Leggero

Игнат
0

использовать слово "беларусь" для названия БССР придумал Шушкевич С. - политик и националист, в 90-м году:

Закон РБ № 1085-XII от 19.09.1991. О названии Белорусской Советской Социалистической Республики

1. Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть "Республика Беларусь", а в сокращенных и составных названиях - "Беларусь".

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.ШУШКЕВИЧ

Шушкевич является создателем партии националистов БНФ, Шушкевич разжигал национальную ненависть в Белоруссии вплоть до Лукашэнки. Белоруссия не имела русского языка в качестве государственного вплоть до 95-го года, благодаря всё тому же Шушкевичу:

26 января 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР объявил белорусский язык единственным государственным

Так и получилось, что название дали белорусское, а перевести на русский не посчитали нужным. Носители русского языка используют название Белоруссия за компанию с Карамзиными, Пушкиным, Фонвизиным, Травиным, за неимением официального перевода, сделанного по правилам русского языка.

Если у Вас возникают сомнения, а именно кто-то из ура-белорусов настаивает на том, что, дескать, "беларусь" русское слово, то постарайтесь объяснить себе и им, как Црна Гора стала Черногорией, а "Белая Русь" осталась "беларусь".

Кроме политической подоплёки, замешанной на национализме молодого государства, другого обоснования нет.

Использовать слово "беларусь" в русском языке можно, также как и писать малако или Расiя, па беларуску так и будет. Но в русском языке это называется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Трасянка
Трася́нка — форма смешанной речи, в которой часто чередуются белорусские и русские элементы и…
ru.wikipedia.org
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Мистер Блондин

1

Чжан Цзюньфэн, 34 лет, мануальный терапевт, Ростов-на-Дону

Ответить

Отрицательный татарин

Мистер
1

Ну, чувак приехал на стажировку в РФ.

Ответить

Мистер Блондин

Отрицательный
0

Видимо я безграмотен, мне казалось, что мануальщики это такие же врачи как массажисты. 
UPD: А, ну это очередной особый путь россии, ясно

Приказ Минздрава РФ от 10.12.1997 N 365 "О…
Приказ Минздрава РФ от 10.12.1997 N 365 "О введении специальности "Мануальная терапия" в…
base.garant.ru
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subprocess.check_output

1

ПОЧАЛОСЬ
крутые

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Люциан Бужор

0

В России с мизерными ЗП мед.работников, можно сказать что они погибли за идею. 

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