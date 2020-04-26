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что происходит в интернете
«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах».
В сети появился «Список памяти», куда заносят имена медиков, погибших от коронавируса. К текущему моменту в нём больше 60 имён — в основном россияне, но также есть граждане Белоруссии.
24 апреля ссылку на него опубликовал врач Владимир Будянский в сообществе «Неотложные состояния».
Рассказать о знакомом погибшем медработнике можно, заполнив форму. Её авторы попросили оставлять контактные данные, чтобы они могли утончить информацию.
Авторы списка уточнили, что им важно «сохранить память о коллегах, а не вести правильную статистику», поэтому в список попадут медработники, которые умерли в период эпидемии от причин, «так или иначе связанных с Covid-19, даже если это наложилось на другие тяжелые заболевания»
Журналисты обратились в комитет по здравоохранению Петербурга с просьбой подтвердить смерть четырёх медсестёр из списка. Власти города подтвердили информацию, но объяснили, что у погибших либо были «другие тяжёлые болезни», которые привели к смерти, либо они заразились не на работе.
Как бы там провокаций не было. Запишут провластные провокаторы какого-нибудь "Васю Пупкина - хирурга из Боткинской больницы", а потом скажут, мол нету такого Пупкина Васи, ваш список фуфло и наебалово и надо его заблокировать, плюс автора в тюрячку за распростронение ложных сведений.
А может не надо им идею подавать)) на сайте заявлено что информацию проверяют. Пока видимо все совпадает.
Отрицательный татарин
Идею подавать? Да я этих пидоров знаю как облупленных, все их сраные методы провокаций и т.д.
И мы увидим калейдоскоп изворачиваний и увиливаний от чиновников из всех городов и весей
Смелый Петя
Нет, их просто заблокирует Роскомнадзор
Вообще было бы интересно увидеть цифры по смертности за период коронавируса от других заболеваний, связанных с ССЗ, сахарным диабетом и так далее, в сравнении с прошлыми месяцами и годами. Думаю многие вопросы бы отпали
Отрицательный татарин
Этот отчёт появится ещё не скоро.
Кстати, два года назад я нашел такой отчёт, и там была интересная статистика по заболеваниям и уровню смертности от онкологических заболеваний. Особенно было интересно изучить статистику по территориям, которые были подвержены радиоактивному заражению в результате Чернобыльской аварии. Интересно, что уровень смертности возрастал через пару тройку лет после того, как провели рекультивацию земель, которые после введения санкций были заново введены в состав сельскохозяйственных земель.
Белорусь. Не было же страны Руссия. Была Русь. Так откуда вы берёте Белоруссию??
Там же, где Финляндия вместо Суоми, Германия вместо Дойчланда и Китай вместо Чжунго
На каком языке разговаривает большинство в США и Японии?
И на каком языке в России и Беларуси?
Официальных в Беларуси два. И я специально спросил не про них, а про язык большинства населения.
языков два, а название одно, так не бывает, русский не белорусский. Ну и самое главное - на то, как страну называют носители других языков, политика страны не влияет.
использовать слово "беларусь" для названия БССР придумал Шушкевич С. - политик и националист, в 90-м году:
Закон РБ № 1085-XII от 19.09.1991. О названии Белорусской Советской Социалистической Республики
1. Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть "Республика Беларусь", а в сокращенных и составных названиях - "Беларусь".
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.ШУШКЕВИЧ
Шушкевич является создателем партии националистов БНФ, Шушкевич разжигал национальную ненависть в Белоруссии вплоть до Лукашэнки. Белоруссия не имела русского языка в качестве государственного вплоть до 95-го года, благодаря всё тому же Шушкевичу:
26 января 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР объявил белорусский язык единственным государственным
Так и получилось, что название дали белорусское, а перевести на русский не посчитали нужным. Носители русского языка используют название Белоруссия за компанию с Карамзиными, Пушкиным, Фонвизиным, Травиным, за неимением официального перевода, сделанного по правилам русского языка.
Если у Вас возникают сомнения, а именно кто-то из ура-белорусов настаивает на том, что, дескать, "беларусь" русское слово, то постарайтесь объяснить себе и им, как Црна Гора стала Черногорией, а "Белая Русь" осталась "беларусь".
Кроме политической подоплёки, замешанной на национализме молодого государства, другого обоснования нет.
Использовать слово "беларусь" в русском языке можно, также как и писать малако или Расiя, па беларуску так и будет. Но в русском языке это называется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Чжан Цзюньфэн, 34 лет, мануальный терапевт, Ростов-на-Дону
Отрицательный татарин
Ну, чувак приехал на стажировку в РФ.
Видимо я безграмотен, мне казалось, что мануальщики это такие же врачи как массажисты.
UPD: А, ну это очередной особый путь россии, ясно
В России с мизерными ЗП мед.работников, можно сказать что они погибли за идею.