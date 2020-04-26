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Алексей Боржонов
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Парижский кинотеатр закрыл зал из-за пандемии. Фильмы стали проецировать на стену соседнего дома Материал редакции

Картины для просмотра выбирают вместе с соседями.

16 комментариев
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Фото Reuters 

Парижский кинотеатр La Clef на фоне пандемии коронавируса прекратил показы фильмов в зале и вместо этого теперь транслирует их на стену соседнего дома, а зрители смотрят фильмы с балконов из своих квартир.

Автор инициативы Дерек Вулфенден рассказал Reuters, что закрыть зал пришлось из-за распространения Covid-19, поскольку жители города могут выходить из дома только в магазины, аптеки или для занятий спортом.

Мы сказали себе: «Если мы больше не сможем показывать фильмы внутри кинотеатра, так давайте уберём стены и покажем их снаружи».

Мы почувствовали, что в округе хотят каких-то событий, потому что ничего не происходит — улицы пустые, очень грустно.


Дерек Вулфенден
работник La Clef

Команда La Clef выбирает фильмы совместно со зрителями. 24 апреля кинотеатр показывал «Человека без звезды» (1955) с Кирком Дугласом в главной роли, 18 апреля — «Ночь охотника» (1955) с Робертом Митчем и Шелли Уинтерс.

​Показ фильма «Ночь охотника» (1955) Видео @Phane_M

Кристина Давенье, которая смотрела фильмы с балкона из своей квартиры, сказала Reuters, что такой формат «возвращает нас к тому времени, когда мы смотрели фильмы вместе».

В La Clef показывают в основном независимое, авторское кино, а также картины, уже сошедшие с экранов.

В апреле 2018 года кинотеатр закрыли, а владелец захотел продать его. Однако в сентябре 2019 года инициативная группа независимых кинематографистов во главе с Вулфенденом при поддержке кинематографических ассоциаций снова открыла La Clef и продолжает работать там, пока решение о продаже не принято.

#новости #кино #covid19

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16 комментариев
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Конец

4

Охуенно видно наверное. 4к блять

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Рыбий Глаз

Конец
2
Ответить

Жизненный блик

Конец
0

Окно откройте

Ответить

Конец

Жизненный
0

Откро окнойте

Ответить

Bulky Blackcrappie

Конец
0

Взгляд всё-таки работает не так, как подобные камеры. Никогда не замечали, что полная луна размером где-то с ноготь указательного пальца вытянутой руки? А если не сравнивать, выглядит куда крупнее.

Ответить

Неправильный кофе

2

Хз, я был бы мягко говоря недоволен, если б за окном орал какой-то фильм

Ответить

Японский колос

Неправильный
1

Это не какие-то там фильмы!

Ответить

Brown Zweig

Неправильный
0

Ну там субтитры, и возможно через радио передают звук

Ответить

Неправильный кофе

Brown
1

На видео вполне себе звук с колонок

Ответить

Енот Волшебный

2

Муцураева включи!

Ответить

Лаванда

Енот
2
Ответить

dmzkrsk

1

А людей из зала выпустили?

Ответить

Артём Володин

0

Как заниматься сексом, когда на твою стенку квартиры смотрят десятки глаз? Бедолага собственник квартиры и стены на который проецируют кино, наверное ему очень неуютно

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sony360

Артём
0

ну это сразу к специалистам лучше обратиться

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andorus

0

Коммент про аналогию с Россией 

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Садовый космос

0

Парижане:

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