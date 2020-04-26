Мы сказали себе: «Если мы больше не сможем показывать фильмы внутри кинотеатра, так давайте уберём стены и покажем их снаружи».

Мы почувствовали, что в округе хотят каких-то событий, потому что ничего не происходит — улицы пустые, очень грустно.



