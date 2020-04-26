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Картины для просмотра выбирают вместе с соседями.
Парижский кинотеатр La Clef на фоне пандемии коронавируса прекратил показы фильмов в зале и вместо этого теперь транслирует их на стену соседнего дома, а зрители смотрят фильмы с балконов из своих квартир.
Автор инициативы Дерек Вулфенден рассказал Reuters, что закрыть зал пришлось из-за распространения Covid-19, поскольку жители города могут выходить из дома только в магазины, аптеки или для занятий спортом.
Команда La Clef выбирает фильмы совместно со зрителями. 24 апреля кинотеатр показывал «Человека без звезды» (1955) с Кирком Дугласом в главной роли, 18 апреля — «Ночь охотника» (1955) с Робертом Митчем и Шелли Уинтерс.
Кристина Давенье, которая смотрела фильмы с балкона из своей квартиры, сказала Reuters, что такой формат «возвращает нас к тому времени, когда мы смотрели фильмы вместе».
В La Clef показывают в основном независимое, авторское кино, а также картины, уже сошедшие с экранов.
В апреле 2018 года кинотеатр закрыли, а владелец захотел продать его. Однако в сентябре 2019 года инициативная группа независимых кинематографистов во главе с Вулфенденом при поддержке кинематографических ассоциаций снова открыла La Clef и продолжает работать там, пока решение о продаже не принято.
Охуенно видно наверное. 4к блять
Взгляд всё-таки работает не так, как подобные камеры. Никогда не замечали, что полная луна размером где-то с ноготь указательного пальца вытянутой руки? А если не сравнивать, выглядит куда крупнее.
Ну там субтитры, и возможно через радио передают звук
Муцураева включи!
Как заниматься сексом, когда на твою стенку квартиры смотрят десятки глаз? Бедолага собственник квартиры и стены на который проецируют кино, наверное ему очень неуютно