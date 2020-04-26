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Участники мероприятия аплодировали врачам и слушали «Замыкая круг».
Вечером 25 апреля десятки людей вышли во двор жилого комплекса «Бутово парк 2» и устроили вечеринку, нарушив таким образом режим самоизоляции. Подмосковная полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полиции рассказали, что приехали из-за сообщения о нарушении режима тишины. Полицейские установили личность организатора мероприятия и проводят проверку. По словам сотрудников правоохранительных органов, участники вечеринки «разбежались», увидев полицию.
Однако на одном из роликов видно, что люди свистят полицейским и не расходятся.
Видео стали распространяться в пабликах во «ВКонтакте» и инстаграм-аккаунтах, связанных с ЖК. Участники мероприятия слушали русскоязычные песни, а также аплодировали врачам. Во одном из постов говорится, что вечеринку устроил «DJ Олег», и это не первое организованное им мероприятие.
Местный житель Евгений рассказал РБК, что призывов выходить на улицу не было. Планировалось, что это будет «балконная вечеринка», но «люди сами шли к музыке».
Местная жительница Наталья рассказала, что за неделю до вечеринки была похожая «спонтанная» акция, когда люди слушали музыку на балконах. Позже её решили повторить в таком же формате.
С конца марта в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции: жителям запрещается выходить на улицу без крайней необходимости.
Режим ввели из-за распространения коронавируса. К 26 апреля в Москве и Подмосковье больше 50 тысяч случаев заболевания Covid-19.
Врачи явно оценят жест
Таких нужно в отдельный корпус больницы без доступа к ИВЛ. Ибо русский организм справится с болезнью сам 💪🏻
Популярный фонарь
Достаточно стремная статистика выздоровления пациентов на ивл, так что ты их, скорее всего, только спас бы
Эта статистика мало что означает, т.к. никакой речи о слепом плацебо-контролируемом исследовании здесь речи нет. Она может означать что угодно — например, что в случае недостатка ИВЛ на них попадают лишь самые тяжёлые пациенты.
ИВЛ не помогает, так как проблема не в легких. Вирус атакует клетки крови, точнее замещает гем в гемоглобине. Помочь может оксигенация крови. ИВЛ наоборот повреждает легкие больных
Пока это не одобрено медицинским сообществом, на что указано в конце статьи, так что делать выводы преждевременно.
Дискач во время чумы.
Пришла и разорвала лёгкие нам чумачечая весна
И нам не до сна,
И от одышки схожу я с ума,
Чумачечая весна, чумачечая...
Харкаю кровищей я словно чумачечий
Мусара дубинками мне отбили печень
Я иду по улице словно чумачечий,
От вируса, шоб не зажмуриться, я натянул очечи.
Когда тебя в коротенькой юбченке увидал
Дыханье сразу спёрло, я закашлял и упал
И сразу у тебя в глазах возник немой вопрос
Не бойся, дорогая, это лишь туберкулёз
"массово нарушили самоизоляцию"
Как можно по собственной воле нарушить свою самоизоляцию?
Ну терь мне точно выпишут премию за добросовестную самоизоляцию с 16 марта. За идеальное соблюдение маска-очки-перчи. За выход из дома раз в неделю строго в магаз. Без прогулок, поездок, контактов с другими. Не зря ж я так отвественен.
Власть в нелёгком положении. Чем радужнее будет статистика заболеваемости, тем больше будет желающих наплевать на запреты. А чем больше будет желающих наплевать на запреты, тем хуже будет статистика заболеваемости. И качаться эти качели то в одну то в другую сторону будут, возможно, вплоть до появления вакцины.
Это как у больного, которому надо употреблять антибиотики три недели, а он бросает их пить уже через одну, потому как почувствовал облегчение.
Почему не положиться на сознательность граждан?
Может для выхода из дома запустить обязательный опросник? Там типа как распространяется, как надо защищаться, как думаете где скок заболело и умерло и все такое. Люди задумаются и будут осторожнее
"Люди задумаются и будут осторожнее". Я верю в людей, но не настолько, и не у нас. Если людей ежедневные сводки с медицинских фронтов не пугают, то я хз что может еще напугать.
Ходил сегодня в продуктовый, погода в Москве тёплая, народу на улице много, парковки во дворах полупустые, все гуляют, катаются, отдыхают, разве что не загорают. Полиция правда тоже присутствовала, рядом с закрытым парком автобус был, куда видимо собирают нарушителей, плюс к тем кто на лавочка рядом с пятерочкой подходил участковый (меня тоже на днях останавливал), но суть дела не меняет, во дворах уровень самоизоляции низкий.
Но он все еще выше, чем в других городах страны, там еще больший швах.
Вижу такое и все больше поддерживаю китайскую систему рейтинга граждан
заткнись ватник
Жителям запрещается выходить на улицу без крайней необходимости. А чем данный случай - не крайняя необходимость? Люди нуждаются в позитивных эмоциях! Если все соблюдали масочный режим - не вижу проблем. :D
Проклятые полицейские! Людям даже повеселиться не дали. Ну что за тоталитаризм, а?
Приписка в конце что режим введен из-за ковид19. Все стало на места. Никто не знал же
бутово
Это не совсем Бутово, это подмосковная деревня Дрожжино Ленинского района, в котором построили гигантский ЖК и для стимуляции продаж назвали Бутово Парком
Вот если думать башкой чисто - ну дурни же, только тем врачам, которым они апплодировали, работу прибавить могут
А если эмоциями - понимаешь, почему так, люди могут настолько заебаться сидеть в 4 стенах