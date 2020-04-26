Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
4531

Жители подмосковного ЖК массово нарушили самоизоляцию и устроили вечеринку на улице. Полиция начала проверку Материал редакции

Участники мероприятия аплодировали врачам и слушали «Замыкая круг».

47 комментариев
В закладки
Аудио
Видео из паблика «Бутово парк 2 | Дорожкино 2» во «ВКонтакте»

Вечером 25 апреля десятки людей вышли во двор жилого комплекса «Бутово парк 2» и устроили вечеринку, нарушив таким образом режим самоизоляции. Подмосковная полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полиции рассказали, что приехали из-за сообщения о нарушении режима тишины. Полицейские установили личность организатора мероприятия и проводят проверку. По словам сотрудников правоохранительных органов, участники вечеринки «разбежались», увидев полицию.

Однако на одном из роликов видно, что люди свистят полицейским и не расходятся.

Видео из паблика «Бутово парк 2 | Дорожкино 2» во «ВКонтакте»

Видео стали распространяться в пабликах во «ВКонтакте» и инстаграм-аккаунтах, связанных с ЖК. Участники мероприятия слушали русскоязычные песни, а также аплодировали врачам. Во одном из постов говорится, что вечеринку устроил «DJ Олег», и это не первое организованное им мероприятие.

Видео из инстаграма @butovo_park_2

Местный житель Евгений рассказал РБК, что призывов выходить на улицу не было. Планировалось, что это будет «балконная вечеринка», но «люди сами шли к музыке».

Местная жительница Наталья рассказала, что за неделю до вечеринки была похожая «спонтанная» акция, когда люди слушали музыку на балконах. Позже её решили повторить в таком же формате.

Решили повторить в субботу, пораньше, чтобы никому не мешать, спеть жизнеутверждающие песни, все вместе с детьми, и посвятить заключающую песню «Замыкая круг» медицинским работникам.

Наш диджей так и агитировал — зашторить окна или выключить свет, зажечь фонарики, не было призыва выходить на улицу. Во дворе оказались люди, которые и до этого не соблюдали режим самоизоляции, в основном молодежь до 20 лет. Просто они с разных уголков района пришли в одну точку. И всё испортили. Теперь виноватым сделали диджея, хотя я, как и многие жители, ему очень благодарна.

Наталья
жительница ЖК «Бутово парк 2»

С конца марта в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции: жителям запрещается выходить на улицу без крайней необходимости.

Режим ввели из-за распространения коронавируса. К 26 апреля в Москве и Подмосковье больше 50 тысяч случаев заболевания Covid-19.

#новости #карантинвроссии #covid19

Спасибо за наводку Salantaska .
Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
4
20
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Salantaska .", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 47, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 162527, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 26 Apr 2020 18:25:55 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
47 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Белоус

39

Врачи явно оценят жест

Ответить

Артем Кихтёв

Роман
12

Таких нужно в отдельный корпус больницы без доступа к ИВЛ. Ибо русский организм справится с болезнью сам 💪🏻

Ответить

Популярный фонарь

Артем
3

Достаточно стремная статистика выздоровления пациентов на ивл, так что ты их, скорее всего, только спас бы

Clinical Characteristics, Comorbidities, and…
This case series describes clinical characteristics, health services use, and outcomes of patients…
jamanetwork.com
Ответить

Ivan Boldyrev

Популярный
6

Эта статистика мало что означает, т.к. никакой речи о слепом плацебо-контролируемом исследовании здесь речи нет. Она может означать что угодно — например, что в случае недостатка ИВЛ на них попадают лишь самые тяжёлые пациенты.

Ответить

Это не шутки

Ivan
0

ИВЛ не помогает, так как проблема не в легких. Вирус атакует клетки крови, точнее замещает гем в гемоглобине. Помочь может оксигенация крови. ИВЛ наоборот повреждает легкие больных

Китайские исследователи объяснили механизм…
Возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 при помощи неструктурных белков повреждает гемоглобин — важный…
naked-science.ru
Ответить

Артем Кихтёв

Это
1

Пока это не одобрено медицинским сообществом, на что указано в конце статьи, так что делать выводы преждевременно.

Ответить

Это не шутки

Артем
0

Тем не менее то, что от ИВЛ толку нет уже ясно из статистики

Ответить

Артем Кихтёв

Популярный
1

Я знаю, но для многих ИВЛ последний шанс, хотя бы какой-то. 

Ответить

Смелый Петя

Популярный
1

На ИВЛ от хорошей жизни не отправляют

Ответить

Японский колос

Популярный
0

Только Путин?

Ответить

Долгий глобус

Артем
0

Да и зачем на них ресурсы тратить вообще 

Ответить

Садовый космос

Артем
0

В храме пусть лечатся

Ответить

Насущные Проблемы

8

Дискач во время чумы.

Ответить

Романелло Кивогенс

Насущные
13

Пришла и разорвала лёгкие нам чумачечая весна
И нам не до сна,
И от одышки схожу я с ума,
Чумачечая весна, чумачечая...

Ответить

Роман Белоус

Романелло
16

Харкаю кровищей я словно чумачечий
Мусара дубинками мне отбили печень

Ответить

Романелло Кивогенс

Роман
8

Я иду по улице словно чумачечий,
От вируса, шоб не зажмуриться, я натянул очечи.

Ответить

Роман Белоус

Романелло
13

Когда тебя в коротенькой юбченке увидал
Дыханье сразу спёрло, я закашлял и упал
И сразу у тебя в глазах возник немой вопрос
Не бойся, дорогая, это лишь туберкулёз

Ответить

LordChanka

8

"массово нарушили самоизоляцию"

Как можно по собственной воле нарушить свою самоизоляцию? 

Ответить

Nikita Bulyubash

LordChanka
0

классическое самонарушение

Ответить

Stan Majors

4

Ну терь мне точно выпишут премию за добросовестную самоизоляцию с 16 марта. За идеальное соблюдение маска-очки-перчи. За выход из дома раз в неделю строго в магаз. Без прогулок, поездок, контактов с другими. Не зря ж я так отвественен.

Ответить

Грузинский хичхакер

Stan
3
Ответить

clear sky

Stan
2

Насчет премии не знаю, могу тебе выказать респект и уважуху. И лойс

Ответить

Уютный Багажник

Stan
0
Ответить

Контрольный Денис

3

Это сейчас они устраивают вечеринки.
После ещё пары недель карантина начнутся погромы.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Власть в нелёгком положении. Чем радужнее будет статистика заболеваемости, тем больше будет желающих наплевать на запреты. А чем больше будет желающих наплевать на запреты, тем хуже будет статистика заболеваемости. И качаться эти качели то в одну то в другую сторону будут, возможно, вплоть до появления вакцины.

Это как у больного, которому надо употреблять антибиотики три недели, а он бросает их пить уже через одну, потому как почувствовал облегчение. 

Ответить

Stan Majors

Романелло
1

Почему не положиться на сознательность граждан?
Может для выхода из дома запустить обязательный опросник? Там типа как распространяется, как надо защищаться, как думаете где скок заболело и умерло и все такое. Люди задумаются и будут осторожнее

Ответить

Артем Кихтёв

Stan
0

"Люди задумаются и будут осторожнее". Я верю в людей, но не настолько, и не у нас. Если людей ежедневные сводки с медицинских фронтов не пугают, то я хз что может еще напугать.

Ответить

Автомобильный Данила

1

Да нам просто поебать, скажем вместе: "Сука блять!"

Ответить

Словесный Интервент

1

Ходил сегодня в продуктовый, погода в Москве тёплая, народу на улице много, парковки во дворах полупустые, все гуляют, катаются, отдыхают, разве что не загорают. Полиция правда тоже присутствовала, рядом с закрытым парком автобус был, куда видимо собирают нарушителей, плюс к тем кто на лавочка рядом с пятерочкой подходил участковый (меня тоже на днях  останавливал), но суть дела не меняет, во дворах уровень самоизоляции низкий. 

Ответить

Артем Кихтёв

Словесный
0

Но он все еще выше, чем в других городах страны, там еще больший швах.

Ответить

Мощный Каковощи

–17

Вижу такое и все больше поддерживаю китайскую систему рейтинга граждан

Ответить

Валерий Жмышенко

Мощный
2

заткнись ватник

Ответить

Дмитрий Городских

Валерий
2
Ответить

Евгений Клочков

Мощный
0

Вы из тех, что в анекдоте занимает очередь с вечера пятницы?

Ответить

Марк Громов

0

Жителям запрещается выходить на улицу без крайней необходимости. А чем данный случай - не крайняя необходимость? Люди нуждаются в позитивных эмоциях! Если все соблюдали масочный режим - не вижу проблем. :D

Ответить

ouxen

0

Красавы, надр было дать отпор

Ответить

Валерий Жмышенко

0

Проклятые полицейские! Людям даже повеселиться не дали. Ну что за тоталитаризм, а?

Ответить

Озабоченный инструмент

0

Надо было слушать это

Ответить

Александр Бунцис

0

Приписка в конце что режим введен из-за ковид19. Все стало на места. Никто не знал же

Ответить

Reggae Addict

0

бутово

Ответить

Reggae Addict

Reggae
0

вместо тысячи слов

Ответить

Pavel Karpov

Reggae
0

Это не совсем Бутово, это подмосковная деревня Дрожжино Ленинского района, в котором построили гигантский ЖК и для стимуляции продаж назвали Бутово Парком

Ответить

Богадан Павалович

Pavel
0

И не деревня уже, а рабочий поселок😄

Ответить

Евгений Клочков

0

Вот если думать башкой чисто - ну дурни же, только тем врачам, которым они апплодировали, работу прибавить могут

А если эмоциями - понимаешь, почему так, люди могут настолько заебаться сидеть в 4 стенах

Ответить

Кирилл Ан

0

ситуация - "DJ Олег"

Ответить

ouxen

0

Жизнеутверждающие сукаблять песни

Ответить

Рыбий Глаз

–1

Социопатия во всей красе...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Инженеры NASA за 37 дней разработали рабочий аппарат ИВЛ. Он дешевле и легче в производстве, чем обычные
Инженеры, которые обычно изготавливают космическое оборудование, теперь занимаются устройством для подготовки ко второй волне пандемии.
120
Интернет
Регину Тодоренко обвинили в оправдании домашнего насилия. Она извинилась, но Glamour уже лишил её звания «Женщина года»
Бывшая ведущая «Орла и решки» предложила жертвам домашнего насилия задать себе вопрос, почему их бьют. Но после критики попыталась объясниться.
394
Новости
В «ДНР» переименовали Донецк в Сталино
«Глава ДНР» Денис Пушилин распорядился в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной называть Донецк «городом Сталино». Об этом говорится в его указе, который он подписал в четверг, 23 апреля, сообщают местные СМИ.
171
Популярное за три дня
Интернет
«Всегда есть шанс прорваться»: Дудь выпустил трёхчасовой фильм о русскоязычных в Кремниевой долине
Журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины.
271
Новости
В Ярославской области обрушился мост, который открывала Терешкова во время предвыборной кампании в Госдуму
Мост обрушился из-за штормового ветра.
83
Новости
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Ей было 86 лет.
146
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Давид Гобронидзе

Обсуждение: Онлайн-митинги…

Это не шутки

В России зафиксировали 6361…

Кирьян Барабанов

Россия к 9 мая намерена…

Илья Утёнков

Россия к 9 мая намерена…

4 shizzle ma nizzle

Петиция против участия…

God Damn

Помогитe, пожaлyйcтa

Stanley H. Tweedle

Обсуждение: Онлайн-митинги…

Alfred Mendels

Запись в подсайте Twitter

Изолированный Лось

Россия к 9 мая намерена…

Alexandr Strijov

Регину Тодоренко обвинили в…

Авдеев

Обсуждение: Онлайн-митинги…

Игорь Джеймс

Запись в подсайте Twitter

Eldar

Обсуждение: Онлайн-митинги…