Решили повторить в субботу, пораньше, чтобы никому не мешать, спеть жизнеутверждающие песни, все вместе с детьми, и посвятить заключающую песню «Замыкая круг» медицинским работникам.

Наш диджей так и агитировал — зашторить окна или выключить свет, зажечь фонарики, не было призыва выходить на улицу. Во дворе оказались люди, которые и до этого не соблюдали режим самоизоляции, в основном молодежь до 20 лет. Просто они с разных уголков района пришли в одну точку. И всё испортили. Теперь виноватым сделали диджея, хотя я, как и многие жители, ему очень благодарна.