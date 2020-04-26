Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям её брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании.