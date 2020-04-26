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Новости
Алексей Боржонов
9663

PepsiCo приостановила рекламную кампанию с Региной Тодоренко после её высказываний о домашнем насилии Материал редакции

Со страницы J7 пропали публикации с участием бывшей ведущей «Орла и решки».

144 комментария
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Изображение J7

PepsiCo приостановила рекламную компанию с участием бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко, которая рекламировала сок J7. Об этом «360» рассказал директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.

Такое решение приняли на фоне скандала из-за её высказываний о домашнем насилии. Тодоренко предложила жертвам домашнего насилия задать себе вопрос, почему их бьют.

Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям её брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании.

Александр Костиков
директор по коммуникациям PepsiCo Россия

Из соцсетей J7 исчезли фотографии и видео с Тодоренко. Это коснулось Инстаграма, «ВКонтакте» и YouTube. В паблике ВК всё ещё можно увидеть старую версию аватарки группы.

Пользователи соцсетей призвали бренды прекратить сотрудничество с Тодоренко. Они обвинили телеведущую в оправдании домашнего насилия и заявили, что она не может представлять компании.

Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». TJ подробно разбирал конфликт.

Регину Тодоренко обвинили в оправдании домашнего…
Glamour заявил, что «категорически не поддерживает» позицию Тодоренко по теме домашнего насилия…
tjournal.ru

#новости #соцсети #скандалы

Спасибо за наводку Московский
Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
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144 комментария
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Верный браслет

59

Топалов сейчас такой...

Ответить

Популярный фонарь

Верный
32

Зря ты бросил меня, мразь 

Ответить

сироп от щекотки

Верный
6

ни, топалов сейчас хуев как дров раскидывает. загляни в его инстаграч

Ответить

Верный браслет

сироп
24

Будни безработного человека. 

Ответить

ouxen

сироп
1

шта?

Ответить

сироп от щекотки

ouxen
10

ну включайся, заебал. гугли-ищи, интересуйся.
хули я, еблан-четветый-десяток-пошел, знаю про инстаграм топалова, а  ты — нет

Ответить

ouxen

сироп
3

не хочу зашквариться, рассказывай

Ответить

сироп от щекотки

ouxen
21

https://t.me/egorgalenko/29676

Свидетели и Егоры
Как охуенно этим утром быть Владом Топаловым!

Вцепишся в телефон и представляешь себя тем чуваком из голливудских боевиков, который одной левой десятрых раскидывает, а потом ещё с разбега с разворота главного босса мочит, а за всем за этим твоя тёлочка наблюдает.
Ответить

Litnikov Danil

сироп
13

Немного бедноват запас слов

Ответить

ouxen

Litnikov
5

может себе позволить, нихуя не делает и живет пиздато

Ответить

ouxen

сироп
0

лол, с ним разорвали контракты?

Ответить

Атлант поправил

ouxen
14

он вроде как попущ, у него нет контрактов 

А так я вижу по весне всем кокаиновым долбоебам на карантине башню срывает, обнюхаються говна в запертых стенах, энергию деть некуда, вот в инсту долбоебы и лезут, устраивая нам шоу 

Ответить

ouxen

Атлант
0

чет, совмневаюсь, слишком хорошо, чтобы быть правдой, а жизнь это не сказка, поэтому несправделива

Ответить

Гуманитарный

сироп
–1

Открыт новый персонаж, какая-то Рита Дакота. Ждем пруфы с её грудями.

Ответить

сироп от щекотки

Гуманит…
1

не спеши: она рожала от влада сокловского

Ответить

Популярный

сироп
4

Да, а еще форсила Блиновскую, которая типа самая успешная женщина-коуч в России. Знаешь, что она задвигает? Приготовься. Она говорит, что, если очень сильно захотеть, то космос тебя услышит, и желание сбудется. Всё это говно называется Марафон желаний, и совсем недавно Фонд Кино даже фильм снял. Там, по сути, большая реклама ее тренинга)

Ответить

Гуманитарный

Популяр…
4

 если очень сильно захотеть, то космос тебя услышит, и желание сбудется.

https://youtu.be/vpmNDpccPSA

Ответить

Гуманитарный

сироп
0

Покемоновода?

Ответить

Dead Horse

сироп
0

Захотелось завести инстаграм

Ответить

Илья Утёнков

сироп
0

Топалыч порвался. Жаль.

Ответить

Романелло

сироп
0

Сначала удивился, что бывший наркоман с подорванным здоровьем запросто пишет в интернете: "В лицо мне это рискни сказать, ничтожество". А ну как "ничтожество" действительно придёт и скажет ему всё в лицо. Но затем пригляделся и понял, что Влад написал это бабе. А он не так прост )

Ответить

andorus

сироп
0

Тебе, видимо, и мнение их очень важно

Ответить

Litnikov Danil

сироп
1

Ты б покушать принес, лень ж искать

Ответить

сироп от щекотки

Litnikov
3

чуть выше

Ответить

Dead Horse

сироп
0

Нахуя??? 

Ответить

Смелый Петя

Верный
0

Что за Топалов? Олд? Ньюфаг? Пидор?

Ответить

ouxen

Смелый
2

куколд шлюхи из поста

Ответить

Смелый Петя

ouxen
1

Понял. Братишка Батрутдинова.

Ответить

ouxen

Смелый
0

не знаю в. чем связь

Ответить

Arthur Sergeev

Верный
0

Ничего. Как говорил Паук Троицкий "С бабами по другому нельзя, приходиться доставать биту обьяснять популярно.

Ответить

Атлант поправил плечи

51

👾 DNative - блог про SMM и Instagram (Источник) 

Фактически почти всегда лучше молчать. Особенно в ситуации, когда ты до этого уже сказал лютую дичь.

Второй день продолжается увлекательный сериал со смывом остатков репутации Тодоренко. Точнее теперь ей в этом усиленно помогает муж Влад Топалов.

И казалось бы, к чему обсуждение двух селебов на канале про маркетинг? На мой взгляд это идеальный анти-кейс репутационного маркетинга, в котором совершены практически все ошибки, которые вообще могли быть совершены.

1. Сначала ты не следишь за языком в одном интервью.
2. Потом пытаешься оправдаться и 40 минут закапываешь себя глубже.
3. Тебя накрывает и ты опять оправдываешься, что вы меня не так поняли.
4. С тобой разрывают контракты и лишают титулов (Сок J7 убрал все публикации с Тодоренко).
5. Ты пишешь пост с извинениями, говоришь что оступилась и ошиблась.
——вот тут надо было бы остановиться, заняться общественными работами и постепенно исправлять ситуацию——
6. Но тут твой муж шлёт всех на ... у себя на странице и предлагает девушкам рискнуть сказать ему это в лицо. Очень много раз шлёт.

...

Эта ситуация не может быть решена извинениями. Мол я же извинилась, чего вы меня дальше продолжаете хейтить в комментариях. Просто потому, что извиняются за ошибку, а это была не ошибка.

Эту ситуацию точно нельзя решить тупым матом и предложением встретиться лицом к лицу от имени мужа. Фактически он только подтверждает озвученный ранее тезис, что для того, чтобы женщина не получила в лицо, она должна следить за словами. Именно так себя публично ведёт Топалов.

Неужели в команде у крупных блогеров-селебов со своим шоу и контрактами на миллионы рублей нет ни одного вменяемого человека, который может объяснить, как стоит сейчас себя вести?

Другая крайность — поведение публики. Часть комментаторов пишет ужасные вещи, часть просто адекватно высказывает своё негодование. Что больше удивляет, так это то, что большая часть встаёт на защиту Регины и Влада, мол затравили бедняжек.

Не поддерживаю травлю и оскорбления. Надо оставаться людьми в любой ситуации. Но и рассчитывать на то, что завтра все всё забудут — не стоит. Я бы как раз и хотел, чтобы у общества была память не как у рыбки, чтобы косяки и провалы имели последствия, а не «через месяц все забудут».

Эта ситуация меня радует хотя бы тем, что случился резонанс и пришли последствия.
Эта ситуация меня не радует тем, как много людей разделяет позицию о нормальности и теоретической возможности оправдания домашнего насилия.
Эта ситуация лишь в очередной раз подтверждает, что сформированный образ может быть очень далёк от реального человека.

Ответить

ouxen

Атлант
16

охуел столько текста постить? о чем там вкрации

Ответить

Атлант поправил плечи

ouxen
7

1. Сначала ты не следишь за языком в одном интервью.
2. Потом пытаешься оправдаться и 40 минут закапываешь себя глубже.
3. Тебя накрывает и ты опять оправдываешься, что вы меня не так поняли.
4. С тобой разрывают контракты и лишают титулов (Сок J7 убрал все публикации с Тодоренко).
5. Ты пишешь пост с извинениями, говоришь что оступилась и ошиблась.
——вот тут надо было бы остановиться, заняться общественными работами и постепенно исправлять ситуацию——
6. Но тут твой муж шлёт всех на ... у себя на странице и предлагает девушкам рискнуть сказать ему это в лицо. Очень много раз шлёт.

Ответить

ouxen

Атлант
3

а что ты от них хотел, у них же нет ни знаний, ни опыта, ни образования поэтому и системного критического мышления, это просто трутни ебаные, которые пожирают невосполнимые ресурсы

Ответить

Атлант поправил плечи

ouxen
9

я от них ничего не хотел, заебался банить их в интсе в интересном. 

Ты спросил, я ответил. Инсташкура зашкварилась в очередной раз 

Ответить

ouxen

Атлант
0

ей необходимо на завод или клубнимку собирать в финке летом

Ответить

Ваня Погост

ouxen
0

Ебать ты злодей, оказывается!

Ответить

ouxen

Ваня
0

Я очень злой я очень плохой

Ответить

Dead Horse

ouxen
0

Ресурсов тупых потребителей рекламы из инстаграм достаточно много. Не знаю насчёт их невосполнимости, но рекламу они продают очень успешно. 

Ответить

bounty hunter

Атлант
5

Что больше удивляет, так это то, что большая часть встаёт на защиту Регины и Влада, мол затравили бедняжек.

Регина, конечно, глупость спизданула, Влад тоже ничем не лучше. Но хейтеры осуждают за оправдание насилия, а потом сами же его применяют. Теперь комментаторы не просто указывают на ошибку, а травят, желают гадостей семье, всячески унижают. То есть сами поощряют политику «бей слабого», за которую проштрафилась Тодоренко. 
У нее щас хороший шанс что-то сделать для репутации и заодно для жертв домашнего насилия и нормального закона по их защите, пусть делает. 

Ответить

Dead Horse

bounty
0

Нихуа она не сделает. Ёй похую. Они деньги зарабатывают просто на тупых пи.. из числа подписчиков

Ответить

bounty hunter

Dead
3

Так оно и было, но вот щас со дна постучали и теперь она задумается. Ее высказывания, ее логика и она сама меня бесили еще со времен Орла и Решки. Но это не повод для хейта, у нее свой зритель и своя аудитория, неважно какого интеллекта, это нормально. Регины востребованы человечеством, как видишь. 
 Может, она хоть теперь повзрослеет. 

Ответить

Dead Horse

bounty
1

Просто с её стороны "лидера мнений" было бы желательно следить за своими высказываниями. 

Ответить

bounty hunter

Dead
1

Несколько лет назад ее высказывание было нормой, никто особо не прицепился бы. Как здорово, что мнения общества меняются, все почти единодушно осудили ее слова, а селебы из мира единорожек поняли, что за игнорирование проблем обычных людей можно пострадать. Еще бы до депутата Слуцкого добрались бы. 

Ответить

Dead Horse

Dead
0

И на тупых пи.. , которые рекламе верят, а не оценивают ТТХ продукта адекватно его стоимости

Ответить

Атлант поправил плечи

bounty
0

я думаю ни она, ни ее читатели защитники-хейтеры так до конца и не поняли за что ее травят и почему ее надо защищать. Show must go on

Ответить

bounty hunter

Атлант
1

Вижу, как на теме воспряли все сподвижники закона и обсуждают тему вновь со всей статистикой и прочим, что полезно почитать регининым овуляшкам, так что посмотрим.

Ответить

Алексей Маракушев

Атлант
0

Очень чётко и по делу 👍. 

Ответить

Jesus Surfer

Атлант
0

Хуясе ты покапался в этом кале

Ответить

Атлант поправил плечи

Jesus
0

Это не я, меня только легонько зацепило

Ответить

Офицерский каякер

32

Приятно видеть, как биомусор отправляется на свалку. Невероятно омерзительно видеть всю эту совковую шваль, которой нравится держать бложики на инстаграме и зарабатывать на них, получая бабло от бизнеса из цивилизованного мира.

Региночка не хочет пиарить продукты какого-нибудь фрика стерлигова, ведь для этого придётся быть православной свиноматкой и носить валенки и платок в перерывах между пиздюлями. Региночка любит получать денежку у L'Oreal, Johnson&Johnson и PepsiCo, а в свободное от этого время кататься по Европке. После чего вернуться домой и посмеяться в сториз своей инсты над холопками, у которых нет дорогой косметики, спонсорских контрактов и европки, но есть синяки на ебальнике и желание сдохнуть, чтобы не идти домой сегодня вечером.

Ответить

Слепой самолет

Офицерский
11

Не понимаю почему людям не похуй кто и как зарабатывает

Ответить

Офицерский каякер

Слепой
15

Совершенно похуй. Если кто-то будет ей платить за то, что она будет зиговать - это их право. Я просто никогда не буду поддерживать такие компании, поэтому считаю безусловно положительным фактом то, что известные бренды (товары которых я иногда покупаю) немедленно прекратили с ней сотрудничество.

Это нормально и правильно, как любая другая обычная бытовая гигиена.

Ответить

Слепой самолет

Офицерский
13

Такую ебанину развели из-за такой хуйни

Ответить

Поменял Никнейм

Слепой
0

Мир уникальных снежинок

Ответить

ОСА

Слепой
0

Почему хуйни?

Ответить

Сергей Васильев

Офицерский
0

Я просто никогда не буду поддерживать такие компании

яички любовника своей жены ты только поддержать в своей жизни сможешь, тебе скидку 20% дадут так всю полку сметёшь, свинья русская).

Ответить

ouxen

Слепой
1

потому что это не заработок!

Ответить

Kostya Proshchalykin

Офицерский
4

Ебать ты обиженный. У тебя не получилось блогером стать?

Ответить

Джордж Харви

Офицерский
2

После прочтения комментов хочется сдохнуть и не заходить в ТЖ

Ответить

Сергей Васильев

Офицерский
0

Невероятно омерзительно видеть всю эту совковую шваль, которой нравится держать бложики на инстаграме и зарабатывать на них, получая бабло от бизнеса из цивилизованного мира.

Обожаю смотреть как бомжи рвутся.

Ответить

Романелло Кивогенс

Офицерский
0

Невероятно омерзительно видеть всю эту совковую шваль

Не питаю особых симпатий к СССР, но что в этой "швали" совкового? По-моему, наоборот, человек старой закалки привык держать язык за зубами.

Ответить

Евгений Клочков

12

При всей глупости высказывания Тодоренко - а в чем острота реакции и последствия отличаются от гнобления на каком-нибудь комсомольском партсобрании? 

Ответить

Офицерский каякер

Евгений
14

Действительно, в чём разница между гноблением за недостаточный дроч на великого вождя/партию/другую_бессмысленную_хуйню и общественным порицанием за виктимблейминг? Никакой разницы совершенно.

Ну, кроме той разницы, что гнобление на партсобрании отравляло человеку (а также его родным и близким) жизнь на всей территории страны, а здесь вполне частная коммерческая система, состоящая из (и ориентированная на) людей с определённым минимальным набором моральных ценностей, освобождается от чужеродного ей элемента, который паразитировал на ней.

В случае с региночкой не партия в тоталитарной стране обрубает ей доступ к карьере, достатку и качественной жизни, а частные и коммерческие структуры не хотят, чтобы их продукты ассоциировались с пизданутой вырожденкой, которая считает, что избитая мужем баба сама виновата.

Это не только не плохо для неё, а даже наоборот - открывает ей доселе закрытые двери к карьерным высотам на каналах спас и царьград, в вечерним шоу вечернего мудозвона и других подобных площадках. Там-то реально чем хуже, тем лучше, а у этой пациентки говна в башке хватает.

Ответить

Евгений Клочков

Офицерский
14

великого вождя/партию/другую_бессмысленную_хуйню и общественным порицанием за виктимблейминг? Никакой разницы совершенно.

А судьи кто? Твиттерский партком им. Беллы Раппорот? Окей, накидали дурочке за ее дурость хуев в панамку. Но на этом нужно остановиться. Ибо дальше приоткрывается ящик Пандоры, который едва ли потом закрыть получится

Никакой разницы совершенно.

Не, разница в том что у сегодняшних осуждалка дальше не выросла. Была б такой же длинной и толстой - не сдержались бы продолжить

освобождается от чужеродного ей элемента, который паразитировал на ней.

Вот-вот, точно с такой же риторикой сторонники любой радикальной идеи оправдывают

Ответить

Офицерский каякер

Евгений
–4

Ты выдираешь куски фраз из контекста и перевираешь их смысл, поэтому дальнейшей беседы не получится.

Ответить

Евгений Клочков

Офицерский
9

Ну извините, это не я во имя всего хорошего прибегаю к людоедской риторике про паразитов и чужеродные элементы

Ответить

Офицерский

Евгений
–1

людоедской риторике

буквально защищает людоедку, оправдывающую избивающих жен уебанов

/0

Ответить

Евгений Клочков

Офицерс…
1

Не защищаю, но считаю что достаточно вербального порицания и хуев в панамку

А вот что уже дальше - чересчур. Радостно улюлюкать и требовать всех разорвать контракты - чересчур. Прибегание к той риторике, что у вас - тоже чересчур. 

Ответить

Офицерский

Евгений
2

То есть частные компании, которым покупатели платят деньги, которые потом идут на их контракты с селебами, должны продолжать спонсировать селебов, спалившихся на фашизме, расизме, гомофобии, оправдании домашнего насилия и прочих радостях?

Улюлюкать вполне опционально, но требовать того, чтобы компания, продукцию которой ты покупаешь, перестала спонсировать грязь, совершенно нормально. В конце концов, у компании всегда есть выбор - проигнорировать свою аудиторию и платить любому уёбану, или сохранить свою репутацию и покупателей.

Уверен, что мир помойных компаний с домостроевскими ценностями ждёт региночку с распростёртыми объятиями. И я искренне желаю ей скорейшего трудоустройства туда, на федеральное ТВ, или в другую клоаку, продукцию которой ни я, ни моя семья, потреблять никогда не будем.

Ответить

Слепой самолет

Офицерс…
1

Пиздец тебя тема то задела судя по всему))

Ответить

Офицерский

Слепой
1

Не, я графоман просто.

Ответить

Долгий глобус

Офицерс…
1

Канал Спас будет очень кстати 

Ответить

Евгений Клочков

Офицерс…
0

То есть частные компании, которым покупатели платят деньги, которые потом идут на их контракты с селебами, должны продолжать спонсировать селебов, спалившихся на фашизме, расизме, гомофобии, оправдании домашнего насилия и прочих радостях?

Пусть решают сами, но орать и требовать этого от них всем твиттерским парткомом тоже ненормально

но требовать того, чтобы компания, продукцию которой ты покупаешь, перестала спонсировать грязь, совершенно нормально. 

Да, надо ввести статус "враг общества" и к не открестившимся родственникам "член семьи врага общества" и требовать не сотрудничать с ними. Даже если они потом раскаялись и сказали что дураки, зря быканули (с)

Уверен, что мир помойных компаний с домостроевскими ценностями ждёт региночку с распростёртыми объятиями. 

У компаний есть две ценности - аудитория и прибыли, не надо строить иллюзии

Ответить

Evgeniy Smirnov

Офицерский
0

ассоциировались с пизданутой вырожденкой, которая считает, что избитая мужем баба сама виновата

Как будто в некоторых случаях это неправда, возможно, она и их и имела в виду. Как и наоборот, в случаях, когда жена привлекает братьев/батю к физическому воздействию на мужа. И то и другое может быть спровоцировано абсолютно неадекватным поведением кого-то из супругов. И вместо того, чтобы просто уйти люди прибегают к насилию. 

Ответить

Роман Трусов

Евгений
7

Тем, что комсомольское собрание - это проклятый совок и цензура. А твиттерские фемки - это совесть нации, а их порицание - благо. Понимать разницу надо.

Ответить

Andrey Voronin

Роман
2

https://pbs.twimg.com/media/DftMrmwW4AE1kkW?format=jpg&name=medium

Ответить

Евгений Клочков

Роман
1

ЭТО ДРУГОЕ (С)

Ответить

Роман Трусов

Евгений
0
Ответить

Evgeniy Smirnov

15

Тодоренко написала глупость. А вот травля - это пиздец, чем травящие лучше я хуй вообще знает.

"Ишь шлюха какая, но мы-то тебя сейчас приструним, уууу сука, убила бы, на коленях будешь ползать" и вот в таком духе, что аж классика вспомнилась.

Ответить

sony360

Evgeniy
2

Это как засунуть лом в электрощит и потом ныть почему у тебя ручёнки обгорели, это неизбежно, хочется тебе того или нет

Ответить

Evgeniy Smirnov

sony360
0

опа, виктимблейминг, не стыдно?

Ответить

bounty hunter

Evgeniy
0

Классика. «Больше всего ненавижу две вещи: расизм и ниггеров» 

Ответить

Гуманитарный теркин30см

7

Урок всем звездам, как можно быстро потерять репутацию. Мне кажется, что вся эта история - только начало.

Ответить

Атлант поправил плечи

Гуманитарный
21

Зато у Бони все заебись, хотя она вещи говорит намного ужаснее и активно их продвигает.  Жаль людям вокруг никто не объясняет что это плохо и ужасно . Не модная тема что сказать 

Ответить

Гуманитарный теркин30см

Атлант
2

Зачем мне реагировать на ноунейм боню (кость)? Я вот даже не был в курсе кто она до её высеров с 5g. Мне на неё плевать при любом резонансе. 

А тодоренко видел в орел решке и это интересный кейс, как известный человек с супер положительной репутацией узнает как важно и правильно говорить о щекотливых вещах.

Ответить

Lian Niko

Гуманитарный
2

Они по уровню известности примерно одинаковы. У меня одна знакомая, лютая фанатка дом-2, где-то недели две-три назад начала рассказывать о теориях заговора на тему короны, 5g, вакцин и прочего. Притом как-то неожиданно и чересчур уверенно. Мы думали, просто от скуки кукухой поехала, в декрете сидит после серьезной операции. Но когда на tj статью о боне увидел, все стало на свои места.

Самый треш в том, что у знакомой после операции иммунитет близок к нулю, а она наслушалась этих дур и уже не верит в коронавирус и прется гулять на улицу и ходить по кафе.

Ответить

Настя Свастя

Lian
0

это естественный отбор в действии просто..

Ответить

Lian Niko

Настя
0

В данном случае умом она не блещет, но все равно жаль, если ребенок останется без матери из-за какой-то инстаграм-курицы.

Ответить

Слепой самолет

Атлант
1

Да там как обычно просто, одни лицемеры набросились на других и ещё приплели к этому модную социальную тему

Ответить

Константин Курасов

4

О да, тоталитарный либерализм в действии))

Ответить

Офицерский каякер

Константин
16

Страшный оскал тоталитарного либерализма - частные компании отказываются направлять деньги своих покупательниц на то, чтобы спонсировать поехавшую кукухой тупую пизду, оправдывающую насилие над этими покупательницами.

Ответить

Константин Курасов

Офицерский
5

у нас он в зародыше
а где-то Депп теряет все свои роли, кучу денег и уважение общества, потому что его обвинили в насилии
а выяснилось что его самого баба пиздила
но никто ему ничего не вернёт
Лу Си Кея заебашили
и т.д.
побиение камнями по-цивилизованному

Ответить

Emil

Константин
0

Извините, какую роль Депп потерял? Роль Воробья что ли? Из Тех же Тварей его не выгнали 

Ответить

Константин Курасов

Emil
0

Да, разорвали контракт с Диснеем.
И это не единственная роль и деньги.
И тварей подвинули на будущее не случайно.

Ответить

Emil

Констан…
0

Ничего не понял, последняя часть пиратов собрала в прокате мизер и фильм обругали все кому ни лень, но Депп уже давно реабилитировался, да и карьеру ему никто не уничтожил

Ответить

Lian Niko

Константин
0

Думал, тодоренко неправильно поняли, но нет - она реально несла эту дичь.

Ответить

Константин Курасов

Lian
0

а эти инстаграм-бабы вообще что-то адекватное говорят?

Ответить

Незначительный холод

8
Ответить

Школьный пришелец

Незначительный
0

@Аниме Бот Что это?

Ответить

Незначительный холод

Школьный
6

Нарушен четвертый закон робототехники.

Ответить

Лысый мангал

Школьный
1

Эйфория / Euphoria
Жанр: Хентай

https://shikimori.one/animes/10851-euphoria
https://shikimori.one/animes/10851-euphoria
shikimori.one
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Школьный пришелец

Лысый
2

Пруф, что Вайфу – нейронка

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Школьный пришелец

Лысый
1

Да я сразу же загуглил, но спасибо, вифи

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Порядочный супер_стар

Незначительный
1

Это не?

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Порядочный супер_стар

Порядочный
0

стоит в неё поиграц?

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Serg Bootlegger

6

Мы категорически выступаем против буллинга, но с этой мразью не хотим иметь ничего общего))

Ps подписаться на неё в соцсетях чтоли

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плюшевый батон

5

Противоречиво.
С одной стороны я вообще не понимаю кому нравилась эта хабалка, которая своим голосом даже управлять не может, образ у неё был вообще не определенный, такое впечатление она за все эти рекламы платила.

С другой стороны предавать забвению, за то, что какая-то узкая группа людей решила что что-то хуево и без суда и следствия спустя несколько часов твой карьере пиздец без права на восстановление это как-то страшно.

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Долгий глобус

плюшевый
2

Ну это же тоже самое как если бы чиновник что-нибудь эдакое ляпнул и народный гнев бы его настиг. Только здесь компании решили от неё просто избавится, от греха подальше. 

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Сергей Васильев

Долгий
0

И часто такое бывало с русским чиновником, Сашка? Подумай прежде чем говорить ,а то в ебальник дам!

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Грузинский хичхакер

5

Я тут мельком просматривал комменты под новостью, где таксист отпиздил женщину и там было очень много оправдывающих его действия, дескать баба сама виновата.
Но когда Тодоренко взывает к бабам, чтобы они порефлекрировали, как так получается, что они живут с мужиками, которые могут прописать в бубен, или подумать, вдруг они ведут себя, как та баба из такси, это значит пездец, как она посмела. 
Это какие-то двойные стандарты или я чего-то не понял?

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Temp Temper

Грузинский
1

Они самые. еще бы запилили на тж счетчик противоречий в добавок к репе, было бы прекрасно. Но скорее всего и там и тут сработала магия убеждения тех кто написал первым. и в которую просто не хотят соваться с оппозиционным мнением, ведь чаёк уже налил, сериальчик подготовил, а тут холиворить еще на чужом плацдарме с оверлайками поста, ну нах

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Грузинский хичхакер

Temp
0

Да, было бы прикольно иметь голосовалку, кто по мнению сообщества прав, кто виноват под каждой подобной новостью.

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ОСА

Грузинский
0

А что у всех людей одинаковое мнение?

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Грузинский хичхакер

ОСА
1

Хз, но на Тодоренко большинство местных ополчились.
Я не очень понимаю почему. Мне как и ей, тоже не  понятно, почему бабы живут с неуравновешенными и не уходят от них, после первых проявлений агрессии. Что там у них в головах происходит в момент получения в бубен? Может они становятся адреналиновыми наркоманами?

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ОСА

Грузинский
0

Что,по вашему, должна делать женшина, получившая в бубен?

Ответить

Грузинский хичхакер

ОСА
1

Ну если она считает, что такое отношение к ней не приемлимо, то разрывать отношения. Если для нее это ок, то наверное ничего. Убеждать себя, авось он изменится, слюбится-стерпится и тп

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bounty hunter

Грузинский
0

1)Жертвы насилия считают, что сами виноваты. они валят все на себя: не так оделась, не то сказала, не так себя вела. Они думают, что начнут вести себя «правильно» и все изменится.

2)Помимо чувства вины: финансово зависимые отношения и идти некуда.

3) защитить некому: полиция приезжает на вызовы, беседует с агрессором, ну максимум штрафует его (из семейного бюджета). Но чаще говорят сами разбираться. Один из многих примеров: Грачева, которой муж отрубил руки, не раз звонила мусорам, они нихрена не отреагировали.  

4) Быт, безнадега и выученная беспомощность затягивают. Выученная беспомощность - это когда человек или животное не видят результата от действий, не могут контролировать ситуацию и перестают пытаться спастись/исправить что-то. Это применимо к любым людям, кто перестал бороться, даже если шанс есть. 

Выученная беспомощность – это состояние, доказанное Мартином Селигманом в 1967. Суть состояния такова – существо подвергается неконтролируемому стрессу и в итоге перестаёт бороться. Оно не предпринимает попыток выбраться из ситуации даже тогда, когда выбраться возможно. Как-то так получается, что существо не видит этой возможности.

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ouxen

4

пусть иск на компенсацию этой суке выкатят ещё, я оскорблен что они ей бабло отваливали, не буду теперь их покупать

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Джордж Харви

ouxen
0

После такого заявления PepsiCo точно обанкротиться

Ответить

ouxen

Джордж
0

Давно пора!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

3

И себя пропиарила, и старые клиенты щас на ее волне прокатятся. Потом по-новой контракты подпишут.

Ответить

Гуманитарный теркин30см

Арнольд
3

Хз вряд ли, серьезные конторы не будут портить репутацию. Так что ждем рекламу один икс бет, ставки на спорт.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Гуманитарный
0

Бургер Кинг, Авиасейлз, чо, Порнхаб в конце концов

Ответить

Гуманитарный теркин30см

Арнольд
1

1 - 100% нет, там все таки не дебилы
2 - эти с радостью, но денег у них нет
3 - чокопай? Или просто чо? Чо за херня?)
4 - могут, но я думаю это еще минус 25% от текущей репутации блоггера)

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Гуманитарный
1

3. Что

Ответить

Bad Bear

3

*звуки злорадства*

Ответить

Немыслимый паркур

3
Ответить

Андрей Ионов

1

попахивает цензурой и ущемление за мнение 

Ответить

ОСА

Андрей
3

Почему запрет на реабилитацию фашизма не считается цензурой, а общественное порицание за виктимблейминг считается? От домашнего насилия людей больше погибло, чем от фашизма. 

Ответить

Долгий глобус

Андрей
0

С чего это? Она высказалась, общество высказалось в ответ. Вин вин, свобода слова и все дела.

Ответить

Emil

Андрей
0

А кто ей запретил высказываться дальше в том же ключе? Люди сказали, что она неправа, а она уже дальше решила, что делать.

Ответить

sony360

2

Хосссспэде, это животное не может кончить, пока по эбалу кулаком не получит, куда катится этот мир, я вас спрашиваю???!!!

Ответить

Следственный якорь

–1

Кто это и почему отказались?

Ответить

сироп от щекотки

Следственный
4

та яжмать одна перешла дорогу фемосепедисткам

Ответить

Master Oogway

Следственный
0

тот же вопрос

Ответить

Граф Хрущёв

1

Был на фабрике ПепсиКо, где Lay’s делают. Там воняет. И в офисе воняет. И туалеты ободранные. А еще американская компания, тоже мне.

Ответить

Граф Хрущёв

1

А я думал Топазов в жопу долбится, а он женат. Хотя одно другого не исключает...

Ответить

Джордж Харви

0

Кто это?

Ответить

Stan Majors

–1

Ее шеймят люди из идеального мира, но читают ее люди из реального. Просто есть факт домашнего насилия, факт провоцирования, факт изображения из себя жертвы. И пол тут не важен. Важно понимать как хреново мы живем и менять это. А она повторюсь не мишель обама для красивых речей, а деревенская девчуля.

Ответить

Долгий глобус

0

Упс, как говорится. 

Ответить

Поволжский Мститель .

0

У - Управление корпоративными рисками.

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Берни Сандерс

0

Хз как можно пить этот растворенный в воде сахар.

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Эмиль Рубанов

0

Наконец-то и к нам пришла культура остракизма.

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