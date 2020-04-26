Прямой эфир
Со страницы J7 пропали публикации с участием бывшей ведущей «Орла и решки».
PepsiCo приостановила рекламную компанию с участием бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко, которая рекламировала сок J7. Об этом «360» рассказал директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.
Такое решение приняли на фоне скандала из-за её высказываний о домашнем насилии. Тодоренко предложила жертвам домашнего насилия задать себе вопрос, почему их бьют.
Из соцсетей J7 исчезли фотографии и видео с Тодоренко. Это коснулось Инстаграма, «ВКонтакте» и YouTube. В паблике ВК всё ещё можно увидеть старую версию аватарки группы.
Пользователи соцсетей призвали бренды прекратить сотрудничество с Тодоренко. Они обвинили телеведущую в оправдании домашнего насилия и заявили, что она не может представлять компании.
Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». TJ подробно разбирал конфликт.
ни, топалов сейчас хуев как дров раскидывает. загляни в его инстаграч
ну включайся, заебал. гугли-ищи, интересуйся.
хули я, еблан-четветый-десяток-пошел, знаю про инстаграм топалова, а ты — нет
Немного бедноват запас слов
он вроде как попущ, у него нет контрактов
А так я вижу по весне всем кокаиновым долбоебам на карантине башню срывает, обнюхаються говна в запертых стенах, энергию деть некуда, вот в инсту долбоебы и лезут, устраивая нам шоу
Открыт новый персонаж, какая-то Рита Дакота. Ждем пруфы с её грудями.
не спеши: она рожала от влада сокловского
Популярный
Да, а еще форсила Блиновскую, которая типа самая успешная женщина-коуч в России. Знаешь, что она задвигает? Приготовься. Она говорит, что, если очень сильно захотеть, то космос тебя услышит, и желание сбудется. Всё это говно называется Марафон желаний, и совсем недавно Фонд Кино даже фильм снял. Там, по сути, большая реклама ее тренинга)
Гуманитарный
если очень сильно захотеть, то космос тебя услышит, и желание сбудется.
https://youtu.be/vpmNDpccPSA
Сначала удивился, что бывший наркоман с подорванным здоровьем запросто пишет в интернете: "В лицо мне это рискни сказать, ничтожество". А ну как "ничтожество" действительно придёт и скажет ему всё в лицо. Но затем пригляделся и понял, что Влад написал это бабе. А он не так прост )
Ты б покушать принес, лень ж искать
Смелый Петя
Что за Топалов? Олд? Ньюфаг? Пидор?
Ничего. Как говорил Паук Троицкий "С бабами по другому нельзя, приходиться доставать биту обьяснять популярно.
👾 DNative - блог про SMM и Instagram (Источник)
Фактически почти всегда лучше молчать. Особенно в ситуации, когда ты до этого уже сказал лютую дичь.
Второй день продолжается увлекательный сериал со смывом остатков репутации Тодоренко. Точнее теперь ей в этом усиленно помогает муж Влад Топалов.
И казалось бы, к чему обсуждение двух селебов на канале про маркетинг? На мой взгляд это идеальный анти-кейс репутационного маркетинга, в котором совершены практически все ошибки, которые вообще могли быть совершены.
1. Сначала ты не следишь за языком в одном интервью.
2. Потом пытаешься оправдаться и 40 минут закапываешь себя глубже.
3. Тебя накрывает и ты опять оправдываешься, что вы меня не так поняли.
4. С тобой разрывают контракты и лишают титулов (Сок J7 убрал все публикации с Тодоренко).
5. Ты пишешь пост с извинениями, говоришь что оступилась и ошиблась.
——вот тут надо было бы остановиться, заняться общественными работами и постепенно исправлять ситуацию——
6. Но тут твой муж шлёт всех на ... у себя на странице и предлагает девушкам рискнуть сказать ему это в лицо. Очень много раз шлёт.
...
Эта ситуация не может быть решена извинениями. Мол я же извинилась, чего вы меня дальше продолжаете хейтить в комментариях. Просто потому, что извиняются за ошибку, а это была не ошибка.
Эту ситуацию точно нельзя решить тупым матом и предложением встретиться лицом к лицу от имени мужа. Фактически он только подтверждает озвученный ранее тезис, что для того, чтобы женщина не получила в лицо, она должна следить за словами. Именно так себя публично ведёт Топалов.
Неужели в команде у крупных блогеров-селебов со своим шоу и контрактами на миллионы рублей нет ни одного вменяемого человека, который может объяснить, как стоит сейчас себя вести?
Другая крайность — поведение публики. Часть комментаторов пишет ужасные вещи, часть просто адекватно высказывает своё негодование. Что больше удивляет, так это то, что большая часть встаёт на защиту Регины и Влада, мол затравили бедняжек.
Не поддерживаю травлю и оскорбления. Надо оставаться людьми в любой ситуации. Но и рассчитывать на то, что завтра все всё забудут — не стоит. Я бы как раз и хотел, чтобы у общества была память не как у рыбки, чтобы косяки и провалы имели последствия, а не «через месяц все забудут».
Эта ситуация меня радует хотя бы тем, что случился резонанс и пришли последствия.
Эта ситуация меня не радует тем, как много людей разделяет позицию о нормальности и теоретической возможности оправдания домашнего насилия.
Эта ситуация лишь в очередной раз подтверждает, что сформированный образ может быть очень далёк от реального человека.
1. Сначала ты не следишь за языком в одном интервью.
2. Потом пытаешься оправдаться и 40 минут закапываешь себя глубже.
3. Тебя накрывает и ты опять оправдываешься, что вы меня не так поняли.
4. С тобой разрывают контракты и лишают титулов (Сок J7 убрал все публикации с Тодоренко).
5. Ты пишешь пост с извинениями, говоришь что оступилась и ошиблась.
——вот тут надо было бы остановиться, заняться общественными работами и постепенно исправлять ситуацию——
6. Но тут твой муж шлёт всех на ... у себя на странице и предлагает девушкам рискнуть сказать ему это в лицо. Очень много раз шлёт.
я от них ничего не хотел, заебался банить их в интсе в интересном.
Ты спросил, я ответил. Инсташкура зашкварилась в очередной раз
Ебать ты злодей, оказывается!
Ресурсов тупых потребителей рекламы из инстаграм достаточно много. Не знаю насчёт их невосполнимости, но рекламу они продают очень успешно.
Что больше удивляет, так это то, что большая часть встаёт на защиту Регины и Влада, мол затравили бедняжек.
Регина, конечно, глупость спизданула, Влад тоже ничем не лучше. Но хейтеры осуждают за оправдание насилия, а потом сами же его применяют. Теперь комментаторы не просто указывают на ошибку, а травят, желают гадостей семье, всячески унижают. То есть сами поощряют политику «бей слабого», за которую проштрафилась Тодоренко.
У нее щас хороший шанс что-то сделать для репутации и заодно для жертв домашнего насилия и нормального закона по их защите, пусть делает.
Нихуа она не сделает. Ёй похую. Они деньги зарабатывают просто на тупых пи.. из числа подписчиков
Так оно и было, но вот щас со дна постучали и теперь она задумается. Ее высказывания, ее логика и она сама меня бесили еще со времен Орла и Решки. Но это не повод для хейта, у нее свой зритель и своя аудитория, неважно какого интеллекта, это нормально. Регины востребованы человечеством, как видишь.
Может, она хоть теперь повзрослеет.
Просто с её стороны "лидера мнений" было бы желательно следить за своими высказываниями.
Несколько лет назад ее высказывание было нормой, никто особо не прицепился бы. Как здорово, что мнения общества меняются, все почти единодушно осудили ее слова, а селебы из мира единорожек поняли, что за игнорирование проблем обычных людей можно пострадать. Еще бы до депутата Слуцкого добрались бы.
И на тупых пи.. , которые рекламе верят, а не оценивают ТТХ продукта адекватно его стоимости
я думаю ни она, ни ее читатели защитники-хейтеры так до конца и не поняли за что ее травят и почему ее надо защищать. Show must go on
Вижу, как на теме воспряли все сподвижники закона и обсуждают тему вновь со всей статистикой и прочим, что полезно почитать регининым овуляшкам, так что посмотрим.
Хуясе ты покапался в этом кале
Приятно видеть, как биомусор отправляется на свалку. Невероятно омерзительно видеть всю эту совковую шваль, которой нравится держать бложики на инстаграме и зарабатывать на них, получая бабло от бизнеса из цивилизованного мира.
Региночка не хочет пиарить продукты какого-нибудь фрика стерлигова, ведь для этого придётся быть православной свиноматкой и носить валенки и платок в перерывах между пиздюлями. Региночка любит получать денежку у L'Oreal, Johnson&Johnson и PepsiCo, а в свободное от этого время кататься по Европке. После чего вернуться домой и посмеяться в сториз своей инсты над холопками, у которых нет дорогой косметики, спонсорских контрактов и европки, но есть синяки на ебальнике и желание сдохнуть, чтобы не идти домой сегодня вечером.
Не понимаю почему людям не похуй кто и как зарабатывает
Офицерский каякер
Совершенно похуй. Если кто-то будет ей платить за то, что она будет зиговать - это их право. Я просто никогда не буду поддерживать такие компании, поэтому считаю безусловно положительным фактом то, что известные бренды (товары которых я иногда покупаю) немедленно прекратили с ней сотрудничество.
Это нормально и правильно, как любая другая обычная бытовая гигиена.
Такую ебанину развели из-за такой хуйни
Я просто никогда не буду поддерживать такие компании
яички любовника своей жены ты только поддержать в своей жизни сможешь, тебе скидку 20% дадут так всю полку сметёшь, свинья русская).
Невероятно омерзительно видеть всю эту совковую шваль, которой нравится держать бложики на инстаграме и зарабатывать на них, получая бабло от бизнеса из цивилизованного мира.
Обожаю смотреть как бомжи рвутся.
Невероятно омерзительно видеть всю эту совковую шваль
Не питаю особых симпатий к СССР, но что в этой "швали" совкового? По-моему, наоборот, человек старой закалки привык держать язык за зубами.
При всей глупости высказывания Тодоренко - а в чем острота реакции и последствия отличаются от гнобления на каком-нибудь комсомольском партсобрании?
Действительно, в чём разница между гноблением за недостаточный дроч на великого вождя/партию/другую_бессмысленную_хуйню и общественным порицанием за виктимблейминг? Никакой разницы совершенно.
Ну, кроме той разницы, что гнобление на партсобрании отравляло человеку (а также его родным и близким) жизнь на всей территории страны, а здесь вполне частная коммерческая система, состоящая из (и ориентированная на) людей с определённым минимальным набором моральных ценностей, освобождается от чужеродного ей элемента, который паразитировал на ней.
В случае с региночкой не партия в тоталитарной стране обрубает ей доступ к карьере, достатку и качественной жизни, а частные и коммерческие структуры не хотят, чтобы их продукты ассоциировались с пизданутой вырожденкой, которая считает, что избитая мужем баба сама виновата.
Это не только не плохо для неё, а даже наоборот - открывает ей доселе закрытые двери к карьерным высотам на каналах спас и царьград, в вечерним шоу вечернего мудозвона и других подобных площадках. Там-то реально чем хуже, тем лучше, а у этой пациентки говна в башке хватает.
великого вождя/партию/другую_бессмысленную_хуйню и общественным порицанием за виктимблейминг? Никакой разницы совершенно.
А судьи кто? Твиттерский партком им. Беллы Раппорот? Окей, накидали дурочке за ее дурость хуев в панамку. Но на этом нужно остановиться. Ибо дальше приоткрывается ящик Пандоры, который едва ли потом закрыть получится
Никакой разницы совершенно.
Не, разница в том что у сегодняшних осуждалка дальше не выросла. Была б такой же длинной и толстой - не сдержались бы продолжить
освобождается от чужеродного ей элемента, который паразитировал на ней.
Вот-вот, точно с такой же риторикой сторонники любой радикальной идеи оправдывают
Ты выдираешь куски фраз из контекста и перевираешь их смысл, поэтому дальнейшей беседы не получится.
Ну извините, это не я во имя всего хорошего прибегаю к людоедской риторике про паразитов и чужеродные элементы
людоедской риторике
буквально защищает людоедку, оправдывающую избивающих жен уебанов
/0
Не защищаю, но считаю что достаточно вербального порицания и хуев в панамку
А вот что уже дальше - чересчур. Радостно улюлюкать и требовать всех разорвать контракты - чересчур. Прибегание к той риторике, что у вас - тоже чересчур.
То есть частные компании, которым покупатели платят деньги, которые потом идут на их контракты с селебами, должны продолжать спонсировать селебов, спалившихся на фашизме, расизме, гомофобии, оправдании домашнего насилия и прочих радостях?
Улюлюкать вполне опционально, но требовать того, чтобы компания, продукцию которой ты покупаешь, перестала спонсировать грязь, совершенно нормально. В конце концов, у компании всегда есть выбор - проигнорировать свою аудиторию и платить любому уёбану, или сохранить свою репутацию и покупателей.
Уверен, что мир помойных компаний с домостроевскими ценностями ждёт региночку с распростёртыми объятиями. И я искренне желаю ей скорейшего трудоустройства туда, на федеральное ТВ, или в другую клоаку, продукцию которой ни я, ни моя семья, потреблять никогда не будем.
Слепой самолет
Пиздец тебя тема то задела судя по всему))
То есть частные компании, которым покупатели платят деньги, которые потом идут на их контракты с селебами, должны продолжать спонсировать селебов, спалившихся на фашизме, расизме, гомофобии, оправдании домашнего насилия и прочих радостях?
Пусть решают сами, но орать и требовать этого от них всем твиттерским парткомом тоже ненормально
но требовать того, чтобы компания, продукцию которой ты покупаешь, перестала спонсировать грязь, совершенно нормально.
Да, надо ввести статус "враг общества" и к не открестившимся родственникам "член семьи врага общества" и требовать не сотрудничать с ними. Даже если они потом раскаялись и сказали что дураки, зря быканули (с)
Уверен, что мир помойных компаний с домостроевскими ценностями ждёт региночку с распростёртыми объятиями.
У компаний есть две ценности - аудитория и прибыли, не надо строить иллюзии
ассоциировались с пизданутой вырожденкой, которая считает, что избитая мужем баба сама виновата
Как будто в некоторых случаях это неправда, возможно, она и их и имела в виду. Как и наоборот, в случаях, когда жена привлекает братьев/батю к физическому воздействию на мужа. И то и другое может быть спровоцировано абсолютно неадекватным поведением кого-то из супругов. И вместо того, чтобы просто уйти люди прибегают к насилию.
Тем, что комсомольское собрание - это проклятый совок и цензура. А твиттерские фемки - это совесть нации, а их порицание - благо. Понимать разницу надо.
ЭТО ДРУГОЕ (С)
Тодоренко написала глупость. А вот травля - это пиздец, чем травящие лучше я хуй вообще знает.
"Ишь шлюха какая, но мы-то тебя сейчас приструним, уууу сука, убила бы, на коленях будешь ползать" и вот в таком духе, что аж классика вспомнилась.
Зато у Бони все заебись, хотя она вещи говорит намного ужаснее и активно их продвигает. Жаль людям вокруг никто не объясняет что это плохо и ужасно . Не модная тема что сказать
Гуманитарный теркин30см
Зачем мне реагировать на ноунейм боню (кость)? Я вот даже не был в курсе кто она до её высеров с 5g. Мне на неё плевать при любом резонансе.
А тодоренко видел в орел решке и это интересный кейс, как известный человек с супер положительной репутацией узнает как важно и правильно говорить о щекотливых вещах.
Они по уровню известности примерно одинаковы. У меня одна знакомая, лютая фанатка дом-2, где-то недели две-три назад начала рассказывать о теориях заговора на тему короны, 5g, вакцин и прочего. Притом как-то неожиданно и чересчур уверенно. Мы думали, просто от скуки кукухой поехала, в декрете сидит после серьезной операции. Но когда на tj статью о боне увидел, все стало на свои места.
Самый треш в том, что у знакомой после операции иммунитет близок к нулю, а она наслушалась этих дур и уже не верит в коронавирус и прется гулять на улицу и ходить по кафе.
это естественный отбор в действии просто..
Слепой самолет
Да там как обычно просто, одни лицемеры набросились на других и ещё приплели к этому модную социальную тему
О да, тоталитарный либерализм в действии))
Офицерский каякер
Страшный оскал тоталитарного либерализма - частные компании отказываются направлять деньги своих покупательниц на то, чтобы спонсировать поехавшую кукухой тупую пизду, оправдывающую насилие над этими покупательницами.
у нас он в зародыше
а где-то Депп теряет все свои роли, кучу денег и уважение общества, потому что его обвинили в насилии
а выяснилось что его самого баба пиздила
но никто ему ничего не вернёт
Лу Си Кея заебашили
и т.д.
побиение камнями по-цивилизованному
Извините, какую роль Депп потерял? Роль Воробья что ли? Из Тех же Тварей его не выгнали
Да, разорвали контракт с Диснеем.
И это не единственная роль и деньги.
И тварей подвинули на будущее не случайно.
Думал, тодоренко неправильно поняли, но нет - она реально несла эту дичь.
Школьный пришелец
@Аниме Бот Что это?
Лысый мангал
Эйфория / Euphoria
Жанр: Хентай
Порядочный супер_стар
Это не?
Мы категорически выступаем против буллинга, но с этой мразью не хотим иметь ничего общего))
Ps подписаться на неё в соцсетях чтоли
Противоречиво.
С одной стороны я вообще не понимаю кому нравилась эта хабалка, которая своим голосом даже управлять не может, образ у неё был вообще не определенный, такое впечатление она за все эти рекламы платила.
С другой стороны предавать забвению, за то, что какая-то узкая группа людей решила что что-то хуево и без суда и следствия спустя несколько часов твой карьере пиздец без права на восстановление это как-то страшно.
Долгий глобус
Ну это же тоже самое как если бы чиновник что-нибудь эдакое ляпнул и народный гнев бы его настиг. Только здесь компании решили от неё просто избавится, от греха подальше.
И часто такое бывало с русским чиновником, Сашка? Подумай прежде чем говорить ,а то в ебальник дам!
Я тут мельком просматривал комменты под новостью, где таксист отпиздил женщину и там было очень много оправдывающих его действия, дескать баба сама виновата.
Но когда Тодоренко взывает к бабам, чтобы они порефлекрировали, как так получается, что они живут с мужиками, которые могут прописать в бубен, или подумать, вдруг они ведут себя, как та баба из такси, это значит пездец, как она посмела.
Это какие-то двойные стандарты или я чего-то не понял?
Они самые. еще бы запилили на тж счетчик противоречий в добавок к репе, было бы прекрасно. Но скорее всего и там и тут сработала магия убеждения тех кто написал первым. и в которую просто не хотят соваться с оппозиционным мнением, ведь чаёк уже налил, сериальчик подготовил, а тут холиворить еще на чужом плацдарме с оверлайками поста, ну нах
Грузинский хичхакер
Да, было бы прикольно иметь голосовалку, кто по мнению сообщества прав, кто виноват под каждой подобной новостью.
А что у всех людей одинаковое мнение?
Хз, но на Тодоренко большинство местных ополчились.
Я не очень понимаю почему. Мне как и ей, тоже не понятно, почему бабы живут с неуравновешенными и не уходят от них, после первых проявлений агрессии. Что там у них в головах происходит в момент получения в бубен? Может они становятся адреналиновыми наркоманами?
Что,по вашему, должна делать женшина, получившая в бубен?
Ну если она считает, что такое отношение к ней не приемлимо, то разрывать отношения. Если для нее это ок, то наверное ничего. Убеждать себя, авось он изменится, слюбится-стерпится и тп
1)Жертвы насилия считают, что сами виноваты. они валят все на себя: не так оделась, не то сказала, не так себя вела. Они думают, что начнут вести себя «правильно» и все изменится.
2)Помимо чувства вины: финансово зависимые отношения и идти некуда.
3) защитить некому: полиция приезжает на вызовы, беседует с агрессором, ну максимум штрафует его (из семейного бюджета). Но чаще говорят сами разбираться. Один из многих примеров: Грачева, которой муж отрубил руки, не раз звонила мусорам, они нихрена не отреагировали.
4) Быт, безнадега и выученная беспомощность затягивают. Выученная беспомощность - это когда человек или животное не видят результата от действий, не могут контролировать ситуацию и перестают пытаться спастись/исправить что-то. Это применимо к любым людям, кто перестал бороться, даже если шанс есть.
Выученная беспомощность – это состояние, доказанное Мартином Селигманом в 1967. Суть состояния такова – существо подвергается неконтролируемому стрессу и в итоге перестаёт бороться. Оно не предпринимает попыток выбраться из ситуации даже тогда, когда выбраться возможно. Как-то так получается, что существо не видит этой возможности.
пусть иск на компенсацию этой суке выкатят ещё, я оскорблен что они ей бабло отваливали, не буду теперь их покупать
После такого заявления PepsiCo точно обанкротиться
И себя пропиарила, и старые клиенты щас на ее волне прокатятся. Потом по-новой контракты подпишут.
Хз вряд ли, серьезные конторы не будут портить репутацию. Так что ждем рекламу один икс бет, ставки на спорт.
Бургер Кинг, Авиасейлз, чо, Порнхаб в конце концов
1 - 100% нет, там все таки не дебилы
2 - эти с радостью, но денег у них нет
3 - чокопай? Или просто чо? Чо за херня?)
4 - могут, но я думаю это еще минус 25% от текущей репутации блоггера)
попахивает цензурой и ущемление за мнение
Долгий глобус
С чего это? Она высказалась, общество высказалось в ответ. Вин вин, свобода слова и все дела.
Хосссспэде, это животное не может кончить, пока по эбалу кулаком не получит, куда катится этот мир, я вас спрашиваю???!!!
Был на фабрике ПепсиКо, где Lay’s делают. Там воняет. И в офисе воняет. И туалеты ободранные. А еще американская компания, тоже мне.
А я думал Топазов в жопу долбится, а он женат. Хотя одно другого не исключает...
Ее шеймят люди из идеального мира, но читают ее люди из реального. Просто есть факт домашнего насилия, факт провоцирования, факт изображения из себя жертвы. И пол тут не важен. Важно понимать как хреново мы живем и менять это. А она повторюсь не мишель обама для красивых речей, а деревенская девчуля.