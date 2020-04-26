В российской армии почти 900 заболевших, Путин в ближайшие дни может выступить с обращением. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 26 апреля.
В России
Зафиксирован 6361 случай заболевания вирусом, 66 человек умерли, 517 — выздоровели. За всё время зафиксировано 80949 случаев заболевания, 6767 человек выздоровели, 747 — умерли;
Песков заявил, что на следующей неделе Путин может вновь обратиться к россиянам из-за ситуации с вирусом. Кроме того, он сказал, что отмена ограничений, введённых из-за вируса будет поэтапной, но этапы ещё нужно проработать;
Въехать в Нижегородскую область с понедельника можно будет только тем, у кого есть прописка там, или же людям со специальными пропусками. В Томской области ввели ограничения на въезд в регион и выезд из него. В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках;
Минобороны сообщило, что с марта по 26 апреля зафиксировано 874 случаев заболевания Covid-19 в армии. Всего в армии и военных учебных заведениях — более двух тысяч заболевших. Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах ведомства, сообщил РБК;
Глава Бурятии обвинил врачей в том, что они скрывали симптомы заболевания Covid-19 и заразили коллег. Петербургские власти объяснили смерть четырёх медсестёр «другими болезнями» и заражением не на работе;
В Красноярском крае главврач госпиталя выпала из окна, написали СМИ. ТВК сообщил, что это произошло во время совещания о начале приёме больных Covid-19, против которого выступала главврач. Но в Минздраве сказали, что совещания не было;
Российские врачи стали вести «Список памяти». В него попадают медики, умершие от Covid-19;
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет взрывного пика заболеваемости, но чтобы его не произошло и в будущем, нужно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники;
Мишустин продлил на два месяца сроки действия жилищных сертификатов для молодых семей;
Российские энергетические компании попросили правительство сократить срок действия запрета на штрафы за неоплату ЖКХ, пишет РБК. Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян впервые за год. А московские банки начали штрафовать за отсутствие разметки у банкоматов;
Жители подмосковного ЖК массово нарушили самоизоляцию и устроили вечеринку на улице, полиция начала проверку.
В мире:
По данным ВОЗ, за всё время зафиксировано 2,81 миллиона случаев заболевания, 193 тысячи человек умерли. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 2,95 миллиона случаев заболевания, 205 тысяч человек умерли, 860 тысяч — выздоровели;
В Китае в ходе проверок изъяли более 89 миллионов некачественных масок. Также власти страны сообщили, что в Ухане, откуда началось распространение вируса, из больниц выписаны все пациенты;
В Испании число смертей от вируса стало самым низким за последний месяц — за сутки от Covid-19 умерли 288 человек. Заболевших за всё время — более 225 тысяч, умерших — больше 23 тысяч. В стране разрешили детям до 14 лет гулять в сопровождении одного взрослого;
В Великобритании самый низкий показатель летальных случаев с конца марта. За сутки умерли 413 человек, всего случаев заболевания — более 150 тысяч, смертей — более 29 тысяч. Борис Джонсон готов вернуться к работе с понедельника;
В Италии самый низкий показатель летальных случаев с середины марта. За сутки умерли 260 человек, за всё время умерли более 26 тысяч человек. Страна готовится к снятию ограничений с 4 мая (например, откроются парки, разрешат посещать родственников) и переходу «во вторую фазу» борьбы с вирусом;
Во Франции самое низкое число умерших от вируса за месяц — 242 человек. Всего умерло более 20 тысяч человек;
В Киево-Печерской лавре вирусом заболели все священники. Заболели также монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек;
«Глава ДНР» Денис Пушилин распорядился в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной называть Донецк «городом Сталино». Об этом говорится в его указе, который он подписал в четверг, 23 апреля, сообщают местные СМИ.
Порядочный супер_стар
Путин в ближайшие дни может выступить с обращением.
Популярный фонарь
Экспериментальный Орзэмэс
Наконец то новое видео на канале выйдет.
Evgenii Evgenii
Политик, лидер и борец, теперь еще и вирусолог
Уютный БагажникEvgenii
Путин изменился в лице за время самоликвидации. Оброс.
Порядочный супер_стар
В бункере у розеток вольтаж не тот.
Экспериментальный Орзэмэс
Путин спасет Россию 💪🇷🇺
Уютный БагажникЭкспериментальн…
*Путин сасёт Россию.
Экспериментальный Орзэмэс
Может первое и последнее слова местами поменять?
Порядочный супер_стар
Может ты ещё и шапочку не носишь? Мне такую на день рождения подарили.
theLastLettersЭкспериментальн…
* пасёт
Artyom ZagorovskyEvgenii
Я для остальных) а то, знаешь ведь как бывает)
Ваня Погост
Первый нах!
Ваня ПогостВаня
Эх.
ouxen
руки!
ouxenouxen
мыть...
ouxenouxen
КАК?!
Экспериментальный Орзэмэс
НИКАК!
Уютный Багажникouxen
Уютный Багажникouxen
бля не туда
Сергей Гращенко
Экспериментальный Орзэмэс
Соблюдать ограничения в майские праздники? Они совсем наивные что-ли?
Порядочный супер_стар
Сюда надо картинку с поехавшей, которая про оскорбление святого 9 мая говорила.
Экспериментальный Орзэмэс
Прости, только это нашел ;(
Уютный БагажникЭкспериментальн…
Пиздец у меня щас слюна потекла, чуть не захлебнулся...
Artem PuchkovУютный
Почему у тебя слюни белые и густые?
Уютный БагажникArtem
Я бы сказал, что это бешенство, но ты всё равно не поверишь и будешь писать всякие пошлости.
Евгений КлочковУютный
Неудачное открытие банки со сгущенкой?
Порядочный супер_стар
Вот он глядите, тот самый стукач, не дающий нормальный людям на парковке мяска пожарить.
Порядочный
а что я вобще написал. какой же я тупой
Уютный БагажникПорядоч…
Порядочный супер_стар
ГРЕЧКА ГДЕ????77??? Я СПРАВШИВАЮ
Порядочный супер_стар
А НАРКОМОВСКИЕ ВОТ ЭТИ ДЛЯ ХРАБРОСТИ ГДЕ ????????????????????????????
Экспериментальны
Уже во мне 👌
Dead Horse
Подсовывают красивые цифры для лохов: "6767 человек выздоровели". Да? Нет? Необходимо мнение экспертов.
Экспериментальный Орзэмэс
Их на самом деле всего 67, просто кто-то ctrl+v два раза нажал.
Уютный БагажникDead
Да нет.
Dead HorseУютный
Возможно нет. Или да? Вопрос...
Уютный БагажникDead
Возможно.
Dead HorseУютный
Вероятно возможно. Но это не точно.
Уютный БагажникDead
Поживём - увидим.
Dead HorseУютный
Доживем ли..
Уютный БагажникDead
С божьей помощью!
Dead HorseУютный
Спасибо за помощь.
Евгений КлочковDead
Это как с Эверестом
Dead HorseЕвгений
Ну нет. Там же было вроде в обратку
Евгений КлочковDead
Ну дык там сразу предположили, что шибко красивое число выходит
Dead Horse
А нахуя мы сразу лайкаем? Может настояться коменты должны? Может дадим всем высказаться, А?
Ваня ПогостDead
chachalava
Вангую обращение Путина будет таким - хер вам, а не праздники, до 10 мая все штрафы х100