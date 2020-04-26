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Алексей Боржонов
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В российской армии почти 900 заболевших, Путин в ближайшие дни может выступить с обращением. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 26 апреля.

В России

  • Зафиксирован 6361 случай заболевания вирусом, 66 человек умерли, 517 — выздоровели. За всё время зафиксировано 80949 случаев заболевания, 6767 человек выздоровели, 747 — умерли;
  • Песков заявил, что на следующей неделе Путин может вновь обратиться к россиянам из-за ситуации с вирусом. Кроме того, он сказал, что отмена ограничений, введённых из-за вируса будет поэтапной, но этапы ещё нужно проработать;
  • Въехать в Нижегородскую область с понедельника можно будет только тем, у кого есть прописка там, или же людям со специальными пропусками. В Томской области ввели ограничения на въезд в регион и выезд из него. В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках;
  • Минобороны сообщило, что с марта по 26 апреля зафиксировано 874 случаев заболевания Covid-19 в армии. Всего в армии и военных учебных заведениях — более двух тысяч заболевших. Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах ведомства, сообщил РБК;
  • Глава Бурятии обвинил врачей в том, что они скрывали симптомы заболевания Covid-19 и заразили коллег. Петербургские власти объяснили смерть четырёх медсестёр «другими болезнями» и заражением не на работе;
  • В Красноярском крае главврач госпиталя выпала из окна, написали СМИ. ТВК сообщил, что это произошло во время совещания о начале приёме больных Covid-19, против которого выступала главврач. Но в Минздраве сказали, что совещания не было;
  • Российские врачи стали вести «Список памяти». В него попадают медики, умершие от Covid-19;
  • В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет взрывного пика заболеваемости, но чтобы его не произошло и в будущем, нужно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники;
  • Мишустин продлил на два месяца сроки действия жилищных сертификатов для молодых семей;
  • Российские энергетические компании попросили правительство сократить срок действия запрета на штрафы за неоплату ЖКХ, пишет РБК. Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян впервые за год. А московские банки начали штрафовать за отсутствие разметки у банкоматов;
  • Жители подмосковного ЖК массово нарушили самоизоляцию и устроили вечеринку на улице, полиция начала проверку.

В мире:

  • По данным ВОЗ, за всё время зафиксировано 2,81 миллиона случаев заболевания, 193 тысячи человек умерли. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 2,95 миллиона случаев заболевания, 205 тысяч человек умерли, 860 тысяч — выздоровели;
  • В Китае в ходе проверок изъяли более 89 миллионов некачественных масок. Также власти страны сообщили, что в Ухане, откуда началось распространение вируса, из больниц выписаны все пациенты;
  • В Испании число смертей от вируса стало самым низким за последний месяц — за сутки от Covid-19 умерли 288 человек. Заболевших за всё время — более 225 тысяч, умерших — больше 23 тысяч. В стране разрешили детям до 14 лет гулять в сопровождении одного взрослого;
  • В Великобритании самый низкий показатель летальных случаев с конца марта. За сутки умерли 413 человек, всего случаев заболевания — более 150 тысяч, смертей — более 29 тысяч. Борис Джонсон готов вернуться к работе с понедельника;
  • В Италии самый низкий показатель летальных случаев с середины марта. За сутки умерли 260 человек, за всё время умерли более 26 тысяч человек. Страна готовится к снятию ограничений с 4 мая (например, откроются парки, разрешат посещать родственников) и переходу «во вторую фазу» борьбы с вирусом;
  • Во Франции самое низкое число умерших от вируса за месяц — 242 человек. Всего умерло более 20 тысяч человек;
  • В Киево-Печерской лавре вирусом заболели все священники. Заболели также монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек;
  • В Нидерландах вирус зафиксировали у нескольких норок.

И бонус

#covid19 #covidtoday

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50 комментариев
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Порядочный супер_стар

11

Путин в ближайшие дни может выступить с обращением.

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Популярный фонарь

Порядочный
6
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Экспериментальный Орзэмэс

Порядочный
0

Наконец то новое видео на канале выйдет.

Ответить

Evgenii Evgenii

10

Политик, лидер и борец, теперь еще и вирусолог

Ответить

Уютный Багажник

Evgenii
0

Путин изменился в лице за время самоликвидации. Оброс. 

Ответить

Порядочный супер_стар

Уютный
0

В бункере у розеток вольтаж не тот.

Ответить

Экспериментальный Орзэмэс

Evgenii
0

Путин спасет Россию 💪🇷🇺

Ответить

Уютный Багажник

Экспериментальн…
0

*Путин сасёт Россию.

Ответить

Экспериментальный Орзэмэс

Уютный
0

Может первое и последнее слова местами поменять?

Ответить

Порядочный супер_стар

Уютный
0

Может ты ещё и шапочку не носишь? Мне такую на день рождения подарили.

Ответить

theLastLetters

Экспериментальн…
0

* пасёт

Ответить

Artyom Zagorovsky

Evgenii
0

Я для остальных) а то, знаешь ведь как бывает)

Ответить

Ваня Погост

6

Первый нах!

Ответить

Ваня Погост

Ваня
1

Эх.

Ответить

ouxen

4

руки!

Ответить

ouxen

ouxen
2

мыть...

Ответить

ouxen

ouxen
2

КАК?!

Ответить

Экспериментальный Орзэмэс

ouxen
1

НИКАК!

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0
Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

бля не туда 

Ответить

Сергей Гращенко

4
Ответить

Экспериментальный Орзэмэс

1

Соблюдать ограничения в майские праздники? Они совсем наивные что-ли?

Ответить

Порядочный супер_стар

Экспериментальн…
1

Сюда надо картинку с поехавшей, которая про оскорбление святого 9 мая говорила.

Ответить

Экспериментальный Орзэмэс

Порядочный
3

Прости, только это нашел ;(

Ответить

Уютный Багажник

Экспериментальн…
2

Пиздец у меня щас слюна потекла, чуть не захлебнулся...

Ответить

Artem Puchkov

Уютный
0

Почему у тебя слюни белые и густые?

Ответить

Уютный Багажник

Artem
1

Я бы сказал, что это бешенство, но ты всё равно не поверишь и будешь писать всякие пошлости.

Ответить

Евгений Клочков

Уютный
0

Неудачное открытие банки со сгущенкой?

Ответить

Порядочный супер_стар

Уютный
0

Вот он глядите, тот самый стукач, не дающий нормальный людям на парковке мяска пожарить.

Ответить

Порядочный

Порядоч…
0

а что я вобще написал. какой же я тупой

Ответить

Уютный Багажник

Порядоч…
1
Ответить

Порядочный супер_стар

Экспериментальн…
0

ГРЕЧКА ГДЕ????77??? Я СПРАВШИВАЮ

Ответить

Порядочный супер_стар

Порядочный
0

А НАРКОМОВСКИЕ ВОТ ЭТИ ДЛЯ ХРАБРОСТИ ГДЕ ????????????????????????????

Ответить

Экспериментальны

Порядоч…
1

Уже во мне 👌

Ответить

Dead Horse

1

Подсовывают красивые цифры для лохов: "6767 человек выздоровели". Да? Нет? Необходимо мнение экспертов. 

Ответить

Экспериментальный Орзэмэс

Dead
2

Их на самом деле всего 67, просто кто-то ctrl+v два раза нажал.

Ответить

Уютный Багажник

Dead
0

Да нет. 

Ответить

Dead Horse

Уютный
0

Возможно нет. Или да? Вопрос... 

Ответить

Уютный Багажник

Dead
0

Возможно. 

Ответить

Dead Horse

Уютный
1

Вероятно возможно. Но это не точно. 

Ответить

Уютный Багажник

Dead
1

Поживём - увидим. 

Ответить

Dead Horse

Уютный
0

Доживем ли.. 

Ответить

Уютный Багажник

Dead
1

С божьей помощью!

Ответить

Dead Horse

Уютный
1

Спасибо за помощь. 

Ответить

Евгений Клочков

Dead
0

Это как с Эверестом

Ответить

Dead Horse

Евгений
0

Ну нет. Там же было вроде в обратку

Ответить

Евгений Клочков

Dead
0

Ну дык там сразу предположили, что шибко красивое число выходит

Ответить

Dead Horse

0

А нахуя мы сразу лайкаем? Может настояться коменты должны? Может дадим всем высказаться, А? 

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Ваня Погост

Dead
0
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chachalava

0

Вангую обращение Путина будет таким - хер вам, а не праздники, до 10 мая все штрафы х100

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