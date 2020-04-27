В ведомстве частично прислушались к просьбам операторов связи.

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Минкомсвязи направило в Правительство РФ письмо с предложениями по мерам поддержки телеком-отраслей. В них частично учли пожелания операторов связи по отсрочке исполнения норм «закона Яровой» — ежегодное увеличение размеров хранилищ на 15% предложили отложить на год, пишет «Коммерсантъ». Операторы просили отсрочку на два года.

В ведомстве также предложили исключить из расчёта ёмкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с пандемией коронавируса. Операторам связи могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.

До конца 2020 года предлагается отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить НДФЛ, обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов, а также запустить программу льготного кредитования IT-компаний и производств, которые внедряют отечественные продукты. Планируется выдавать гранты институтам развития разработчиков программных решений и субсидировать спрос на их продукцию.

Другое предложение — до конца 2020 года дать работодателю право снижать зарплату сотрудникам на уровень до 20% либо отпускать их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% — в вариант мер поддержки не вошло.

Представители отрасли заявили, что в случае отсутствия мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть 30%, что даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 триллиона рублей до 700-800 миллиардов рублей в 2020 году.

В Теле2 отметили, что операторы связи пока справляются с нагрузками, но инфраструктура требует усиления мощности, особенно в локациях, где резко вырос трафик, поэтому «жизненно важны» меры поддержки. В МТС, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» и «МегаФоне» также поддержали предложения Минкомсвязи, в «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

«Пакет Яровой» — неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом. Владимир Путин подписал их 6 июля 2016 года. Главным нововведением стали обязательства для операторов связи и интернет-компаний хранить на территории России все передаваемые пользователями данные. По запросу они должны передавать эту информации органам власти.