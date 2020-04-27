Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
165

«Ъ»: Минкомсвязи предложило отсрочить введение части норм «закона Яровой». Увеличение размеров хранилищ хотят отложить Материал редакции

В ведомстве частично прислушались к просьбам операторов связи.

8 комментариев
В закладки

Минкомсвязи направило в Правительство РФ письмо с предложениями по мерам поддержки телеком-отраслей. В них частично учли пожелания операторов связи по отсрочке исполнения норм «закона Яровой» — ежегодное увеличение размеров хранилищ на 15% предложили отложить на год, пишет «Коммерсантъ». Операторы просили отсрочку на два года.

В ведомстве также предложили исключить из расчёта ёмкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с пандемией коронавируса. Операторам связи могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.

До конца 2020 года предлагается отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить НДФЛ, обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов, а также запустить программу льготного кредитования IT-компаний и производств, которые внедряют отечественные продукты. Планируется выдавать гранты институтам развития разработчиков программных решений и субсидировать спрос на их продукцию.

Другое предложение — до конца 2020 года дать работодателю право снижать зарплату сотрудникам на уровень до 20% либо отпускать их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% — в вариант мер поддержки не вошло.

Представители отрасли заявили, что в случае отсутствия мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть 30%, что даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 триллиона рублей до 700-800 миллиардов рублей в 2020 году.

В Теле2 отметили, что операторы связи пока справляются с нагрузками, но инфраструктура требует усиления мощности, особенно в локациях, где резко вырос трафик, поэтому «жизненно важны» меры поддержки. В МТС, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» и «МегаФоне» также поддержали предложения Минкомсвязи, в «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

«Пакет Яровой» — неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом. Владимир Путин подписал их 6 июля 2016 года. Главным нововведением стали обязательства для операторов связи и интернет-компаний хранить на территории России все передаваемые пользователями данные. По запросу они должны передавать эту информации органам власти.

#новости #законы

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 162657, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Apr 2020 08:21:22 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ouxen

0

sed lex dura lex

Ответить

Атлант поправил плечи

ouxen
2

Durex pleasuremax

Ответить

Кенчанский

ouxen
0

Veni vidi vici
Seven raz otmer one raz cut
Pospešyš łuděj nasmešyš
GŁÆŻ KÆK Ü ŚŒBÆKĮ ÑÜKH KÆK Û ØŘŁÃ

Ответить

ouxen

Кенчанский
0

o, vi ne iz anglii?

Ответить

Кенчанский

ouxen
0

В̵̴̺̪͎̫͇̔͛̔͑̚͜͝ы̴̵͓͚̞͇̞̺͒͑͌̈́̚͘ н̴̴̫̺͍͇̺̀͊͒͘͘͝е̸̴̡̟̦̫̦͌̓̒̿͘͜͝ в̴̵͓̝̟̻͕͌͊́͊͘͜͝и̴̸͖͍̼̘̟͆̾̓͊̾д̵̵̡̞̦̞͚͒͒͑͐͘͜͝и̵̵͖̠͙̪͚̓̀͌̔̈́͋т̸̸̢̙͔͍̟̙͆̓͆̓͆͝е̸̴̻̠͔͇̙̽̀̔̓̽͠ т̵̴̡̢̙̫͖̐̐͑͆̈́͜е̸̴͙̺͙͚͖̐͑̾͑̔͘͜л̸̴̼̪̝͎͎͊͐̓̾͌̔͜ в̸̸̡͍̼͓̞̾̀̒̽͋̔ в̴̸̙͓͚͉̪̙̿̒̈́̈́͊̓о̵̸̪̞̘̞̦͋͋̽͊̔͜д̸̸̡͇͇̠̝͌̈́̕͝͝е̴̵̢̢̡̠̫̠͋̿̔͝

Ответить

Spect

0

Сколько лет его переносят?

Ответить

Колючий супер_стар

0

Больше хранилищ для бога хранилищ.

Ответить

Невыносимый Никита

0

Это не та Яровая, уносите

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
iFixit: камера, дисплей, разъём для SIM и Taptic Engine от iPhone 8 совместимы с новым iPhone SE
Эти комплектующие можно без проблем поставить из одного смартфона в другой.
104
Животные
Регулярное избиение собак в Сочи
В Сочи мужчина со всей силы ударил собаку палкой по голове!
115
Новости
Главврач красноярского госпиталя «выпала» из окна. ТВК заявил, что это было во время совещания о приёме больных Covid-19
В Минздраве утверждают, что совещания не было.
96
Популярное за три дня
Новости
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Ей было 86 лет.
146
Новости
Российские врачи стали вести «Список памяти». В него попадают медики, умершие от Covid-19
«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах».
64
Разборы
Трейдеры на Мосбирже потеряли свои деньги и остались должны брокерам из-за падения цен на нефть. Как это произошло
Причиной стало редкое стечение обстоятельств и неготовность российской биржи.
128
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Борис Гюлумянц

С DNS взыскивают 242 миллиона…

Андрей Фокин

Справедливая оппозиция или…

Никита Смирнов

Довольное дого

Д охар

Яндекс всеми своими сервисами…

Miku Hatsune

Запись в подсайте Twitter

4 shizzle ma nizzle

«Ъ»: Минкомсвязи предложило…

Тот самый Рязанцев

Справедливая оппозиция или…

Андрей Фокин

Справедливая оппозиция или…

Тот самый Рязанцев

Справедливая оппозиция или…

Кенчанский

«Ъ»: Минкомсвязи предложило…

Антон Самохин

Прошy о помощи. Помогитe…

Насущные Проблемы

Прошy о помощи. Помогитe…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Telegram

Никита Смирнов

PepsiCo приостановила рекламную…

Spect

Прошy о помощи. Помогитe…

Енот Волшебный

Прошy о помощи. Помогитe…

Насущные Проблемы

Прошy о помощи. Помогитe…

Марина Волченкова

PepsiCo приостановила рекламную…

Comrade…

Прошy о помощи. Помогитe…

NiemandDa

GNU/Linux в 2020: срез…