Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1978

В новой редакции КоАП не будут повышать действующие штрафы. Там появится наказание за лай собаки ночью Материал редакции

Проект проходит публичное обсуждение вместе с проектом нового процессуального КоАП с января 2020 года.

33 комментария
В закладки

Первая версия кодекса предусматривала масштабные ужесточения для водителей, но Минюст пообещал не увеличивать действующие штрафы, после того как проект раскритиковали «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин. Таблицу поправок к новому КоАП России разместил Минюст.

В КоАП решили расширить ответственность за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 — предлагается наказывать в том числе за такое правонарушение в форме бездействия, например, за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию.

В новой редакции кодекса предлагают прописать, что за негрубое правонарушение, совершенное впервые, будет предусмотрено предупреждение, а не штраф. Неизменным останется срок давности привлечения к ответственности (его предлагали увеличить до года).

Часть санкций планируется смягчить. Например, с 200 до 60 часов снижается максимальное количество часов обязательных работ, которые могут быть назначены нарушителю. С 90 до 30 суток сокращается максимальный срок административного запрета деятельности для компаний.

Планируется ужесточить требования к дорожным камерам. После принятия кодекса правительство впервые установит единые требования к ним, их размещению, применению и порядку обработки и хранения получаемой информации. По задумке, это исключит возможность произвола и сведёт к минимуму необоснованное назначение штрафов, пишет «Коммерсантъ».

Проекты КоАП и процессуального КоАП ещё будут дорабатываться, в мае их направят в правительство, сообщили в Минюсте. В июне документ должны внести в Госдуму.

Проект нового КоАП представили 30 января. Изначально он предусматривал повышение штрафов за нарушение скорости на дорогах и увеличение срока давности для многих административны правонарушений. В феврале авторы документа решили его доработать.

#новости #законы

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
2
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 33, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 162664, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Apr 2020 09:09:19 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Yuri Miller

–1

Ебанутые что-ли? А как же "человек может быть наказан только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина"? Хозяин виноват что собаке вздумалось гавкнуть? Наказывайте саму собаку, выпишите ей протокол в миску с кормом. Причём тут человек? Можно конечно предположить, что нехуй держать собаку в месте, где её могут услышать соседи ночью (частный дом, двор включительно я так понял). Но разве не в этом смысл собак - предупреждать лаем о вторжениях? По логике такого законодателя (читай ...аса) нечего вообще держать собаку, а это уже посягательство на свободу личной жизни и неприкосновенность имущества (в первую очередь собака это имущество, например, если тебе её машина сбила, тебе обязаны компенсировать стоимость собаки). То есть такой подход наказывает хозяина за поведение животного. Дальше можно ожидать за детский плач по ночам. И вообще у Вас пенсионный возраст наступил, какого хрена вы не по гробам ещё?

Ответить

Alexander Smirnov

Yuri
15

Бро, когда собака гавкнет один раз, думаю всем пох будет, я с детства жил в частном доме и у соседей была собака лаявшая до 3-4 утра, такое себе удовольствие, в школы и институты на экзамены идти после такой ночки, а летом с открытыми окнами хочется поспать и без затычек в ушах.
Вопрос в тех хозяевах, которые зная это не предпринимают ничего, может собака жрать хочет например или в кроватке полежать с хозяином. Думаю что когда лая ночь напролёт собаку хотя бы в дом нужно завести.
Фраза бездействие - доставляет, типа если хозяин вышел и сказал «не лай» - это уже не бездействие?)

Ответить

Evhen Purik

Alexander
–3

А тебя не зае... пали мартовские коты когда они истошно плачут как дети  или ребенок новорожденный который в соседней квартире не хочет всю ночь спать. 
P.S будь крутым хочешь спать тихо сделай в квартире шумоизоляцию, самые крутые окна Rayners и приточно вытяжную вентиляцию.  

Ответить

Dmitry Pasyutin

Evhen
4

ты создаёшь проблему своей собакой, а окружающие должны её решать за свой счёт?

Ответить

Yuri Miller

Alexander
0

Я понимаю. Но по логике вещей он может только а) избавиться от собаки б) отдать её на обучение (воспитание).

Ответить

Pavel Fomin

Yuri
0

Ты не поверишь, но есть такая услуга в вет.клиниках, как подрезание голосовых связок у домашних животных.

Ответить

Evhen Purik

Yuri
–3

У меня 2 овчарки частный дом. Как раз собак и учат облаивать когда есть угроза вторжения. Смысл собаки давайте ей подружим голосовые связки и вырвем зубы что бы не кусались.  

Ответить

FL GGNKбHI LN

Yuri
7

 То есть такой подход наказывает хозяина за поведение животного.

Ну ни фига себе, вот это да, вот это дошла страна до ручки. Как им вообще в голове пришло подобное?! Наказывать хозяина за то что делает его животное... Уму непостижимо.

Ответить

Masha Kovalyova

Yuri
4

Хозяин виноват что собаке вздумалось укусить проезжавшего мимо велосипедиста? Наказывайте саму собаку, выпишите ей протокол в миску с кормом

Ответить

Yuri Miller

Masha
–1

В отличие от лая, укус можно пресечь. Например, намордником. Так, если машина снялась с ручника и укатилась, причинила имущественный ущерб или вред здоровью, хозяин вещи тоже отвечает за ущерб. Либо если твой дом сгорел и поджёг соседский дом при этом - тоже по идее.

Ответить

Masha Kovalyova

Yuri
4

И лай, и агрессия в нормальных случаях «пресекаются» воспитанием. Если хозяин сам в воспитание не умеет, то этим должны заниматься специальные люди. Если собака воспитанию не поддается, то остаётся неприятный выбор между крайними средствами для «пресечения»: намордники, ошейники-шокеры, операции над голосовыми связкам и расставанием с собакой. Увы, других вариантов для жизни в плотном обществе людей у собаки нет.И да, у меня самой собака есть.

Ответить

Нижний интернет

Yuri
1

Если хочешь держать собаку, чтобы "отгонять посторонних" держи ее на отдельном участке за забором. Если решил завести пса в многоквартирнике, будь так добр подрезать ей связки, как это принятно в нормальных странах

Ответить

Настя Пастя

2

Они бы лучше на церкви это распространили.
Как какой-то церковный праздник, они своими колоколами херачат и ночью, и утром, им пофиг

Ответить

Михаил Зинчук

Настя
0

согласен, какого хера я в 12 ночи должен эти колокола слушать?

Ответить

Фактический яд

1

15к штрафа за прогулку в парке это норм, а 3к за превышение на 50км это непосильно

Ответить

Vladimir

1

Как бля вообще можно доказать что собака лаяла, допустим когда я вызывал он лаяла, а когда мусора подъехали она затихла, как тогда быть 

Ответить

Ivan

Vladimir
1

Чтобы доказать что тебе мешает сосед надо :
1. Чтобы менты приехали, они могут не приехать
2. Чтобы сосед открыл тоже, либо ты знал соседа. Я через знакомых пробивал собственника и телефон
3. Свидетели. Как минимум 2 свидетеля соседа. Но правда такова, чо твоим делом начнут заниматься через недели 2 и менты пойдут по соседям узнавать. Но они ходят в рабочее время, когда никого нет дома и могут уйти на 6 этажей выше от тебя и там никому ничто не мешает)))) дело закрыто. Поэтому надо самому лично ходить и искать свидетелей, договариваться с учасковым. Вообщем жопа

Ответить

Vladimir

Ivan
1

Легче звукоизолироваться короче 

Ответить

alexferman

Vladimir
0

Запиши лай на диктофон

Ответить

Vladimir

alexferman
2

А что если это сосед решил мне поднасрать так и сам на диктофон полаял 

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
4

признать его собакой, поместить в приют, кастрировать и выпустить

Ответить

Evgeniy Smirnov

Vladimir
0

Доносы 2020 be like

Ответить

Yuri Miller

alexferman
1

Экспертиза собачьего лая на предмет соответствия

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
0

Никак. Составить протокол и заставить платить. В суде не отменять такие протоколы. Это мышление работает только в правовых государствах.

Ответить

Vladimir

Yuri
0

Они законы делают чтоб мусора потом на вызовах тупили и над ними все смеялись 

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
0

Они это прохавают и начнут не появляться на такие вызовы.

Ответить

Элементарный браслет

1

У нас же все собаки грамотные, законы знают, хули...

Ответить

Stan Majors

1

Ху лет зе догс аут, ху ху ху ху

Ответить

Великолепный Илья

0

В КоАП решили расширить ответственность за нарушение тишины

Херня полная.
Оно всё равно не работает.

Ответить

Yuri Miller

Великолепный
0

Впрочем закон предусматривает допустимый ночной шум. Гавкает ли собака на сколько-там децибел, что попадает под нарушение?

Ответить

Alexey Kochetkov

0

Собака лает, караван... Oh, wait

Ответить

Антон Тимофеев

0

 Дамы и господа. Проблема не а штрафах за лай, это в целом нормально. Проблема в том, что в домах звукоизаляция ни к черту, порой слышно как сосед  тремя этажами выше извиняюсь на горшке сидит... Введите номальный нормы по звукоизаляции и соблюдайте их, а потом уже принимайте законы за нарушение тишины. А то опять бл*ть люди крайние остались.

Ответить

Миржан Бекетов

0

⚠️😷ЗАЩИТНАЯ МАСКА для индивидуальной защиты оpганов дыхания +антисептик в подарок! ➜ https://is.gd/estmaskii  

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Жители подмосковного ЖК массово нарушили самоизоляцию и устроили вечеринку на улице. Полиция начала проверку
Участники мероприятия аплодировали врачам и слушали «Замыкая круг».
102
Новости
В России зафиксировали 6361 случай заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 80 тысяч
За сутки умерли — 66, выздоровели — 517.
91
Животные
Регулярное избиение собак в Сочи
В Сочи мужчина со всей силы ударил собаку палкой по голове!
122
Популярное за три дня
Технологии
Инженеры NASA за 37 дней разработали рабочий аппарат ИВЛ. Он дешевле и легче в производстве, чем обычные
Инженеры, которые обычно изготавливают космическое оборудование, теперь занимаются устройством для подготовки ко второй волне пандемии.
120
Новости
В Ярославской области обрушился мост, который открывала Терешкова во время предвыборной кампании в Госдуму
Мост обрушился из-за штормового ветра.
83
Животные
Извини, это вышло случайно
5
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

alexferman

PepsiCo приостановила рекламную…

Alex Fielding

Жители подмосковного ЖК массово…

Дмитрий Алексеевич

Яндекс всеми своими сервисами…

Атлант поправил…

Исследование: рекламные доходы…

Михаил Зинчук

В новой редакции КоАП не будут…

Атлант поправил…

Исследование: рекламные доходы…

Андрей Перевертень

Исследование: рекламные доходы…

Данил Рябинин

Регину Тодоренко обвинили в…

Ilya Grigöryev

Яндекс всеми своими сервисами…

Zoibana

Исследование: рекламные доходы…

Евгений Кочин

Запись в подсайте Twitter

Icipher

Довольное дого

Данил Рябинин

Регину Тодоренко обвинили в…

Serg Bootlegger

Казахстан заплатит гражданам…

Данил Рябинин

Регину Тодоренко обвинили в…

сироп от щекотки

PepsiCo приостановила рекламную…

Кирилл Журавлёв

Исследование: рекламные доходы…

Spect

Исследование: рекламные доходы…

шарлиз терон loves…

Казахстан заплатит гражданам…

check-it-out

Яндекс всеми своими сервисами…