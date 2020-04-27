Проект проходит публичное обсуждение вместе с проектом нового процессуального КоАП с января 2020 года.

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Первая версия кодекса предусматривала масштабные ужесточения для водителей, но Минюст пообещал не увеличивать действующие штрафы, после того как проект раскритиковали «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин. Таблицу поправок к новому КоАП России разместил Минюст.

В КоАП решили расширить ответственность за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 — предлагается наказывать в том числе за такое правонарушение в форме бездействия, например, за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию.

В новой редакции кодекса предлагают прописать, что за негрубое правонарушение, совершенное впервые, будет предусмотрено предупреждение, а не штраф. Неизменным останется срок давности привлечения к ответственности (его предлагали увеличить до года).

Часть санкций планируется смягчить. Например, с 200 до 60 часов снижается максимальное количество часов обязательных работ, которые могут быть назначены нарушителю. С 90 до 30 суток сокращается максимальный срок административного запрета деятельности для компаний.

Планируется ужесточить требования к дорожным камерам. После принятия кодекса правительство впервые установит единые требования к ним, их размещению, применению и порядку обработки и хранения получаемой информации. По задумке, это исключит возможность произвола и сведёт к минимуму необоснованное назначение штрафов, пишет «Коммерсантъ».

Проекты КоАП и процессуального КоАП ещё будут дорабатываться, в мае их направят в правительство, сообщили в Минюсте. В июне документ должны внести в Госдуму.

Проект нового КоАП представили 30 января. Изначально он предусматривал повышение штрафов за нарушение скорости на дорогах и увеличение срока давности для многих административны правонарушений. В феврале авторы документа решили его доработать.