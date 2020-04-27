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Проект проходит публичное обсуждение вместе с проектом нового процессуального КоАП с января 2020 года.
Первая версия кодекса предусматривала масштабные ужесточения для водителей, но Минюст пообещал не увеличивать действующие штрафы, после того как проект раскритиковали «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин. Таблицу поправок к новому КоАП России разместил Минюст.
В КоАП решили расширить ответственность за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 — предлагается наказывать в том числе за такое правонарушение в форме бездействия, например, за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию.
В новой редакции кодекса предлагают прописать, что за негрубое правонарушение, совершенное впервые, будет предусмотрено предупреждение, а не штраф. Неизменным останется срок давности привлечения к ответственности (его предлагали увеличить до года).
Часть санкций планируется смягчить. Например, с 200 до 60 часов снижается максимальное количество часов обязательных работ, которые могут быть назначены нарушителю. С 90 до 30 суток сокращается максимальный срок административного запрета деятельности для компаний.
Планируется ужесточить требования к дорожным камерам. После принятия кодекса правительство впервые установит единые требования к ним, их размещению, применению и порядку обработки и хранения получаемой информации. По задумке, это исключит возможность произвола и сведёт к минимуму необоснованное назначение штрафов, пишет «Коммерсантъ».
Проекты КоАП и процессуального КоАП ещё будут дорабатываться, в мае их направят в правительство, сообщили в Минюсте. В июне документ должны внести в Госдуму.
Проект нового КоАП представили 30 января. Изначально он предусматривал повышение штрафов за нарушение скорости на дорогах и увеличение срока давности для многих административны правонарушений. В феврале авторы документа решили его доработать.
Ебанутые что-ли? А как же "человек может быть наказан только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина"? Хозяин виноват что собаке вздумалось гавкнуть? Наказывайте саму собаку, выпишите ей протокол в миску с кормом. Причём тут человек? Можно конечно предположить, что нехуй держать собаку в месте, где её могут услышать соседи ночью (частный дом, двор включительно я так понял). Но разве не в этом смысл собак - предупреждать лаем о вторжениях? По логике такого законодателя (читай ...аса) нечего вообще держать собаку, а это уже посягательство на свободу личной жизни и неприкосновенность имущества (в первую очередь собака это имущество, например, если тебе её машина сбила, тебе обязаны компенсировать стоимость собаки). То есть такой подход наказывает хозяина за поведение животного. Дальше можно ожидать за детский плач по ночам. И вообще у Вас пенсионный возраст наступил, какого хрена вы не по гробам ещё?
Бро, когда собака гавкнет один раз, думаю всем пох будет, я с детства жил в частном доме и у соседей была собака лаявшая до 3-4 утра, такое себе удовольствие, в школы и институты на экзамены идти после такой ночки, а летом с открытыми окнами хочется поспать и без затычек в ушах.
Вопрос в тех хозяевах, которые зная это не предпринимают ничего, может собака жрать хочет например или в кроватке полежать с хозяином. Думаю что когда лая ночь напролёт собаку хотя бы в дом нужно завести.
Фраза бездействие - доставляет, типа если хозяин вышел и сказал «не лай» - это уже не бездействие?)
А тебя не зае... пали мартовские коты когда они истошно плачут как дети или ребенок новорожденный который в соседней квартире не хочет всю ночь спать.
P.S будь крутым хочешь спать тихо сделай в квартире шумоизоляцию, самые крутые окна Rayners и приточно вытяжную вентиляцию.
ты создаёшь проблему своей собакой, а окружающие должны её решать за свой счёт?
Я понимаю. Но по логике вещей он может только а) избавиться от собаки б) отдать её на обучение (воспитание).
Ты не поверишь, но есть такая услуга в вет.клиниках, как подрезание голосовых связок у домашних животных.
У меня 2 овчарки частный дом. Как раз собак и учат облаивать когда есть угроза вторжения. Смысл собаки давайте ей подружим голосовые связки и вырвем зубы что бы не кусались.
То есть такой подход наказывает хозяина за поведение животного.
Ну ни фига себе, вот это да, вот это дошла страна до ручки. Как им вообще в голове пришло подобное?! Наказывать хозяина за то что делает его животное... Уму непостижимо.
Хозяин виноват что собаке вздумалось укусить проезжавшего мимо велосипедиста? Наказывайте саму собаку, выпишите ей протокол в миску с кормом
В отличие от лая, укус можно пресечь. Например, намордником. Так, если машина снялась с ручника и укатилась, причинила имущественный ущерб или вред здоровью, хозяин вещи тоже отвечает за ущерб. Либо если твой дом сгорел и поджёг соседский дом при этом - тоже по идее.
И лай, и агрессия в нормальных случаях «пресекаются» воспитанием. Если хозяин сам в воспитание не умеет, то этим должны заниматься специальные люди. Если собака воспитанию не поддается, то остаётся неприятный выбор между крайними средствами для «пресечения»: намордники, ошейники-шокеры, операции над голосовыми связкам и расставанием с собакой. Увы, других вариантов для жизни в плотном обществе людей у собаки нет.И да, у меня самой собака есть.
Если хочешь держать собаку, чтобы "отгонять посторонних" держи ее на отдельном участке за забором. Если решил завести пса в многоквартирнике, будь так добр подрезать ей связки, как это принятно в нормальных странах
Они бы лучше на церкви это распространили.
Как какой-то церковный праздник, они своими колоколами херачат и ночью, и утром, им пофиг
Как бля вообще можно доказать что собака лаяла, допустим когда я вызывал он лаяла, а когда мусора подъехали она затихла, как тогда быть
Чтобы доказать что тебе мешает сосед надо :
1. Чтобы менты приехали, они могут не приехать
2. Чтобы сосед открыл тоже, либо ты знал соседа. Я через знакомых пробивал собственника и телефон
3. Свидетели. Как минимум 2 свидетеля соседа. Но правда такова, чо твоим делом начнут заниматься через недели 2 и менты пойдут по соседям узнавать. Но они ходят в рабочее время, когда никого нет дома и могут уйти на 6 этажей выше от тебя и там никому ничто не мешает)))) дело закрыто. Поэтому надо самому лично ходить и искать свидетелей, договариваться с учасковым. Вообщем жопа
Запиши лай на диктофон
А что если это сосед решил мне поднасрать так и сам на диктофон полаял
Никак. Составить протокол и заставить платить. В суде не отменять такие протоколы. Это мышление работает только в правовых государствах.
Впрочем закон предусматривает допустимый ночной шум. Гавкает ли собака на сколько-там децибел, что попадает под нарушение?
Дамы и господа. Проблема не а штрафах за лай, это в целом нормально. Проблема в том, что в домах звукоизаляция ни к черту, порой слышно как сосед тремя этажами выше извиняюсь на горшке сидит... Введите номальный нормы по звукоизаляции и соблюдайте их, а потом уже принимайте законы за нарушение тишины. А то опять бл*ть люди крайние остались.
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