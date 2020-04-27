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Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом.
Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 87 147, сообщили в оперштабе.
За сутки зафиксировали 6198 случаев заражения. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Умерли — 50, выздоровели — 579 человек.
Общее число случаев заболевания увеличилось до 87 147, 7346 — выздоровели, 794 — умерли. Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило количество заразившихся в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка Covid-19 в декабре 2019 года.
Регионы с наибольшим числом случаев заболевания: Москва (45351), Московская область (9708), Петербург (3238).
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А это они тип случайно реальную инфу по смертям выложили? (er.ru)
Пять с половиной тысяч оживших
Вчера было 6361, мб перепутали
Скажи пожалуйста, что за сайт?
А говорили, что нам повезло, типа вирус позже всех пришел... Было время подготовиться... У Китая вообще этого времени не было...
И теперь мы его обгоняем. Когда что-то пошло не так?
Лет двадцать назад
С 862 года
Еще динозавры, блуждая по территории будущей России в поисках пропитания, подозревали, что что-то идет не так
То что Китай пиздит с цифрами уже даже тупой в курсе
То что Россия пиздит с цифрами уже даже тупой в курсе
А у меня сомнения на этот счёт. Вполне возможно, что это просто пиковая пропускная способность подсчёта больных. Или план-палки по подсчёту у 60 человек по сотне находить. Или ещё какие-то факторы. Россия может как бы и не врёт, только информация может иметь малую ценность.
Я хз как в "России", но у нас в крае количество заболевших растет бешенными темпами, фактически каждый день приходят результаты и чаще всего они положительные. Так что если кто и пиздит, так это Москва.
Бешеные темпы? Ахах. Даже в Москве темпы не бешеные.
Я как-то не в курсе , схуяли такие заявления? Знакомый живет в Китае по его словам всё открывают и ослабляют везде карантин. Тебе там из России лучше видно?
Хочется перестать быть тупым, можно какую-то ссылочку почитать? А то был в Гонконге в середине марта, и мои глаза ввели меня в заблуждение, что там довольно успешно с вирусом справились
В "загнивающей" Черногории сегодня 0 новых случаев. Заболевшие (массово) пошли на день позже, в России.
Петербургский кавалер
Гуманитарный паркур
Я сегодня уже сходил до отделения Сбербанка чтобы заплатить за квартиру.
плато 📈📉 это 📈📉 когда 📈📉прирост 📈📉равен 📈📉выздоровлениям
Сейчас 📈 мы 📈вышли 📈на 📈линейный 📈рост
Есть мнение, что плато будет, когда регистрировать будут по 10к
Жду комментарии про больше 6к нельзя
Колючий супер_стар
Думаю что швитые 6К берегли к выступлению царя о разворачивании цифровых концлагерей в регионах.
Это будет эпично, учитывая что во многих регионах у каждого жителя нет нескольки смартфонов и планшетов, магазины не сотрудничают с яндекс.лавками и деливериклабами, в шашлычная за вокзалом не доставляет заказы через яндекс.еду.
горжусь Нижним, ну прям стабильно идём на третьем месте
Обогнали Китай. ̶У̶р̶а̶
Когда Ростелеком тебе продал 100мбит, но шейпит прямо в квартире у тебя до 6ти мегабит своим бесплатным роутером
Золото?
А где тип с экселевской таблицей? Его третий день нет, пора начинать волноваться
Банальный бокал
На шашлыках
Аплодисменты, переходящие в овации! Китай обогнали! Давайте-давайте, побольше выходите на прогулку, желательно с друзьями и родственниками вместе, на шашлычки-пикнички-дачки, берите детей! Маски - для слабаков, потому что вирус - это не про вас. Поплотнее стойте в очередях в том же самом Ашане и Перекрестке. Стоит так же ездить в электричках в coплях и с кашлем (кашлять тоже можно не прекрываясь). Лето обещают жаркое, денег у всех много, девать некуда, поэтому просто необходимо, чтобы власти действительно ввели ЧС и комендантский час. Уж если сидеть дома под замком принудительно - так летом.