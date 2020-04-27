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Новости
Ольга Щербинина
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В России зафиксировали 6198 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших превысило 87 тысяч Материал редакции

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом.

60 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 87 147, сообщили в оперштабе.

За сутки зафиксировали 6198 случаев заражения. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Умерли — 50, выздоровели — 579 человек.

Общее число случаев заболевания увеличилось до 87 147, 7346 — выздоровели, 794 — умерли. Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило количество заразившихся в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка Covid-19 в декабре 2019 года.

Регионы с наибольшим числом случаев заболевания: Москва (45351), Московская область (9708), Петербург (3238).

Динамика распространения вируса в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России​

#новости #covid19

Новости
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60 комментариев
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Сергей Сергеев

36

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Драматический турник

Сергей
0

Но это не точно

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Поменял Никнейм

Сергей
0

Смогли повторить?

Ответить

Dear Crow

18

А это они тип случайно реальную инфу по смертям выложили?  (er.ru)

Ответить

Денис Лисовски

Dear
6

Пять с половиной тысяч оживших

Ответить

Laymor

Денис
3

Ушли сниматься в следующий сезон одного из сериалов AMC

Ответить

Dear Crow

Денис
0

Политики творят чудеса. 

Ответить

Evgenii Evgenii

Dear
2

Вчера было 6361, мб перепутали

Ответить

Максим Низовкин

Evgenii
0

Скажи пожалуйста, что за сайт?

Ответить

Miku Hatsune

Максим
2

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Coronavirus Update (Live): 3,003,352 Cases and…
Live statistics and coronavirus news tracking the number of confirmed cases, recovered patients…
www.worldometers.info
Ответить

Алексей

Dear
1

Бля жесть какая

Ответить

karamazoffff

7

А говорили, что нам повезло, типа вирус позже всех пришел... Было время подготовиться... У Китая вообще этого времени не было...
И теперь мы его обгоняем. Когда что-то пошло не так?

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Frank Coppola

karamazoffff
40

Лет двадцать назад

Ответить

3AHO3A

Frank
3

Тридцать

Ответить

Евгений Клочков

3AHO3A
6

Сто тридцать

Ответить

ste23

3AHO3A
0

Сто три года назад

Ответить

Bulat Akhmetshin

ste23
0

С 862 года

Ответить

Pavel Averyanov

Bulat
1

Еще динозавры, блуждая по территории будущей России в поисках пропитания, подозревали, что что-то идет не так

Ответить

IO

karamazoffff
11

То что Китай пиздит с цифрами уже даже тупой в курсе

Ответить

Пластиковое Окно

IO
12

То что Россия пиздит с цифрами уже даже тупой в курсе

Ответить

Антон Сциталов

Пластиковое
0

А у меня сомнения на этот счёт. Вполне возможно, что это просто пиковая пропускная способность подсчёта больных. Или план-палки по подсчёту у 60 человек по сотне находить. Или ещё какие-то факторы. Россия может как бы и не врёт, только информация может иметь малую ценность. 

Ответить

IO

Пластиковое
–1

Я хз как в "России", но у нас в крае количество заболевших растет бешенными темпами, фактически каждый день приходят результаты и чаще всего они положительные. Так что если кто и пиздит, так это Москва.

Ответить

Пластиковое Окно

IO
0

Бешеные темпы? Ахах. Даже в Москве темпы не бешеные.

Ответить

IO

Пластик…
–1

+85 человек в крае с населением 200к это бешеные темпы

Ответить

Пластиковое Окно

IO
–1

Хаха.

Ответить

Имя Фамилия

IO
3

Я как-то не в курсе , схуяли такие заявления? Знакомый живет в Китае по его словам всё открывают и ослабляют везде карантин. Тебе там из России лучше видно?

Ответить

Alexander Spiridonov

IO
0

Хочется перестать быть тупым, можно какую-то ссылочку почитать? А то был в Гонконге в середине марта, и мои глаза ввели меня в заблуждение, что там довольно успешно с вирусом справились

Ответить

Andrew Lobachev

karamazoffff
2

В "загнивающей" Черногории сегодня 0 новых случаев. Заболевшие (массово) пошли на день позже, в России.

Ответить

IO

Andrew
2

Можно еще Мадагаскар в пример привести

Ответить

Атлант поправил плечи

karamazoffff
0

да блять, когда? Серьезно? 

Ответить

Антон Сциталов

karamazoffff
0

2020 лет назад

Ответить

Петербургский кавалер

–3

Вышли на плато? Или ждать больше после майских шашлычков?

Ответить

Петербургский кавалер

Петербургский
20
Ответить

Гуманитарный паркур

Петербургский
0

Я сегодня уже сходил до отделения Сбербанка чтобы заплатить за квартиру.

Ответить

Maxim Semenov

Петербургский
1

плато 📈📉 это 📈📉 когда 📈📉прирост 📈📉равен 📈📉выздоровлениям

Сейчас 📈 мы  📈вышли 📈на 📈линейный 📈рост

Ответить

Александр Плёнкин

Петербургский
–1

Есть мнение, что плато будет, когда регистрировать будут по 10к

Ответить

Александр Плёнкин

3

Жду комментарии про больше 6к нельзя

Ответить

scheissegal

Александр
6

На этой неделе лимит 7к в сутки

Ответить

Ivan Peterburgsky

Александр
1

Уже можно, видимо

Ответить

Михаил Зинчук

Александр
0

больше 8к нельзя теперь

Ответить

Гуманитарный паркур

Александр
0

Враньё должно быть правдоподобным.

Ответить

Колючий супер_стар

Александр
0

Думаю что швитые 6К берегли к выступлению царя о разворачивании цифровых концлагерей в регионах.

Это будет эпично, учитывая что во многих регионах у каждого жителя нет нескольки смартфонов и планшетов, магазины не сотрудничают с яндекс.лавками и деливериклабами, в шашлычная за вокзалом не доставляет заказы через яндекс.еду.

Ответить

Руслан Гатин

4
Ответить

the art of гепард

2

горжусь Нижним, ну прям стабильно идём на третьем месте

Ответить

Яшка Воронков

the
0

Грустно что я здесь живу

Ответить

Евгений Большаков

the
0

Дивеево подъехало, +77 за день.

Ответить

Евгений Большаков

0

Обогнали Китай.  ̶У̶р̶а̶

Ответить

Polina Malahova

Евгений
2

Завтра Иран "обгоним".

Ответить

Роберт Петросян

1

Всё под полным контролем

Ответить

Ilya Shevraev

1

Когда Ростелеком тебе продал 100мбит, но шейпит прямо в квартире у тебя до 6ти мегабит своим бесплатным роутером

Ответить

Spect

0

ТЕПЕРЬ БЬЮТ ПО ШАПКЕ ЗА 6200))))))

Ответить

Дмитрий Городских

0
Ответить

Stan Majors

0

Золото?

Ответить

Аркадий Иванов

Stan
0

Золото у сша.

Ответить

scheissegal

0

А где тип с экселевской таблицей? Его третий день нет, пора начинать волноваться

Ответить

Банальный бокал

scheissegal
0

На шашлыках

Ответить

Антон Сциталов

Банальный
0

Принудительных. Мера наказания такая.

Ответить

Грузинский блик

0

Это уже пик или ещё нет.

Ответить

Обухов Денис

0

Аплодисменты, переходящие в овации! Китай обогнали! Давайте-давайте, побольше выходите на прогулку, желательно с друзьями и родственниками вместе, на шашлычки-пикнички-дачки, берите детей! Маски - для слабаков, потому что вирус - это не про вас. Поплотнее стойте в очередях в том же самом Ашане и Перекрестке. Стоит так же ездить в электричках в coплях и с кашлем (кашлять тоже можно не прекрываясь). Лето обещают жаркое, денег у всех много, девать некуда, поэтому просто необходимо, чтобы власти действительно ввели ЧС и комендантский час. Уж если сидеть дома под замком принудительно - так летом.

Ответить

Andrew Roz

0

6 тысяч тестов опять

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