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Новости
Ольга Щербинина
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Исследование: рекламные доходы YouTube-блогеров в России снизились на 40% несмотря на рост аудитории Материал редакции

Эксперты считают, что это связано с высокой стоимостью рекламы на YouTube.

5 комментариев
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Рекламные доходы российских YouTube-блогеров снижаются несмотря на рост аудитории на фоне режима самоизоляции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Yoola.

В марте показатель CPM (цена за тысячу показов) упал за март на 26% в долларах и на 13% в рублях. При этом количество просмотров в русскоязычном YouTube выросло на 27%, а время смотрения — на 23%. В апреле просмотры продолжают расти, а CPM у некоторых блогеров просел уже на 40% в долларах.

PR-директор сервиса Epicstars Юлия Магась рассказала, что YouTube в России пока что показывает самое заметное снижение доходов среди всех блогерских площадок. По её словам, это связано с высокой ценой размещения рекламы на этой площадке. Сильнее всего сокращение бюджетов ударило по популярным блогерам из-за более высоких цен. Менее известные создатели контента готовы чаще работать по бартеру и снижать стоимость. Магась отметила, что часть блогеров снизили цены на 20-30%, некоторые – на 50%.

Бюджеты на размещения у блогеров больше всего сократил бизнес по продажам товаров повседневного спроса. Наращивают бюджеты онлайн-сервисы, но это не может компенсировать общие потери. По словам руководителя российского подразделения Admitad Анны Гидирим, падение выручки у блогеров-геймеров за последний месяц составило 30-50%, хотя их аудитория так же растёт.

На зарубежных рынках похожие тренды. По подсчётам OneZero, на многих каналах рекламные ставки упали в среднем на 50% с начала февраля 2020 года.

В России YouTube был одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. В агентстве Carat оценивали, что расходы рекламодателей на онлайн-видео в 2019 году выросли на 53%, до 13 миллиардов рублей, а доля YouTube составляет не менее 30% (3,9 миллиарда рублей).

#новости #youtube

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5 комментариев
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Spect

0

Просто русские дёшево стоят

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Кирилл Журавлёв

0

К чему это? Добавить блогеров в список пострадавших отраслей? Кому жалко блогеров, рекламирующих ставки на спорт и мобильные дрочильни?

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Атлант поправил плечи

Кирилл
0

что за мобильная дрочильня?  

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Саратовский Гоша

0

сдесь комунибуть интересны видеоблогеры?

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Андрей Перевертень

0

время смотрения блять я сейчас вырву себе глаза 

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