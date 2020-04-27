Эксперты считают, что это связано с высокой стоимостью рекламы на YouTube.

В закладки

Рекламные доходы российских YouTube-блогеров снижаются несмотря на рост аудитории на фоне режима самоизоляции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Yoola.

В марте показатель CPM (цена за тысячу показов) упал за март на 26% в долларах и на 13% в рублях. При этом количество просмотров в русскоязычном YouTube выросло на 27%, а время смотрения — на 23%. В апреле просмотры продолжают расти, а CPM у некоторых блогеров просел уже на 40% в долларах.

PR-директор сервиса Epicstars Юлия Магась рассказала, что YouTube в России пока что показывает самое заметное снижение доходов среди всех блогерских площадок. По её словам, это связано с высокой ценой размещения рекламы на этой площадке. Сильнее всего сокращение бюджетов ударило по популярным блогерам из-за более высоких цен. Менее известные создатели контента готовы чаще работать по бартеру и снижать стоимость. Магась отметила, что часть блогеров снизили цены на 20-30%, некоторые – на 50%.

Бюджеты на размещения у блогеров больше всего сократил бизнес по продажам товаров повседневного спроса. Наращивают бюджеты онлайн-сервисы, но это не может компенсировать общие потери. По словам руководителя российского подразделения Admitad Анны Гидирим, падение выручки у блогеров-геймеров за последний месяц составило 30-50%, хотя их аудитория так же растёт.

На зарубежных рынках похожие тренды. По подсчётам OneZero, на многих каналах рекламные ставки упали в среднем на 50% с начала февраля 2020 года.

В России YouTube был одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. В агентстве Carat оценивали, что расходы рекламодателей на онлайн-видео в 2019 году выросли на 53%, до 13 миллиардов рублей, а доля YouTube составляет не менее 30% (3,9 миллиарда рублей).