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Без этого закона спецслужбы нарушают принципы конфиденциальности, считают в суде.
Верховный суд Израиля постановил, что власти не могут отслеживать местоположение граждан для борьбы с Covid-19, пока не будет принят специальный закон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.
В марте правительство приняло чрезвычайные положения, после которых служба безопасности стала отслеживать мобильные данные граждан. Такие технологии применялись для борьбы с терроризмом, но во время пандемии данные стали предоставлять Минздраву.
Против этого выступали израильские журналисты и правозащитники. В суде признали, что должна быть найдена «подходящая альтернатива, совместимая с принципами конфиденциальности». Работу над законопроектом начнут до 30 апреля и завершат в течение нескольких недель.
Полиция Израиля утверждала, то технология эффективна. К 22 апреля с помощью неё удалось арестовать более 200 нарушителей карантина.
В стране более 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 200 человек умерли от вируса, более 6,5 тысячи — выздоровели.
Верховный суд Израиля запретил отслеживать перемещение людей во время пандемии, пока он примет специальный закон
Что
суд что-то запретил спецслужбам
Такое сейчас редко увидишь
Когда не поставил галку, разрешающую отслеживание по gps
власти не могут отслеживать местоположение граждан для борьбы с Covid-19, пока не будет принят специальный закон
Оказывается не тут суд, самый гуманный в Мире
Закон? Вы шутите? Можно просто постановление губернатора озвучить. Хуйнёй маются, как дети малые. Просиживают штаны. Лучше бы за лай собак штрафовать начали.