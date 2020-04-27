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Новости
Алексей Боржонов
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Верховный суд Израиля запретил отслеживать перемещение людей во время пандемии, пока он не примет специальный закон Материал редакции

Без этого закона спецслужбы нарушают принципы конфиденциальности, считают в суде.

12 комментариев
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Верховный суд Израиля постановил, что власти не могут отслеживать местоположение граждан для борьбы с Covid-19, пока не будет принят специальный закон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

В марте правительство приняло чрезвычайные положения, после которых служба безопасности стала отслеживать мобильные данные граждан. Такие технологии применялись для борьбы с терроризмом, но во время пандемии данные стали предоставлять Минздраву.

Против этого выступали израильские журналисты и правозащитники. В суде признали, что должна быть найдена «подходящая альтернатива, совместимая с принципами конфиденциальности». Работу над законопроектом начнут до 30 апреля и завершат в течение нескольких недель.

Полиция Израиля утверждала, то технология эффективна. К 22 апреля с помощью неё удалось арестовать более 200 нарушителей карантина.

В стране более 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 200 человек умерли от вируса, более 6,5 тысячи — выздоровели.

#новости #covid19 #приватность

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12 комментариев
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Spect

4

Верховный суд Израиля запретил отслеживать перемещение людей во время пандемии, пока он примет специальный закон

Что

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Nikita Zubkov

Spect
0

Ученый изнасиловал журналиста

Ответить

Грузинский блик

2

Всё равно отслеживают, а закон примут для галочки.

Ответить

Сталинский ящик

1

нарушают принципы конфиденциальности, считают в суде.

Хаха, а в этой стране за пару тысяч рублей можно получить практически любые документы человека, номера телефона и т.д

Ответить

Грэм Грэмский

Сталинский
2

....

Ха-ха, а вот в рааашке...

Ответить

Ильнур Султанов

1

суд что-то запретил спецслужбам

Такое сейчас редко увидишь

Ответить

Нынешний историк

Ильнур
1

До поры до времени

Ответить

Serg Bootlegger

0

Когда не поставил галку, разрешающую отслеживание по gps

Ответить

Александр Ашкинадзе

Serg
1

Так там не gps, а сотовые вышки

Ответить

Драматический турник

0

И это когда Израиль, возможно, номер 1 по разработке Spyware в мире. Серьёзно? 

Ответить

Д охар

0

власти не могут отслеживать местоположение граждан для борьбы с Covid-19, пока не будет принят специальный закон

Оказывается не тут суд, самый гуманный в Мире

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Обухов Денис

0

Закон? Вы шутите? Можно просто постановление губернатора озвучить. Хуйнёй маются, как дети малые. Просиживают штаны. Лучше бы за лай собак штрафовать начали.

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