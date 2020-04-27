Без этого закона спецслужбы нарушают принципы конфиденциальности, считают в суде.

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Верховный суд Израиля постановил, что власти не могут отслеживать местоположение граждан для борьбы с Covid-19, пока не будет принят специальный закон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

В марте правительство приняло чрезвычайные положения, после которых служба безопасности стала отслеживать мобильные данные граждан. Такие технологии применялись для борьбы с терроризмом, но во время пандемии данные стали предоставлять Минздраву.

Против этого выступали израильские журналисты и правозащитники. В суде признали, что должна быть найдена «подходящая альтернатива, совместимая с принципами конфиденциальности». Работу над законопроектом начнут до 30 апреля и завершат в течение нескольких недель.

Полиция Израиля утверждала, то технология эффективна. К 22 апреля с помощью неё удалось арестовать более 200 нарушителей карантина.

В стране более 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 200 человек умерли от вируса, более 6,5 тысячи — выздоровели.