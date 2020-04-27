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Ольга Щербинина
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Роспотребнадзор связал рост случаев Covid-19 в Северной Осетии с акцией протеста. За сутки там выявили 148 заражённых Материал редакции

При этом федеральные власти говорят о 53 новых пациентах.

15 комментариев
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Рост выявленных случаев Covid-19 в Северной Осетии связан в том числе с прошедшей 20 апреля во Владикавказе несанкционированной акцией против самоизоляции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.

Люди не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдают режим самоизоляции и, к сожалению, это ведет к росту заражённых.

из заявления управления Респотребнадзора по Республике Северная Осетия

По данным ведомства, 27 апреля в регионе зафиксировали 148 новых случаев заболевания. При этом оперштаб сообщает о 53 новых пациентах. 26 апреля Роспотребнадзор писал о 53 заболевших, а оперштаб — о 43-х.

Всего в республике заболевание выявили у 549 человек (Роспотребнадзор) или 401 (оперштаб) жителя. Как отмечает издание «Медиазона», данные федерального Роспотребнадзора (на которые ссылается оперативный штаб) зачастую отстают от местной сводки или содержат ошибки.

20 апреля во Владикавказе устроили митинг против режима самоизоляции. Около двух тысяч протестующих приняли участие в акции из-за потери работы и недостатка информации о коронавирусе в регионе.

#новости #регионы #covid19 #карантинвроссии

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15 комментариев
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Мистер Блондин

27

Какая же удобная позиция у этих пидарасов.
Если люди по своей воли вышли, то сами виноваты.
Если люди по вине правительства столпились (как в метро), то об этом ни слова. 

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Villi Port

Мистер
2

Что угодно козлы готовы придумать, лишь бы на народ всё свалить.

Ответить

Насущные Проблемы

Мистер
1

Если люди по вине правительства столпились (как в метро), то об этом ни слова.

В смысле ни слова? Песков же говорил что москвичи тут тоже сами виноваты.

Ответить

Андрей Рядькин

11

в конце все равно сядет Навальный 

Ответить

ouxen

Андрей
–1

хоть раз видел его сидящим?

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Андрей Рядькин

ouxen
1

обоих 

Ответить

Неправильный рубин

5

Как удобно

Ответить

alex twit

2

друзьям - все, врагам - закон)

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solawind

2

А собянинскими давками в метро которым по официальной статистике пользуется еще сотни тысяч людей он не хочет ничего связать?  Ах да, там песков сказал уже, "люди сами виноваты поперлись зачем-то в 7 утра в метро".

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Насущные Проблемы

2

Всем штраф за несоблюдение путинского режима.

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Андрей Ионов

1

государство не соблюдает рекомендации экономистов и люди умирают с голоду

Ответить

Насущные Проблемы

Андрей
1

Ну так нехуй умирать. Сами виноваты.

Ответить

Руденко Сергей

Насущные
0

Когда начнут - власти напишут, что сами виноваты: не ели

Ответить

Правильный файл

0

Уфффф

Ответить

Spect

–4

Надеюсь это послужит поводом для введения пропусков и раздачи еды по карточкам

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