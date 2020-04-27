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При этом федеральные власти говорят о 53 новых пациентах.
Рост выявленных случаев Covid-19 в Северной Осетии связан в том числе с прошедшей 20 апреля во Владикавказе несанкционированной акцией против самоизоляции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, 27 апреля в регионе зафиксировали 148 новых случаев заболевания. При этом оперштаб сообщает о 53 новых пациентах. 26 апреля Роспотребнадзор писал о 53 заболевших, а оперштаб — о 43-х.
Всего в республике заболевание выявили у 549 человек (Роспотребнадзор) или 401 (оперштаб) жителя. Как отмечает издание «Медиазона», данные федерального Роспотребнадзора (на которые ссылается оперативный штаб) зачастую отстают от местной сводки или содержат ошибки.
20 апреля во Владикавказе устроили митинг против режима самоизоляции. Около двух тысяч протестующих приняли участие в акции из-за потери работы и недостатка информации о коронавирусе в регионе.
Какая же удобная позиция у этих пидарасов.
Если люди по своей воли вышли, то сами виноваты.
Если люди по вине правительства столпились (как в метро), то об этом ни слова.
Если люди по вине правительства столпились (как в метро), то об этом ни слова.
В смысле ни слова? Песков же говорил что москвичи тут тоже сами виноваты.
в конце все равно сядет Навальный
А собянинскими давками в метро которым по официальной статистике пользуется еще сотни тысяч людей он не хочет ничего связать? Ах да, там песков сказал уже, "люди сами виноваты поперлись зачем-то в 7 утра в метро".
государство не соблюдает рекомендации экономистов и люди умирают с голоду
Ну так нехуй умирать. Сами виноваты.