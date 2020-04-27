При этом федеральные власти говорят о 53 новых пациентах.

В закладки

Рост выявленных случаев Covid-19 в Северной Осетии связан в том числе с прошедшей 20 апреля во Владикавказе несанкционированной акцией против самоизоляции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.

Люди не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдают режим самоизоляции и, к сожалению, это ведет к росту заражённых. из заявления управления Респотребнадзора по Республике Северная Осетия

По данным ведомства, 27 апреля в регионе зафиксировали 148 новых случаев заболевания. При этом оперштаб сообщает о 53 новых пациентах. 26 апреля Роспотребнадзор писал о 53 заболевших, а оперштаб — о 43-х.

Всего в республике заболевание выявили у 549 человек (Роспотребнадзор) или 401 (оперштаб) жителя. Как отмечает издание «Медиазона», данные федерального Роспотребнадзора (на которые ссылается оперативный штаб) зачастую отстают от местной сводки или содержат ошибки.

20 апреля во Владикавказе устроили митинг против режима самоизоляции. Около двух тысяч протестующих приняли участие в акции из-за потери работы и недостатка информации о коронавирусе в регионе.