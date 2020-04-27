Буревестники не могут взлететь с плоской поверхности из-за формы крыльев.

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В ночь на 27 апреля сотни буревестников сели на палубу судна «Витус Беринг» в порту сахалинского города Холмск и не могли улететь с корабля, сообщило издание Astv. Чтобы помочь птицам, экипаж сталкивал их в воду.

Astv опубликовал видео с корабля, на которых видно палубу, заполненную птицами. Буревестники могут взлетать со скал или из воды, но не с ровной поверхности.

В ролике видно, как член экипажа расталкивает буревестников ногами. По данным издания, экипаж начал погрузочно-разгрузочные работы, не освободив палубу от птиц, из-за чего часть буревестников задавило насмерть.

Руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов осудил действия экипажа и попросил руководство порта пропустить его на судно, но ему отказали.

По его словам, работы на корабле надо было приостановить и выпустить птиц с борта в естественную среду.

Скорее всего, на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелёта. Возможно, они сели на палубу, чтобы отдохнуть, и оказались пленниками корабля, так как из-за анатомической формы крыла им трудно взлететь с ровной поверхности палубы. Они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха. Александр Иванов руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин»

Позже Astv опубликовал видео, на котором члены экипажа сталкивают птиц в воду, расчищая палубу.

Буревестник — перелётная птица. Она может нырять и существовать на море, но ей сложно перемещаться по суше. Эти птицы могут взлетать с возвышенностей или из воды при встречном потоке ветра.