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Артём Мазанов
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На Урале отстранили от проповедей священника, который проклял тех, кто запрещает ходить в храмы Материал редакции

Священник призывал выходить на улицу для посадки картофеля, «не боясь полиции и Росгвардии».

37 комментариев
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Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию Романову читать проповеди и публично высказываться после того, как он проклял тех, кто запрещает ходить в храмы. Об этом сообщается на сайте епархии.

В пресс-службе епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.

Поскольку неоднократные вразумления относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием были проигнорированы, принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха.

Екатеринбургская епархия

25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией».

Священник предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга».

Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!

схиигумен Сергий

На проповеди схиигумен Сергий также призвал прихожан выходить на улицу для посадки картофеля, «не боясь полиции и Росгвардии».

#новости #карантинвроссии #рпц

Спасибо за наводку Иван Прохоров
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37 комментариев
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Мистер Блондин

37

Тоже еще одни пидарасы со своими удобными позициями.
Человек прямым текстом проклял всех нахуй, а напомню:
В верованиях — заклинание, вербальный ритуал, имеющий целью магической силой слова нанести вред обидчику, недругу, «наслав» на него злой рок

Его судить надо. Если у нас есть оскорбление чувств верующих, то он по сути на нас всех наслал свою ссанную магию отнимающую хп.

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Владимир Земсков

Мистер
0

Эм, а разве православие одобряет магию и проклятия?

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Мистер Блондин

Владимир
17

Снять с него нахуй все православные ордена и перевести в отдел Волшебства. 

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Alexei Kuksin

Владимир
5

Только анафему. И то схиигумену ее кастовать не по чину. Он схимник. Он вообще должен хикковать у себя в келье и молиться за нас грешных

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ouxen

Alexei
0

Пусть теперь предастся астракизму

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Alexei Kuksin

ouxen
0

Схимникам нельзя смотреть порнхаб. А фантазировать тем более.

Ответить

ouxen

Alexei
0

А если в виригах?

Ответить

Мистер Блондин

Владимир
0

Хочешь почитать интересное про  магию, кстати?

Ответить

ouxen

Мистер
1

Почитай «понты и волшебство»

Ответить

Мистер Блондин

ouxen
0

Я предлагал всякое научное чтиво

Ответить

check-it-out

Мистер
1

Срочна прожимаем!

Ответить

alex twit

Мистер
0

кастанул файрбол, пидор

Ответить

Мистер Блондин

alex
0

ИММОЛЕЙТ ИМПРУВЕД! Это означает, что возможность его резиста КРАЙНЕ МАЛА! Причём здесь файер нахуй болл, ты чё мне рассказываешь?!

Ответить

check-it-out

Мистер
0

[Огненный шар] ануса

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FOX

8

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alexferman

FOX
7

Требую двойника Путина с силиконовыми сиськами

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
2

А мой дед в лесу видел путина с сиськами

Ответить

alex twit

alexferman
1

Сегодня ночью под мостом поймали Гитлера с хвостом! 

Ответить

Иван Прохоров

FOX
1

«Некоторые русские старцы говорили, что антихрист придет из России. Уточним — это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом, маской Владимира Путина»

Ответить

alex twit

Иван
1

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Моего сына насилуют в костюме Путина - YouTube

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Посторонний

alex
0

И он родит двойникопутиноантихриста, после изнасилования толпой евроманьяков?

Ответить

alex twit

FOX
1

*ботоксным

Ответить

Evgeniy Smirnov

FOX
1

Потрясающе! Если бы в России законодательство применяюсь равнонаправленно, он бы уже уехал на двушечку за экстремизм.

Ответить

Viktor Nevzorov

2

А чо отстранили? На кинопоиске сплошь положительные отзывы https://www.kinopoisk.ru/film/15550/reviews/
Или я видео перепутал?

Ответить

Alexei Kuksin

Viktor
0

У меня брат сына крестил на основании этого фильма. Мол вдруг Чернокнижник захочет из его ребенка сварить мазь для левитации?

Ответить

Поменял Никнейм

1

А ещё он бывший мент и сидел за убийство. Добро пожаловать.

Ответить

Ramzan Eskirhanov

Поменял
–1

Никто не идеален, они тоже ещё те....

Ответить

Поменял Никнейм

Ramzan
1

Охуенно, блядь. А Гитлера оправдаешь?

Ответить

Посторонний

1

Сорта маразма притягиваются.

Ответить

Григорий

1

Я посмотрел проповедь полностью, он считает, что современная власть России - богоборческая и ее нужно менять любыми средствами. Раза три он назвал власть России, извиняюсь за цитирование - "жидовским режимом". 
Отрывок:

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Иван Прохоров

0

"...ссылаясь на псевдопандемию,... предлагают общаться с богом по онлайну..." - новая статья УК

Ответить

Андрей Балконский

0

Маглы просто нихуя не понимают.

Ответить

Валенок

0

https://www.youtube.com/watch?v=fObv8owM_Uw

Ответить

Dream Eagle

0

Таких только крематорий исправит

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Никита Сопов

0

Он между строк ругает власть, осуждает электронные пропуска, а вы прицепились к религии, хотя сами тоже самое осуждаете.  

Ответить

Ramzan Eskirhanov

Никита
0

Это тоже

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Ramzan Eskirhanov

–1

Я предполагаю, что все таки он в контексте имел ввиду, в данной ситуации смертей будет больше из за страха и боязни к данной болезни. Люди же разные. от судьбы не улониться.

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