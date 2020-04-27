Священник призывал выходить на улицу для посадки картофеля, «не боясь полиции и Росгвардии».

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Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию Романову читать проповеди и публично высказываться после того, как он проклял тех, кто запрещает ходить в храмы. Об этом сообщается на сайте епархии.

В пресс-службе епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.

Поскольку неоднократные вразумления относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием были проигнорированы, принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха. Екатеринбургская епархия

25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией».

Священник предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга».

Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род! схиигумен Сергий

На проповеди схиигумен Сергий также призвал прихожан выходить на улицу для посадки картофеля, «не боясь полиции и Росгвардии».