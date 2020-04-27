Прямой эфир
Священник призывал выходить на улицу для посадки картофеля, «не боясь полиции и Росгвардии».
Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию Романову читать проповеди и публично высказываться после того, как он проклял тех, кто запрещает ходить в храмы. Об этом сообщается на сайте епархии.
В пресс-службе епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.
25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией».
Священник предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга».
На проповеди схиигумен Сергий также призвал прихожан выходить на улицу для посадки картофеля, «не боясь полиции и Росгвардии».
Тоже еще одни пидарасы со своими удобными позициями.
Человек прямым текстом проклял всех нахуй, а напомню:
В верованиях — заклинание, вербальный ритуал, имеющий целью магической силой слова нанести вред обидчику, недругу, «наслав» на него злой рок
Его судить надо. Если у нас есть оскорбление чувств верующих, то он по сути на нас всех наслал свою ссанную магию отнимающую хп.
Эм, а разве православие одобряет магию и проклятия?
Снять с него нахуй все православные ордена и перевести в отдел Волшебства.
Только анафему. И то схиигумену ее кастовать не по чину. Он схимник. Он вообще должен хикковать у себя в келье и молиться за нас грешных
Хочешь почитать интересное про магию, кстати?
ИММОЛЕЙТ ИМПРУВЕД! Это означает, что возможность его резиста КРАЙНЕ МАЛА! Причём здесь файер нахуй болл, ты чё мне рассказываешь?!
Экс-духовник Поклонской предсказал появление антихриста — двойника Путина с силиконовым лицом
Требую двойника Путина с силиконовыми сиськами
И он родит двойникопутиноантихриста, после изнасилования толпой евроманьяков?
Потрясающе! Если бы в России законодательство применяюсь равнонаправленно, он бы уже уехал на двушечку за экстремизм.
А чо отстранили? На кинопоиске сплошь положительные отзывы https://www.kinopoisk.ru/film/15550/reviews/
Или я видео перепутал?
У меня брат сына крестил на основании этого фильма. Мол вдруг Чернокнижник захочет из его ребенка сварить мазь для левитации?
А ещё он бывший мент и сидел за убийство. Добро пожаловать.
Никто не идеален, они тоже ещё те....
Я посмотрел проповедь полностью, он считает, что современная власть России - богоборческая и ее нужно менять любыми средствами. Раза три он назвал власть России, извиняюсь за цитирование - "жидовским режимом".
Отрывок:
Он между строк ругает власть, осуждает электронные пропуска, а вы прицепились к религии, хотя сами тоже самое осуждаете.
Я предполагаю, что все таки он в контексте имел ввиду, в данной ситуации смертей будет больше из за страха и боязни к данной болезни. Люди же разные. от судьбы не улониться.