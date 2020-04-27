Устои пошатнулись.

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«Шведский стол» в одном из турецких отелей ​

Турецкие отели откажутся от «шведского стола» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

Под запрет попал не только «шведский стол», но и любой другой «открытый буфет»: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню. Самообслуживание туристов исключат. В ресторанах отелей также уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе эти правила распространят на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Правила социального дистанцирования применят и к пляжам — количество шезлонгов там уменьшат вдвое. Отели, которым позволяет территория, могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определённый участок с «лежаками».

Новые правила начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Вначале власти откроют только отели, которые получат «сертификаты здоровья», они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где не будет фиксироваться новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма в Турции можно ожидать к концу августа.