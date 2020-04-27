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Новости
Артём Мазанов
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Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за пандемии коронавируса Материал редакции

Устои пошатнулись.

15 комментариев
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«Шведский стол» в одном из турецких отелей ​

Турецкие отели откажутся от «шведского стола» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

Под запрет попал не только «шведский стол», но и любой другой «открытый буфет»: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню. Самообслуживание туристов исключат. В ресторанах отелей также уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе эти правила распространят на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Правила социального дистанцирования применят и к пляжам — количество шезлонгов там уменьшат вдвое. Отели, которым позволяет территория, могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определённый участок с «лежаками».

Новые правила начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Вначале власти откроют только отели, которые получат «сертификаты здоровья», они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где не будет фиксироваться новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма в Турции можно ожидать к концу августа.

#новости #covid19

Новости
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15 комментариев
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Владислав Сурков

14

а как же.. ол иклюзив.. 

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умный человек

Владислав
2
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Владислав Сурков

Владислав
0
Ответить

Мальмезон I

5

- Такс, шеф, что у нас сегодня на обед по комплексному меню?
- Фирменное блюдо сезона 2020, сэр, хуй без соли

Ответить

Мальмезон I

Мальмезон
8

- Доедать будете?

Ответить

Кенчанский

–7

А ведь Туркия и Шведия это одни из немногих Европейских стран, с которыми Россия воевала. Стоит зодуматься.

Ответить

Драматический турник

Кенчанский
3

Пост- что это вообще? 

Ответить

Bulat Akhmetshin

Драматический
4

Постшиза

Ответить

Атлант поправил плечи

Кенчанский
4

А если копнуть поглубже, то можно узнать, что стол на немецких ножках стоит. Картина становится ещё более очевидной

Ответить

Кенчанский

Атлант
0

Фак мой моск.

Ответить

Бурный крюк

Кенчанский
2

одни из немногих Европейских стран, с которыми Россия воевала

Отметил, кого вспомнил.

Ответить

Mr Porter

Бурный
0

Если считать Украину и Прибалтику, то можно всю Европу отметить.

Ответить

Mike Prokopenko

1

PRESS F "ТУРЦИЯ"

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Комментарий удален

Vladimir

0

Бедные Васи из Тагила и подобного замкадья 

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Stan Majors

0

Наташи едут за другим

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