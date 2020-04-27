Прямой эфир
Устои пошатнулись.
Турецкие отели откажутся от «шведского стола» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Под запрет попал не только «шведский стол», но и любой другой «открытый буфет»: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню. Самообслуживание туристов исключат. В ресторанах отелей также уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе эти правила распространят на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.
Правила социального дистанцирования применят и к пляжам — количество шезлонгов там уменьшат вдвое. Отели, которым позволяет территория, могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определённый участок с «лежаками».
Новые правила начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Вначале власти откроют только отели, которые получат «сертификаты здоровья», они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где не будет фиксироваться новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма в Турции можно ожидать к концу августа.
а как же.. ол иклюзив..
- Такс, шеф, что у нас сегодня на обед по комплексному меню?
- Фирменное блюдо сезона 2020, сэр, хуй без соли
А ведь Туркия и Шведия это одни из немногих Европейских стран, с которыми Россия воевала. Стоит зодуматься.
Драматический турник
Пост- что это вообще?
А если копнуть поглубже, то можно узнать, что стол на немецких ножках стоит. Картина становится ещё более очевидной
Бурный крюк
одни из немногих Европейских стран, с которыми Россия воевала
Отметил, кого вспомнил.
Комментарий удален