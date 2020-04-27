3 млн заражённых в мире и предложение Роспотребнадзора ослаблять самоизоляцию после 12 мая. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 27 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 6198 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 87 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 794 россиянина, 7,3 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более трёх миллионов человек.
В России:
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне через пару месяцев «с трудом» будут вспоминать «тяготы» коронавируса. Он считает, Россия выйдет на плато к середине мая, а в июне «станет полегче»;
Акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдёт онлайн. Её покажут 9 мая на более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России», во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»;
Глава Роспотребнадзора заявила, что режим самоизоляции можно постепенно снимать после 12 мая, но если россияне не «сорвутся» на майских праздниках;
Глава Роспотребнадзора заявила, что после окончания пандемии коронавируса наступит «новая нормальность» — россияне должны будут изменить привычную жизнь;
Глава Роспотребнадзора анонсировала «целый ряд» нововведений для заведений общественного питания после отмены самоизоляции. «Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — уточнила она;
Правительство пообещало доступ к госпомощи компаниям с долгами по налогам в пределах трёх тысяч рублей;
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом священникам, которые нарушат карантин;
«Открытые медиа» рассказали, что из больницы в Коммунарке массово увольняются медсёстры, которые недовольны условиями работы. Главврач отверг эту информацию. Он рассказал, что никто из младшего медицинского персонала с момента начала работы больницы не уволился;
Мосгорздрав пообещал доплаты внештатным сотрудникам больниц на фоне информации о массовом увольнении медсестёр из больницы в Коммунарке;
Роспотребнадзор связал рост случаев Covid-19 в Северной Осетии с акцией протеста. За сутки там выявили 148 заражённых;
Министерство просвещения может перенести сдачу ЕГЭ ещё на более поздние сроки. Отменять экзамен министерство не планирует, так как приём в вузы по оценкам в аттестате уравняют разные по качеству образования и глубине изучения предметов школы;
Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах;
«Ведомости» выяснили, что «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair резко подняли цены на перелеты из Москвы. Стоимость перелета между столицей и 15 крупнейшими городами России с вылетом в апреле—мае выросла на 50–110% по сравнению с месяцем ранее;
В Москве отложили запуск фонтанов на неопределённую дату;
В московском метро начали устанавливать сенсорные санитайзеры;
В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве, Подмосковье и Петербурге;
Режим самоизоляции в Подмосковье продлят на майские праздники;
Власти Петербурга и Ленинградской области договорились обеспечить жителям возможность беспрепятственно ездить на дачу время майских праздников. При поездке на личном автомобиле запрещено останавливаться по дороге, а покидать пределы приусадебного или садового участка можно только при необходимости;
В Свердловской области с 1 мая всех жителей обяжут носить маски в общественных местах;
Вологодская область введёт электронные пропуска для въезда в регион;
«Одноклассники» запустили акцию «Я помогаю»: соцсеть предложит всем пользователям, которые хотят помочь нуждающимся, поделиться этим в своей ленте новостей.
В мире:
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило три миллиона человек;
Япония с 29 апреля запретит въезд в страну иностранцам, побывавшим в 14 странах, среди которых Россия, Украина и Белоруссия;
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон выступили за скорейший созыв «пятерки» членов Совбеза ООН для обсуждения ситуации с пандемией коронавируса;
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся к работе после того, как переболел коронавирусом. Он заявил, что Великобритания «подходит к концу первой фазы этой борьбы» — ослаблять жёсткие карантинные меры пока ещё слишком опасно;
Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» вернул правительству США 4,6 миллиона долларов, которые он получил по программе поддержки малого и среднего бизнеса, так как узнал, что в фонде этой программы больше не осталось средств;
Верховный суд Израиля запретил отслеживать перемещение людей во время пандемии, пока он не примет специальный закон;
Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за пандемии коронавируса;
В шведском Стокгольме власти закрыли пять ресторанов из-за нарушения социальной дистанции;
В Швейцарии частично ослабили карантин — там начали открываться строительные, хозяйственные и садоводческие магазины, а также салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны и ветклиники;
Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до 11 мая;
Монастырь в Белоруссии, который на Пасху посещал Александр Лукашенко, закрыли из-за эпидобстановки;
Coursera предоставит людям, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, бесплатный доступ к 3800 онлайн-курсов;
WhatsApp замедлил распространение «вирусных» сообщений на 70%.
Бонус — сезон фонтанов в Петербурге из-за коронавируса выглядит так
Паша Цветомузыка
Что в голове у людей, которые на полном серьёзе говорят, что вот-вот, через недельки две снимут режим самоизоляции? Неужели они проебали всю логику и математику? Дай бог в июне можно будет на работу с ограничениями ходить. А вообще, можно смело смотреть на Европу и прибавлять + месяц, так как мы отстаём.
Северный химик
В Германии люди уже свободно занимаются своими делами, магазины начали открывать, на что смотреть? +1 месяц = начало июня. И кто логику и математику проебал?
Насущные ПроблемыСеверный
Скринить?
Северный химик
Да как хош
Сергей ВасильевСеверный
НО ВЕДЬ ПУУУТТИИННННННННННННННН
Северный химик
Ехал Путин через Путин?
Маленький шар
Видит Путин в гречке путин
Сергей ВасильевМаленьк…
*гречке
Дорогой микроскоп
Доооооо. Мне зато месяц назад один хуец в чатиках доказывал на серьезных щах, что он референдум не перенесет, потому что ему важно вот прям сейчас и до апреля он из вредности не дотерпит, характер такий.
Паша ЦветомузыкаСеверный
У меня другая информация от людей, которые там живут, ты там в каком городе и какие деятельности разрешены?
И судя по статистике у них положительная динамика – https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Germany
А Россия сейчас на плато даже не вышла
Безопасный звук
В Германии штрафуют за отсутствие масок, магазины работают с ограничениями, отменили все фестивали, шествия и т.д., закрыты границы для неевропейских стран.
Не очень похоже на конец эпидемии.
Игорь РачукПаша
Хз как вы, а мы в Калининграде 29 снимаем ограничения!
Губернатор сказал, что пора выходить в топ статистики по заражениям! Ато отстаём чёт от всех!
Дорогой микроскоп
Говно у них в голове, Паша Цветомузыка. Но тут это не редкость.
Благодарный кот
Ну так ясно же, люди возмущены, жалуются на власть, а на носу поправки в конституцию, надо задобрить электорат
Artem PuchkovБлагодарный
Кто сказал, что им не по хуй? Они могут сказать, что проголосовало за -80% и как ты это проверишь?
Северный химик
Уже всё приняли же. Почему все говорят о каком-то голосовании, когда оно вообще ничего не решает тк не является референдумом..
Благодарный кот
Сказать злой голодной толпе что проголосовало 80 проц «за»или сказать это же самое сытым довольным людям?
Дорогой микроскоп
Лол, как показывает практика и сегодняшний разговор про тетку, которой чего-то там не доплатили, а она сказать от своего имени об этом не хочет, говорить можно даже при массовых расстрелах по своему хотению, разницы не будет)) Ну правда может придти кокой-нибудь хуец из твиттура и посоветовать прекращать заниматься популизмом и приступать к действиям, а он посмотрит) На этом вроде все
Сергей Гращенко
Да уже давно похуй всем на самоизоляцию, нет, ПОХУЙ ВСЕМ НА ИЗОЛЯЦИЮ. Кто-то вынужденно работает, кто-то гуляет на расслабоне, кто-то из принципа не сидит дома, кто-то дитятку выгуливает. Реально уже смешно читать параллельную реальность в интернете, на тж в частности о каких-то прогнозах, датах, об ужасах карантина, когда подходишь к окну и вовсе не видишь никакого апокалипсиса, жизнь бьёт через край, только ты долбоёб чего-то опасаешься... вот такой диссонанс.
Михаил Зинчук
возможно это я дурак, но какие послабления после 12 мая, когда каждый день только прирост? совсем там ебанулись?
Благодарный кот
Да по факту, я не знаю как в Москве, в регионах и ослаблять то нечего, только тц открыть и ничего в принципе не изменится
Насущные ПроблемыМихаил
А ещё у нас сильная экономика, и голову от успехов кружит.
Андрей Рядькин
Оперштаб отчитывается
Артём Мазанов
@Taktischer Corgi нужна твоя аналитика
Gleb Fessel
На сайте Coursera говорится только о гос служащих
Артём МазановGleb
Подавать заявки могут только госучреждения, но не только для госслужащих
Abram Dikoy
Вялая эпидемия, ни один президент не помер
Северный химик
А как же уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын
Футбольный инструмент
Бонус тжшника курильщика: какие-то гифки, фотки, пикабу.
Бонус нормального тжшника: КАК МЫТЬ РУКИ!?