Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 6198 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 87 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 794 россиянина, 7,3 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более трёх миллионов человек.