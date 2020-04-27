В департаменте пояснили, что премии были положены только штатным медработникам.

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Мосгорздрав опубликовал разъяснение ситуации с дополнительными выплатами медикам, которые работают с больными Covid-19. В департаменте объяснили, что государственные премии положены только штатным сотрудникам больниц, но чтобы обеспечить выплаты и внештатникам, Мосгорздрав увеличит стоимость контрактов с подрядчиками.

Заявление вышло на фоне информации о массовом увольнении медсестёр из больницы в Коммунарке. Одна из них рассказала «Открытым медиа», что младшему медперсоналу не выплатили надбавки, обещанные Владимиром Путиным;

При этом главврач больницы Денис Проценко заявил, что из Коммунарки увольнялись работники частных компаний, с которыми заключили гражданско-правовые договоры. «То есть они не были сотрудниками ГКБ № 40, а работали на аутсорсинге».



В Мосгорздраве заявили, что увеличат стоимость контрактов с подрядчиками, чтобы и сотрудники на аутсорсе могли получить надбавки, «равные сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам». При выплатах обещают учесть и прошедшие рабочие дни.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что медработники стали получать выплаты с 24 апреля.

Федеральная доплата для врачей составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей;

Из городского бюджеты врачи перепрофилированных больниц получают по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 30 тысяч рублей.

