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Алексей Боржонов
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Мосгорздрав пообещал доплаты внештатным сотрудникам больниц. В день сообщений СМИ о массовых увольнениях Материал редакции

В департаменте пояснили, что премии были положены только штатным медработникам.

9 комментариев
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Мосгорздрав опубликовал разъяснение ситуации с дополнительными выплатами медикам, которые работают с больными Covid-19. В департаменте объяснили, что государственные премии положены только штатным сотрудникам больниц, но чтобы обеспечить выплаты и внештатникам, Мосгорздрав увеличит стоимость контрактов с подрядчиками.

  • Заявление вышло на фоне информации о массовом увольнении медсестёр из больницы в Коммунарке. Одна из них рассказала «Открытым медиа», что младшему медперсоналу не выплатили надбавки, обещанные Владимиром Путиным;
  • При этом главврач больницы Денис Проценко заявил, что из Коммунарки увольнялись работники частных компаний, с которыми заключили гражданско-правовые договоры. «То есть они не были сотрудниками ГКБ № 40, а работали на аутсорсинге».

В Мосгорздраве заявили, что увеличат стоимость контрактов с подрядчиками, чтобы и сотрудники на аутсорсе могли получить надбавки, «равные сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам». При выплатах обещают учесть и прошедшие рабочие дни.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что медработники стали получать выплаты с 24 апреля.

  • Федеральная доплата для врачей составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей;
  • Из городского бюджеты врачи перепрофилированных больниц получают по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 30 тысяч рублей.

#новости #covid19

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9 комментариев
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Правильный файл

7

пообещал

Я тоже могу пообещать, что у меня хуй 20 см

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Бурный крюк

Правильный
13

И это будет наполовину правдой

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Бессмысленный фонарь

7

Кек, на каких дебилов рассчитано такое вранье?
 они не были сотрудниками ГКБ № 40

То что вам выгоднее этих санитарок через третье юрлицо оформить, совершенно не меняет сути их работы.

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Романелло Кивогенс

Бессмысленный
0

А какие у вас претензии к главврачу? Ну вот как бы вы лично поступили на его месте, чтобы не оказаться затем на скамье подсудимых по обвинению в растрате государственных средств?

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Андрон

Романелло
0

Послать нахер это государство и свалить за рубеж.

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LordChanka

0

поздно, она уже уволилась 

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Евгений Клочков

0

пообещают тем, кто работал на 27.04.20?

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Kikidon

Евгений
0

 27.04. пообещают только выплатить в принципе, за какие сроки будут выплаты фактически еще не обещали.

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Деловой алмаз

0

Ключевое - "увеличат стоимость контрактов с подрядчиками", а в чей карман разница пойдет уже не важно.

Интересно Проценко там в фб еще не напихали в панамку или все дифирамбы поют.
Просто он оказывается типичный российский главврач(

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