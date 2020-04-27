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В департаменте пояснили, что премии были положены только штатным медработникам.
Мосгорздрав опубликовал разъяснение ситуации с дополнительными выплатами медикам, которые работают с больными Covid-19. В департаменте объяснили, что государственные премии положены только штатным сотрудникам больниц, но чтобы обеспечить выплаты и внештатникам, Мосгорздрав увеличит стоимость контрактов с подрядчиками.
В Мосгорздраве заявили, что увеличат стоимость контрактов с подрядчиками, чтобы и сотрудники на аутсорсе могли получить надбавки, «равные сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам». При выплатах обещают учесть и прошедшие рабочие дни.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что медработники стали получать выплаты с 24 апреля.
А какие у вас претензии к главврачу? Ну вот как бы вы лично поступили на его месте, чтобы не оказаться затем на скамье подсудимых по обвинению в растрате государственных средств?
пообещают тем, кто работал на 27.04.20?