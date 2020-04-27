Сижу и несколько часов плачу 😭.

Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по тв нашу совместную рекламу с #Pampers, где в главной роли наш сын. 👶🏻 Меня переполняли эмоции.

В этот момент меня сразу машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет - «молодец, мы тобой гордимся»; первый раз села на корявый шпагат - «умница, только вперёд»; написала первое четверостишие про любовь-морковь - «вот это да, давай ещё» ; сыграла в персом спектакле роль, где произношу одну фразу - «ого, да ты настоящая Актриса». Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребёнка. И только сейчас я начала понимать, какой большой труд быть родителем.

Спасибо вам, мои любимые и дорогие, за безусловную любовь и за поддержку. Все, что я сейчас имею , - это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее!

Ваша Р.

P.S.: хвалите чаще своих детей 🙏

#матьмайкла #регинатодоренко #регинапутешественница #PGsponsor #активныймалыш

#pampers

Сижу и несколько часов плачу 😭.Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по тв нашу совместную рекламу с #Pampers, где в главной роли наш сын. 👶🏻 Меня переполняли эмоции.В этот момент меня сразу машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой…