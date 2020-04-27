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Новости
Ольга Щербинина
4734

Pampers отказался работать с Региной Тодоренко после её высказываний о домашнем насилии Материал редакции

Часть денег, направленных на рекламную кампанию, передадут на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

79 комментариев
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Компания P&G заявила, что прекращает сотрудничество с Региной Тодаренко. Об этом сообщили в инстаграме бренда Pampers.

Компания P&G и все её бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на неё агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной.

из заявления Pampers

В компании также рассказали, что часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с участием Тодоренко, передадут на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

Тодоренко впервые показала сына именно в рекламе Pampers. Она была первым локальным амбассадором бренда в России. На момент написания новости рекламные ролики с участием телеведущей не удалены с YouTube-канала Pampers.

regina todorenko @reginatodorenko
Сижу и несколько часов плачу 😭.
Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по тв нашу совместную рекламу с #Pampers, где в главной роли наш сын. 👶🏻 Меня переполняли эмоции.
В этот момент меня сразу машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой…
Сижу и несколько часов плачу 😭.
Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по тв нашу совместную рекламу с #Pampers, где в главной роли наш сын. 👶🏻 Меня переполняли эмоции.
В этот момент меня сразу машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет - «молодец, мы тобой гордимся»; первый раз села на корявый шпагат - «умница, только вперёд»; написала первое четверостишие про любовь-морковь - «вот это да, давай ещё» ; сыграла в персом спектакле роль, где произношу одну фразу - «ого, да ты настоящая Актриса». Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребёнка. И только сейчас я начала понимать, какой большой труд быть родителем.
Спасибо вам, мои любимые и дорогие, за безусловную любовь и за поддержку. Все, что я сейчас имею , - это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее!
Ваша Р.
P.S.: хвалите чаще своих детей 🙏
#матьмайкла #регинатодоренко #регинапутешественница #PGsponsor #активныймалыш
#pampers

26 апреля компания PepsiCo приостановила рекламную кампанию с участием Регины Тодоренко, которая рекламировала сок J7. Из соцсетей J7 исчезли фотографии и видео с ней. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года».

Такое решение приняли на фоне скандала из-за её высказываний о домашнем насилии. Тодоренко предложила его жертвам задать себе вопрос, почему их бьют. TJ подробно разбирал ситуацию.

Регину Тодоренко обвинили в оправдании домашнего…
Glamour заявил, что «категорически не поддерживает» позицию Тодоренко по теме домашнего насилия…
tjournal.ru

#новости #соцсети #скандалы

Спасибо за наводку Московский
Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
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79 комментариев
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allah213

58

Ну это нелогично, она же знатно обосралась. Тут бы памперсам наоборот нарастить сотрудничество с ней.

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Колючий супер_стар

allah213
3

В принципе если бы во всех роликах она была с памперсом на голове, надетым так, что впитывающая часть закрывала бы рот - это было бы норм.

Думаю что на этой стадии она бы без проблем согласилась на такое, Топалова ж надо как-то кормить.

Ответить

Насущные Проблемы

allah213
0

Стала бы не просто лицом, но и маскотом компании.

Ответить

Правильный файл

Насущные
1

Главное чтобы на лице не сидела

Ответить

Vedmed

Правильный
0

как знать

Ответить

Северный химик

20

Забавно, как стрелочка работает только в сторону медиаперсон, когда речь касается депутатов у всех очко по ходу автоматически уже разжимается и принимает фантомную бутылку

Ответить

Михаил Чуриков

Северный
4

Есть депутаты, снимающиеся в рекламе крупных корпораций и несущие подобную дичь?

Ответить

Евгений Клочков

Михаил
1

Слуцкого знаете?
Тогда куча СМИ грозились что пока он в думе - ноги их там не будет. В итоге через условно полгодика все как обычно

Ответить

Михаил Чуриков

Евгений
0

Не то. СМИ наши и давно под каблуком сапога, а корпорации международные и им рыночек не простит.

Ответить

Никита Имамутдинов

Северный
2

Учитывая, что депутатам сходит с рук многомиллиардная коррупция, то тебя правда волнует только их институт репутации?
А еще у них депутатская неприкосновенность.

Ответить

Северный химик

Никита
0

неприкосновенность

стану депутатом и приду к тебе в гости

Ответить

Alexey Snooker

Северный
0
Ответить

Вкусный Даниль

6

Да хуй с ней

Ответить

Словесный Интервент

3

Ватные товарищи за Тодоренко (видимо не в курсе откуда она , как узнают переобуются) 

😷Нефритовый🇷🇺 @nefritovy
Травля в соцсетях Тодоренко еще раз продемонстрировала, что пафосные либеральные термины - толерантность и плюрализм, являются пустым звуком, когда речь идет о кондовой бабской зависти к успешной и красивой женщине.
Лишена звания "Женщина года", разорваны миллионные контракты. https://t.co/GpxPXBcYnQ
Ответить

Словесный Интервент

Словесный
2
Анатолий Кузичев @aakuzichev
Вообще, смотрю за этой историей с Тодоренко, читаю комментарии и с ужасом понимаю, что мы превращаемся в "цивилизованную страну" западного образца, где правят бесноватые феминистки, авторитарные экологи и агрессивные содомиты.
С ужасом - потому что превращение неизбежно
Ответить

alexferman

Словесный
22

где правят бесноватые феминистки, авторитарные экологи и агрессивные содомиты

Ммм, всё ещё лучше совковых и чекистских долбоёбов.

Ответить

Правый Никита

alexferman
2

да как-то не хочется выбирать меж двух зол меньшее, мб есть альтернатива все же

Ответить

alexferman

Правый
6

Нихера. Либо Путин, либо педики. Телевизор не смотришь, что ли?

Ответить

Парламентский шар

Правый
5
Ответить

andrej

alexferman
2

на самом деле мы превращаемся в православный Иран с совковым менталитетом

Ответить

Рыбий Глаз

andrej
0

Очень агрессивно ты сейчас подметил, на самом деле....

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
1

Так они тоже самое, только в условиях менее людоедского мира
Были комиссары в пыльных шлемах, теперь микроинфлюенсер_ки с пыльными твиттерами

Ответить

LordChanka

Словесный
0

агрессивные содомиты, хе-хе 

Ответить

check-it-out

Словесный
1

Ибо ватные товарищи знают, что нужно сделать, чтобы мужчина их не бил.

Ответить

Ебаный Кошмар

Словесный
1

ну в принципе. нельзя сказать, что они неправы

Ответить

сироп от щекотки

Словесный
1

одни долбоебы либшизу приплели, другие долбоебы— ватников.
вывод то простой.

Ответить

Словесный Интервент

сироп
–1

Процитировать, это значит приплести?) 

Ответить

Колючий супер_стар

Словесный
0
Ответить

Нынешний историк

Словесный
0

А С ней теперь толко такие и будут работать 

Ответить

Salvador 666

5

В общем все помнят, что было после извинений Регины. Лживая дура получила по заслугам)

Ответить

Stan Majors

Salvador
0

Обьясни тем кто в танке

Ответить

check-it-out

4

Ой она и раньше звоночки давала, только пока это касалось ЛГБТ всем было похуй.

Я поддерживаю людей которые подвергаются насилию НО ..

... что они ноют и выносят это в интернет, что они сделали, что они подвергаются насилию?!

Ответить

сироп от щекотки

check-it-out
1

только пока это касалось ЛГБТ всем было похуй.

чет прям чувствуется, как кто-то брызнул слезами обиды

Ответить

check-it-out

сироп
4

Бля, я не активист, я тут описал ситуацию, что гетерасты тупые и не замечали звоночков раньше, ибо они нихуя не замечают, пока это не коснётся их. А Тодоренко уже давно неадекватность в мир несёт.

Ответить

Банальный бокал

check-it-out
–4

на лгбт всем насрать, ты прав

Ответить

alexferman

Банальный
1

За себя говори. Лично я не испытываю желания насрать на какого-нибудь гея.

Ответить

check-it-out

alexferman
1

Он мечтает вероятно чтобы Дудь ему на лицо насрал. 

Ответить

Сергей Гращенко

check-it-out
0

ой я не знала... я не это имела в виду... я...

Ответить

Нынешний историк

check-it-out
0

Да эти блогеры ежечасно генерируют тонны гавна. Что-то могло и проскочить мимо внимания. 

Ответить

Алексей Шуртин

3

она не заслужила твой F

Ответить

Парламентский шар

2

Охуенный UGC
Продолжай

Ответить

1 2

2

Наконец-то она не будет в каждой второй рекламе по ТВ

Ответить

Mmmax

1

Вообще, эти ваши бренды сцыкуны еще те.
Сначала всратых инфлюенсеров бездумно подписывают на огромные бабки, потом заднюю дают. Хоть анкетку дают заполнять перед подписанием контракта?
Что с Залиной, что с Региной - ужасная работа.

Интересно два момента.
1. Безотносительно того, что она ляпнула глупость и семейное насилие зло, с чего они взяли, что продажи упадут? Фемки и хайпующие медиабляди - это не вся Россия. Куча патриархально настроенных баб, которые кстати рожают поактивнее твитторских. Внимание к бренду наоборот повышенное, хайп можно поддерживать довольно долго. Раскаявшаяся ТП - неплохой тренд.

2. Вместо того, чтобы величественно и благородно перевоспитывать Тодоренко на глазах у всей страны, создать образ переубедившейся патриархалки, обвешать ее значками и заставить поддерживать свои движухи, страдающие от буллинга и насилия, забуллили девку и обсыпали угрозами.
Добились, что теперь она жертва. И если ща подаст в суды или начнет защищаться - будет права.

Ответить

Колючий супер_стар

Mmmax
0

Вместо того, чтобы величественно и благородно перевоспитывать Тодоренко на глазах у всей страны

Так они именно это и сделали уже. Чекни её уютненькую инсту, там смищно.

Добились, что теперь она жертва. И если ща подаст в суды или начнет защищаться - будет права.

Её шансы взыскать что-либо в суде равны примерно нулю целых и нулю десятых.

Ответить

Kostya Proshchalykin

Колючий
1

Хуйню несёшь. Лично готовил несколько договоров между блогерами/звёздами и крупными брендами. В таких договорах всегда есть приличные отступные за необоснованный отказ от Договора Заказчиком и почти никогда нет репутационных рисков в качестве мотива для отказа.

Ответить

Колючий супер_стар

Kostya
0

Хуёвые у тебя заказчики, хуле. Даже у среднего размера корпораций здоровые разделы под такое всегда есть.

Ответить

Kostya Proshchalykin

Колючий
0

Все крупные бренды в России работают через рекламные агенства, которые особо в договор не вникают, им главное бюджет освоить.

Моим заказчикам, которым я готовил договоры, как раз збс были условия)

Ответить

Kostya Proshchalykin

Колючий
1

И вообще ты чего такой злой? Тебе Тодаренко лично пизды дала?))

Ответить

Mmmax

Колючий
0

Ее не перевоспитали. а обнулили.
Одни бабы забуллили другую за тупость и ОДНО неаккуратное интервью. Чем это лучше условного ляща за невкусный борщ?
Может ее лучше бы на семинары какие или в центр помощи жертвам домашнего насилия отправить?

Ответить

Колючий супер_стар

Mmmax
0

Выглядит вполне перевоспитанной.

Ответить

Роман Белоус

0

А чо она сделала?

Ответить

сироп от щекотки

Роман
4

родилась на УКРАИНЕ! этим ватным сволочам больше и не надо!

Ответить

Колючий супер_стар

сироп
2

РЕГИНУ ТОДОРЕНКО РАСПЯЛИ НА ЗАБОРЕ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА В ТРУСИКАХ ШОК ВИДЕО

Ответить

Здоровый меч

Роман
2

Сказала, что если произошло рукоприкладство, то стоит задуматься над поводом «что ты сделала не так и почему получила в щи».

Ответить

Ilya Agafonov

Здоровый
3

ну вообще она права, если тебя пиздит муж стоит задуматься нахуй ты вышла за него и исправить эту ошибку

Ответить

Yuri Miller

Роман
0

Обосралась

Ответить

Yuri Miller

Роман
0

мимо памперса

Ответить

Yuri Miller

1

нихрена себе она обосралась

Ответить

ouxen

1

где иск этой суке от памперса? Возмущен что заливали её баблом за нихуянеделание

Ответить

Amentessa

1

Жду, когда лишат контрактов и титулов Марата Башарова.

Ответить

Фактический яд

1

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи. Ceйчac ищy любyю paботy, могу делать все что угодно. Готов нa любyю подpaботкy, правда нихуя ничего не умею. Если работы не найдется, то хотя бы одолжите рублей 100-200 на пивасик – выпью за ваше здоровье, сейчас это как никогда актуально. Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты – пришлите в личныe cообщeния фото своей кapты (с двух сторон) и номep тeлeфонa. Я вepнy! Но это не точно. Мой номep кapты: 5336 1488 1488 4479 Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.

Ответить

Kostya Proshchalykin

Фактический
0

Регина перелогинься

Ответить

Фактический яд

Kostya
0

Кстатить, если вы устали пиздить свою жену, то за соточку могу прописать ей в бубен вместо вас. Обращайтесь.

Ответить

Здоровый меч

0

Надоели форсить Тодоренку.

Ответить

Правильный файл

Здоровый
1

Я последний раз, честно, уже больше некому отменять

Ответить

Парламентский шар

0

Почему все так нервничают по поводу украинской телеведущей?

Ответить

Андрей Черных

Парламентский
0

Не важно, украинская она или уругвайская. Важно, что у фемок пердаки сгорели.

Ответить

Нынешний историк

Парламентский
0

Тусует то она здесь 

Ответить

Первичный огонь

0

ЭF

Ответить

God Damn

0

Эффективность института репутации в РФ
*картинка где чувак ножницами режет воду из под крана*

Ответить

Yuri Miller

0

Компания не может продолжить сотрудничество, так как ей будет причинён медийный ущерб. Сейчас снежный ком начнёт жиреть по нарастающей.

Ответить

LordChanka

0

такую рекламу из-за болтовни устроили. может она недавно поженилась  и у неё все так збс, что и леща хочется получить, подзатыльника. 

Ответить

Правильный файл

0

Часть денег, направленных на рекламную кампанию, передадут на поддержку в трудной жизненной ситу

Кажется, она заказала снайперов

Ответить

Tony Urban

0

обосралась

Ответить

Jesus Surfer

0

Да и хуй с ней

Ответить

Grant Vaspurakan

0

У фемок пукан конкретно бомбалейло

Ответить

Алексей Ефименко

0

"обеспокоены [...] направленной на неё агрессией даже после публичного извинения".

При этом сами её травят своим комментарием и действием.

Ответить

Нехороший кубок

0

Не захотели за ней УБИРАТЬ ГАВНО

Ответить

Stan Majors

0

Чем теперь ей вытирать кровь?

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