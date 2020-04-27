Прямой эфир
Часть денег, направленных на рекламную кампанию, передадут на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.
Компания P&G заявила, что прекращает сотрудничество с Региной Тодаренко. Об этом сообщили в инстаграме бренда Pampers.
В компании также рассказали, что часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с участием Тодоренко, передадут на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.
Тодоренко впервые показала сына именно в рекламе Pampers. Она была первым локальным амбассадором бренда в России. На момент написания новости рекламные ролики с участием телеведущей не удалены с YouTube-канала Pampers.
26 апреля компания PepsiCo приостановила рекламную кампанию с участием Регины Тодоренко, которая рекламировала сок J7. Из соцсетей J7 исчезли фотографии и видео с ней. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года».
Такое решение приняли на фоне скандала из-за её высказываний о домашнем насилии. Тодоренко предложила его жертвам задать себе вопрос, почему их бьют. TJ подробно разбирал ситуацию.
Ну это нелогично, она же знатно обосралась. Тут бы памперсам наоборот нарастить сотрудничество с ней.
Колючий супер_стар
В принципе если бы во всех роликах она была с памперсом на голове, надетым так, что впитывающая часть закрывала бы рот - это было бы норм.
Думаю что на этой стадии она бы без проблем согласилась на такое, Топалова ж надо как-то кормить.
Стала бы не просто лицом, но и маскотом компании.
Правильный файл
Главное чтобы на лице не сидела
Есть депутаты, снимающиеся в рекламе крупных корпораций и несущие подобную дичь?
Слуцкого знаете?
Тогда куча СМИ грозились что пока он в думе - ноги их там не будет. В итоге через условно полгодика все как обычно
Не то. СМИ наши и давно под каблуком сапога, а корпорации международные и им рыночек не простит.
Учитывая, что депутатам сходит с рук многомиллиардная коррупция, то тебя правда волнует только их институт репутации?
А еще у них депутатская неприкосновенность.
Ватные товарищи за Тодоренко (видимо не в курсе откуда она , как узнают переобуются)
где правят бесноватые феминистки, авторитарные экологи и агрессивные содомиты
Ммм, всё ещё лучше совковых и чекистских долбоёбов.
Правый Никита
да как-то не хочется выбирать меж двух зол меньшее, мб есть альтернатива все же
на самом деле мы превращаемся в православный Иран с совковым менталитетом
Так они тоже самое, только в условиях менее людоедского мира
Были комиссары в пыльных шлемах, теперь микроинфлюенсер_ки с пыльными твиттерами
Ибо ватные товарищи знают, что нужно сделать, чтобы мужчина их не бил.
одни долбоебы либшизу приплели, другие долбоебы— ватников.
вывод то простой.
В общем все помнят, что было после извинений Регины. Лживая дура получила по заслугам)
Ой она и раньше звоночки давала, только пока это касалось ЛГБТ всем было похуй.
Я поддерживаю людей которые подвергаются насилию НО ..
... что они ноют и выносят это в интернет, что они сделали, что они подвергаются насилию?!
только пока это касалось ЛГБТ всем было похуй.
чет прям чувствуется, как кто-то брызнул слезами обиды
Бля, я не активист, я тут описал ситуацию, что гетерасты тупые и не замечали звоночков раньше, ибо они нихуя не замечают, пока это не коснётся их. А Тодоренко уже давно неадекватность в мир несёт.
Банальный бокал
на лгбт всем насрать, ты прав
За себя говори. Лично я не испытываю желания насрать на какого-нибудь гея.
Нынешний историк
Да эти блогеры ежечасно генерируют тонны гавна. Что-то могло и проскочить мимо внимания.
Вообще, эти ваши бренды сцыкуны еще те.
Сначала всратых инфлюенсеров бездумно подписывают на огромные бабки, потом заднюю дают. Хоть анкетку дают заполнять перед подписанием контракта?
Что с Залиной, что с Региной - ужасная работа.
Интересно два момента.
1. Безотносительно того, что она ляпнула глупость и семейное насилие зло, с чего они взяли, что продажи упадут? Фемки и хайпующие медиабляди - это не вся Россия. Куча патриархально настроенных баб, которые кстати рожают поактивнее твитторских. Внимание к бренду наоборот повышенное, хайп можно поддерживать довольно долго. Раскаявшаяся ТП - неплохой тренд.
2. Вместо того, чтобы величественно и благородно перевоспитывать Тодоренко на глазах у всей страны, создать образ переубедившейся патриархалки, обвешать ее значками и заставить поддерживать свои движухи, страдающие от буллинга и насилия, забуллили девку и обсыпали угрозами.
Добились, что теперь она жертва. И если ща подаст в суды или начнет защищаться - будет права.
Вместо того, чтобы величественно и благородно перевоспитывать Тодоренко на глазах у всей страны
Так они именно это и сделали уже. Чекни её уютненькую инсту, там смищно.
Добились, что теперь она жертва. И если ща подаст в суды или начнет защищаться - будет права.
Её шансы взыскать что-либо в суде равны примерно нулю целых и нулю десятых.
Хуйню несёшь. Лично готовил несколько договоров между блогерами/звёздами и крупными брендами. В таких договорах всегда есть приличные отступные за необоснованный отказ от Договора Заказчиком и почти никогда нет репутационных рисков в качестве мотива для отказа.
Колючий супер_стар
Хуёвые у тебя заказчики, хуле. Даже у среднего размера корпораций здоровые разделы под такое всегда есть.
Все крупные бренды в России работают через рекламные агенства, которые особо в договор не вникают, им главное бюджет освоить.
Моим заказчикам, которым я готовил договоры, как раз збс были условия)
И вообще ты чего такой злой? Тебе Тодаренко лично пизды дала?))
А чо она сделала?
родилась на УКРАИНЕ! этим ватным сволочам больше и не надо!
Колючий супер_стар
РЕГИНУ ТОДОРЕНКО РАСПЯЛИ НА ЗАБОРЕ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА В ТРУСИКАХ ШОК ВИДЕО
Здоровый меч
Сказала, что если произошло рукоприкладство, то стоит задуматься над поводом «что ты сделала не так и почему получила в щи».
ну вообще она права, если тебя пиздит муж стоит задуматься нахуй ты вышла за него и исправить эту ошибку
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи. Ceйчac ищy любyю paботy, могу делать все что угодно. Готов нa любyю подpaботкy, правда нихуя ничего не умею. Если работы не найдется, то хотя бы одолжите рублей 100-200 на пивасик – выпью за ваше здоровье, сейчас это как никогда актуально. Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты – пришлите в личныe cообщeния фото своей кapты (с двух сторон) и номep тeлeфонa. Я вepнy! Но это не точно. Мой номep кapты: 5336 1488 1488 4479 Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
Регина перелогинься
Фактический яд
Кстатить, если вы устали пиздить свою жену, то за соточку могу прописать ей в бубен вместо вас. Обращайтесь.
Не важно, украинская она или уругвайская. Важно, что у фемок пердаки сгорели.
Эффективность института репутации в РФ
*картинка где чувак ножницами режет воду из под крана*
Компания не может продолжить сотрудничество, так как ей будет причинён медийный ущерб. Сейчас снежный ком начнёт жиреть по нарастающей.
такую рекламу из-за болтовни устроили. может она недавно поженилась и у неё все так збс, что и леща хочется получить, подзатыльника.
"обеспокоены [...] направленной на неё агрессией даже после публичного извинения".
При этом сами её травят своим комментарием и действием.