Я знаю, что рестораны работают для своих: чиновников, депутатов, власть имущих. Работают в Москве фитнес-центры, я знаю даже, что работает одна ледовая площадка, где власть имущие собираются и играют в хоккей. Никакого коронавируса для них нет.

Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства абсолютно нет. Нас ещё за это и штрафуют. У людей денег нет, они второй месяц без зарплаты, а такие штрафы.