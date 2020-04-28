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«Крылья» закрыли комментарии под постом о мерах к игроку, сказали, что не согласны с ним, и поблагодарили власти за стадион.
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью Сергею Егорову, где раскритиковал действия Владимира Путина и правительства во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Фролов рассказал, что ведёт активный образ жизни и не ощущает на себе последствий эпидемии. Он назвал действия властей по борьбе с коронавирусом непоследовательными. В интервью Фролов заявил, что все люди в России находятся «под колпаком»: правительству «наплевать» на народ, который нужен властям как «как рабы, рабочая сила».
TJ приводит несколько высказываний Фролова.
После распространения высказываний в СМИ «Крылья Советов» выпустили официальное заявление, где назвали интервью Фролова несогласованным. В клубе подчеркнули, что мнение их вратаря «расходится с позицией клуба».
В ответ на критическое интервью вратаря «Крылья Советов» похвалили федеральные и региональные власти, поскольку те «сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России». Клуб привёл в пример такой помощи стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира-2018.
Клуб пообещал наказать Фролова за то, что он дал интервью без предварительного согласия. Как заметил Sports.ru, изначально в заявлении «Крыльев Советов» речь шла о штрафе, но потом эту часть убрали из публикации.
В сообществе во «ВКонтакте» футбольный клуб также закрыл комментарии под новостью о наказании Фролова за интервью. Под записью осталось пять комментариев, которые поддерживают позицию футболиста.
А то в российских клубах контракты с галочками "нельзя высказываться о политической ситуации в стране".
Не реально, россиян пытаются заставить осознать постыдность выражения собственного мнения с той подоплекой что ты "публичное лицо".
В развитых странах со свободой самовыражения все зависит от твоей репутации. Сморознул херню - остался без репутации. Сморознул нехерню - получил поддержку общества. Репутация решает, а не догматические ограничения власти.
Вопрос из рубрики #еслибы
2020 год, в твиттере до сих пор охуевают что у власти 20 лет один и тот же чел
Сосите хуй на стадионе, но не сейчас — сосите сейчас, на стадионе не сейчас