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Артём Мазанов
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Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал Путина за действия в условиях пандемии. Клуб пообещал его наказать Материал редакции

«Крылья» закрыли комментарии под постом о мерах к игроку, сказали, что не согласны с ним, и поблагодарили власти за стадион.

3 комментария
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью Сергею Егорову, где раскритиковал действия Владимира Путина и правительства во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Фролов рассказал, что ведёт активный образ жизни и не ощущает на себе последствий эпидемии. Он назвал действия властей по борьбе с коронавирусом непоследовательными. В интервью Фролов заявил, что все люди в России находятся «под колпаком»: правительству «наплевать» на народ, который нужен властям как «как рабы, рабочая сила».

TJ приводит несколько высказываний Фролова.

Я знаю, что рестораны работают для своих: чиновников, депутатов, власть имущих. Работают в Москве фитнес-центры, я знаю даже, что работает одна ледовая площадка, где власть имущие собираются и играют в хоккей. Никакого коронавируса для них нет.

Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства абсолютно нет. Нас ещё за это и штрафуют. У людей денег нет, они второй месяц без зарплаты, а такие штрафы.

Евгений Фролов
вратарь «Крыльев Советов»

А мы в интернете видим, как наша полиция вежливо просит разойтись: либо заламывают руки, сажают в свою кутузку и увозят, либо по щам надают.

Евгений Фролов
вратарь «Крыльев Советов»

На народ им наплевать – нужны как рабы, как рабочая сила. Сейчас этот момент модно называть крепостным правом.

Законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками, только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты – раб.

Евгений Фролов
вратарь «Крыльев Советов»

В каких-то клубах урезали, не спрашивая никого, хотя был указ президента сохранить зарплаты. Да, в каких-то клубах мирно договорились – у каждого своя история.

При этом ни один чиновник в Думе не предложил урезать зарплаты себе. Если бы они так сказали, и какой-то процент сделал, то у людей к ним появилось бы уважение. Они себе деньги вовремя платят, депутаты себе ничего урезать не будут, а людям – никакой помощи.

Евгений Фролов
вратарь «Крыльев Советов»

То, что говорит президент по телевизору, – это всё пустословие. Реальных дел никаких нет.

Общаясь с теми же бизнесменами, можно узнать, что банки никогда не выдадут льготные кредиты или отсрочку. Кредитные каникулы? Их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.


Евгений Фролов
вратарь «Крыльев Советов»

Одними требованиями мы ничего не получим. Власть нас забьёт и скажет: «Ребят, денег нет, но вы держитесь». У них на всё для себя деньги есть. Для людей нет ничего.

Евгений Фролов
вратарь «Крыльев Советов»

После распространения высказываний в СМИ «Крылья Советов» выпустили официальное заявление, где назвали интервью Фролова несогласованным. В клубе подчеркнули, что мнение их вратаря «расходится с позицией клуба».

​Андрей Фролов  Снимок Юрия Стрелеца, «Коммерсантъ»

В ответ на критическое интервью вратаря «Крылья Советов» похвалили федеральные и региональные власти, поскольку те «сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России». Клуб привёл в пример такой помощи стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира-2018.

Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны.

«Крылья Советов»

Клуб пообещал наказать Фролова за то, что он дал интервью без предварительного согласия. Как заметил Sports.ru, изначально в заявлении «Крыльев Советов» речь шла о штрафе, но потом эту часть убрали из публикации.

В сообществе во «ВКонтакте» футбольный клуб также закрыл комментарии под новостью о наказании Фролова за интервью. Под записью осталось пять комментариев, которые поддерживают позицию футболиста.

Sports.ru @sportsru
Коротко о свободе слова и реакции на неприятные комменты

#новости #карантинвроссии #covid19

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3 комментария
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Овжешко Пожежниченко

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А то в российских клубах контракты с галочками "нельзя высказываться о политической ситуации в стране".
Не реально, россиян пытаются заставить осознать постыдность выражения собственного мнения с той подоплекой что ты "публичное лицо".
В развитых странах со свободой самовыражения все зависит от твоей репутации. Сморознул херню - остался без репутации. Сморознул нехерню - получил поддержку общества. Репутация решает, а не догматические ограничения власти.

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Импортный украинец

0

Вопрос из рубрики #еслибы
2020 год, в твиттере до сих пор охуевают что у власти 20 лет один и тот же чел

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Максим Федоров

0

Сосите хуй на стадионе, но не сейчас —  сосите сейчас, на стадионе не сейчас

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