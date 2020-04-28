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На постерах была подпись: «Спасибо за победу».
В Нижнем Новгороде на баннерах ко Дню Победы ошибочно изобразили героев Гражданской войны. В городском центре градостроительства и архитектуры заявили, что постеры позже демонтировали.
Фотографии баннера появились в паблике «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте». В сообщении группы говорится, что на ошибку обратила внимание местный экскурсовод. На плакате изображены участники Гражданской войны — матросы Волжской военной флотилии. Памятник им установлен в Нижнем Новгороде.
В городском центре градостроительства и архитектуре заявили, что плакаты не согласованы с администрацией Нижнего Новгорода. Всего в городе было десять таких баннеров, их демонтировали.
Нихуя не помнят, но скорбят.
Генеральный глобус
Можно даже ничего не знать, главное не забывать страдать и скорбеть
Кто скорбит? Девочке дизайнеру сказали сделать баннер, вот она и сделала.
А потом никто ничего и не заметил, так-как девочка сама развешивала баннеры. Ага.
Сразу видно ты не работаешь в этой сфере. Никто там не скорбит и ничего не знает, дали ТЗ, взять памятник местный и набросать текст, на ошибки проверили и в печать.
В принципе же все правильно. Не вижу ошибки.