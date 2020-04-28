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Новости
Алексей Боржонов
2002

В Нижнем Новгороде ко Дню Победы появились баннеры с героями Гражданской войны. Их демонтировали Материал редакции

На постерах была подпись: «Спасибо за победу».

13 комментариев
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Фото паблика «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

В Нижнем Новгороде на баннерах ко Дню Победы ошибочно изобразили героев Гражданской войны. В городском центре градостроительства и архитектуры заявили, что постеры позже демонтировали.

Фотографии баннера появились в паблике «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте». В сообщении группы говорится, что на ошибку обратила внимание местный экскурсовод. На плакате изображены участники Гражданской войны — матросы Волжской военной флотилии. Памятник им установлен в Нижнем Новгороде.

​Памятник героям Волжской военной флотилии

Фото «Клуба путешественников Галины Лукас»

В городском центре градостроительства и архитектуре заявили, что плакаты не согласованы с администрацией Нижнего Новгорода. Всего в городе было десять таких баннеров, их демонтировали.

Данные плакаты размещены владельцем рекламных конструкций самостоятельно, без согласования с администрацией Нижнего Новгорода. Вместе с тем необходимо отметить, что информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций. В настоящее время демонтированы все десять постеров.

Нижегородский центр градостроительства и архитектуры

#новости #деньпобеды #9мая

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13 комментариев
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Насущные Проблемы

20

Нихуя не помнят, но скорбят.

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Грамотный дым

Насущные
9

Зато каждый год генерируют веселую подборка обсеров.

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Генеральный глобус

Насущные
2

Можно даже ничего не знать, главное не забывать страдать и скорбеть

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Фактический химик

Насущные
0

Кто скорбит? Девочке дизайнеру сказали сделать баннер, вот она и сделала.

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Насущные Проблемы

Фактический
0

А потом никто ничего и не заметил, так-как девочка сама развешивала баннеры. Ага.

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Фактический химик

Насущные
3

Сразу видно ты не работаешь в этой сфере. Никто там не скорбит и ничего не знает, дали ТЗ, взять памятник местный и набросать текст, на ошибки проверили и в печать.

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Dra

Фактический
–1

Ты скорбишь

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Mr. LoveJoy

5

Считаю, что нужно оштрафовать экскурсовода за внимательность

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Arthur Petrosyan

0

Кино и немцы 😂😂😂

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Подозрительный Кот

0

Бессознательное как бэ намикает что будет дальше.

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Alexei Kuksin

0

В принципе же все правильно. Не вижу ошибки.

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Предстоящий кавалер

Alexei
0

Эх, вот если бы памятник был посвящён белогвардейцам...

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Частный Петя

0

(2)

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