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И считает, что предписанный ей после диагноза обязательный карантин нарушает её гражданские права.
Администратор сообщества в Фейсбуке ReOpen NC («Откройте Северную Каролину») Одри Уитлок (Audrey Whitlock) заявила о том, что заразилась коронавирусом Covid-19. Ранее она организовала два протеста против режима изоляции в штате — на первом собралось около ста человек, на котором — 300.
Уитлок вместе с двумя активистками создала группу ReOpen NC в начале апреля. Участники требуют снять режим изоляции, чтобы вернуться на работу. Некоторые не верят в существование коронавируса, а другие распространяют конспирологические теории, например, о том, что 5G-связь разносит Covid-19.
Неизвестно, посещала ли Уитлок протесты, которые она организовывала. Соонсоовательница ReOpen NC Эшли Смит (Ashley Smith) рассказала, что Уитлок узнала о положительном тесте на Covid-19 три недели назад и не приходила на протесты. В Северной Каролине нарушение обязательного карантина считается уголовным преступлением.
В публикации на Фейсбуке Уитлок заявила, что предписанные ей карантинные меры нарушают её конституционное право на свободу собраний и свободу вероисповедания: «Государство запретило мне посещать публичные места и, таким образом, нарушило моё право, гарантированное Первой поправкой к Конституции США».
Следующий протест организаторы ReOpen NC планируют провести 28 апреля. По данным ВОЗ на 27 апреля, в США зарегистрировано более 931 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибло более 47 тысяч человек.
человечество раньше: чума, холера, испанка, вообще похуй.
человечество сейчас: разрыв сердца от страха перед орви
Ну это в США, им можно. Кто не согласен - тупой ватник.
Судебный украинец
Думаешь только у нас есть тупые ватники? В Америке их тоже предостаточно