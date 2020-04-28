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Дарья Лейзаренко
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Организатор протестов против режима самоизоляции в Северной Каролине заболела коронавирусом Материал редакции

И считает, что предписанный ей после диагноза обязательный карантин нарушает её гражданские права.

8 комментариев
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Участники организации ReOpen NC протестуют против режима самоизоляции в Северной Каролине Фото Getty

Администратор сообщества в Фейсбуке ReOpen NC («Откройте Северную Каролину») Одри Уитлок (Audrey Whitlock) заявила о том, что заразилась коронавирусом Covid-19. Ранее она организовала два протеста против режима изоляции в штате — на первом собралось около ста человек, на котором — 300.

Уитлок вместе с двумя активистками создала группу ReOpen NC в начале апреля. Участники требуют снять режим изоляции, чтобы вернуться на работу. Некоторые не верят в существование коронавируса, а другие распространяют конспирологические теории, например, о том, что 5G-связь разносит Covid-19.

Неизвестно, посещала ли Уитлок протесты, которые она организовывала. Соонсоовательница ReOpen NC Эшли Смит (Ashley Smith) рассказала, что Уитлок узнала о положительном тесте на Covid-19 три недели назад и не приходила на протесты. В Северной Каролине нарушение обязательного карантина считается уголовным преступлением.

В публикации на Фейсбуке Уитлок заявила, что предписанные ей карантинные меры нарушают её конституционное право на свободу собраний и свободу вероисповедания: «Государство запретило мне посещать публичные места и, таким образом, нарушило моё право, гарантированное Первой поправкой к Конституции США».

Следующий протест организаторы ReOpen NC планируют провести 28 апреля. По данным ВОЗ на 27 апреля, в США зарегистрировано более 931 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибло более 47 тысяч человек.

#новости #covid19 #протесты

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8 комментариев
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Грамотный дым

0

карантинные меры нарушают её конституционное право на свободу собраний и «свободу вероисповедания»

Бога вроде никто не самоизолировал, с чего бугурт?

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Дарья Лейзаренко

Грамотный
1

она так и написала: «I have been told not to participate in public or private accommodations as requested by the government, and therefore denied my 1st amendment right to religious freedom»

мне кажется, какую-то херню придумывают, не умея толковать закон просто 

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Фактический химик

0

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Часовой Денис

Фактический
0

🤭

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Icipher

0

Скажите, а сход с этой ёбаной планеты на какой по счёту остановке?

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Nastya Kogalymskaya

0

человечество раньше: чума, холера, испанка, вообще похуй.

человечество сейчас: разрыв сердца от страха перед орви

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Валерий Жмышенко

–2

Ну это в США, им можно. Кто не согласен - тупой ватник.

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Судебный украинец

Валерий
0

Думаешь только у нас есть тупые ватники? В Америке их тоже предостаточно 

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