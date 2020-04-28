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Новости
Алексей Боржонов
280

МВД разработало кодекс этики полицейских. От них потребуют «избегать предметов роскоши» и не говорить на жаргоне Материал редакции

Кодекс должен укрепить авторитет полицейских в обществе.

5 комментариев
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МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения полицейских, документ опубликован на сайте нормативных актов.

По мнению авторов документа, кодекс должен сформировать у полицейских «нравственную мотивацию к добросовестному выполнению служебных обязанностей» и укрепить их авторитет в обществе.

В числе требований к сотрудникам МВД:

  • Придерживаться делового стиля поведения;
  • Избегать использования предметов роскоши при оформления кабинета. Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры;
  • Разъяснять правонарушителям неправомерность их действий «доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты»;
  • Воздерживаться от жёстких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин и пожилых людей;
  • Уметь «грамотно, доходчиво и точно передавать мысли», не употреблять нецензурные выражения и жаргон;
  • Воздерживаться от публичного участия в азартных играх, не алкоголь накануне и во время выполнения служебных обязанностей;
  • Не высказываться в интернете о работе государственных органов, политических партий, религиозных организаций;
  • Полицейские-мужчины должны быть коротко подстрижены и тщательно выбриты. Если они носят бороду или усы — должны следить «следить за их аккуратным видом»;
  • Женщины-полицейские должны «соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений».

Действующий кодекс поведения утвердили в 2011 году. Большинство положений совпадают с новым проектом, но некоторые из них уточняются. Например, в кодексе 2011 года не говорится о публикациях в сети, а также не запрещается употреблять жаргонные выражения.

#новости #полиция

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5 комментариев
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Сердечный Мика

2

Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин и пожилых людей;

Вот это самое жирное.

Как только останутся наедине с правонарушителем, можно применять жесткие действия и резкие высказывания? Куда входят: погружной бутылочный тест, ласточка, пережатые наручники, снятие экг через электрошокер (либо 220 через соски) и многое другое

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Евгений Клочков

1

Не высказываться в интернете о работе государственных органов, 

THIS. Щас на остальное поди насрут а вот за этот пункт всех, кто когда-либо писал в паблик Воронцову, начнут дрючить

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Сексуальный бинокль

1

Да конечно, держи карман шире. Меня послали прямым текстом нахуй, когда я потребовал выдать справку для моей работы, что целый день проторчал с ними как понятой при расследовании.

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Ебаный Кошмар

0

Норм кодекс, только кто ж его соблюдать будет - нынешние гопари в погонах?

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Alexey Vinogradov

0

А РПЦ планирует ввести или сначала на МВД проверят?

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