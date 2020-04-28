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Кодекс должен укрепить авторитет полицейских в обществе.
МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения полицейских, документ опубликован на сайте нормативных актов.
По мнению авторов документа, кодекс должен сформировать у полицейских «нравственную мотивацию к добросовестному выполнению служебных обязанностей» и укрепить их авторитет в обществе.
В числе требований к сотрудникам МВД:
Действующий кодекс поведения утвердили в 2011 году. Большинство положений совпадают с новым проектом, но некоторые из них уточняются. Например, в кодексе 2011 года не говорится о публикациях в сети, а также не запрещается употреблять жаргонные выражения.
Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин и пожилых людей;
Вот это самое жирное.
Как только останутся наедине с правонарушителем, можно применять жесткие действия и резкие высказывания? Куда входят: погружной бутылочный тест, ласточка, пережатые наручники, снятие экг через электрошокер (либо 220 через соски) и многое другое
Не высказываться в интернете о работе государственных органов,
THIS. Щас на остальное поди насрут а вот за этот пункт всех, кто когда-либо писал в паблик Воронцову, начнут дрючить