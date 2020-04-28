Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
3105

«Ъ»: члены Совфеда доработали законопроект об обязательной регистрации смартфонов. Его согласуют в АП Материал редакции

Мобильные операторы смогут блокировать устройства, которые не пройдут регистрацию по заводскому номеру.

36 комментариев
В закладки

С июля 2021 года в России планируется ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI), сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, члены Совета Федерации доработали соотвествующий законопроект, его согласуют в администрации президента, после чего могут внести в Госдуму.

Процедура регистрации будет платной для владельцев устройств, которые куплены после вступления закона в силу. Издание отмечает, что в первой версии проекта было ограничение платы — максимум 100 рублей. В новой версии предполагается, что порядок и размер платы будет устанавливать правительство.

  • Регистрировать смартфоны обяжут и компании-импортёры, и граждан, которые самостоятельно купили устройства за рубежом;
  • Для тех, кто будет использовать смартфоны на момент вступления закона в силу, регистрация должна быть бесплатной;
  • Смартфоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, регистрировать не нужно;
  • Устройства, которые не пройдут регистрацию или IMEI которых совпадет с другим, мобильным операторам разрешат блокировать.

Авторы проекта считают, что регистрация смартфонов поможет бороться с кражами и позволит ограничить поставки устройств в обход официальных дистрибуторов. Например, если владелец телефона потеряет его, то он сможет подтвердить факт владения им и заблокировать на нём связь.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие компании) Антон Гуськов сказал, что такие правила эффективны в странах, где борются с кражами. Однако он считает, что вводить плату за регистрацию нельзя, поскольку мера направлена на поддержание правопорядка.

#новости #законы

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
3
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 36, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 162999, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Apr 2020 09:52:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vladimir Medvedev

39

Есть слабая надежда, что Россия не доживет до 2021 года.

Ответить

badResistor

Vladimir
1

Пару лет назад вас бы закидали ссаными тряпками, а сейчас вы рискуете выйти в топ...

Ответить

Roman Miroshnichenko

18

Вот оно!!!!
"Смартфоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, регистрировать не нужно;"
- Теперь закладчики, террористы и пранкеры будут покупать телефоны у госслужащих. Не можешь побороть контрабанду - возглавь))

Ответить

Artem Puchkov

16

Ура! Новые нологи!

Ответить

Андрей Шумаков

16

Нормальные страны - помогают своим гражданам деньгами. Россия - как бы ещё закрутить гайки, чтобы точно Гулаг был

Ответить

Dra

13

> Авторы проекта считают, что регистрация смартфонов поможет бороться с кражами и позволит ограничить поставки устройств в обход официальных дистрибуторов

Конечно, конечно. Ебать забота о народе.

Ответить

badResistor

9

Анус себе регистрируйте

Ответить

Evgeniy Gorbushin

6

Ворота и сигнализации, видимо, тоже надо будет регистрировать, чтобы их не заблокировал оператор? Разумеется, чтобы их не украли.

Ответить

Роман Андронов

5

Я может открою тайну, но нет гарантии, что заводской номер у всех тлф уникален. 

Ответить

Жуткий Филипп

Роман
3

Ты эту тайну Совету федерации открой

Ответить

Леонид Федотов

4

 Например, если владелец телефона потеряет его, то он сможет подтвердить факт владения им и заблокировать на нём связь.

Окей, а дальше что? Вор прибежит и вернет его мне? Чем это отличается от Локатора в айфонах, или гугловой поделки в андроидах? Если связь будет заблокирована, то как на телефон вывести контакты для связи? Смс? А если телефон заблокирован и не показывает содержимое уведомлений? Как это спасет телефоны от разбора на запчасти?

Ответить

Борис Гюлумянц

Леонид
0

Видимо идея в том, что воровать станет не так прибыльно, типа как отказ людей есть мясо не спасает уже убитую коровку, но в долгосрочной перспективе может изменить картину мира и снизить производство.

Ответить

Леонид Федотов

Борис
4

Ну ответ уже в моем комментарии. Во всех смартфонах дороже 5 тысяч рублей уже есть функциональность по удаленной блокировке. Это уже снизило воровство, на столько, на сколько можно, чего они снижать собрались еще? Те кто воровали и пускали мобилы на запчасти будут это делать дальше. Как были схемы с продажей залоченых мобил невнимательным покупателям, так и останутся.

Ответить

Борис Гюлумянц

Леонид
0

Вероятно в совфеде не в курсе, там же старички одни.

Ответить

Генеральный глобус

Борис
0

А сейчас типа выгодно воровать ради запчастей?

Ответить

Борис Гюлумянц

Генеральный
0

Если телефон не залочен его наверное можно просто продать, не разбирая, я хз в эту тему не погружался.

Ответить

Генеральный глобус

Борис
0

Ну так большинство телефонов с дорогими запчастями по умолчанию залочены; на драгметалл его нет смысла разбирать, а детали имеющие спрос даже близко не стоят с ценником за сам девайс

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Пидарасы

Ответить

FL GGNKбHI LN

3

 Смартфоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, регистрировать не нужно;

Этот пункт как бы разрушает все их отговорки. То есть кражи тут непричем, иначе регистрировали бы и гос. смартфоны, которые точно также можно украсть.
Скорее всего херня и про блокировки, иначе опять же что бы они делали с казенными смартфонами?

Ответить

Egor K

2

кто будет хранить базу imei?
кто будет блокировать связь? 
что мешает изменить imei смартфона? 
и еще много вопросов остается

Ответить

Образованный Денис

1

А если официально смартфон не поставляется на рынок. Например Google pixel

Ответить

Vasiliy

Образованный
3

Ну тогда никаких проблем, регаешь imei и всё ок... а вот если, какой-нибудь самсунг, то серая поставка и блок. Скорее всего, это именно борьба с серым рынком, ну и очередной ошейник и налог. А блокировку краденных, как обычно, отложат на никогда.

Ответить

Чистый пистолет

1

так за это бабло будут брать.
в россии в год продают около 30млн смартфонов, на руках у людей чуть больше 200млн смартфонов. итого это чистой выручки в год 3 лярда, если по 100 рублей.
А если как на самом деле будет "дорогой телефон подороже регистрировать", то и все 5 лярдов. хороший бизнес у сенаторов

Ответить

Максим Чистов

Чистый
1

100 рублей это только в начале будет стоить, лол

Ответить

Генеральный глобус

Чистый
–1

3-5млрд в масштабе страны — копейки

Ответить

Чехол от очков

Генеральный
0

Да, но если они пойдут в карман конкретному бенефициару компании-оператора, то он сможет лишнюю цацку прикупить. А так как это копейки в масштабах страны, никто и не пикнет. Это же всегда копейки в масштабах страны

Ответить

Генеральный глобус

Чехол
0

Никто и так не пикнет, давно уже не пикают, что даже в Казахстане оппозиция не настолько позорная как в России. Именно в контексте самоорганизации общества. А там, между прочим, Нурсултан

Ответить

kotebalvrot

1

в Казахстане какое-то время есть такой закон. так вот это нихуя не работает, как обычно. но для слежки сгодится.

Ответить

Комментарий удален

taspadaspo

0

Ура, чОрный рынок IMEI!

Ответить

Борис Гюлумянц

taspadaspo
0

Так их же прошить можно

Ответить

Сексуальный бинокль

0

Как они решат вопрос с телефонами иностранных граждан, которые приезжают временно?

Ответить

FOX

Сексуальный
0

будет таймаут - максимум месяц - потом блок
если надо дольше регистрация

Ответить

Приятель

0

Какими там кражами. Наоборот будет плюс кража в карман чиновника за покупку мобилы. А рафик с окраины, к которого дядя ашот в прокураторе с бутылками и далеко не овечьими попками играется, точно также пойдет и сдаст его в ломбард с надписью принимаем краденное. Потому что глава ломбарда важное звено экономики между ашотом и депутатом. Земля пухом всем! 

Ответить

Zasad Asdasd

0

Покупаешь звонилку за 500р, берешь свой ондроед и шьешь ему имей звонилки. 
Операция не нарушает закон, а даже если и будет нарушать - сложно доказать будет, телефоны то теперь без крышек) 

Ответить

vvtwittep

0

Заебись! 

Ответить

Кавказский космос

–3

Защитные маски с писюнами➜ https://is.gd/printmask

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Жители подмосковного ЖК массово нарушили самоизоляцию и устроили вечеринку на улице. Полиция начала проверку
Участники мероприятия аплодировали врачам и слушали «Замыкая круг».
112
Новости
«Те, кто присоединил Крым, для нас святые»: художники отказались убирать мозаику с Путиным из главного храма Минобороны
Член патриаршего совета по культуре заявил, что убрать изображение можно только по приказу Кремля или патриархии.
221
Новости
«Яндекс» всеми своими сервисами рисует образ Навального
По запросу «Навальный» появляется куча спорных виджетов в правой колонке от сервисов «Яндекса». Компания объяснила это «экспериментом».
244
Популярное за три дня
Интернет
«С днём цемента!»: ирония над поздравлениями от родственников в WhatsApp превратилась в абсурдные мем-открытки
Каждый день как праздник — лишь бы был повод. Особенно, если это день глазированного сырка, день рождения чипсов или международный день кафельной плитки.
47
Животные
Извини, это вышло случайно
5
Новости
Главврач красноярского госпиталя «выпала» из окна. ТВК заявил, что это было во время совещания о приёме больных Covid-19
В Минздраве утверждают, что совещания не было.
90
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

красивый комбинатор

3 млн заражённых в мире и…

rossoshmap

«Маховик набирает обороты…

vvtwittep

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

alexferman

МВД разработало кодекс этики…

Zasad Asdasd

«Маховик набирает обороты…

Глеб Орлов

В Нижнем Новгороде ко Дню…

Nastya Kogalymskaya

Организатор протестов против…

Artem Monahov

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

FOX

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Artem Monahov

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Эдуард Гладышев

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Сергей Раков

МВД разработало кодекс этики…

Чехол от очков

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Дмитрий Алексеевич

В Нижнем Новгороде ко Дню…

Паша Цветомузыка

МВД разработало кодекс этики…

check-it-out

Запись в подсайте Twitter

Насущные Проблемы

В Нижнем Новгороде ко Дню…