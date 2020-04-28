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Мобильные операторы смогут блокировать устройства, которые не пройдут регистрацию по заводскому номеру.
С июля 2021 года в России планируется ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI), сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, члены Совета Федерации доработали соотвествующий законопроект, его согласуют в администрации президента, после чего могут внести в Госдуму.
Процедура регистрации будет платной для владельцев устройств, которые куплены после вступления закона в силу. Издание отмечает, что в первой версии проекта было ограничение платы — максимум 100 рублей. В новой версии предполагается, что порядок и размер платы будет устанавливать правительство.
Авторы проекта считают, что регистрация смартфонов поможет бороться с кражами и позволит ограничить поставки устройств в обход официальных дистрибуторов. Например, если владелец телефона потеряет его, то он сможет подтвердить факт владения им и заблокировать на нём связь.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие компании) Антон Гуськов сказал, что такие правила эффективны в странах, где борются с кражами. Однако он считает, что вводить плату за регистрацию нельзя, поскольку мера направлена на поддержание правопорядка.
Есть слабая надежда, что Россия не доживет до 2021 года.
Пару лет назад вас бы закидали ссаными тряпками, а сейчас вы рискуете выйти в топ...
Вот оно!!!!
"Смартфоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, регистрировать не нужно;"
- Теперь закладчики, террористы и пранкеры будут покупать телефоны у госслужащих. Не можешь побороть контрабанду - возглавь))
Нормальные страны - помогают своим гражданам деньгами. Россия - как бы ещё закрутить гайки, чтобы точно Гулаг был
> Авторы проекта считают, что регистрация смартфонов поможет бороться с кражами и позволит ограничить поставки устройств в обход официальных дистрибуторов
Конечно, конечно. Ебать забота о народе.
Ворота и сигнализации, видимо, тоже надо будет регистрировать, чтобы их не заблокировал оператор? Разумеется, чтобы их не украли.
Я может открою тайну, но нет гарантии, что заводской номер у всех тлф уникален.
Например, если владелец телефона потеряет его, то он сможет подтвердить факт владения им и заблокировать на нём связь.
Окей, а дальше что? Вор прибежит и вернет его мне? Чем это отличается от Локатора в айфонах, или гугловой поделки в андроидах? Если связь будет заблокирована, то как на телефон вывести контакты для связи? Смс? А если телефон заблокирован и не показывает содержимое уведомлений? Как это спасет телефоны от разбора на запчасти?
Видимо идея в том, что воровать станет не так прибыльно, типа как отказ людей есть мясо не спасает уже убитую коровку, но в долгосрочной перспективе может изменить картину мира и снизить производство.
Ну ответ уже в моем комментарии. Во всех смартфонах дороже 5 тысяч рублей уже есть функциональность по удаленной блокировке. Это уже снизило воровство, на столько, на сколько можно, чего они снижать собрались еще? Те кто воровали и пускали мобилы на запчасти будут это делать дальше. Как были схемы с продажей залоченых мобил невнимательным покупателям, так и останутся.
А сейчас типа выгодно воровать ради запчастей?
Если телефон не залочен его наверное можно просто продать, не разбирая, я хз в эту тему не погружался.
Ну так большинство телефонов с дорогими запчастями по умолчанию залочены; на драгметалл его нет смысла разбирать, а детали имеющие спрос даже близко не стоят с ценником за сам девайс
Смартфоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, регистрировать не нужно;
Этот пункт как бы разрушает все их отговорки. То есть кражи тут непричем, иначе регистрировали бы и гос. смартфоны, которые точно также можно украсть.
Скорее всего херня и про блокировки, иначе опять же что бы они делали с казенными смартфонами?
кто будет хранить базу imei?
кто будет блокировать связь?
что мешает изменить imei смартфона?
и еще много вопросов остается
Ну тогда никаких проблем, регаешь imei и всё ок... а вот если, какой-нибудь самсунг, то серая поставка и блок. Скорее всего, это именно борьба с серым рынком, ну и очередной ошейник и налог. А блокировку краденных, как обычно, отложат на никогда.
так за это бабло будут брать.
в россии в год продают около 30млн смартфонов, на руках у людей чуть больше 200млн смартфонов. итого это чистой выручки в год 3 лярда, если по 100 рублей.
А если как на самом деле будет "дорогой телефон подороже регистрировать", то и все 5 лярдов. хороший бизнес у сенаторов
Генеральный глобус
3-5млрд в масштабе страны — копейки
Да, но если они пойдут в карман конкретному бенефициару компании-оператора, то он сможет лишнюю цацку прикупить. А так как это копейки в масштабах страны, никто и не пикнет. Это же всегда копейки в масштабах страны
Генеральный глобус
Никто и так не пикнет, давно уже не пикают, что даже в Казахстане оппозиция не настолько позорная как в России. Именно в контексте самоорганизации общества. А там, между прочим, Нурсултан
в Казахстане какое-то время есть такой закон. так вот это нихуя не работает, как обычно. но для слежки сгодится.
Комментарий удален
Ура, чОрный рынок IMEI!
Какими там кражами. Наоборот будет плюс кража в карман чиновника за покупку мобилы. А рафик с окраины, к которого дядя ашот в прокураторе с бутылками и далеко не овечьими попками играется, точно также пойдет и сдаст его в ломбард с надписью принимаем краденное. Потому что глава ломбарда важное звено экономики между ашотом и депутатом. Земля пухом всем!
Покупаешь звонилку за 500р, берешь свой ондроед и шьешь ему имей звонилки.
Операция не нарушает закон, а даже если и будет нарушать - сложно доказать будет, телефоны то теперь без крышек)
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