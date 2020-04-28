Журналисты назвали этот закон одним из способов давления на прессу.

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Объединение федеральных и региональных российских СМИ «Синдикат-100», куда входят, в том числе «Медуза», «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Такие дела» и Znak.com, написали открытое письмо, где раскритиковали закон о фейках о коронавирусе.

Журналисты напомнили, что функция прессы — рассказывать о том, что происходит на самом деле. Но авторы письма считают, что «независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой». Одним из способов давления на СМИ издания назвали «спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе».

Рассказ о проблемах — первый шаг к их решению. Молчание о проблемах — путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем. открытое письмо независимых российских СМИ

В качестве примера такого давления авторы письма привели административный протокол, который составили на красноярский телеканал «ТВК» из-за публикации видеоролика, в котором «Отряды Путина» называют коронавирусную инфекцию выдумкой США. Телеканалу грозит штраф до 500 тысяч рублей. Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса также находится петербургский журналист Татьяна Вольтская.

Маховик набирает обороты быстро. Мы считаем важным сказать слова поддержки всем нашим коллегам, которые сегодня в непростых условиях, выполняя свою работу честно и профессионально, подвергаются давлению властей. открытое письмо независимых российских СМИ

Авторы письма подчёркивают, что в «в нынешних условиях» журналистам часто приходится прибегать к анонимным источниками информации: не все врачи согласны общаться открыто, ведь за это их могут уволить. Задачей журналиста они назвали донесение информации о происходящем, даже если источник хочет сохранить анонимность. «И затем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения „антифейкового“ законодательства», — считают СМИ.

Журналисты заявили, что «законодательство и правоприменение направлены в данном случае не против ложной информации, они направлены против информации как таковой».

Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию — жизни людей. Это не метафора. Это реальность. открытое письмо независимых российских СМИ



1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. По нему физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей или ограничить их свободу на срок до трёх лет. Если такие фейки причинили вред здоровью — штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.