Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
186

«Маховик набирает обороты»: российские СМИ написали открытое письмо, где раскритиковали закон о фейках о коронавирусе Материал редакции

Журналисты назвали этот закон одним из способов давления на прессу.

4 комментария
В закладки

Объединение федеральных и региональных российских СМИ «Синдикат-100», куда входят, в том числе «Медуза», «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Такие дела» и Znak.com, написали открытое письмо, где раскритиковали закон о фейках о коронавирусе.

Журналисты напомнили, что функция прессы — рассказывать о том, что происходит на самом деле. Но авторы письма считают, что «независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой». Одним из способов давления на СМИ издания назвали «спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе».

Рассказ о проблемах — первый шаг к их решению. Молчание о проблемах — путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем.

открытое письмо независимых российских СМИ

В качестве примера такого давления авторы письма привели административный протокол, который составили на красноярский телеканал «ТВК» из-за публикации видеоролика, в котором «Отряды Путина» называют коронавирусную инфекцию выдумкой США. Телеканалу грозит штраф до 500 тысяч рублей. Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса также находится петербургский журналист Татьяна Вольтская.

Маховик набирает обороты быстро. Мы считаем важным сказать слова поддержки всем нашим коллегам, которые сегодня в непростых условиях, выполняя свою работу честно и профессионально, подвергаются давлению властей.

открытое письмо независимых российских СМИ

Авторы письма подчёркивают, что в «в нынешних условиях» журналистам часто приходится прибегать к анонимным источниками информации: не все врачи согласны общаться открыто, ведь за это их могут уволить. Задачей журналиста они назвали донесение информации о происходящем, даже если источник хочет сохранить анонимность. «И затем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения „антифейкового“ законодательства», — считают СМИ.

Журналисты заявили, что «законодательство и правоприменение направлены в данном случае не против ложной информации, они направлены против информации как таковой».

Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию — жизни людей. Это не метафора. Это реальность.

открытое письмо независимых российских СМИ

1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. По нему физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей или ограничить их свободу на срок до трёх лет. Если такие фейки причинили вред здоровью — штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

#новости #медиа #право #covid19 #карантинвроссии #фейки

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 4, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 163011, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Apr 2020 10:39:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Умные брелки Chipolo
Самый быстрый способ найти вещи. Скидка 7%. Промокод CHIPCM
Купить
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Zasad Asdasd

1

Ладно бы штрафовали за советы лечить корону имберем в жепу. Но за отклонение от официальной статистики - маразм

Ответить

rossoshmap

1

 1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков

Это была шутка 

Ответить

Ler Ler

0

короновирус это что ?

Ответить

Чехол от очков

0

Опять эта либерастня пугает народ! Народу нужна информация с табличкой "правда", которую туда вешает лично путин!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Яндекс» всеми своими сервисами рисует образ Навального
По запросу «Навальный» появляется куча спорных виджетов в правой колонке от сервисов «Яндекса». Компания объяснила это «экспериментом».
244
Технологии
GNU/Linux в 2020: срез положения дел
Вдохновленный релизом Ubuntu 20.04 Focal Fossa обзорный материал для тех, кто не слишком пристально следит за ситуацией в индустрии открытого ПО, и не сталкивается с платформами семейства GNU/Linux достаточно регулярно в повседневной жизни и работе (по крайней мере, не напрямую).
245
Животные
Регулярное избиение собак в Сочи
В Сочи мужчина со всей силы ударил собаку палкой по голове!
124
Популярное за три дня
Путешествия
Мокрое место: Ниагарский водопад
Прогулка по окрестностям знаменитого водопада и поездка на кораблике.
31
Новости
PepsiCo приостановила рекламную кампанию с Региной Тодоренко после её высказываний о домашнем насилии
Со страницы J7 пропали публикации с участием бывшей ведущей «Орла и решки».
270
Новости
«Яндекс» всеми своими сервисами рисует образ Навального
По запросу «Навальный» появляется куча спорных виджетов в правой колонке от сервисов «Яндекса». Компания объяснила это «экспериментом».
244
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Artem Monahov

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Myemptyblog

Смотри, мам, я в телевизоре!

Чехол от очков

«Маховик набирает обороты…

красивый комбинатор

3 млн заражённых в мире и…

rossoshmap

«Маховик набирает обороты…

vvtwittep

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

alexferman

МВД разработало кодекс этики…

Zasad Asdasd

«Маховик набирает обороты…

Глеб Орлов

В Нижнем Новгороде ко Дню…

Nastya Kogalymskaya

Организатор протестов против…

Artem Monahov

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

FOX

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Artem Monahov

«Ъ»: члены Совфеда доработали…

Эдуард Гладышев

«Ъ»: члены Совфеда доработали…