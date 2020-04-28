За всё время зафиксировано 93 558 случаев заболевания, 8456 человек выздоровело, 867 — умерли.

В Роспотребнадзоре заявили, что обязательный режим самоизоляции в регионах можно снимать после 12 мая. Но только в случае, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.