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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 6411 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 93 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

103 комментария
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 93 тысячи, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 6411 новых случаев заболевания, 72 человека умерли, 1110 выздоровели.

За всё время зафиксировано 93 558 случаев заболевания, 8456 человек выздоровело, 867 — умерли.

Наибольшее число заболеваний — в Москве (48 426), на втором месте — Московская область (10 231), на третьем — Петербург (3436).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России​

В Роспотребнадзоре заявили, что обязательный режим самоизоляции в регионах можно снимать после 12 мая. Но только в случае, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
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103 комментария
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Роман Васильев

43

Давай, ТЖ, любимый, не подведи:
1) Больше 7000 нельзя публиковать.
2) Обогнали страну N, все, пиздец.
3) До июня/июля будем сидеть.
4) Ковидиот бинго картинкой.
5) Скрывают количество заболевших/смертей.
6) В городе N не может быть больше/меньше, чем в городе M. Спалились!
7) Обогнать и перегнать.
8) Выздоравливают как мухи.
9) Метро.
10) Шашлычники.

Ничего не забыл?

Ответить

Серьезный пистолет

Роман
76

Забыл:

11) Жидко поумничать на тему шутников, перечислив паттерны шуток

Ответить

Контрольный холод

Роман
–7

Бля, ну ок. Всё, сидим молчим. Комментировать и обсуждать теперь хоть как то - дурной тон. Комментарии оставлены для красоты

Ответить

andorus

Контрольный
–8

*моветон 

Ответить

Эмиль Рубанов

Роман
–8

пасху

Ответить

Просто Тимуррр

Эмиль
–9

И турникетных

Ответить

Имя Фамилия

Роман
–7

Ты вот не понимаешь, люди ведь считают, что если «пошутить» про это 10 раз, то становится намного смешнее.

Ответить

walkindizaster

Роман
–6

В городе X и городе Y одно число заболевших
Ctrl+C,Ctrl+V 

Ответить

Anastasia Lyubimova

–4

Уже почти месяц введён режим самоизоляции. Почему до сих пор так много заражённых?

Ответить

Bashir Aso

Anastasia
25

1. Потому что у вируса длинный инкубационный период
2. Потому что тесты делают долго
3. Потому что карантин соблюдают плохо

Ответить

Zasad Asdasd

Bashir
–9

Потому что карантина нетю

Ответить

Часовой велосипед

Bashir
–7

это варианты ответа, или причины?

Ответить

Evgeny Pashnin

Anastasia
–4

Ну хз, вдруг больше было бы

Ответить

Maxim Semenov

Evgeny
–8

было бы. Без самоизоляции заражаемость была бы ~3 человека от одного больного

Ответить

Андрей Рядькин

Anastasia
–3

Я езжу по работе немного. В городе как будто обычный день, может чуть меньше людей

Ответить

Павел Бондаренко

Андрей
–6

В Киеве и сателлитах - насколько лично я вижу - очень мало людей. И в будни и на выходных.

Ответить

Андрей Рядькин

Павел
–7

Сознательные

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
–7

Шо за красный тред?

Ответить

Временной глобус

Anastasia
–4

Не так много как могло бы быть. Да и потом много кто уже забил на самоизоляцию.

Ответить

Евгений Клочков

Anastasia
–4

У нас в городе оно только первую неделю работало
Дальше все как обычно, не работает только часть продаванов и бюджетников

Ответить

Maxim Semenov

Anastasia
–6

Режим самоизоляции +/- работает только в Москве. И в Москве только неделю назад удалось снизить заражаемость до уровня гриппа (R0=1).

Ответить

Александр Мирошников

Anastasia
–4

В том то и смысл, что это самоизоляция. Не во многих регионах пошли дальше рекомендаций.

Ответить

Anastasia Lyubimova

Anastasia
–6

Спасибо за ответы!!! Правда!

Ответить

Импортный украинец

Anastasia
–5

Нет экспоненты, стабильный рост это и есть хорошие новости. 
Вы же понимаете, что чем больше заболевших, тем больше должен был быть прирост каждый день.

Ответить

Иван Ташкинов

Anastasia
–4

Потому что много долбоёбов. Выгляни в окно, увидишь их.

Ответить

Andrey Svetlov

9

Обожаю этот шальной карандаш.

Ответить

Ваня Погост

Andrey
–2

@Субъективный Валера, тут новый никнейм тебе подогнали.

Ответить

Paranoidal Dyslexia

1

Откуда столько минусов в комментариях?

Ответить

Paster Nak

Paranoidal
–6

это один из симптомов ковида

Ответить

Deepsdog

Paranoidal
–8

Настроение у всех плохое от того, что дома сидят

Ответить

Viktor Nevzorov

Paranoidal
–4

дизлайк подписка!

Ответить

Мистер Блондин

Paranoidal
–8

красный тред!

Ответить

Evgeny Delyukin

–4

Россияне в последние выходные апреля накануне майских праздников увеличили в полтора раза покупки товаров для пикника. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру", сравнившего спрос на товары для пикника и барбекю 24-26 апреля и 10-12 апреля 2020 года.

 "Число заказов в категории выросло более чем 1,5 раза. Так, число заказов угля выросло на 139%, мангалов - на 118%, инструментов для барбекю - на 83%, шампуров - 66%, грилей и коптилен - на 31%. Однако в аналогичном периоде 2019 года спрос на товары категории вырос более чем в три раза. Так, число заказов мангалов тогда выросло на 195%, а грилей и коптилен - на 127%", - отмечает маркетплейс.

На Wildberries в последние выходные месяца, 25 и 26 апреля, покупатели продолжили активно готовиться к майским праздникам, как и всю неделю до этого, когда продажи мангалов и угольных грилей выросли на площадке в три-четыре раза. Продажи мангалов в выходные увеличились в 11 раз в годовом выражении, а угольных грилей - в три раза. Выросли и продажи сопутствующих товаров: шампуров - почти в 14 раз, наборов для пикника и одноразовой посуды - в четыре раза, а решеток для гриля - в три раза.
https://tass.ru/ekonomika/8350183

Ответить

Макс Шлыков

Evgeny
–4

а если у меня своя дача, мне теперь что и на ней шашлыки не жарить?

Ответить

Артем Кихтёв

Макс
–6

Ты оскорбляешь этим тех, кто сидит в городе! 

Ответить

Andrey Kharitonov

Макс
–6

Видишь, что кто-то покупает мангал - бей его: скорее всего, он заразный и больной! 😱

Ответить

Иван Ташкинов

Andrey
–5

Пока нет))

Ответить

Maxim Semenov

–3

Москвичи, ловите красивые handmade столбики

Ответить

Непростой ключ

–4

КРАСНЫЙ ТРЕД

Ответить

Павел Журавлев

–11

Завтра походу соточка будет такими темпами

Ответить

Евгений Большаков

–13

Интересно завтра будет 100тыс, или нет?

Ответить

Дима Вагабов

–11

про 100 тыр уже писал кто?

Ответить

Дима Вагабов

Дима
–12

нет, ты первым будешь

Ответить

Дима Вагабов

Дима
–10

а про лимит в 6000 в сутки?

Ответить

Дима Вагабов

Дима
–11

нет, но уже 7

Ответить

Лесной колос

–6

Крым - 1

Образцово показательный край. Поймали больного и заперли его в сарае, судя по всему. 

Ответить

Maksytoff

–9

Не больше 7 тысяч !

Ответить

Эмиль Рубанов

–7

Все еще не экспонента?

Ответить

Maxim Semenov

Эмиль
–8

линейный рост

Ответить

Эмиль Рубанов

Maxim
–10

отрицательная убыль

Ответить

Maxim Semenov

Эмиль
–6

Линейный рост это уже лучше чем экспонента
как говорится

Ответить

The 1 Flash

–18

99,996 будет завтра, скриньте

Ответить

Ваня Погост

–10

Кек, чё-т не очень начали тред.

Ответить

Лесной колос

Ваня
–11

Хан обнюхался свежей поставкой китайских кроссовок и решил замутить красный тред. 

Ответить

Импортный украинец

Лесной
–13

С каждым минусом в этом комменте твой хуй короче на сантиметр

Ответить

Стратегический рак

Ваня
–10

Красный тред

Ответить

Алюминиевый якорь

–5

лайк, кто любит ветеранов

Ответить

po_leen0m

Алюминиевый
–6

ветеринаров

Ответить

Алюминиевый якорь

–7

кто ставит минусы — тот ковид положительный

Ответить

Часовой Денис

Алюминиевый
–6

))

Ответить

Непростой ключ

Алюминиевый
–6
Ответить

funniest animal's videos and

–6

А я не понял , а что всем минусы ставим?

Ответить

Vlad_ 777

–9

Накрутка отрицательных оценок , ясно

Ответить

Alexei Kuksin

–10

Заплюсовал сколько мог комментов в треде. Я запрещаю вам минусовать!

Ответить

Evgenii Evgenii

Alexei
–11
Ответить

Alexei Kuksin

Evgenii
–8

Бип-бип.

Ответить

funniest animal's videos and

–16

Когда будет 200 тыс?

Ответить

funniest animal's videos and

funniest
–13

Я имел ввиду , что статистика подделывается , то количество новых вспышек то растёт , то интересно падает

Ответить

Атлант поправил плечи

–10

Может пора ебнуть красный тред? 

Ответить

Марк Рязанцев

Атлант
–11

@Настя Иванова

Ответить

Атлант поправил плечи

Марк
–8

cтукач

Ответить

Часовой Денис

Атлант
–8

чё стукач, Наська же хозяйка красных тредов

Ответить

Атлант поправил плечи

Часовой
–8

@Orlove черт, тут травля,  преследование минусами 

Ответить

Часовой Денис

Атлант
–7

тихо-тихо

Ответить

Атлант поправил

Часовой
–8

@Orlove травля 

Ответить

andorus

Часовой
–9

Долбаеб бегает по треду и ставит минусики, ты живешь здесь? 

Прошу прощения, тут набралась шайка долбаебов. висилятся смиются

Ответить

Viktor Nevzorov

andorus
–6

идея хорошая но есть перегибы на местах

Ответить

Алюминиевый якорь

–11

ща бы шашлычка

Ответить

Часовой Денис

Алюминиевый
–7

Когда норм выпуск дудя ждать?))))

Ответить

Алюминиевый якорь

Часовой
–10

ща у хованского деньги закончатся, пойдет к нему за 50к))))))

Ответить

Часовой Денис

Алюминиевый
–8

Скорее бы уже

Ответить

Алюминиевый якорь

–9

дизлайк, если отец ебал тебя в жопу в 10 лет
игнор — ебал паяльником

Ответить

Evgenii Evgenii

Алюминиевый
–8

было дело

Ответить

Алюминиевый якорь

–7

За 100 тыс пиздят)))))

Ответить

Paster Nak

–7

Вызываю огонь на себя, ебашьте пацаны!

Ответить

Vlad_ 777

–9

А что так много отрицательных оценок ?

Ответить

Имя Фамилия

–9

Бля, давайте тогда и саму тему в минус. Ёууу

Ответить

Андрей Балконский

–10

Комментарий удалён

Ответить

IRON 15

–10

Почему столько дизлайков в комментариях??

Ответить

Импортный украинец

–18

Сколько умерших за все время, ало?

Ответить

Николай Шелопугин

–21

Когда уже 7к?

Ответить

Владимир Оо

–23

Слишком предсказуемо, уже не интересно

Ответить

Ебаный Кошмар

Владимир
–14

в этом и смысл,  статистикой манипулируют, дают нам привыкнуть к одним и тем же цифрам, чтобы понизить градус паники.  умножай все цифры на 10, в случае с позорной вечно лгущей страной не ошибешься

Ответить

Обухов Денис

–3

Так это "плaто" или "перевал"? Или мож еще какой термин любители альпинизма придумают? Например, "ущелье"?

Ответить

Skoi Skoi

–6

Я слежу за статистикой по Брянску , там есть знакомые врачи. Но Брянска что-то не видать :))

Ответить

Paster Nak

–6

ВО СЛАВУ КРАСНОГО БОЖЕСТВА

Ответить

andorus

–7

Еще один комментарий 

Ответить

Антон Виноградов

–10

Всем крепкого здоровья и хорошего настроения.

Ответить

Атлант поправил плечи

–11

я пал, мой минусомет кончился, держитесь инвалиды, вы выстоите до конца!!!

Ответить

Ебаный Кошмар

–6

ЖМИ ДИЗЛАЙК ХОМЯЧОК

Ответить

Славянский хот-дог

Ебаный
–6

ЗОЧЕМ?!!!11!!

Ответить

Andrey Kharitonov

–8

Как же достали эти статьи со статистикой и те, кто под ними комментирует, ругая разные группы лиц, что это всё из-за них. 

Вроде TJ, "современная молодёжь" и прочая херня, а ведут себя в разы хуже бабок у подъезда на лавочках, обсуждающих "последние новости" и всяких алкашей, проституток и наркоманов.

- Шашлык пожарили в хорошую погоду - вирус из-за них идёт по столице!!
- А эти на пасхальную службу ходили, они гораздо хуже...
- О, смотри, смотри, на дачу поехал!! Гад, наворовал, а я, честный, в Москве сижу!!

Ответить

andorus

–9

Почему название статьи мозг ломает 

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