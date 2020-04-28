Прямой эфир
За сутки умерли 72 человека, выздоровели — 1110.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 93 тысячи, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 6411 новых случаев заболевания, 72 человека умерли, 1110 выздоровели.
За всё время зафиксировано 93 558 случаев заболевания, 8456 человек выздоровело, 867 — умерли.
Наибольшее число заболеваний — в Москве (48 426), на втором месте — Московская область (10 231), на третьем — Петербург (3436).
В Роспотребнадзоре заявили, что обязательный режим самоизоляции в регионах можно снимать после 12 мая. Но только в случае, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.
Давай, ТЖ, любимый, не подведи:
1) Больше 7000 нельзя публиковать.
2) Обогнали страну N, все, пиздец.
3) До июня/июля будем сидеть.
4) Ковидиот бинго картинкой.
5) Скрывают количество заболевших/смертей.
6) В городе N не может быть больше/меньше, чем в городе M. Спалились!
7) Обогнать и перегнать.
8) Выздоравливают как мухи.
9) Метро.
10) Шашлычники.
Ничего не забыл?
Серьезный пистолет
Забыл:
11) Жидко поумничать на тему шутников, перечислив паттерны шуток
Контрольный холод
Бля, ну ок. Всё, сидим молчим. Комментировать и обсуждать теперь хоть как то - дурной тон. Комментарии оставлены для красоты
пасху
Ты вот не понимаешь, люди ведь считают, что если «пошутить» про это 10 раз, то становится намного смешнее.
Уже почти месяц введён режим самоизоляции. Почему до сих пор так много заражённых?
1. Потому что у вируса длинный инкубационный период
2. Потому что тесты делают долго
3. Потому что карантин соблюдают плохо
Ну хз, вдруг больше было бы
было бы. Без самоизоляции заражаемость была бы ~3 человека от одного больного
Я езжу по работе немного. В городе как будто обычный день, может чуть меньше людей
В Киеве и сателлитах - насколько лично я вижу - очень мало людей. И в будни и на выходных.
Временной глобус
Не так много как могло бы быть. Да и потом много кто уже забил на самоизоляцию.
У нас в городе оно только первую неделю работало
Дальше все как обычно, не работает только часть продаванов и бюджетников
Режим самоизоляции +/- работает только в Москве. И в Москве только неделю назад удалось снизить заражаемость до уровня гриппа (R0=1).
В том то и смысл, что это самоизоляция. Не во многих регионах пошли дальше рекомендаций.
Спасибо за ответы!!! Правда!
Импортный украинец
Нет экспоненты, стабильный рост это и есть хорошие новости.
Вы же понимаете, что чем больше заболевших, тем больше должен был быть прирост каждый день.
Обожаю этот шальной карандаш.
Откуда столько минусов в комментариях?
Россияне в последние выходные апреля накануне майских праздников увеличили в полтора раза покупки товаров для пикника. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру", сравнившего спрос на товары для пикника и барбекю 24-26 апреля и 10-12 апреля 2020 года.
"Число заказов в категории выросло более чем 1,5 раза. Так, число заказов угля выросло на 139%, мангалов - на 118%, инструментов для барбекю - на 83%, шампуров - 66%, грилей и коптилен - на 31%. Однако в аналогичном периоде 2019 года спрос на товары категории вырос более чем в три раза. Так, число заказов мангалов тогда выросло на 195%, а грилей и коптилен - на 127%", - отмечает маркетплейс.
На Wildberries в последние выходные месяца, 25 и 26 апреля, покупатели продолжили активно готовиться к майским праздникам, как и всю неделю до этого, когда продажи мангалов и угольных грилей выросли на площадке в три-четыре раза. Продажи мангалов в выходные увеличились в 11 раз в годовом выражении, а угольных грилей - в три раза. Выросли и продажи сопутствующих товаров: шампуров - почти в 14 раз, наборов для пикника и одноразовой посуды - в четыре раза, а решеток для гриля - в три раза.
https://tass.ru/ekonomika/8350183
а если у меня своя дача, мне теперь что и на ней шашлыки не жарить?
Видишь, что кто-то покупает мангал - бей его: скорее всего, он заразный и больной! 😱
про 100 тыр уже писал кто?
нет, ты первым будешь
а про лимит в 6000 в сутки?
Все еще не экспонента?
линейный рост
отрицательная убыль
Кек, чё-т не очень начали тред.
Заплюсовал сколько мог комментов в треде. Я запрещаю вам минусовать!
Когда будет 200 тыс?
Я имел ввиду , что статистика подделывается , то количество новых вспышек то растёт , то интересно падает
Может пора ебнуть красный тред?
cтукач
чё стукач, Наська же хозяйка красных тредов
@Orlove черт, тут травля, преследование минусами
Когда норм выпуск дудя ждать?))))
Алюминиевый якорь
ща у хованского деньги закончатся, пойдет к нему за 50к))))))
Слишком предсказуемо, уже не интересно
в этом и смысл, статистикой манипулируют, дают нам привыкнуть к одним и тем же цифрам, чтобы понизить градус паники. умножай все цифры на 10, в случае с позорной вечно лгущей страной не ошибешься
Так это "плaто" или "перевал"? Или мож еще какой термин любители альпинизма придумают? Например, "ущелье"?
Я слежу за статистикой по Брянску , там есть знакомые врачи. Но Брянска что-то не видать :))
я пал, мой минусомет кончился, держитесь инвалиды, вы выстоите до конца!!!
ЖМИ ДИЗЛАЙК ХОМЯЧОК
Как же достали эти статьи со статистикой и те, кто под ними комментирует, ругая разные группы лиц, что это всё из-за них.
Вроде TJ, "современная молодёжь" и прочая херня, а ведут себя в разы хуже бабок у подъезда на лавочках, обсуждающих "последние новости" и всяких алкашей, проституток и наркоманов.
- Шашлык пожарили в хорошую погоду - вирус из-за них идёт по столице!!
- А эти на пасхальную службу ходили, они гораздо хуже...
- О, смотри, смотри, на дачу поехал!! Гад, наворовал, а я, честный, в Москве сижу!!