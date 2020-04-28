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что происходит в интернете
«Травля и буллинг в интернете — это такое же насилие».
Иван Ургант в эфире Первого канала высказался о скандале с участием бывшей ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко. Он предложил перечислить деньги центру помощи «Насилию.Нет» вместо того, чтобы обсуждать телеведущую в соцсетях.
Ургант заявил, что насилие в любом виде неприемлемо, в том числе и травля в сети.
Скандал с Региной Тодоренко начался после её высказываний о домашнем насилии. Бывшая ведущая «Орла и решки» предложила жертвам задать себе вопрос, почему их бьют, но после резонанса в сети извинилась за свои слова.
Пользователи соцсетей стали требовать от брендов, с которыми сотрудничает телеведущая, разорвать с ней контракты. Это сделали PepsiCO и Pampers. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года».
Почему это называют булингом? Медийную личность критикуют за слова. Что, теперь у нас медийные личности неприкосновенные? Никто не может призвать их к ответу или попросить пояснить?
Булинг это целенаправленная травля, она есть конечно в данной ситуации, но уже как резонанс, да и травят здесь больше Топалова, ибо у него мозгов нет.
~ А если это насилие, то что Тодоренко сделала, чтобы её не травили? Мммм? Она подумала? Или тупо ноет в интернете? (отсылка к её словам о насилии) ~
И вообще мне нравится эта ситуация, ведь я не помню, чтобы общество так слаженно работало против звезды. Наконец то люди поняли, что наказать медийную личность можно только через разрыв контрактов, только через активную деятельность в аккаунтах брендов, а не самих блогеров.
Возможно теперь медийные личности перестанут себя мнить элитой и начнут думать о том, что говорить.
Медийную личность критикуют за слова. Что, теперь у нас медийные личности неприкосновенные? Никто не может призвать их к ответу или попросить пояснить?
Говорят между "вы виноваты потому что то-то и то-то" и "сдохни мразь ебаная шоб тебя чирей на жопе съел" есть какая-то разница
А если это насилие, то что Тодоренко сделала, чтобы её не травили?
Ну то бишь извиниться и откупиться деньгами в фонде по борьбе с насилием в семье (а это уже значит что она сделала больше, чем 90% критикующих) мало тип?
И вообще мне нравится эта ситуация, ведь я не помню, чтобы общество наконец-то работала так слаженно.
Как вы относитесь к побиванию камнями внутри некоторых архаичных общин? Это тоже прекрасная и слаженная работа общества во имя высокой морали!
Отдельно доставляет, что тонны вербального насилия создают...ВО ИМЯ БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ.
есть какая-то разница
Да, я и написал, что это последствия резонанса. Когда мы видим новость о живодёрах например, тоже самое. Эмоции берут вверх у многих.
Ну то бишь извиниться и откупиться деньгами в фонде по борьбе с насилием в семье (а это уже значит что она сделала больше, чем 90% критикующих) мало тип?
Она это сделала лишь чтобы остановить ситуацию, ибо она потеряла около 15 лямов на контрактах (судя по аналитике). Она же раньше этого не сделала?
Более того после этого многие блогеры начали не защищать, но просить остановить уделять ей внимание, типа достаточно.
Отдельно доставляет, что тонны вербального насилия создают...
Про камни и это. Блять, она блогер, она ежедневно ссыт в ушли своим подписчикам. Ей ответили. Её никто не закидывает камнями, она столкнулась с реакцией в интернете. Это эффект популярности, и она должна была подумать, что когда нибудь нужно будет включить мозг, чтобы не допустить такого.
Вы делаете из неё жертву, да, но эта жертва зарабатывает на своих подписчиках деньги, и они как бы имеют право критиковать её, если им что-то не понравится. Она сама выбрала платформу на которой вещает, где её могут ответить, где её контент могут использовать против неё. Её не вынуждали регестрироваться в инстаграме, как и Топалова не вынуждали отвечать комментаторам.
То ,что она зарабатывает на них деньги не дает им право ломать ей жизнь.
Хотите сказать если муж содержит деньгами жену, то если ему не нравится ее мнение он может делать что ему вздумается?
Почему? Она медийная личность. Она сама выставляет свою жизнь на обозрение. Она авторитетом и популярностью удосуживается званий Женщины года, контрактов рекламных, контрактов в виде ведущей шоу. ... Это всё последствия популярности, последствия доверия аудитории — это всё не талант, это всё благодаря подписоте. А талант это набрать подписоту, чтобы они тебе верили и гипотетически покупали продукты которые ты можешь рекламировать.
Доверие подорвано, люди чувствуют себя обманутыми и требуют справедливости. Они не хотят спонсировать её карьеру. Они открыто говорят, что не хотят видеть её лицо на бренде каком-то. Это нормальная тактика со звёздами.
То есть оказывается в этом замесе речь идет не про Насилие в быту. А просто в том что слить очередного блогера потому что "че это она сука там денег и контрактов набрала и пиздит сидит а? че сука?!".
Вы же сами в коментах не раз подтверждаете что речь то не про насилие как таковое, всем похуй абсолютно на то кто кого где колотит.
Тут спор давно идет уже за ее контракты, бабки на рекламе, рейтинги и репутацию компаний.
Забавно же)
Нет, я сказал о положительных последсвиях в плане образованности аудитории. Не нужно по моим заявлениям обобщать то, чего добиваются другие.
Я уже говорил, что для меня Тодоренко давно скатилась, и я от последнего и бровью не повёл, ибо я и раньше видел косяки её. Это как если Евлеева сейчас накосячит, для меня это не будет удивительно.
Критиковать и лишать ее работы две разные вещи. Если твой босс который любит пиздить свою жену завтра прочтет твои комментарии тут и уволит тебя. Это будет правильно? Нельзя избавляться от других мнений таким путем. Ты думаешь это ее переубедит? Или переубедит других людей? Нет! Это лишь заставит из следить за языком, не более. Таких людей нужно переубеждать.
Если твой босс который любит пиздить свою жену завтра прочтет твои комментарии тут и уволит тебя. Это будет правильно?
К чему это вообще? Ну уволит, я же выясню причины, если они для меня будут неадекваты, то я буду защищать себя.
Это лишь заставит из следить за языком, не более.
Это весьма полезно и то, чего не хватает многим блогерам.
Вам нравится, что Боня сейчас например делает?
Она это сделала лишь чтобы остановить ситуацию, ибо она потеряла около 15 лямов на контрактах (судя по аналитике). Она же раньше этого не сделала?
Да, едва ли она искренна в своих словах и действиях. Но даже в таком случае она уже сделала больше, чем многие, кто присоединились к скандалу
Более того после этого многие блогеры начали не защищать, но просить остановить уделять ей внимание, типа достаточно.
И?
Да, я и написал, что это последствия резонанса. Когда мы видим новость о живодёрах например, тоже самое. Эмоции берут вверх у многих.
Разумеется, это от эмоций. Но сами знаете, что избыточное проявление эмоций - не самое положительное явление. Заодно замечу, что именно потому одобряемая вами "слаженное наказание обществом" это вещь рискованная - потому что эмоции и власть толпы, у которой в таких ситуациях тормоза слетают на счет раз.
Про камни и это. Блять, она блогер, она ежедневно ссыт в ушли своим подписчикам. Ей ответили. Её никто не закидывает камнями, она столкнулась с реакцией в интернете.
Ну да, у нас просто времена менее людоедские, потому вместо камней обходятся руганью в соцсетях. Но суть явления схожая и поведение толпы схожее, только все виртуальное.
Это эффект популярности, и она должна была подумать, что когда нибудь нужно будет включить мозг, чтобы не допустить такого.
Ха-ха, вы только что повторили то, что она сама спизданула про домашнее насилие. Это прям платиново
Но даже в таком случае она уже сделала больше, чем многие, кто присоединились к скандалу
Знаете, это как ОПГшники которые приносят в церкви кучу денег. Вот вроде они людей убивают, но они делают больше, чем основной приход. Молодцы?
Заодно замечу, что именно потому одобряемая вами "слаженное наказание обществом" это вещь рискованная - потому что эмоции и власть толпы, у которой в таких ситуациях тормоза слетают на счет раз.
Звучит словно митинги это тоже не правильно. Простите за метафоры, но прям глаза щиплет.
Ну да, у нас просто времена менее людоедские, потому вместо камней обходятся руганью в соцсетях.
Главное отличие это выбор платформы. Это не ситуация с Бритни в 2007. Тодоренка сама выбирает платформы, она сама туда пришла, сама пишет посты, сама не закрывала коменты, сама идёт на интервью. Её никто на площадь для забива камнями силой не выводил. Она сама туда пришла и начала заниматься непотребством.
Ха-ха, вы только что повторили то, что она сама спизданула про домашнее насилие.
Вы сравниваете домашнее насилие и негативную реакцию общества на слова блогера? Серьёзно? Вы считаете, что лишить достатка звезду за потерю доверие и плохую репутацию это тоже самое, что когда в семье кто-то прикладывают руку для доминирования?
Знаете, это как ОПГшники которые приносят в церкви кучу денег. Вот вроде они людей убивают, но они делают больше, чем основной приход. Молодцы?
У вас какая-то страсть к приведению совершенно неработающих аналогий. ОПГшник совершает реальные преступления, это раз. Два - принос им денег в церковь людей не спасает.
Звучит словно митинги это тоже не правильно. Простите за метафоры, но прям глаза щиплет.
Ну теперь еще аналогии с метафорами путаете, мда.
Она сама туда пришла и начала заниматься непотребством.
Что-то из уровня "она юбку короткую надела". Изумительно, в дискуссии, связанной с проблемой домашнего насилия, с "правильной стороны" воспроизвести весь арсенал тех, кто подобные вещи оправдывает.
Вы сравниваете домашнее насилие и негативную реакцию общества на слова блогера? Серьёзно?
Я сравниваю риторику Тодоренко и ваши слова. Они идентичны.
Вы считаете, что лишить достатка звезду за потерю доверие и плохую репутацию это тоже самое, что когда в семье кто-то прикладывают руку для доминирования?
Я считаю что наказание должно быть соразмерно поступку. Лишение карьеры и многодневный хуесосинг, имхо, несоразмерен сказанной глупости.
Ну а давай вот пример. Гуф собак недавно стравливал. Его тоже нельзя критиковать? А если бы он лицом был еды для собак, то собачники не могли бы требовать убрать его ебало (гипотетически, ибо его ебало уже давно никому не нужно) из рекламы?
Его тоже нельзя критиковать?
Критиковать можно, даже нужно. Возможно стоит написать заяву по поводу жестокого обращения с живностью.
допустимо даже немного поругать. Но далеко не заходить, ибо есть черта, после которой начинается уже не критика и осуждение, а забивание толпой проштрафившегося.
А если бы он лицом был еды для собак, то собачники не могли бы требовать убрать его ебало
Пример работает только на половину - Тодоренка не рекламилась в фонде по борьбе с насилием. Скорее надо переиначить вопрос, стоит ли из-за скандала с собакой убирать Гуфа из рекламы "Азино Три Топора". Ну тут все решения должны принимать только сами фирмы
немного поругать
Это не работает с блогерами. Вот вспомните тех, кто сильно косячил и когда ругань и критика простая приводила блогера к ответу или последствиям? Тимоти например лишился своих контрактов, он на моей памяти весьма косячил сильно? Соболев?
Ну не знаю, я больше по западным блогерам, примеры не могу привести. А там это уже давно работает отлично.
а забивание толпой
Где забивание? Её угрожают только неадекваты, другие же просто хотят лишить её лавр, которые были последствием их доверия.
Ну тут все решения должны принимать только сами фирмы
С чего это? Маркетинг строится на потребители и ЦА. Они и решают кого хотят видеть (условно, через аналитику). Более того, им же хуже, когда они выбрали неудачный вариант.
Гуф конечно долбоеб что не оттянул свою собаку, но на сколько я помню та собака без поводка первая напала на овчарку. Так что это скорее не "стравливал", а бездействовал. Самое смешное что ту собаку считают жертвой хотя она сама спровоцировала агрессию. Так что полагаться на волю толпы я бы не стал.
Лучше бы это общество которое сейчас набросилось на эту дурочку, требовало бы от правительства действий. Чтобы были созданы условия для того чтобы жерьва могла обратиться за помощью. Потому что пока в твитере публично проводят казнь Регины, где-то страдает жертва домашнего насилия.
сдохни черт ебаный - это не критика
Возможно теперь медийные личности перестанут себя мнить элитой и начнут думать о том, что говорить.
ага блять, в прекрасной России будущего
Ну не знаю, у нас есть зажравшаяся верхушка блогеров, которые хер клали на аудиторию и гребут деньги лопатой от брендов. Таким методом (влияние через бренды) можно резать верхушку отлично, которая зажралась уже. Если раньше об этой уязвимости знали только маркетологи в основном, то теперь есть практика у многих.
Какой-то дистиллированный ресентимент. Такое ощущение, что даже неважно, что там эта Тодоренко сделала, доставляет удовольствие сам факт травли популярного лица. Выглядит это так по крайней мере.
Ну есть такое. Но я скорее о том, что люди наконец-то перестанут считаться за овец, а блогеры начнут думать.
Блогеры едят на наши деньги условно, они должны быть как гладиаторы, как клоуны, а они возомнили себя богами и богинями, которым мы молимся и несём жертвования.
Я считаю движение, когда у общества есть голос, приводящим к последствиям, пускай и в интернете, уже хорошим показателем.
Так они и так медийные Гладиаторы и Клоуны и "умирают" так же и платят им за это. Хз где ты в них Богов увидел, вероятно тебе не стоит им покланяться =))).
Большинство блогеров тем более изначально вылезли из богатых семей, вероятно ты их назвал богами.
А Касательно травли и того как ты там свергаешь общественным голосом зажравшихся богов с Олимпа за их фразочки.
Че там, Урганта у вас давно свергли за неудачные шуточки, которые куда потяжелее были Тодоренковских.?
Хз где ты в них Богов увидел, вероятно тебе не стоит им покланяться =))). Большинство блогеров тем более изначально вылезли из богатых семей, вероятно ты их назвал богами.
Диалог ни о чём просто. Причём тут я. Камон. Короче всего доброго.
Булинг это целенаправленная травля, она есть конечно в данной ситуации
К чему твой высер напомни?
Кавказский космос
А всем этим насаждателям морали в коментариях как будто не насрать. Только первые хотя бы фондам деньгами помогают, а комментаторы в большинстве своем кроме комментариев ничего не генерируют.
Судебный украинец
Вопрос зачем она вообще эту тему подняла. Болтала бы и болтала о своих подгузах. Зачем то перешла на личности других людей, которым до этого мило улыбалась.
Вы заебали уже если честно. Никому не насрать на жертв насилия. То что она сказала - это неправильно безусловно. Но то что впоследствии раздули, это прям пиздец.
Да и я знаю, что меня сейчас фемки заминусуют, но то как женщины иногда могут ебать мозги и морально давить, это не поддается описанию.
Я не считаю что нужно бить бабу по ебалу, да и вообще как угодно. Но когда меня продолжительное время заебывают и вскрывают мне мозг, я не выдерживаю и могу физически что-то сделать из разряда толкнуть, дать затрещину, пинка и т.д. Это не круто безусловно. Да лучше уйти и т.п. Но когда человек тебя провоцирует и получает за это (конечно не из разряда кулаком в зубы), я не считаю что это какой-то прям супер косяк.
Другой вопрос, что существуют моральные уроды, которые самоутверждаются за счёт того что пиздят своих баб, ну и просто отбитые, которые ещё плюсом пиздят детей.
но то как женщины иногда могут ебать мозги и морально давить
я не выдерживаю и могу физически что-то сделать из разряда толкнуть, дать затрещину, пинка и т.д.
Мужчины иногда тоже могут ебать мозги
И дети могут вскрывать мозги
И животные могут дико бесить
И старики бывает адски действуют на нервы
Вы со всеми ними готовы что-то сделать физически?
Я вообще не конфликтный и меня очень трудно довести до того, чтобы я начал применять силу.
В комменте выше я написал, что не горжусь этим и не считаю правильным.
Но так уж блять получается. Я удивляюсь реально сколько святых в интернете.
Очень подходит пословица про соринку и бревно.
Учитывайте, что ранее шла тема с домашним насилием и законопроект. Она просто не вовремя открыла свой рот.
Но как я написал выше, зато общество теперь умеет работать слаженно и влиять на бренды, дабы разрывать контракты.
Из-за того, что впервые у людей получилось такое и кажется, что новость зашла далеко. Но я уверен, что это не последний опыт. Я лично уже жду когда некоторые зажравшиеся блогеры снова облажаются, чтобы теперь против них пошли новой схемой.
Судебный украинец
Никого нельзя бить, шлепать или давать затрещины. Это аксиома. В контексте того что «ой мерзкие бабы мозг трахают» всегда можно полюбовно разойтись. У агрессии нет пола об этом давно известно. А Херд получила по голове когда всплыла вся правда, хотя думаю они с Джонни друг друга стоили конечно.
Детей можно. Иначе вырастут бесхребетными, с несформированными в башке цепочками "причина-следствие", зарегаются на ТЖ и начнут плодить постики, что "никого нельзя бить, шлёпать и давать затрещины!".
главное что тебе не насрать на все проблемы в мире
так победим
Незаконный каякер
Жаль, ждем DELETED
Мы против кибербуллинга, хуюлинга и Бориса Юлинга!
Как Вы относитесь к известному литовскому экономисту Ясосу Бибу?
А Ежи?
насилию.нет борется с насилием постфактум
у них свои центры помощи, убежища, у них приложение с кнопков sos и видео-курсы типа "как написать заявление в полицию как снять побои и прочее" и различными путями в интернете продвигают свою нко
безусловно очень хорошая огранизация, нужная
они также ратуют за закон о домашнем насилии
против виктимблейминга и прочее
это всё хорошо, но организация в основном борется с ПОСЛЕДСТВИЯМИ насилия
но ведь с причинами надо бороться
а причины в системе ценностей, в отношения общества к насилию
если половина людей думают "баба заслужила, вынесла мозг можно и ударить, сама виновата" - случаев насилия не убавится
поэтому подмена вредная
Лол, я наверное щас выскажу непопулярное в этих уютненьких тиджи мнение...
Но хотелось бы напомнить всем активно радующимся травле Регины куколдам, что вы родину позорите. Одобрение здравой критики современного однобокого восприятия насилия, когда бедные деффачки по умолчанию являются жертвами, а мужчина по умолчанию насильником, абьюзером, когда любой подзатыльник потерявшим берега бабам воспринимается как "носилие" и провоцирует последних беспруфно обвинять мужчин, ломая последним карьеру и жизнь. Или истории с Деппом мало? Хотите как в Швеции? Вот они, западные ценности, получите и распишитесь.
Какая же х*ета. Тебя пиздят за ошибки? Начальник наверно на работе видит малейшую недоработку и даёт подзатыльник? А если посерьёзнее, то вообще берёт биту и пиздит?
В 21 веке пора бы развиться чуть дальше средневекового уровня.
Не, товарищ, х*ета - это то что в вашем любимом 21 веке рандомная шкурятина ноет в инстаграмчике, и после тебя травят в сети, ломают карьеру, увольняют с работы, отзывают контракты... Я не говорил что женщин нужно юзать как спарринг партнера дома, я говорю о шизоидных западных ценностях, когда, почему-то, в насилии всегда виноват мужчина, а все прочие аспекты не рассматриваются и замалчиваются.
любой подзатыльник потерявшим берега бабам
Вот это х*ета. А про ценности, так ищи себе со старыми ценностями. Некоторые даже в церковь ходят.
А пи*дить людей вместо диалога - варварство.
Ну и какая это будет семья, в которой люди не любят друг друга, а ненавидят?
Или ненависть - это скрепа?
Сам подумай, обычно мужик физически сильнее, плюс различие гормонов, тестостерон влияет на агрессию. Много ли ты знаешь мужиков, которых пи*дят жёны?
Там женился бы на спортсменке с суровым характером, которая отвешивала бы тебе подзатыльники, когда посчитает, что ты ох*ел? Был бы ли ты рад этому?
Да погоди ты, онаж до этого про геев что-то не так говорила. А за них и за двор надо стрелять в упор
Сам пишешь про ценности, и тут же про шурыгину. Если любишь нажраться и сношаться со шлюховатыми любительницами вписок, то какой смысл потом возмущаться. У адекватных людей таких проблем нет.
Прежде, чем употребить слово «куколд», вы забыли посмотреть в словаре, что оно значит. Это слово здесь настолько же уместно, как и термин «кварки», например. Мы хотим как в Швеции. И западные ценности. Где расписаться?
Секция комментариев под этим постом просто нечто, давно так не развлекался.