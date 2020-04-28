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Президент обратится к нации уже в пятый раз.
Владимир Путин после 15:00 выступит «с большим обращением» к россиянам на совещании с регионами по коронавирусу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Совещание ожидается в период с 15:00-16:00 по московскому времени.
Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19.
8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов. В четвёртый раз президент обратился 15 апреля. Тогда он обьявил о выделении денег на выплату зарплат и направлении 200 миллиардов регионам.
Врачи молодцы
На плато не вышли
Сидим дома до 11 мая
Малый бизнес продолжает сосать лапу
Летом будет лучше
Это только в первые пять минут, ты не поверишь, что было дальше
сосут лапу медведи в берлоге. малый бизнес сосет черный эррегированный мясистый венистый хуй
Жуткий Филипп
А ты, похоже, хорошо в теме
да, нет ничего проще описать свой 22см стафф
*Стафф сына маминой подруги
Сперва подумал, что оказался на vc
Малый бизнес начинает работу на усмотрение региональных властей со всякими ограничениями. Короче, вы типа работайте, и не нойте что мы вам чота должны.
Жуткий Филипп
Печенеги, деды, вот это всё.
Может уже дальше прочитал, мб там про псов-рыцарей будет
Жуткий Филипп
Сук, заинтриговал
Какой малый бизнес?
Синий динозавр
UGC платформы
Смутный лолипоп
Настолько малый, что придется брать лупу
Ивахнов ещё держится
Мне кажется у него не малый, ты видел размер его цеха?
Я нет, но Дыркин хвалил
Да ты посмотри на длину стрелы
У меня как будто есть варианты какие то
Жуткий Филипп
Да их, по большому счету, сейчас ни у кого нет
Ну я то вообще считай в шоколаде. Я ж даже работу не останавливал ни на день.
как всегда альфач всех поимел бгг
Ты про своего парня?
Поручил помочь. Кому, когда и как решим.
Вообще мы все устали и он понимает. Но надо ещё потерпеть.
Хочешь и тут красный начать?
Владимир Путин после 15:00
в 17:30 значит
Выступит по-большому
Значит я предлагаю на все ваши вклады купить облигации федерального займа, а на вырученные средства оказать поддержку самым пострадавшим предприятиям — Сечину и Ротенбергу. Так же эти деньги пойдут на тройной оклад росгвардии. Кстати, мы открыли набор в росгвардию всем потерявшим работу, в ваши обязанности будет входить раздача пиздюлей всем оставшимся.
Потом конечно мы по этим займам объявим дефолт, но уверен, вы отнесетесь к этому с пониманием. Всего вам хорошого, выживайте там, а я пошел плавать в бассейне и кушать творожок.
кстати ОФЗ в мирное время были реально лучше вкладов, особенно с возвратом НДСа с ИИС
Как-то ты поздно
Определенный магнит
Работы много, некогда за этим говном следить
Где милые мышки-то? :)
Определенный магнит
в норке)
Ну, как выйдут из изоляции, пусть в гости приходят. Милости просим :)
там прибавление в другой гамме)
Интрига! Но фиолетовый всё равно самый заебись 💜
Ты разводишь мышей?
че?
где милые мышки-то
нет, я не развожу мышей
Жаль
можешь сам попробовать, потом на двачах выложишь и отправишь их бойфрендам
Зачем?
а зачем спрашивать херню?
Из контекста другого сообщения показалось, что у тебя есть милые мышки, вот я и уточнил, не разводишь ли ты их. Почему это херня?
я про вопрос "зачем"
Определенный
@Вахтёр TJ тут преследование минусами от ивана хуеты и соломона золото, розберись иначе зачем мы тебя тут держим, забань пидорков) последний вообще твинк чей-то по ходу)
@Вахтёр TJ прошу забанить @Квадрат Глассевича за оскорбления.
Согласна, Вахтер бань) А чтобы тебе удобнее было, я еще добавлю что Дитковский псина))
Месяки начались? Че рвешься то
Так вроде у тебя из жопы потекло, да так, что ты аж в чужой разговор влез с обвинениями в оскорблениях) Может бутылка вывалилась, хз
Какой инпут, такой и аутпут.
Я для змейки интересовался.
Не агрись ♥️
Мы не про настоящих говорим, я не агрюсь, просто ты со стороны зашел с непониманием дела, но резко и соответственно удивилась)
Норка порвалась?
Определенный
Вот и Макаров порвался, жаль)
Не завидуй. Многим бы хотелось таких прочных, и уютных отношений.
Согласна, но я не завидую, я боготворю. Редко когда люди настолько подходят друг другу)
ля, кстати! я еще же в других подсайтах же сралась, сбегай, проследи штоле быстренько, чтобы два раза не дергать) шоб банили не в одном только лишь, ну там найдешь на что пожаловаться, там богато для бана
« ... у Путина остаётся всё меньше пространства для манёвра, и решение о прямых выплатах населению является неизбежностью.
Это оттягивается на самый последний момент. Ситуация тщательно отслеживается и ловится момент точки кипения...
Изящный манёвр, который совершил Путин, отойдя за спины региональных руководителей, дезориентировал население. Люди отвлекли внимание от Путина и с любопытством принялись наблюдать, как проявляют себя региональные власти – это позволило выиграть время.
Зреет идеальный момент для выхода в белом.
Когда ситуация достигнет критической отметки, должен появиться спаситель, который защитит своих чад от угрозы голода.
Психологический эффект очевиден
- в который раз супермен явился, когда нужда в нём возникла наиболее остро. Он слышит. Он чувствует. Он понимает. И он не холодное, бездушное чудовище, как кричат о нём на каждом углу враги.
Укрепление в сознании идеи, что силы и влияния региональной власти, какой бы она ни была – недостаточно. Без сильной, волевой федеральной власти никакой кризис непреодолим, а сильная волевая власть – это Путин. Нет подобного ему.
Нам только лишь остаётся фиксировать все выступления, в которых пропагандоны в этот момент громят из каждого утюга Навального с его идеей прямых выплат гражданам. Наблюдать резкое переобувание в воздухе будет исключительно забавно и интересно.
Я не думаю, что это решение будет носить совсем безусловный характер, как предложено Навальным, наверняка это будет какая-то очередная хитрая схема.
Это даст манёвр пропагандистам шмалять по мозгам идиотов аргументом, дескать, посмотрите, как это тупо и невежественно предлагалось Навальным, и насколько идеально и обдуманно это сделал Путин.
Наблюдаем. Ждём»
Вячеслав Чернов
Резервный фонд есть! Он создан, чтобы продолжать платить премии росгвардии, которая будет затыкать вякающих. Не просто так она закупает гранаты.
Хаю-хай! С вами Путин Влад, и сегодня мы поговорим о вирусах.
Поздравьте меня ребята, мне наконец-то пришла желтая кнопка вирусолога
ну продлит и продлит
эта шутка умерла. отпустите ее блять, тормозы
Так плохо, если честно. Помню как я думал кукухой поеду от удаленки на недельку, которую объявили у нас. Жена еще на работе была, а потом обращение было. А потом еще одно и еще. И все, пиздец это будни. Доставочки, санитайзеры, прогрев машины раз в неделю, что бы отдохнуть в тишине, час на одном боку, час на другом, что бы пролежней не было. Фоны для зума, что бы было веселее. 30 берпи что бы не заплыть жиром – помню как за день до ограничений поехали в Ашан, а там напротив продавали хомяков, я еще думаю пиздец, спишь, крутишь колесо и жрёшь, когда подносят.
Кукухой я все же поехал и недавно ходил за посылкой в постамат, так даже наслаждения от природы не испытал, какая-то дереализация.
Отдельный кавалер
Бля про хомяка хорошо
Я, конечно, не так сильно страдаю, но даже будучи интровертом вчера захотел погулять по парку. Так соскучился по природе, ещё и погода чудесная.
Самый охуенный альбом у него.
В контексте поста будем надеяться на лутшее
Хорошо хоть не рекомендует делать инъекции хлорки, как некоторые другие лидеры других сверхдержав.
Подписываемся, ставим лайк и жмем колокольчик!
Раз большое, значит всю вирусологию выучил. Будет не обращение, а лекция!
Денег нет, но вы держитесь 🇷🇺 сверхдержава епта, что тут скажешь
Кстати, сегодняшняя новость: Россия выделит $10 млн на борьбу с нашествием саранчи в Африке.
Может денег даст? ну пожалуйста!
Страшно, очень страшно. Мы не знаем чего ожидать
«большое выступление» Путина
Походу придумали как юридически оформить налог на воздух.
Ок, будут новые предложения для правительтства . Вот бы еще отчеты о выполнении предудущих "предложений" услышать
Ждем новых мемов про то, как "стояли в прошлые годы — выстоим и сейчас".
А то без мемов совсем грустно чот.
Узнаем, кого мы ещё победили.
Объявит перенос демонстраций на 1 мая в виртуал. Куда будут принудительно виртуально сгонять студентов и бюджетников.
Определенный магнит
VR
При разгоне несанкционированных демонстраций при ударе дубинкой шлем будет вибрировать.
"Большое выступление Путина" — остаётся только афиши расклеить.
Под такой ЧУМОВОЙ ГИГ нужны Лужники, не меньше.
Да что толку-то от всех этих обращений? Ну пятое, что дальше? Пока не начнут принимать реальные меры, пока не помогут финансово своему народу, пока не простимулируют экономику, пока не закупят СИЗы всем больницам в которых есть их острая нехватка, не введут нормальный карантин - все эти обращения есть ни что иное, как пердёж в лужу, не более. Сколько ты их не запиши.
Тизернули
Season finale
Жуткий Филипп
Продлят. Будут доить до последнего, как Ходячих мертвецов.
потом еще сиквелы сделают
Говорят, про кого сиквел будет ещё не решили.