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Новости
Артём Мазанов
13 064

Кремль анонсировал «большое выступление» Путина по ситуации с коронавирусом Материал редакции

Президент обратится к нации уже в пятый раз.

171 комментарий
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Владимир Путин после 15:00 выступит «с большим обращением» к россиянам на совещании с регионами по коронавирусу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание ожидается в период с 15:00-16:00 по московскому времени.

Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19.

8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов. В четвёртый раз президент обратился 15 апреля. Тогда он обьявил о выделении денег на выплату зарплат и направлении 200 миллиардов регионам.

#новости #путин

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171 комментарий
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Evgeny Delyukin

133

Врачи молодцы
На плато не вышли
Сидим дома до 11 мая
Малый бизнес продолжает сосать лапу
Летом будет лучше

Ответить

Ivan

Evgeny
34

Бля нах спойлернул

Ответить

Evgeny Delyukin

Ivan
9

Это только в первые пять минут, ты не поверишь, что было дальше

Ответить

Dead Horse

Evgeny
10
Ответить

Владислав Сурков

Dead
1
Ответить

Dead Horse

Владисл…
0

Сечешь тему :) 

Ответить

Dead Horse

Владисл…
0

Но почему не приделал к фото

Ответить

Ilya Grigöryev

Evgeny
1

сосут лапу медведи в берлоге. малый бизнес сосет черный эррегированный мясистый венистый хуй

Ответить

Жуткий Филипп

Ilya
24

А ты, похоже, хорошо в теме

Ответить

Ilya Grigöryev

Жуткий
0

да, нет ничего проще описать свой 22см стафф

Ответить

Litnikov Danil

Ilya
9

*Стафф сына маминой подруги

Ответить

Master Oogway

Litnikov
5

**Стафф сына в маминой подруге

Ответить

Эрик Гешаев

Ilya
3

Сперва подумал, что оказался на vc

Ответить

secre kto

Эрик
0

я  с 1 апреля думал что я на vc

Ответить

Эрик Гешаев

secre
0

хоть не dtf

Ответить

secre kto

Эрик
0

уже второй раз перепутал

Ответить

Icipher

Evgeny
7

Малый бизнес продолжает сосать лапу

То, что уже съедено, сосать не выйдет.

Ответить

Nick Rosenberg

Evgeny
6

Малый бизнес начинает работу на усмотрение региональных властей со всякими ограничениями. Короче, вы типа работайте, и не нойте что мы вам чота должны.

Ответить

Жуткий Филипп

Evgeny
4

Печенеги, деды, вот это всё.

Ответить

Litnikov Danil

Жуткий
4

Может уже дальше прочитал, мб там про псов-рыцарей будет

Ответить

Жуткий Филипп

Litnikov
2

Сук, заинтриговал

Ответить

Litnikov Danil

Жуткий
3

Сам как на иголках, хоть бы трейлер выпускали

Ответить

alex twit

Litnikov
0

И котов-воителей

Ответить

Denis Shiryaev

Evgeny
0

Какой малый бизнес?

Ответить

Синий динозавр

Denis
7

UGC платформы

Ответить

Denis Shiryaev

Синий
2

Добро пожаловать!

Ответить

Смутный лолипоп

Denis
1

Настолько малый, что придется брать лупу

Ответить

Похожий спрей

Смутный
10

«придется взяться за лупу»

Дошутил за тебя, 50% лайков твои

Ответить

Litnikov Danil

Смутный
0
Ответить

Жуткий Филипп

Denis
0

Ивахнов ещё держится

Ответить

Denis Shiryaev

Жуткий
3

Мне кажется у него не малый, ты видел размер его цеха?

Ответить

Определенный магнит

Denis
2

 ты видел размер его цеха?

wow

Ответить

Жуткий Филипп

Denis
1

Я нет, но Дыркин хвалил

Ответить

Denis Shiryaev

Жуткий
4

Дыркин все хвалит, ему бы верить

Ответить

Лесной колос

Denis
2

 размер его цеха

Говорят вместительный.

Ответить

Олег Ивахнов

Denis
0

У меня менее 100 человек и выручка менее 800млн в год. Значит малый

Ответить

Олег Ивахнов

Denis
0

Да ты посмотри на длину стрелы

Ответить

Олег Ивахнов

Олег
0
Ответить

Олег Ивахнов

Жуткий
1

У меня как будто есть варианты какие то

Ответить

Жуткий Филипп

Олег
0

Да их, по большому счету, сейчас ни у кого нет

Ответить

Олег Ивахнов

Жуткий
0

Ну я то вообще считай в шоколаде. Я ж даже работу не останавливал ни на день.

Ответить

Алюминиевый

Олег
0

как всегда альфач всех поимел бгг

Ответить

Олег Ивахнов

Алюмини…
0

Ты про своего парня?

Ответить

Алюминиевый

Олег
0

про тебя

Ответить

Олег Ивахнов

Алюмини…
0

Но причем тут я? 

Ответить

Evgeny Delyukin

Denis
0

Ещё недобитый, конечно же

Ответить

Павел Мухунов

Evgeny
1

Поручил помочь. Кому, когда и как решим.
Вообще мы все устали и он понимает. Но надо ещё потерпеть.

Ответить

Владислав Сурков

Evgeny
0

про 9 мая забыл

Ответить

Атлант поправил плечи

Evgeny
0

Хочешь и тут красный начать? 

Ответить

Evgeny Delyukin

Атлант
0

Поехали!

Ответить

Михаил Иванов

Evgeny
0

до 18 мая 

Ответить

Скучный велосипед

Evgeny
0

Седим до осени скриньте 

Ответить

Jenny Smith

Evgeny
0

з - заебал. не ты, само собой.

Ответить

Victor Axonoff

Evgeny
0

до 11 мая какого года?

Ответить

Владислав Сурков

52

Владимир Путин после 15:00

в 17:30 значит

Ответить

Жуткий Филипп

Владислав
28

Если не опоздает

Ответить

Стратегический рак

Владислав
1

И отдельного обращения не будет, выступит в рамках селекторного совещания!

Ответить

Valery

33

Выступит по-большому

Ответить

Атлант поправил плечи

Valery
15

вонять будет на всю страну 

Ответить

Кавказский космос

34

Значит я предлагаю на все ваши вклады купить облигации федерального займа, а на вырученные средства оказать поддержку самым пострадавшим предприятиям — Сечину и Ротенбергу. Так же эти деньги пойдут на тройной оклад росгвардии. Кстати, мы открыли набор в росгвардию всем потерявшим работу, в ваши обязанности будет входить раздача пиздюлей всем оставшимся.
Потом конечно мы по этим займам объявим дефолт,  но уверен, вы отнесетесь к этому с пониманием. Всего вам хорошого, выживайте там, а я пошел плавать в бассейне и кушать творожок.

Ответить

Михаил Зеленин

Кавказский
0

кстати ОФЗ в мирное время были реально лучше вкладов, особенно с возвратом НДСа с ИИС

Ответить

Всё, что я умею

Михаил
0

Были

Ответить

Shon Green

Кавказский
0
Ответить

Определенный магнит

12

Чо Песков снял патч-то покупной против короновируса? 
Орала чот с этого на днях.

Ответить

Эрик Гешаев

Определенный
36

Как-то ты поздно

Ответить

Определенный магнит

Эрик
9

Работы много, некогда за этим говном следить

Ответить

Ваня Погост

Определенный
1

Где милые мышки-то? :)

Ответить

Определенный магнит

Ваня
0

в норке)

Ответить

Ваня Погост

Определ…
2

Ну, как выйдут из изоляции, пусть в гости приходят. Милости просим :)

Ответить

Определенный

Ваня
1

там прибавление в другой гамме)

Ответить

Ваня Погост

Определ…
0

Интрига! Но фиолетовый всё равно самый заебись 💜

Ответить

Определенный

Ваня
–2

Не, там блондинки в розовом на голубом, тоже збс и прически другие

Ответить

Vsevolod Leonov

Определ…
1

Ты разводишь мышей?

Ответить

Определенный

Vsevolod
–1

че?

Ответить

Vsevolod Leonov

Определ…
1

где милые мышки-то

Ответить

Определенный

Vsevolod
3

нет, я не развожу мышей

Ответить

Vsevolod Leonov

Определ…
2

Жаль

Ответить

Определенный

Vsevolod
–3

можешь сам попробовать, потом на двачах выложишь и отправишь их бойфрендам

Ответить

Vsevolod Leonov

Определ…
1

Зачем?

Ответить

Определенный

Vsevolod
–1

а зачем спрашивать херню?

Ответить

Vsevolod Leonov

Определ…
0

Из контекста другого сообщения показалось, что у тебя есть милые мышки, вот я и уточнил, не разводишь ли ты их. Почему это херня?

Ответить

Определенный

Vsevolod
–1

я про вопрос "зачем"

Ответить

Определенный

Определ…
–6

@Вахтёр TJ тут преследование минусами от ивана хуеты и соломона золото, розберись иначе зачем мы тебя тут держим, забань пидорков) последний вообще твинк чей-то по ходу)

Ответить

Незаконный

Определ…
7

@Вахтёр TJ прошу забанить @Квадрат Глассевича за оскорбления. 

Ответить

Определенный

Незакон…
0

Согласна, Вахтер бань) А чтобы тебе удобнее было, я еще добавлю что Дитковский псина))

Ответить

Незаконный

Определ…
3

Месяки начались? Че рвешься то

Ответить

Определенный

Незакон…
0

Так вроде у тебя из жопы потекло, да так, что ты аж в чужой разговор влез с обвинениями в оскорблениях) Может бутылка вывалилась, хз

Ответить

Незаконный

Определ…
3

Мама знает какие плохие вещи ты в интернете пишешь? 

Ответить

Определенный

Незакон…
0

Сходи, стукани, узнаем)

Ответить

Vsevolod Leonov

Определ…
0

Какой инпут, такой и аутпут.
Я для змейки интересовался.
Не агрись ♥️

Ответить

Определенный

Vsevolod
1

Мы не про настоящих говорим, я не агрюсь, просто ты со стороны зашел с непониманием дела, но резко и соответственно удивилась)

Ответить

Хозяин

Vsevolod
1

Нет, просто у неё норка.

Ответить

Brown Zweig

Хозяин
0

Норка порвалась?

Ответить

Хозяин

Brown
1

Я сомневаюсь, что эту норку можно чем-то порвать.

Ответить

Определенный

Хозяин
–2

Вот и Макаров порвался, жаль)

Ответить

Незаконный

Определ…
1

Не завидуй. Многим бы хотелось таких прочных, и уютных отношений. 

Ответить

Определенный

Незакон…
0

Согласна, но я не завидую, я боготворю. Редко когда люди настолько подходят друг другу)

Ответить

Определенный

Незакон…
0

ля, кстати! я еще же в других подсайтах же сралась, сбегай, проследи штоле быстренько, чтобы два раза не дергать) шоб банили не в одном только лишь, ну там найдешь на что пожаловаться, там богато для бана

Ответить

solawind

Определенный
6

Патч снял, теперь усы чесноком мажет чтоб не заразиться

Ответить

solawind

19

« ... у Путина остаётся всё меньше пространства для манёвра, и решение о прямых выплатах населению является неизбежностью.

Это оттягивается на самый последний момент. Ситуация тщательно отслеживается и ловится момент точки кипения...

Изящный манёвр, который совершил Путин, отойдя за спины региональных руководителей, дезориентировал население. Люди отвлекли внимание от Путина и с любопытством принялись наблюдать, как проявляют себя региональные власти – это позволило выиграть время.

Зреет идеальный момент для выхода в белом.
Когда ситуация достигнет критической отметки, должен появиться спаситель, который защитит своих чад от угрозы голода.

Психологический эффект очевиден
- в который раз супермен явился, когда нужда в нём возникла наиболее остро. Он слышит. Он чувствует. Он понимает. И он не холодное, бездушное чудовище, как кричат о нём на каждом углу враги.

Укрепление в сознании идеи, что силы и влияния региональной власти, какой бы она ни была – недостаточно. Без сильной, волевой федеральной власти никакой кризис непреодолим, а сильная волевая власть – это Путин. Нет подобного ему.

Нам только лишь остаётся фиксировать все выступления, в которых пропагандоны в этот момент громят из каждого утюга Навального с его идеей прямых выплат гражданам. Наблюдать резкое переобувание в воздухе будет исключительно забавно и интересно.

Я не думаю, что это решение будет носить совсем безусловный характер, как предложено Навальным, наверняка это будет какая-то очередная хитрая схема.

Это даст манёвр пропагандистам шмалять по мозгам идиотов аргументом, дескать, посмотрите, как это тупо и невежественно предлагалось Навальным, и насколько идеально и обдуманно это сделал Путин.

Наблюдаем. Ждём»
Вячеслав Чернов

Ответить

Bad Bear

solawind
10

Да хуй. Нефть в пизде. Резервный фонд, очевидно, пуст. Будет приказ сосать хуй.

Ответить

Jenny Smith

Bad
0

ну хоть соль пока в продаже есть. с солью доедать будем. вкусна.

Ответить

Игорь Рачук

Bad
0

Резервный фонд есть! Он создан, чтобы продолжать платить премии росгвардии, которая будет затыкать вякающих. Не просто так она закупает гранаты.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

solawind
3

Хорошая версия, да, подобную показуху он любит пиздец

Ответить

Master Oogway

8

Хаю-хай! С вами Путин Влад, и сегодня мы поговорим о вирусах.

Ответить

Атлант поправил плечи

Master
13

Поздравьте меня ребята, мне наконец-то пришла желтая кнопка вирусолога 

Ответить

Михаил Зеленин

Атлант
1

вообще дня через 2 должна прийти серебряная кнопка короновидения 

Ответить

Roma Dmitriev

2

ну продлит и продлит

Ответить

Ilya Grigöryev

Roma
18

эта шутка умерла. отпустите ее блять, тормозы

Ответить

Напряженный колос

Ilya
0

Ну умерла и умерла

Ответить

Roma Dmitriev

Ilya
–4

это не шутка

Ответить

плюшевый батон

10

Так плохо, если честно. Помню как я думал кукухой поеду от удаленки на недельку, которую объявили у нас. Жена еще на работе была, а потом обращение было. А потом еще одно и еще. И все, пиздец это будни. Доставочки, санитайзеры, прогрев машины раз в неделю, что бы отдохнуть в тишине, час на одном боку, час на другом, что бы пролежней не было. Фоны для зума, что бы было веселее. 30 берпи что бы не заплыть жиром – помню как за день до ограничений поехали в Ашан, а там напротив продавали хомяков, я еще думаю пиздец, спишь, крутишь колесо и жрёшь, когда подносят. 

Кукухой я все же поехал и недавно ходил за посылкой в постамат, так даже наслаждения от природы не испытал, какая-то дереализация.

Ответить

Отдельный кавалер

плюшевый
1

Бля про хомяка хорошо 

Ответить

Jenny Smith

Отдельный
1

отличная готовая паста.

Ответить

Shon Green

плюшевый
0

Я, конечно, не так сильно страдаю, но даже будучи интровертом вчера захотел погулять по парку. Так соскучился по природе, ещё и погода чудесная.

Ответить

Олег Ивахнов

плюшевый
0

машины раз в неделю, что бы отдохнуть в тишине

Дети?

Ответить

Владислав Сурков

8

про 9 мая попердит 

Ответить

Антон Виноградов

4
Ответить

Ваня Погост

Антон
6

Самый охуенный альбом у него.

Ответить

Эмиль Рубанов

Ваня
5

В контексте поста будем надеяться на лутшее

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
5

впрочем

Ответить

Благоприятный рубин

5

Больше всего бесит, блять, что ситуация с коронавирусом явно показывает: «мне на вас насрать, ебитесь как хотите».

Но вате что ссы в глаза...

Ответить

Taras Buria

Благоприятный
1

Хорошо хоть не рекомендует делать инъекции хлорки, как некоторые другие лидеры других сверхдержав.

Ответить

Sergiy Sev

2

Подписываемся, ставим лайк и жмем колокольчик!

Ответить

Жуткий Филипп

Sergiy
8

Колокольчики итак сжаты по самое не могу

Ответить

Evgenii Evgenii

4

Раз большое, значит всю вирусологию выучил. Будет не обращение, а лекция!

Ответить

Чудесный ключ

4

Подожду пока выйдет весь сезон

Ответить

Антон Чепур

3

Денег нет, но вы держитесь 🇷🇺 сверхдержава епта, что тут скажешь

Ответить

theLastLetters

Антон
1

Кстати, сегодняшняя новость: Россия выделит $10 млн на борьбу с нашествием саранчи в Африке.

Ответить

Дмитрий Евсеев

3

С очень большим. Проверяйте за щекой.

Ответить

Фома Платонов

3

Объявит о разблокировке телеграма и даст промокод на яндекс.еду

Ответить

Dead Horse

3
Ответить

Bad Bear

3

Заебал

Ответить

Alexandr Aletter

1

Может денег даст? ну пожалуйста!

Ответить

Жуткий Филипп

Alexandr
6

Даст, но не тебе

Ответить

Владимир Оо

1

Страшно, очень страшно. Мы не знаем чего ожидать

Ответить

theLastLetters

Владимир
5

- неуверенно начал свое выступление Владимир Владимирович.

Ответить

Сергей Васильев

2

«большое выступление» Путина

Походу придумали как юридически оформить налог на воздух.

Ответить

Синий динозавр

Сергей
1

А чё тут думать. Налог на очистку воздуха от коронавируса.

Ответить

Serg Bootlegger

2

Ок, будут новые предложения для правительтства . Вот бы еще отчеты о выполнении предудущих  "предложений" услышать

Ответить

Евгений Клочков

2

лучше б Ватоадмин так часто стримы поднимал, а не этот дед

Ответить

Universe

2

https://www.youtube.com/watch?v=gLySkVKxDG0

Ответить

Пкшаашер

1

Ждем новых мемов про то, как "стояли в прошлые годы — выстоим и сейчас".
А то без мемов совсем грустно чот.

Ответить

theLastLetters

Пкшаашер
2

Узнаем, кого мы ещё победили.

Ответить

Пкшаашер

theLastLetters
2

Подебили.

Ответить

Роман Трусов

1

Объявит перенос демонстраций на 1 мая в виртуал. Куда будут принудительно виртуально сгонять студентов и бюджетников.

Ответить

Определенный магнит

Роман
0

VR

Ответить

Роман Трусов

Определенный
1

При разгоне несанкционированных демонстраций при ударе дубинкой шлем будет вибрировать.

Ответить

Jenny Smith

Роман
0

так удаляют же каментики не по теме.

Ответить

Deepsdog

1

"Большое выступление Путина" — остаётся только афиши расклеить.
Под такой ЧУМОВОЙ ГИГ нужны Лужники, не меньше.

Ответить

Михаил Бочаров

1

Да что толку-то от всех этих обращений? Ну пятое, что дальше? Пока не начнут принимать реальные меры, пока не помогут финансово своему народу, пока не простимулируют экономику, пока не закупят СИЗы всем больницам в которых есть их острая нехватка, не введут нормальный карантин - все эти обращения есть ни что иное, как пердёж в лужу, не более. Сколько ты их не запиши.

Ответить

Алюминиевый якорь

Михаил
0

доброе утро

Ответить

Tony Urban

1

Хочет, чтобы его видеоблог обогнал Твиттер Трампа

Ответить

Сборник комментариев

1

Начало выступления - 2 первые строчки из припева  

Ответить

Илья Утёнков

0

Тизернули

Ответить

Илья Утёнков

Илья
0

Season finale

Ответить

Жуткий Филипп

Илья
5

Продлят. Будут доить до последнего, как Ходячих мертвецов.

Ответить

Владислав Сурков

Жуткий
3

потом еще сиквелы сделают 

Ответить

Жуткий Филипп

Владислав
0

Говорят, про кого сиквел будет ещё не решили.

Ответить

Владислав Сурков

Жуткий