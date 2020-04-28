Президент обратится к нации уже в пятый раз.

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Владимир Путин после 15:00 выступит «с большим обращением» к россиянам на совещании с регионами по коронавирусу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание ожидается в период с 15:00-16:00 по московскому времени.

Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19.

8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов. В четвёртый раз президент обратился 15 апреля. Тогда он обьявил о выделении денег на выплату зарплат и направлении 200 миллиардов регионам.