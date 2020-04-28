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Связано ли произошедшее с нарушением режима самоизоляции, неизвестно.
Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело после избиения сотрудниками полиции жителя Змеиногорска. Об этом сообщается на сайте регионально управления СК.
Инцидент произошёл 24 апреля. Видео произошедшего разошлось в СМИ и соцсетях, после этого региональный СК провёл доследственную проверку и возбудил дело.
На кадрах видно, как несколько полицейских задерживают мужчину, один из сотрудников органов бьёт его дубинкой, другой — наносит удары ногами.
Представитель регионального СК рассказал «Российской газете», что круг подозреваемых установлен. Связано ли задержание мужчины с нарушением режима самоизоляции, неизвестно.
С 24 апреля Змеиногорский район закрыт на карантин. Въезд в город и выезд из него разрешаются только по специальным пропускам, жителей города обязали соблюдать режим самоизоляции и запретили выходить из дома без крайней необходимости.
Этот видос, кстати, сначала появился в местном подслушано, а потом мистически оттуда исчез.
статья так написана, аж подумал что дело завели на мужика которого били
Скоро их пиздить будут в ответку так, что не хватит ютуба для документирования
Уже пиздят. В нашем городе был случай, причём без последствий для тех, кто отхуярил ментов (пока). Просто вышли всем домом и отмудохали патрульных, которые без причин мужика ломали.