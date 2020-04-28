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Новости
Алексей Боржонов
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СК возбудил дело против полицейских, которые избили мужчину в первый день карантина в Змеиногорске Материал редакции

Связано ли произошедшее с нарушением режима самоизоляции, неизвестно.

7 комментариев
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Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело после избиения сотрудниками полиции жителя Змеиногорска. Об этом сообщается на сайте регионально управления СК.

Инцидент произошёл 24 апреля. Видео произошедшего разошлось в СМИ и соцсетях, после этого региональный СК провёл доследственную проверку и возбудил дело.

На кадрах видно, как несколько полицейских задерживают мужчину, один из сотрудников органов бьёт его дубинкой, другой — наносит удары ногами.

Видео из паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте»

Представитель регионального СК рассказал «Российской газете», что круг подозреваемых установлен. Связано ли задержание мужчины с нарушением режима самоизоляции, неизвестно.

С 24 апреля Змеиногорский район закрыт на карантин. Въезд в город и выезд из него разрешаются только по специальным пропускам, жителей города обязали соблюдать режим самоизоляции и запретили выходить из дома без крайней необходимости.

#новости

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7 комментариев
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Stanley H. Tweedle

4

Этот видос, кстати, сначала появился в местном подслушано, а потом мистически оттуда исчез.

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Andre Macareno

Stanley
1

Как фото Бейонсе?

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Владислав Сурков

1

статья так написана, аж подумал что дело завели на мужика которого били 

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Slow Dimon

Владислав
0

Так и будет

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Атлант поправил плечи

0

Скоро их пиздить будут в ответку так, что не хватит ютуба для документирования 

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Ваня Погост

Атлант
1

Уже пиздят. В нашем городе был случай, причём без последствий для тех, кто отхуярил ментов (пока). Просто вышли всем домом и отмудохали патрульных, которые без причин мужика ломали.

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Vladislav Donets

0

Рогов стал мужчиной?

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