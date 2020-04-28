Связано ли произошедшее с нарушением режима самоизоляции, неизвестно.

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Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело после избиения сотрудниками полиции жителя Змеиногорска. Об этом сообщается на сайте регионально управления СК.

Инцидент произошёл 24 апреля. Видео произошедшего разошлось в СМИ и соцсетях, после этого региональный СК провёл доследственную проверку и возбудил дело.

На кадрах видно, как несколько полицейских задерживают мужчину, один из сотрудников органов бьёт его дубинкой, другой — наносит удары ногами.

Видео из паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте»

Представитель регионального СК рассказал «Российской газете», что круг подозреваемых установлен. Связано ли задержание мужчины с нарушением режима самоизоляции, неизвестно.

С 24 апреля Змеиногорский район закрыт на карантин. Въезд в город и выезд из него разрешаются только по специальным пропускам, жителей города обязали соблюдать режим самоизоляции и запретили выходить из дома без крайней необходимости.