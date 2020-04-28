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Артём Мазанов
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Медведев призвал депутатов, сенаторов и других членов «Единой России» отдать месячную зарплату на помощь медикам Материал редакции

Он назвал это «личным решением», а не «поводом для пиара».

22 комментария
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал депутатов, сенаторов и других членов партии отдать месячную зарплату на помощь медикам. Об этом сообщается на сайте партии.

Медведев попросил уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты в случае такой возможности. По его мнению, это «по силу многим членам партии». Собранные средства направят на помощь медикам. Председатель «Единой России» уточнил, что «помощь будет адресной».

Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара. Это вопрос чести и ответственности перед избирателями, которые оказали вам доверие на выборах.

Дмитрий Медведев
председатель «Единой России»

В 2018 году Госдума опубликовала данные о размере зарплат и пенсий депутатов: за 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347 тысяч рублей. Как писала «газета.ru», в 2019 году средняя зарплата депутата составляла порядка 350-400 тысяч рублей. В 2018 году сенаторы получали около 450 тысяч рублей в месяц.

30 марта Медведев обратился к россиянам по поводу коронавируса. Он призвал отнестись к проблеме серьёзно, попросил не выходить из дома или с дачи без крайней необходимости и предупредил об экономических проблемах.

#новости #медведев

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22 комментария
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Nikita Zubkov

7

 Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара.

Пропиарился Дмитрий Анатольевич

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Андрей Рядькин

6

У них есть какой то проект в ЕР типа учимся дома. Они там нуждающимся помогают. Вот так

Ответить

Маркел Сычев

5
Ответить

Вячеслав

4
Ответить

Лесной колос

2

Димон показал как надо врываться в тред. 

Ответить

Spect

2

Он отдал все свои яхты и дворцы?

Ответить

Алюминиевый якорь

1

Димон, давай

Ответить

theLastLetters

Алюминиевый
1

На плакате "ISIS" что ли написано?

Ответить

Алюминиевый якорь

theLastLetters
0

классная группа 

Ответить

Serg Bootlegger

Алюминиевый
0

Кто не понял, тот поймет

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Serg
0

Что упало, то лежит

Ответить

Данислав Жуков

1

"- Нет, ну нафиг?! Разворуют" -, подумал чиновник.

Ответить

Serg Bootlegger

1

личным решением

призвал отдавать других зарплаты

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Хм.. а хули бы и нет. Давайте всем миром скинемся, нахуй резервные фонды трогать, которые формируются за наш счёт. Лучше за отдавать.

Блять, страна дураков, ей богу

Ответить

Чудесный ключ

0

Так у депутатов денег нет, еле держатся

Ответить

Артём

0

Сегодня одним днем принимают закон о том что зарплата чиновника не может превышать МРОТ, через месяц возвращают как было, т.к. закон оказался  не эффективным.

Ответить

Роман Трусов

0

NULL

Ответить

Анатолий Бажков

0

30 апреля Медведев обратился к россиянам по поводу коронавируса

как там в будущем?

Ответить

the art of гепард

0

а какой у них там оклад, тыщ тридцать?

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Ого, даже вспомнил, что есть некие избиратели 

Ответить

Andrey Voronin

0

Щас на скорую руку дочка Шойгу сделает Фонд "В помощь врачам имени сонцеликого Путина", Медведев и остальные чинуши отмоют туда бабки.
Надо ли говорить, что врачам из этого фонда выделять 0 рублей?

Ответить

theLastLetters

0

Медведев дал старт предвыборной кампании!

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