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Он назвал это «личным решением», а не «поводом для пиара».
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал депутатов, сенаторов и других членов партии отдать месячную зарплату на помощь медикам. Об этом сообщается на сайте партии.
Медведев попросил уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты в случае такой возможности. По его мнению, это «по силу многим членам партии». Собранные средства направят на помощь медикам. Председатель «Единой России» уточнил, что «помощь будет адресной».
В 2018 году Госдума опубликовала данные о размере зарплат и пенсий депутатов: за 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347 тысяч рублей. Как писала «газета.ru», в 2019 году средняя зарплата депутата составляла порядка 350-400 тысяч рублей. В 2018 году сенаторы получали около 450 тысяч рублей в месяц.
30 марта Медведев обратился к россиянам по поводу коронавируса. Он призвал отнестись к проблеме серьёзно, попросил не выходить из дома или с дачи без крайней необходимости и предупредил об экономических проблемах.
Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара.
Пропиарился Дмитрий Анатольевич
У них есть какой то проект в ЕР типа учимся дома. Они там нуждающимся помогают. Вот так
На плакате "ISIS" что ли написано?
Кто не понял, тот поймет
Хм.. а хули бы и нет. Давайте всем миром скинемся, нахуй резервные фонды трогать, которые формируются за наш счёт. Лучше за отдавать.
Блять, страна дураков, ей богу
Сегодня одним днем принимают закон о том что зарплата чиновника не может превышать МРОТ, через месяц возвращают как было, т.к. закон оказался не эффективным.
30 апреля Медведев обратился к россиянам по поводу коронавируса
как там в будущем?
Щас на скорую руку дочка Шойгу сделает Фонд "В помощь врачам имени сонцеликого Путина", Медведев и остальные чинуши отмоют туда бабки.
Надо ли говорить, что врачам из этого фонда выделять 0 рублей?