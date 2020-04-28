Он назвал это «личным решением», а не «поводом для пиара».

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал депутатов, сенаторов и других членов партии отдать месячную зарплату на помощь медикам. Об этом сообщается на сайте партии.

Медведев попросил уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты в случае такой возможности. По его мнению, это «по силу многим членам партии». Собранные средства направят на помощь медикам. Председатель «Единой России» уточнил, что «помощь будет адресной».

Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара. Это вопрос чести и ответственности перед избирателями, которые оказали вам доверие на выборах. Дмитрий Медведев председатель «Единой России»

В 2018 году Госдума опубликовала данные о размере зарплат и пенсий депутатов: за 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347 тысяч рублей. Как писала «газета.ru», в 2019 году средняя зарплата депутата составляла порядка 350-400 тысяч рублей. В 2018 году сенаторы получали около 450 тысяч рублей в месяц.

30 марта Медведев обратился к россиянам по поводу коронавируса. Он призвал отнестись к проблеме серьёзно, попросил не выходить из дома или с дачи без крайней необходимости и предупредил об экономических проблемах.