Мы постоянно пробуем новые способы показывать различные типы контента на странице с результатами поиска. Недавно мы запустили функциональность, в рамках которой в карточках фильмов, географических объектов и известных личностей появилась вкладка с обсуждаемым контентом.

Мы хотели дать нашим пользователям ещё больший выбор информации об объекте поиска. Во вкладке агрегирован обсуждаемый контент, который формируется из новостных заголовков, видео, ответов пользователей, коллекций в хронологическом порядке. Так получилось, что по некоторым объектам поиска обсуждений на платформе «Яндекса» не достаточно, что привело к тому, что даже один комментарий позволил материалу попадать на страницу поисковой выдачи.

Мы оценили качество новой функциональности и поняли, что в текущих условиях мы не можем качественно решить задачу отражения самого обсуждаемого контента. К ним не применялись ранжирующие алгоритмы, которые отфильтровывают истории по их весу и релевантности. Это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку. Сегодня мы опубликуем подробный разбор, какие ошибки мы допустили и почему признали продукт несовершенным.

Добавим, что «Яндекс» никогда не использовал и не использует факторы на основе оценочных суждений и признаков в формировании поисковой выдачи.