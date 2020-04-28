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Компания признала ошибку после открытого обращения политика и пообещала доработать проект.
«Яндекс» признал ошибку с отображением в поисковой выдаче негативных материалов про Алексея Навального, сообщил TJ представитель компании. Это произошло после того, как на ситуацию обратил внимание наш пользователь и другие СМИ, а также сам политик.
Компания убрала вкладку с обсуждаемым контентом из своих сервисов в поисковой выдаче, чтобы «доработать» проект. «Яндекс» пообещал, что 28 апреля опубликует подробный разбор своего решения.
Полный комментарий «Яндекса»:
В ночь на 27 апреля пользователь TJ указал на то, что «Яндекс» при поисковом запросе «Навальный» отдаёт приоритет материалам с негативной окраской политика. Например, пользователю показывался виджет с заголовком «Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь» в «Яндекс.Новостях» или «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали» в «Яндекс.Видео».
27 апреля в «Яндексе» объяснили произошедшее «временным экспериментом» на ограниченное число своих пользователей. После этого компания отключила вкладку с материалами своих сервисов как минимум для запроса про Навального.
Навальный отреагировал большим постом на своём сайте, где попросил у компании подробно объяснить ситуацию. Политик отметил, что считает «Яндекс» национальной гордостью, и подчеркнул: он «рассчитывает, что давление хороших людей внутри „Яндекса“ будет сильнее, чем давление плохих людей на „Яндекс“».
К моменту написания заметки при запросе «Навальный» в «Яндексе» отображается карточка политика в «Википедии». Такая же ситуация наблюдается при запросах фамилий других известных личностей, отметили «Ведомости».
Отлично, а компенсацию за моральный ущерб и ущерб прав человека многомиллиардный Яндекс будет делать?
Компенсацию за что? За то, что спизданули другие люди?
Всё успокоиться не можешь? Просто признай, что был не прав, поступи по-мужски.
Писали другие, а "эксперимент" ставил - Яндекс
яндекс в стандартном режиме занимается внедрением новых элементов выдачи, подобных экспериментов в месяц выкатываться могут десятки
так или иначе - за что здесь, как ты считаешь, они должны что-то компенсировать?
как ты видишь суть обвинения?
Во-первых я сомневаюсь, что такой "эксперимент" - ставился на депутатах Единой России к примеру.
Во-вторых, такая ситуация была как минимум с 2019 г., (Навальный ссылается на пост своих сотрудников в ФБ от 2019 г. о проблеме рисования негативного образа https://www.facebook.com/100001687507102/posts/2605744862825072/?d=n). Поэтому сотрудники Яндекс не могли не знать, то что они делают. Они рисовали образ Навального все это время целенаправленно и избирательно. А когда их поймали - сказали мол это "эксперимент" такой. Ничего себе "эксперимент" по травли человека со стороны миллиардной компании Яндекс.
Даже сам Навальный с его любовью к хайпу не опускается до той хуйни, которую ты несёшь.
Они рисовали образ Навального все это время целенаправленно и избирательно
Яндекс это АГРЕГАТОР блять, они сами не рисуют ничего. Они выкатывают новые источники для выдачи. Заебался объяснять.
Если источники засираются ольгинскими ботами, это, конечно же, вина Яндекса.
избирательно
избирательно поступаете вы, с вашими фольгированными шапочками, когда из сотен инфотематик, в которых тестируется новая выдача, находите одну и устраиваете вокруг неё свои танцы с бубном
задрали, троглодиты религиозные
Чувак ты ничего не понял из объяснения Яндекса. Они признались, что "это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку". А кто отвечать будет за ошибку? И почему эта ошибка не распространялась, как я уже говорил на депутатов из Единой России?
Яндекс вручную настраивал алгоритмы поиска таким образом, чтобы травить человека. И это делалось с 2019 г. как минимум, а по факту может гораздо раньше.
И все это время, сотрудники Яндекс наблюдая за тем, как в поисковой выдачи про Навального появляется всякий треш - забивали болт на это и шли пить чай с печеньем на пуфиках.
Об этом "эксперименте" сотрудники Яндекс знали и до того, как их поймали - но не признавали это ошибкой.
Григорий, у вас какая-то каша получилась. Во-первых не понятно откуда предположение что подобного не случилось с другими людьми в выдаче. Кто-то вообще проверял? Помнится даже целый закон приняли чтобы чиновники скрывали из поисковой выдачи неприятные факты о себе.
Яндекс вручную настраивал алгоритмы поиска таким образом, чтобы травить человека
Вот это уже фантазии начались. Я легко соглашусь что в Яндексе наблюдали треш в выдаче у Навального, могли это исправить, но ничего с этим не сделали по множеству причин. Одна из которых вполне может быть сотрудничество с товарищем майором. А может и не быть.
Об этом "эксперименте" сотрудники Яндекс знали и до того, как их поймали - но не признавали это ошибкой.
Как и 100500 других. У Яндекса вообще во всех сервисах есть ошибки и косяки о которых все знают годами (вот буквально 5+ лет) и их никто не исправляет.
Вы пытаетесь объяснить злым умыслом то, что объясняется обычным пофигизмом.
Не в защиту Яндекса, но это (пока еще) частная компания, и она сама определяет, что ей нужно и не нужно делать.
Напрямую по российским законам на этот кейс клевета не распространяется, поэтому если они не посчитают эту кулстори вредом для репутации, ничего не будут делать (и не обязаны).
Если такие эксперименты тебя не устраивают, то самый топ вариант - поэкспериментировать как я в настройках телефона.
@Константин Курасов что ты на это теперь скажешь? Яндекс по прежнему невинные ангелочки?
и что дискредитирующего ты здесь увидел?
Тестировали новый формат выдачи, в него попал всякий шлак, как бывает при тестировании примерно половины всех новых фич.
То есть сейчас ты так заговорил?
И где ты видишь противоречие?
Яндекс выкатил новую фичу, это НИКАК не связано с алгоритмом подбора материалов.
Яндекс выкатил новую фичу, это НИКАК не связано с алгоритмом подбора материалов.
А то, что она сработала именно по запросу "Навальный", а не, к примеру, "Медведев" - чистая случайность; особенность ИИ, неподвластная разуму разработчиков.
И откуда же ты взял, что она срабатала только по этому запросу?
о, да, забыл, тут же святого равноапостальнаго Олексия задели, пиздец, время святой войны, всех убить\сжечь, обвинить, все виновны, аааааааааааааа!!!!
Похуй мне на Навального, тут дело в другом
В чём? В том, что ты смысл моих комментов даже понять не смог?
У сралиниста-социалиста опять разорвало жопу
Вот и вылезло истинное лицо.
Никогда не скрывал, что не люблю отмороженных религиозных фанатиков
Да блять, неужели до сих пор остаются те, кто считают ЯД с головы до ног не курируемым ФСБ?
Так скажу, в России не может быть крупного бизнеса ни в какой сфере (тем более блять интернет и сбор данных) в который фсбешники не всунули свои грязные лапищи
Это не новость, у ПРОЕКТ целое расследование есть как Яндекс 10 лет нагибали и наконец нагнули. https://www.proekt.media/narrative/yandex-i-kreml/
гнилая конторка, не зря я у них гостевой бейдж спиздил
Не зря я кол поставил нескольким приложухам в маркете. Так победим!
Так вот почему акции Яндекса в тот день так просели
Я их пощадил и поставил только трём или четырём приложениям. Думал, не поставить ли остальным, но сжалился, да и лень было.
Ну, где там "специалисты" и их мнение?
Очевидно же, что яндекс переписал всю систему ранжирования с нуля. Специалисты не врут
Специалисты в кавычках объясняли как эта ситуация вообще возникла, в чем вопрос?
Хорошо, что признали ошибку, не стали корчить дурачков из себя
Ответный Абдужаббор
Ещё вчера это называлось «эксперимент на ограниченный круг лиц», так что «корчить дурачков» пытались...
Согласен, позавидовали бы некоторые. Один известный пресс-секретарь назвал бы Навального виноватым. Ведь новости про него
Забанен ли @Берни Сандерс теперь в Яндексе?
можно ли это считать американским вмешательством в дела России? Берни Сандерс двумя подборками скринов всё пошатнул
Пока идет проверка поисковых запросов, на предмет компрометирующей информации.
От кого от кого, а вот от Tj Яндекс подобного явно не ожидали, вот где удар в спину то)) А ведь года полтора назад целые расследования выходили у одного богера про то, что Tj амбассадор Яндекса или типа того))
Так Никита же ушёл, тирания пала
Не терания конечно, но бывший главред переметнулся к конкурентам и отношения между tj и Я дали трещену
Ты не понимаешь, это новый алгоритм!
фу блин. оправдашечки, написанные диким канцелярским языком, на три простыни
Гоните в топчик, я вижу тут многие не в курсе как Яндекса пиздят со всех сторон)
Да болт они клали на Навального
Сейчас прижмутся, а чуть позже продолжат так лить контент (по просьбам сотрудников в погонах)
Ждем продолжения 🤷🏻♂️
Звезду уже вызвали на ковёр, кстати?
Алюминиевый якорь
Базанова
То есть, на этапе задумки, сбора требований, составления тз, разработки, тестирования, бета тестирования ни у одного человека из супер команды разработчиков, продукт оунеров, аналитиков, менеджеров, тестировщиков не возникло опасения по поводу того, что карточки будут формироваться в том числе на основе Яндек.Новостей, в которых есть жирная уязвимость, которую эксплуатируют СМИ Пригожина?
А вы там точно не зря получаете свою оромную зарплату в Яндексе?
Поздно, гондоны, вас с поличным поймали. Это наверное последняя капля для отказа от всех ваших сервисов, как бы тяжко это ни было ( многие и правда качественнее конкурентов, но спонсировать вот такое дно становится мерзко).
Всем защитникам и верующим Яндексу на слово рекомендую посмотреть как выглядит поисковая выдача По запросу хуйло у них и в нормальном поисковике.
Яндекс давно под фсб, всю инфу о пользователях сливают оперативно гебне. Пытаются корчить из себя независимый бизнес, ну лишнехромосомные поверят в искренность этих отмазок
Главная ошибка Яндекса в том, что они вообще не должны помещать в "обсуждаемый контент" материалы из яндекс.новостей, где кроме накрученного фейкового мусора контента нет
Приличные люди, работающие в Яндексе, что вы сейчас чувствуете, когда ваше руководство на голубом глазу лжет про ЭКСПЕРИМЕНТ?
15-рублевым в комментах привет, да-да, это алгоритм.
А потом - "почему в Украине блокируют Яндекс, где свобода слова, кококо"
Там же, где и ножки растут у яндексов, мейлру и вконтактиков