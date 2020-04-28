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Новости
Сергей Звезда
4465

«Яндекс» временно закрыл выдачу «обсуждаемого контента» в поиске — там выделялись негативные материалы про Навального Материал редакции

Компания признала ошибку после открытого обращения политика и пообещала доработать проект.

86 комментариев
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«Яндекс» признал ошибку с отображением в поисковой выдаче негативных материалов про Алексея Навального, сообщил TJ представитель компании. Это произошло после того, как на ситуацию обратил внимание наш пользователь и другие СМИ, а также сам политик.

Компания убрала вкладку с обсуждаемым контентом из своих сервисов в поисковой выдаче, чтобы «доработать» проект. «Яндекс» пообещал, что 28 апреля опубликует подробный разбор своего решения.

Полный комментарий «Яндекса»:

Мы постоянно пробуем новые способы показывать различные типы контента на странице с результатами поиска. Недавно мы запустили функциональность, в рамках которой в карточках фильмов, географических объектов и известных личностей появилась вкладка с обсуждаемым контентом.

Мы хотели дать нашим пользователям ещё больший выбор информации об объекте поиска. Во вкладке агрегирован обсуждаемый контент, который формируется из новостных заголовков, видео, ответов пользователей, коллекций в хронологическом порядке. Так получилось, что по некоторым объектам поиска обсуждений на платформе «Яндекса» не достаточно, что привело к тому, что даже один комментарий позволил материалу попадать на страницу поисковой выдачи.

Мы оценили качество новой функциональности и поняли, что в текущих условиях мы не можем качественно решить задачу отражения самого обсуждаемого контента. К ним не применялись ранжирующие алгоритмы, которые отфильтровывают истории по их весу и релевантности. Это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку. Сегодня мы опубликуем подробный разбор, какие ошибки мы допустили и почему признали продукт несовершенным.

Добавим, что «Яндекс» никогда не использовал и не использует факторы на основе оценочных суждений и признаков в формировании поисковой выдачи.

«Яндекс»

В ночь на 27 апреля пользователь TJ указал на то, что «Яндекс» при поисковом запросе «Навальный» отдаёт приоритет материалам с негативной окраской политика. Например, пользователю показывался виджет с заголовком «Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь» в «Яндекс.Новостях» или «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали» в «Яндекс.Видео».

27 апреля в «Яндексе» объяснили произошедшее «временным экспериментом» на ограниченное число своих пользователей. После этого компания отключила вкладку с материалами своих сервисов как минимум для запроса про Навального.

«Яндекс» всеми своими сервисами рисует образ…
Ближе к вечеру 27 апреля этот же пользователь опубликовал второй пост, сделав вывод, что после…
tjournal.ru

Навальный отреагировал большим постом на своём сайте, где попросил у компании подробно объяснить ситуацию. Политик отметил, что считает «Яндекс» национальной гордостью, и подчеркнул: он «рассчитывает, что давление хороших людей внутри „Яндекса“ будет сильнее, чем давление плохих людей на „Яндекс“».

К моменту написания заметки при запросе «Навальный» в «Яндексе» отображается карточка политика в «Википедии». Такая же ситуация наблюдается при запросах фамилий других известных личностей, отметили «Ведомости».

#новости #яндекс #навальный #политика

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
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86 комментариев
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Григорий

45

Отлично, а компенсацию за моральный ущерб и ущерб прав человека многомиллиардный Яндекс будет делать?

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умный человек

Григорий
6

У нас так не принято, к сожалению

Ответить

Константин Курасов

Григорий
–6

Компенсацию за что? За то, что спизданули другие люди?

Ответить

Dra

Константин
8

Всё успокоиться не можешь? Просто признай, что был не прав, поступи по-мужски.

Ответить

Григорий

Константин
5

Писали другие, а "эксперимент" ставил - Яндекс

Ответить

Константин Курасов

Григорий
1

яндекс в стандартном режиме занимается внедрением новых элементов выдачи, подобных экспериментов в месяц выкатываться могут десятки
так или иначе - за что здесь, как ты считаешь, они должны что-то компенсировать?
как ты видишь суть обвинения?

Ответить

Григорий

Константин
5

Во-первых я сомневаюсь, что такой "эксперимент" - ставился на депутатах Единой России к примеру.
Во-вторых, такая ситуация была как минимум с 2019 г., (Навальный ссылается на пост своих сотрудников в ФБ от 2019 г. о проблеме рисования негативного образа https://www.facebook.com/100001687507102/posts/2605744862825072/?d=n). Поэтому сотрудники Яндекс не могли не знать, то что они делают. Они рисовали образ Навального все это время целенаправленно и избирательно. А когда их поймали - сказали мол это "эксперимент" такой. Ничего себе "эксперимент" по травли человека со стороны миллиардной компании Яндекс.

Ответить

Константин

Григорий
0

Даже сам Навальный с его любовью к хайпу не опускается до той хуйни, которую ты несёшь.
Они рисовали образ Навального все это время целенаправленно и избирательно

Яндекс это АГРЕГАТОР блять, они сами не рисуют ничего. Они выкатывают новые источники для выдачи. Заебался объяснять.
Если источники засираются ольгинскими ботами, это, конечно же, вина Яндекса.
избирательно

избирательно поступаете вы, с вашими фольгированными шапочками, когда из сотен инфотематик, в которых тестируется новая выдача, находите одну и устраиваете вокруг неё свои танцы с бубном
задрали, троглодиты религиозные

Ответить

Григорий

Констан…
2

Чувак ты ничего не понял из объяснения Яндекса. Они признались, что "это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку". А кто отвечать будет за ошибку? И почему эта ошибка не распространялась, как я уже говорил на депутатов из Единой России?
Яндекс вручную настраивал алгоритмы поиска таким образом, чтобы травить человека. И это делалось с 2019 г. как минимум, а по факту может гораздо раньше.
И все это время, сотрудники Яндекс наблюдая за тем, как в поисковой выдачи про Навального появляется всякий треш - забивали болт на это и шли пить чай с печеньем на пуфиках. 
Об этом "эксперименте" сотрудники Яндекс знали и до того, как их поймали - но не признавали это ошибкой.

Ответить

Кирилл

Григорий
0

Если яндекс специально так настраивает поисковую выдачу, то получает за это большие (очень) деньги, и не стал бы это моментально фиксить.

Ответить

Павел Мухунов

Григорий
0

Григорий, у вас какая-то каша получилась. Во-первых не понятно откуда предположение что подобного не случилось с другими людьми в выдаче. Кто-то вообще проверял? Помнится даже целый закон приняли чтобы чиновники скрывали из поисковой выдачи неприятные факты о себе.
Яндекс вручную настраивал алгоритмы поиска таким образом, чтобы травить человека

Вот это уже фантазии начались. Я легко соглашусь что в Яндексе наблюдали треш в выдаче у Навального, могли это исправить, но ничего с этим не сделали по множеству причин. Одна из которых вполне может быть сотрудничество с товарищем майором. А может и не быть.
Об этом "эксперименте" сотрудники Яндекс знали и до того, как их поймали - но не признавали это ошибкой.

Как и 100500 других. У Яндекса вообще во всех сервисах есть ошибки и косяки о которых все знают годами (вот буквально 5+ лет) и их никто не исправляет.

Вы пытаетесь объяснить злым умыслом то, что объясняется обычным пофигизмом.

Ответить

Serg Bootlegger

Григорий
–2

кто-то о чем, а либералы о своём кошельке как обычно)) 

Ответить

черепашка

Григорий
0

Не в защиту Яндекса, но это (пока еще) частная компания, и она сама определяет, что ей нужно и не нужно делать.
Напрямую по российским законам на этот кейс клевета не распространяется, поэтому если они не посчитают эту кулстори вредом для репутации, ничего не будут делать (и не обязаны).
Если такие эксперименты тебя не устраивают, то самый топ вариант - поэкспериментировать как я в настройках телефона.

Ответить

Григорий

черепашка
0

у меня всегда Google по умолчанию)

Ответить

Незаконный каякер

18

@Константин Курасов что ты на это теперь скажешь? Яндекс по прежнему невинные ангелочки?

Ответить

Константин Курасов

Незаконный
0

и что дискредитирующего ты здесь увидел?
Тестировали новый формат выдачи, в него попал всякий шлак, как бывает при тестировании примерно половины всех новых фич.

Ответить

Незаконный каякер

Константин
9

То есть сейчас ты так заговорил?

Ответить

Василий Панкратов

Незаконный
11

Если тут должно быть противоречие, я его не вижу.

Ответить

Константин Курасов

Незаконный
3

И где ты видишь противоречие?
Яндекс выкатил новую фичу, это НИКАК не связано с алгоритмом подбора материалов.

Ответить

LC

Константин
–1

Яндекс выкатил новую фичу, это НИКАК не связано с алгоритмом подбора материалов.

А то, что она сработала именно по запросу "Навальный", а не, к примеру, "Медведев" - чистая случайность; особенность ИИ, неподвластная разуму разработчиков.

Ответить

Константин

LC
1

И откуда же ты взял, что она срабатала только по этому запросу?

Ответить

LC

Констан…
0

Я не брал. ;)
Ведь весь интернет завален возмущёнными отзывами, что по запросу на любую фамилию яндекс вываливает ушат помоев. 
Или нет?

Ответить

Александр

LC
0

А до всего интернета всем есть дело. Лично каждого говнюка из ЕР проверили, а не лучше ли о нём говорят, чем о Навальном. Ой, нет же.)

Ответить

Константин Курасов

Константин
–20

о, да, забыл, тут же святого равноапостальнаго Олексия задели, пиздец, время святой войны, всех убить\сжечь, обвинить, все виновны, аааааааааааааа!!!!

Ответить

Незаконный каякер

Константин
7

Похуй мне на Навального, тут дело в другом

Ответить

Константин Курасов

Незаконный
–3

В чём? В том, что ты смысл моих комментов даже понять не смог?

Ответить

Spect

Константин
5

У сралиниста-социалиста опять разорвало жопу

Ответить

Stanley H. Tweedle

Spect
5

Представь, как порвало бы будь там товарищ Ссалин.

Ответить

Dra

Константин
0

Вот и вылезло истинное лицо.

Ответить

Константин Курасов

Dra
–1

Никогда не скрывал, что не люблю отмороженных религиозных фанатиков

Ответить

Spect

Констан…
0

Причем сам типичный шизосоциалист)))

Ответить

Часовой Денис

Незаконный
1

Да, у Них КаЛдУны)))))

Ответить

Атлант поправил плечи

14

Да блять, неужели до сих пор остаются те, кто считают ЯД с головы до ног не курируемым ФСБ? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
3

Так скажу, в России не может быть крупного бизнеса ни в какой сфере (тем более блять интернет и сбор данных) в который фсбешники не всунули свои грязные лапищи

Ответить

alexferman

Атлант
0

Думаю, в любой стране информационные гиганты подментованы.

Ответить

Часовой Денис

Атлант
1

Да, например cuntстантин Курасов

Ответить

Насущные Проблемы

Атлант
0

Ты хочешь сказать что хранить на их диске цп — не лучшая затея?

Ответить

solawind

Атлант
–1

Это не новость, у ПРОЕКТ целое расследование есть как Яндекс 10 лет нагибали и наконец нагнули.   https://www.proekt.media/narrative/yandex-i-kreml/

Ответить

Alex Fielding

7

гнилая конторка, не зря я у них гостевой бейдж спиздил

Ответить

Сергей Звезда

Alex
11

Ну это, конечно, другое дело. Надеюсь, поможет в становлении российской IT-сферы

Ответить

Alex Fielding

Сергей
8

каждый вносит посильный вклад

Ответить

Дмитрий Чернышов

Alex
3

Не зря я кол поставил нескольким приложухам в маркете. Так победим!

Ответить

Грэм Грэмский

Дмитрий
2

Так вот почему акции Яндекса в тот день так просели

Ответить

Дмитрий Чернышов

Грэм
1

Я их пощадил и поставил только трём или четырём приложениям. Думал, не поставить ли остальным, но сжалился, да и лень было.

Ответить

Stanley H. Tweedle

10

Ну, где там "специалисты" и их мнение?

Ответить

Илья Гераськин

Stanley
0

Очевидно же, что яндекс переписал всю систему ранжирования с нуля. Специалисты не врут

Ответить

Советский ящик

Илья
0

Не кидайся терминами в человека

Ответить

Илья Гераськин

Советский
3
Ответить

Pavel Averyanov

Stanley
0

Специалисты в кавычках объясняли как эта ситуация вообще возникла, в чем вопрос?

Ответить

Mikki Rurk

8

Хорошо, что признали ошибку, не стали корчить дурачков из себя

Ответить

Ответный Абдужаббор

Mikki
1

Ещё вчера это называлось «эксперимент на ограниченный круг лиц», так что «корчить дурачков» пытались...

Ответить

Inevitable

Mikki
0

Согласен, позавидовали бы некоторые. Один известный пресс-секретарь назвал бы Навального виноватым. Ведь новости про него 

Ответить

Лесной колос

6

Забанен ли @Берни Сандерс теперь в Яндексе?

Ответить

Женя Кузьмин

Лесной
7

можно ли это считать американским вмешательством в дела России? Берни Сандерс двумя подборками скринов всё пошатнул

Ответить

Лесной колос

Женя
1

США задушили отечественную IT индустрию парочкой скриншотов. 

Ответить

Pavel Averyanov

Лесной
1
Ответить

rossoshmap

Лесной
0

Пока идет проверка поисковых запросов, на предмет компрометирующей информации.

Ответить

Аяз Умбатов

6

Если долго всматриваться в яндекс, то можно увидеть маленький рамблер

Ответить

Словесный Интервент

4

От кого от кого, а вот от Tj Яндекс подобного явно не ожидали, вот где удар в спину то)) А ведь года полтора назад целые расследования выходили у одного богера про то, что Tj  амбассадор Яндекса или типа того))

Ответить

Илья Гераськин

Словесный
5

Так Никита же ушёл, тирания пала

Ответить

Словесный Интервент

Илья
1

Не терания конечно, но бывший главред переметнулся к конкурентам и отношения между tj и Я дали трещену 

Ответить

Контрольный холод

4

Я ни разу не защитник Навального, но не пойму почему "Обсуждаемый контент", если по скриншотам видно, что у тех новостей куча дизлайков и почти нет комментариев? Кто его обсуждает то?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Контрольный
3

Ты не понимаешь, это новый алгоритм!

Ответить

Spect

Stanley
2

Это накрутка, товарищ яндекс ничего не знал, в алгоритм пробрались враги

Ответить

Stanley H. Tweedle

Spect
1

Произошла ужасная ошибка в алгоритме..

Ответить

the art of гепард

3

фу блин. оправдашечки, написанные диким канцелярским языком, на три простыни

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

3

Гоните в топчик, я вижу тут многие не в курсе как Яндекса пиздят со всех сторон)

Разговорчики в строю
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www.proekt.media
Ответить

Dc Maniac

1

Да болт они клали на Навального
Сейчас прижмутся, а чуть позже продолжат так лить контент (по просьбам сотрудников в погонах)

Ждем продолжения 🤷🏻‍♂️

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Звезду уже вызвали на ковёр, кстати?

Ответить

Алюминиевый якорь

Stanley
0

Базанова

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алюминиевый
1

Облизванова уволили уже давно, инфа из чатов

Ответить

Кавказский космос

2

То есть, на этапе задумки, сбора требований, составления тз, разработки, тестирования, бета тестирования ни у одного человека из супер команды разработчиков, продукт оунеров, аналитиков, менеджеров, тестировщиков не возникло опасения по поводу того, что карточки будут формироваться в том числе на основе Яндек.Новостей, в которых есть жирная уязвимость, которую эксплуатируют СМИ Пригожина? 
А вы там точно не зря получаете свою оромную зарплату в Яндексе?

Ответить

Artur Abizgeldin

1

Поздно, гондоны, вас с поличным поймали. Это наверное последняя капля для отказа от всех ваших сервисов, как бы тяжко это ни было ( многие и правда качественнее конкурентов, но спонсировать вот такое дно становится мерзко). 
Всем защитникам и верующим Яндексу на слово рекомендую посмотреть как выглядит поисковая выдача По запросу хуйло у них и в нормальном поисковике. 

Ответить

Николай Чумаков

1

Слава пользователям TJ!

Ответить

Илья Левичев

0

Хорошо так обосрался яндекс

Ответить

Иван Кукушкин

0

Яндекс давно под фсб, всю инфу о пользователях сливают оперативно гебне. Пытаются корчить из себя независимый бизнес, ну лишнехромосомные поверят в искренность этих отмазок

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Срочно в номер

Ответить

Anton Antonov

0

В РФ слышали про гугл?

Ответить

Spect

0

А всё началось с поста на тж...

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0
Ответить

Часовой Денис

Арнольд
0

Что ты хочешь этим сказать

Ответить

Кирилл Втюрин

0

Главная ошибка Яндекса в том, что они вообще не должны помещать в "обсуждаемый контент" материалы из яндекс.новостей, где кроме накрученного фейкового мусора контента нет

Ответить

Zasad Asdasd

0

Это о Навальном то мало обсуждений?) 

Ответить

Насущные Проблемы

0

Стравлены.

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Приличные люди, работающие в Яндексе, что вы сейчас чувствуете, когда ваше руководство на голубом глазу лжет про ЭКСПЕРИМЕНТ?

15-рублевым в комментах привет, да-да, это алгоритм.

Ответить

Дмитрий

0

А потом - "почему в Украине блокируют Яндекс, где свобода слова, кококо"
Там же, где и ножки растут у яндексов, мейлру и вконтактиков

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