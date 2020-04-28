Путин продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить план выхода из самоизоляции. Главное
Материал редакции
28 апреля президент предложил сделать Днём работника скорой помощи.
28 апреля Владимир Путин выступил перед совещанием с главами регионов. Он обратился, как к губернаторам, так и к россиянам. Это уже пятое обращение президента из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Главное из выступления Путина:
6,7,8 мая объявили нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, нерабочие дни продлили до 11 мая включительно;
В течение недели, к 5 мая, правительство должно подготовить план выхода из режима ограничений после 12 мая. Но субъекты смогут принимать «гибкие решения»: «в каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения»;
Правительству поручили разработать очередной пакет поддержки экономики и граждан, а также план по нормализации деловой жизни в стране и восстановлению экономики;
По мнению президента, в России удалось затормозить распространение эпидемии, но пик ещё не пройден — страна стоит перед новым, самым сложным этапом борьбы с эпидемией.
28 апреля предложили сделать Днём работника скорой помощи.
В России в начале года выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле — больше 800, в мае будет 2,5 тысяч. Но дефицит по технике и расходным материалам остаётся;
Минздраву поручили вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по регионам, а также действовать на опережение;
Путин поручил готовиться к любому развитию событий с эпидемией коронавируса;
Губернаторам и правительству поручили в праздники быть на работе и не принимать решения на эмоциях.
Арнольд Герасимович Дыня
План трушного КГБшника:
1. Опоздать на два часа
2. Напомнить всем о тяжелых временах
3. Предупредить об ответственности
4. Ничего никому не дать, кроме пиздюлей и подбадриваний
Уютный БагажникАрнольд
А потом опять на дачу, праздновать многочисленные победы
Maksim Kniazev-BogatyrevУютный
возможно за этот эксклюзивный кадр я отъеду на сгуху
Миша СергеевMaksim
Это он с дочкой?
Арнольд Герасимович ДыняМиша
Писькова
MaksimАрнольд
А Письков и не против
Yuri MillerMaksim
Уже задокументировано. Но в целях поржать. Путин поручил приготовить план а Песков не против. Чо ребята, дуть будем?
MaksimYuri
Это не "отредактировать для лайков", это ИСКУССТВО
Yuri MillerMaksim
Фамилия его тут не интересна вообще. Самый прикол в том, как оно отобразилось в ленте. Подготовить план
MaksimYuri
Осознал.
"ПУТИН БЫЛ В ШОКЕ, КОГДА УВИДЕЛ.........."
MaksimMaksim
...что ему скрутил Песков
КонстантинMaksim
Это Письков в парике
Виктор ГанелесКонстан…
..и да, он не против
Насущные ПроблемыМиша
с дочкой
Yuri MillerУютный
спасибо деду за победу
Alfred MendelsАрнольд
ежегодный праздник сотрудников скорой приурочить к своему явлению народу
Лесной колос
Большое обращение к населению
1. Новый праздник
2. Сидите до 11 мая
The END
Рекламный ихтиандр
Всё время эта картинка в голове стояла
Насущные ПроблемыЛесной
Ну у Императора любое выступление Большое. Иных и быть не может.
Spect
Кого там ебет, че он поручил? Он же не собянин даже
SpectSpect
Но дефицит по технике и расходным материалам остаётся
Не зря пиндосам продали.
Maksim Kniazev-BogatyrevSpect
За 0 рублей? :)
Артем КихтёвSpect
Так горд за нашего Сергея Семеновича 🤗
Папуша
Заебись, день работника скорой помощи непременно поможет нам избежать смерти, болезни, безработицы, роста преступности. Вот что значит сильный лидер.
ХозяинПапуша
пидер
Maksim Kniazev-BogatyrevПапуша
Хотя бы будет официальный повод расцеловать этих людей, которые ВСЕГДА спасают людей, а не только во время эпидемии, лол.
ПапушаMaksim
Сейчас уместнее обеспечить их баблом и средствами защиты. А праздник можно объявить после пандемии, нах он им сейчас нужен?
Maksim Kniazev-BogatyrevПапуша
Да я согласен, что это всё — популистское говно, и что в принципе ВСЕГДА их уместнее обеспечить баблом и нормальными условиями труда
Eugene Panfilov
"Пум-пум-пум, мы в жопе"
x20 liEugene
Сейчас бы прийти домой и поиграть с картошечкой в виде человечка. Я думаю это все, что есть в его голове
Просто Тимурррx20
Ну почему же, еще "пум-пум-пууум, с плиточкой придется повременить"
Slow DimonEugene
Marat KhamadeevSlow
Зависит от дубляжа
Сергей Беркут
Сворачивать изоляцию на пике. Сказочный...
Анатолий ПольскийСергей
К 11 числу будут числа до около нуля скручивать, вот увидишь.
LolllpСергей
даже не пик
Bashir Aso
Не принимать решения на... эмоциях? Т.е. обычно что, они такие «а, похую вообще, заебали эти арабы! Нахуй, давайте ебанем нефть, Владимир Владимирыч, чес-слово, заебали, а?!».
Viktoriya Schmidt
А как мы можем выходить «постепенно» из самоизоляции, если пика не было? 🤔
Илья УтёнковViktoriya
Сначала одна нога за порог. Затем другая
Viktoriya SchmidtИлья
Рановато пока 😄
ПапушаViktoriya
Насущные ПроблемыViktoriya
Мы ограничились хлопком заболеваний.
Ivan Nikiforenko
Кто-нибудь, скажите сценаристам, что один и тот же сюжетный ход на несколько серий - это уже неинтересно.
Роман Васильев
Ну шо, сидим до июня то?
Yuri MillerРоман
если быть особенно активным в сети, можно посидеть и 7 лет
Илья УтёнковYuri
Главное, без репостов
Роман ВасильевYuri
Так и без вируса можно было.
Yuri MillerРоман
спроси Синицу он шарит. Мастер класс как получить госиждивение на 5 лет одним твитом
Роман ВасильевYuri
Да я, признаться, пока и без помощи государства справляюсь. Но спасибо за заботу.
Алексей ЛогачевYuri
Страшно то, что к следующему обращению для многих это будет прям неплохая опция
Tony UrbanРоман
Какого?
Роман ВасильевTony
Никакого. С 12 числа на работу идём, очевидно. Пик-не пик, плато-не плато, особо никого не волнует, как видно.
Yuri MillerРоман
Был плато, стал Платон.
Александр ПлёнкинTony
21, а потом заразу обратно в Европу изгонять будем
Кавказский космос
2021го
Кирилл Владимирович
28 апреля.
Нужно срочно разработать НЕМЕДЛЕННЫЙ пакет помощи ИП и самозанятым.
Целый месяц потребовалось, чтобы вспомнить об этом. А вы ворчите, что на 2 часа опоздал...
Алексей Владимирович
Поручил, пообещал, пригрозил, новый праздник предложил.
Только так и не сделал нихуя
Ivan Peterburgsky
Бла бла бла...
Sergiy Sev
Путин поручил разработать очередной план
Miloslav ReznikovSergiy
Ну да - прошлый план уже устарел.
Предвыборный кубок
Эх, жалко.
Нинтедно Сыча не будет.
F
Нина Жучкова
Блять да сколько можно уже дома сидеть???
Субъективный Валера
Блять, ты понимаешь, что это не прихоть правительства? А потому что блять пока единственная действующая мера против распространения ковида?
Нина ЖучковаСубъективный
Я уже с ума схожу
Кавказский космос
Гоу вирт
Нина ЖучковаКавказский
Ты серьезно???
Картошка ФриНина
Только фотку сначала покажи
Litnikov DanilНина
Это не так интересно как кажется, но попробовать стоит
Ваня ПогостСубъективный
Ты пошто на холопов кричишь?
Субъективный Валера
Не, я понимаю побомбить там на отсутствие финансовой поддержки госва, но бомбить, из-за того, что у тебя между ног чешется и винить в этом правильство, ну я хуй знает, насколько нужно быть идиотом
Yuri MillerНина
в Ново-Огарево-то? Согласен, надоело.
Фёдор Дуров
Вода вода, кругом вода
Yuri MillerФёдор
У него часом не в феврале ДР? Он походу Водолей просто
Max BerezinYuri
Причем, не по гороскопу, а по жизни🤣
Litnikov Danil
Ни о чем
Вячеслав Лобозов
Чтобы все окончательно поумирали, малый бизнес закрылся и скупился крупными монополистами, а в больницы по-прежнему километровые очереди на сдачу больных ковидом.
Yuri MillerВячеслав
зачем скупать? за налоговые долги забрать приставами и продать на аукционе за бесценок.
Maksim Kniazev-BogatyrevYuri
А ты неплох, как насчёт занять позицию налогового сотрудника?
Yuri MillerMaksim
куда прийти на собеседование?
Litnikov DanilYuri
Дома сидеть
Никита Почаев
поручил готовиться к любому развитию событий с эпидемией коронавируса
Скоро будет большой отток долларовых миллиардеров из России в открываемую Европу
Олег Ивахнов
6,7,8 мая объявили нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, нерабочие дни продлили до 11 мая включительно;
Еду с работы. Держите в курсе
НельсонОлег
хотя бы работа есть
Алексей Логачев
Путин поручил подготовить план ослабления ограничений после 12 мая
Насколько я понял, то вообще-то план подготовить он поручил к 5 мая, про 12 мая вроде вообще речи не было. То есть условно говоря, 5 мая могут выкатить план ослабления с 1 июля.
@Сергей Звезда @Артём Мазанов
Артём МазановАлексей
Прямая цитата
к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.
Алексей ЛогачевАртём
Ты прав.
Всё равно считаю, что надо отметить в заголовке, что это рекомендации от Правительства, Роспортребнадзора и т.б., которые президент подчеркнул, что можно будет не выполнять
При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.
В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.
Алексей ЛогачевАртём
Ну типа, 100% же не будет выхода из самоизоляции 12го (тем более в Москве, Питере, а не в регионах), а заголовок вводит в заблуждение, что это последнее продление "нерабочих дней" (продление нерабочих дней вообще звучит просто космос)
Алексей ЛогачевАлексей
Более того, режим самоизоляции в Мск до 13 мая, на секундочку
Названый историк
Вот им весело до часа ночи ждать
Алексей Любимцев
Пик эпидемии. Создать план выхода из карантина.
Шутка про догнать америку перестаёт быть смешной
Times Roman
@Артём Мазанов , а где желтая галка превосходства у этой новости?
Артём МазановTimes
Случайно видимо снял, спасибо
Имя Фамилия
Думал что Собянина отключат. Путин всегда напрягается во время его выступления. Нагнетает блядь.
Mikki Rurk
Ясно
Субъективный Валера
Я вот только не понял, почему сейчас вещает Роспотребнадзор, а не Министерство Здравоохранения?
Yuri MillerСубъективный
Надзирает за тем, что там русские употребляют.
bor_vn
28 апреля предложили сделать Днём работника скорой помощи.
А что в этот день великого произошло?
Егор Музыка
В некотором царстве, в некотором государстве жили были да умерли
Audrey Donya
Олег Мильдзихов
Я задам очень тупой вопрос, но он мне не дает покоя.
Солнцеликий говорит о том, что пик не пройден, ситуация нестабильная.
Продлевает нерабочие дни до 11 мая.
И тут сразу же говорит о начале смягчения режима самоизоляции.
Где логика?
за эти две недели майских люди все равно же забьют и пойдут жарить шашлыки. Если не в мск, то так на дачах своих же.
Сергей МахаловОлег
Идет по шведскому варианту, все логично.
Арнольд Герасимович Дыня
Чето я нихуя не понимаю...
Идет рост числа заболевших - вводим принудительную самоизоляцию
Идет рост числа заболевших, обгоняем Китай - поручаем ввести поэтапный план снятия ограничений
Че за хуйня происходит кто небудь можыд обеснит?
Сергей МахаловАрнольд
Возможно, понимают, что если дальше людей в самоизоляции держать - экономика еще больше пойдет по пизде.
Но почему-то люди забывают, что служит причиной самоизоляции.
Yuri Miller
На фоне этого акции Яндекса выросли! Над Путиным курсы акций!!!
Alex Dark
Цитата: "Надо пользоватся опытом зарубежных стран".
А как же особый путь России?А как же быть с тем что всем вдалбливали что кругом враги?
Евгений КлочковAlex
Эх вы, эрефийскую диалектику не осиляете
Когда властям нужно что-то продавить (обычно какое-то закручивание гаек в анус) - они ссылаются на "в передовых странах также"
Когда же наоборот - "У нас особый путь"
Насущные Проблемы
Ещё толком не просрались, а уже жопу подтираем.
Алексей Иванов
Путин продлил хуй на воротник дорогим россиянам.
Yuri Miller
Вспомнилась песенка. Каникулы, а я в школу не пойду, хау дую дую ду
Alex Dark
"28 апреля предложили сделать Днём работника скорой помощи".
Что ты,о врачах он вспомнил.
Стройный крюк
когда там будет лучше "день повышение зарплаты" работникам скорой помощи
а то у нас в регионе это пиздец
Yuri Miller
В эпоху Дип Фейков я не верю что это он. Это его версия примерно 2012 года. Он в таком возрасте должен немного тупить уже. А что если нет никакого... ? если это всё масоны?
xeroxxYuri
Не обязательно, деменция у всех в разном возрасте начинается
Кубардак НургушаметовYuri
Yuri MillerYuri