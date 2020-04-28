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Новости
Артём Мазанов
15 708

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить план выхода из самоизоляции. Главное Материал редакции

28 апреля президент предложил сделать Днём работника скорой помощи.

28 апреля Владимир Путин выступил перед совещанием с главами регионов. Он обратился, как к губернаторам, так и к россиянам. Это уже пятое обращение президента из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Главное из выступления Путина:

  • 6,7,8 мая объявили нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, нерабочие дни продлили до 11 мая включительно;

  • В течение недели, к 5 мая, правительство должно подготовить план выхода из режима ограничений после 12 мая. Но субъекты смогут принимать «гибкие решения»: «в каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения»;

  • Правительству поручили разработать очередной пакет поддержки экономики и граждан, а также план по нормализации деловой жизни в стране и восстановлению экономики;

  • По мнению президента, в России удалось затормозить распространение эпидемии, но пик ещё не пройден — страна стоит перед новым, самым сложным этапом борьбы с эпидемией.
  • 28 апреля предложили сделать Днём работника скорой помощи.

  • В России в начале года выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле — больше 800, в мае будет 2,5 тысяч. Но дефицит по технике и расходным материалам остаётся;

  • Минздраву поручили вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по регионам, а также действовать на опережение;

  • Путин поручил готовиться к любому развитию событий с эпидемией коронавируса;

  • Губернаторам и правительству поручили в праздники быть на работе и не принимать решения на эмоциях.

#путин #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
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115 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

128

План трушного КГБшника:

1. Опоздать на два часа
2. Напомнить всем о тяжелых временах
3. Предупредить об ответственности 
4. Ничего никому не дать, кроме пиздюлей и подбадриваний

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
37

А потом опять на дачу, праздновать многочисленные победы 

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Уютный
9

возможно за этот эксклюзивный кадр я отъеду на сгуху

Ответить

Миша Сергеев

Maksim
10

Это он с дочкой?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Миша
6

Писькова

Ответить

Maksim

Арнольд
8

А Письков и не против

Ответить

Yuri Miller

Maksim
4

Уже задокументировано. Но в целях поржать. Путин поручил приготовить план а Песков не против. Чо ребята, дуть будем?

Ответить

Maksim

Yuri
0

Это не "отредактировать для лайков", это ИСКУССТВО

Ответить

Yuri Miller

Maksim
0

Фамилия его тут не интересна вообще. Самый прикол в том, как оно отобразилось в ленте. Подготовить план

Ответить

Maksim

Yuri
0

Осознал.
"ПУТИН БЫЛ В ШОКЕ, КОГДА УВИДЕЛ.........."

Ответить

Maksim

Maksim
2

...что ему скрутил Песков

Ответить

Константин

Maksim
2

Это Письков в парике

Ответить

Виктор Ганелес

Констан…
0

..и да, он не против

Ответить

Насущные Проблемы

Миша
0

с дочкой

Ответить

Yuri Miller

Уютный
0

спасибо деду за победу

Ответить

Alfred Mendels

Арнольд
0

ежегодный праздник сотрудников скорой приурочить к своему явлению народу

Ответить

Лесной колос

43

Большое обращение к населению

1. Новый праздник
2. Сидите до 11 мая
The END

Ответить

Рекламный ихтиандр

Лесной
37

Всё время эта картинка в голове стояла

Ответить

Насущные Проблемы

Лесной
0

Ну у Императора любое выступление Большое. Иных и быть не может.

Ответить

Spect

48

Кого там ебет, че он поручил? Он же не собянин даже

Ответить

Spect

Spect
8

Но дефицит по технике и расходным материалам остаётся

Не зря пиндосам продали. 

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Spect
0

За 0 рублей? :)

Ответить

Артем Кихтёв

Spect
2

Так горд за нашего Сергея Семеновича 🤗

Ответить

Папуша

36

Заебись, день работника скорой помощи непременно поможет нам избежать смерти, болезни, безработицы, роста преступности. Вот что значит сильный лидер.

Ответить

Хозяин

Папуша
10

пидер

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Папуша
0

Хотя бы будет официальный повод расцеловать этих людей, которые ВСЕГДА спасают людей, а не только во время эпидемии, лол.

Ответить

Папуша

Maksim
3

Сейчас уместнее обеспечить их баблом и средствами защиты. А праздник можно объявить после пандемии, нах он им сейчас нужен? 

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Папуша
3

Да я согласен, что это всё — популистское говно, и что в принципе ВСЕГДА их уместнее обеспечить баблом и нормальными условиями труда

Ответить

Eugene Panfilov

33

"Пум-пум-пум, мы в жопе"

Ответить

x20 li

Eugene
2

Сейчас бы прийти домой и поиграть с картошечкой в виде человечка. Я думаю это все, что есть в его голове

Ответить

Просто Тимуррр

x20
2

Ну почему же, еще "пум-пум-пууум, с плиточкой придется повременить"

Ответить

Slow Dimon

Eugene
0
Ответить

Marat Khamadeev

Slow
0

Зависит от дубляжа

Ответить

Сергей Беркут

24

Сворачивать изоляцию на пике. Сказочный...

Ответить

Анатолий Польский

Сергей
9

К 11 числу будут числа до около нуля скручивать, вот увидишь.

Ответить

Lolllp

Сергей
0

даже не пик

Ответить

Bashir Aso

26

Не принимать решения на... эмоциях? Т.е. обычно что, они такие «а, похую вообще, заебали эти арабы! Нахуй, давайте ебанем нефть, Владимир Владимирыч, чес-слово, заебали, а?!».

Ответить

Viktoriya Schmidt

18

А как мы можем выходить «постепенно» из самоизоляции, если пика не было? 🤔

Ответить

Илья Утёнков

Viktoriya
8

Сначала одна нога за порог. Затем другая

Ответить

Viktoriya Schmidt

Илья
0

Рановато пока 😄

Ответить

Папуша

Viktoriya
6
Ответить

Насущные Проблемы

Viktoriya
6

Мы ограничились хлопком заболеваний.

Ответить

Ivan Nikiforenko

14

Кто-нибудь, скажите сценаристам, что один и тот же сюжетный ход на несколько серий - это уже неинтересно.

Ответить

Роман Васильев

4

Ну шо, сидим до июня то?

Ответить

Yuri Miller

Роман
22

если быть особенно активным в сети, можно посидеть и 7 лет

Ответить

Илья Утёнков

Yuri
1

Главное, без репостов

Ответить

Роман Васильев

Yuri
1

Так и без вируса можно было.

Ответить

Yuri Miller

Роман
0

спроси Синицу он шарит. Мастер класс как получить госиждивение на 5 лет одним твитом

Ответить

Роман Васильев

Yuri
0

Да я, признаться, пока и без помощи государства справляюсь. Но спасибо за заботу.

Ответить

Алексей Логачев

Yuri
0

Страшно то, что к следующему обращению для многих это будет прям неплохая опция

Ответить

Tony Urban

Роман
–1

Какого?

Ответить

Роман Васильев

Tony
5

Никакого. С 12 числа на работу идём, очевидно. Пик-не пик, плато-не плато, особо никого не волнует, как видно.

Ответить

Yuri Miller

Роман
0

Был плато, стал Платон.

Ответить

Александр Плёнкин

Tony
1

21, а потом заразу обратно в Европу изгонять будем

Ответить

Кавказский космос

Tony
0

2021го

Ответить

Кирилл Владимирович

10

28 апреля.
Нужно срочно разработать НЕМЕДЛЕННЫЙ пакет помощи ИП и самозанятым.

Целый месяц потребовалось, чтобы вспомнить об этом. А вы ворчите, что на 2 часа опоздал...

Ответить

Алексей Владимирович

9

Поручил, пообещал, пригрозил, новый праздник предложил.
Только так и не сделал нихуя

Ответить

Ivan Peterburgsky

9

Бла бла бла...

Ответить

Sergiy Sev

8

Путин поручил разработать очередной план

Ответить

Miloslav Reznikov

Sergiy
2

Ну да - прошлый план уже устарел. 

Ответить

Предвыборный кубок

5

Эх, жалко. 
Нинтедно Сыча не будет. 
F

Ответить

Нина Жучкова

–10

Блять да сколько можно уже дома сидеть???

Ответить

Субъективный Валера

Нина
12

Блять, ты понимаешь, что это не прихоть правительства? А потому что блять пока единственная действующая мера против распространения ковида?

Ответить

Нина Жучкова

Субъективный
0

Я уже с ума схожу

Ответить

Кавказский космос

Нина
2

Гоу вирт

Ответить

Нина Жучкова

Кавказский
2

Ты серьезно???

Ответить

Картошка Фри

Нина
1

Только фотку сначала покажи

Ответить

Litnikov Danil

Нина
0

Это не так интересно как кажется, но попробовать стоит

Ответить

Ваня Погост

Субъективный
0

Ты пошто на холопов кричишь?

Ответить

Субъективный Валера

Ваня
1

Не, я понимаю побомбить там на отсутствие финансовой поддержки госва, но бомбить, из-за того, что у тебя между ног чешется и винить в этом правильство, ну я хуй знает, насколько нужно быть идиотом

Ответить

Yuri Miller

Нина
0

в Ново-Огарево-то? Согласен, надоело.

Ответить

Фёдор Дуров

4

Вода вода, кругом вода

Ответить

Yuri Miller

Фёдор
1

У него часом не в феврале ДР? Он походу Водолей просто

Ответить

Max Berezin

Yuri
1

Причем, не по гороскопу, а по жизни🤣

Ответить

Litnikov Danil

4

Ни о чем

Ответить

Вячеслав Лобозов

3

Чтобы все окончательно поумирали, малый бизнес закрылся и скупился крупными монополистами, а в больницы по-прежнему километровые очереди на сдачу больных ковидом.

Ответить

Yuri Miller

Вячеслав
3

зачем скупать? за налоговые долги забрать приставами и продать на аукционе за бесценок.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Yuri
1

А ты неплох, как насчёт занять позицию налогового сотрудника?

Ответить

Yuri Miller

Maksim
0

куда прийти на собеседование?

Ответить

Litnikov Danil

Yuri
0

Дома сидеть

Ответить

Никита Почаев

3

поручил готовиться к любому развитию событий с эпидемией коронавируса

Скоро будет большой отток долларовых миллиардеров из России в открываемую Европу

Ответить

Олег Ивахнов

2

6,7,8 мая объявили нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, нерабочие дни продлили до 11 мая включительно;

Еду с работы. Держите в курсе

Ответить

Нельсон

Олег
1

хотя бы работа есть

Ответить

Алексей Логачев

2

 Путин поручил подготовить план ослабления ограничений после 12 мая

Насколько я понял, то вообще-то план подготовить он поручил к 5 мая, про 12 мая вроде вообще речи не было. То есть условно говоря, 5 мая могут выкатить план ослабления с 1 июля. 

@Сергей Звезда @Артём Мазанов 

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
0

Прямая цитата 
к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.

Ответить

Алексей Логачев

Артём
1

Ты прав. 

Всё равно считаю, что надо отметить в заголовке, что это рекомендации от Правительства, Роспортребнадзора и т.б., которые президент подчеркнул, что можно будет не выполнять

При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.

В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

Ответить

Алексей Логачев

Артём
1

Ну типа, 100% же не будет выхода из самоизоляции 12го (тем более в Москве, Питере, а не в регионах), а заголовок вводит в заблуждение, что это последнее продление "нерабочих дней" (продление нерабочих дней вообще звучит просто космос)

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
0

Более того, режим самоизоляции в Мск до 13 мая, на секундочку

Ответить

Названый историк

2

Вот им весело до часа ночи ждать

Ответить

Алексей Любимцев

1

Пик эпидемии. Создать план выхода из карантина.
Шутка про догнать америку перестаёт быть смешной

Ответить

Times Roman

1

@Артём Мазанов , а где желтая галка превосходства у этой новости?

Ответить

Артём Мазанов

Times
0

Случайно видимо снял, спасибо 

Ответить

Имя Фамилия

1

Думал что Собянина отключат. Путин всегда напрягается во время его выступления. Нагнетает блядь.

Ответить

Mikki Rurk

0

Ясно

Ответить

Субъективный Валера

0

Я вот только не понял, почему сейчас вещает Роспотребнадзор, а не Министерство Здравоохранения?

Ответить

Yuri Miller

Субъективный
0

Надзирает за тем, что там русские употребляют.

Ответить

bor_vn

0

28 апреля предложили сделать Днём работника скорой помощи.

А что в этот день великого произошло?

Ответить

Егор Музыка

0

В некотором царстве, в некотором государстве жили были да умерли

Ответить

Audrey Donya

0
Ответить

Олег Мильдзихов

0

Я задам очень тупой вопрос, но он мне не дает покоя.
Солнцеликий говорит о том, что пик не пройден, ситуация нестабильная.
Продлевает нерабочие дни до 11 мая.
И тут сразу же говорит о начале смягчения режима самоизоляции.
Где логика?
за эти две недели майских люди все равно же забьют и пойдут жарить шашлыки. Если не в мск, то так на дачах своих же.

Ответить

Сергей Махалов

Олег
0

Идет по шведскому варианту, все логично. 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Чето я нихуя не понимаю...

Идет рост числа заболевших - вводим принудительную самоизоляцию
Идет рост числа заболевших, обгоняем Китай - поручаем ввести поэтапный план снятия ограничений

Че за хуйня происходит кто небудь можыд обеснит? 

Ответить

Сергей Махалов

Арнольд
0

Возможно, понимают, что если дальше людей в самоизоляции держать - экономика еще больше пойдет по пизде.
Но почему-то люди забывают, что служит причиной самоизоляции. 

Ответить

Yuri Miller

0

На фоне этого акции Яндекса выросли! Над Путиным курсы акций!!!

Ответить

Alex Dark

0

Цитата: "Надо пользоватся опытом зарубежных стран".
А как же особый путь России?А как же быть с тем что всем вдалбливали что кругом враги?

Ответить

Евгений Клочков

Alex
0

Эх вы, эрефийскую диалектику не осиляете
Когда властям нужно что-то продавить (обычно какое-то закручивание гаек в анус) - они ссылаются на "в передовых странах также" 

Когда же наоборот - "У нас особый путь"

Ответить

Насущные Проблемы

0

Ещё толком не просрались, а уже жопу подтираем.

Ответить

Алексей Иванов

0

Путин продлил хуй на воротник дорогим россиянам.

Ответить

Yuri Miller

0

Вспомнилась песенка. Каникулы, а я в школу не пойду, хау дую дую ду

Ответить

Alex Dark

0

"28 апреля предложили сделать Днём работника скорой помощи".
Что ты,о врачах он вспомнил.

Ответить

Стройный крюк

0

когда там будет лучше "день повышение зарплаты" работникам скорой помощи
а то у нас в регионе это пиздец 

Ответить

Yuri Miller

–3

В эпоху Дип Фейков я не верю что это он. Это его версия примерно 2012 года. Он в таком возрасте должен немного тупить уже. А что если нет никакого... ? если это всё масоны?

Ответить

xeroxx

Yuri
0

Не обязательно, деменция у всех в разном возрасте начинается

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Yuri
0
Ответить

Yuri Miller

Yuri
0
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